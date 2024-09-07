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Еміграція, заробітчанство
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  #<1 ... 2290229122922293
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 12:33

  Shaman написав:
  барабашов написав:Shaman
Это когда вы учились если учебники у вас ьыли "ещё российськомовни"???
При союзе и лет наверно 5-7 никто массово на украинском учебники и не печатал
А в ВУЗе и в начале нулевых всё новое(методички,практлабы,новые труды по теме) на русском выходило и издавалось

в 90ті й вчився в універі :)

І я вчився в ті часи
Я щось не пригадаю, щоб в нас були якісь україномовні підручники, крім кафедральний методичок.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 12:56

  Bolt написав:
  akurt написав:Пане Bolt!
Взагалі практика того, що викладачі пропонують купити підручники власного авторства - розповсюджена в усьому світі. Від України до США. В США цікаво: всі книжки викладено на Амазоні. Купуй ЕЛЕКТРОННУ ВЕРСІЮ.
Все питання - в авторах.
Я би НЕ радив:
- купувати такі «підручники»;
- не звертатися до всіляких репетиторів. Не студентська то справа.
Все що треба, є в бібліотеках та в Інтернеті.
Просто треба зрозуміти, що перший курс - найважчий. Саме на ньому і «ламаються».
Але треба пережити та вистояти.
P.S. В сучасних умовах, коли студентів не відраховують навіть, якщо вони не бувають в університеті по 1/2 року - не «ламаються», а просто «пристосовуються» до реалій.

Я теж вважаю, що в наймати репетитора для ВУЗу то вже перебор, Хоча чув, що існує така практика.
Я думаю, що відрахування, якщо і будуть, то не будуть носити, якісь масовий характер зважаючи, хочаб на те, що на нашому напрямку було 200 бюджетних і 80 комерційних місць. А закінчилось тим,, що бюджетників набрали 180(чомусь вже під час подачі документів к-сть бюджетних місць зменшили на 20) і контрактників набрали десь до 30-ти, тобто недобір 70 чол.

питання в тому, що якщо студент не розуміє матеріал самостійно, то потрібен репетитор. головне, щоб не ви розібралися з матеріалом, а дитина.

я прихильник тої ідеї, що не треба витрачати час на те, що не подобається й не заходить. може й не відрахують, отримає диплом - а далі? на роботі диплом не потрібен, використовують навіть не знання, а здатність розібратися в тому, що потрібно, й робити.

й тоді так, напевне репетитор не потрібен - якщо не може розібратися сам, то треба подумати про щось інше
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 13:05

  барабашов написав:
  Shaman написав:
  барабашов написав:Shaman
Это когда вы учились если учебники у вас ьыли "ещё российськомовни"???
При союзе и лет наверно 5-7 никто массово на украинском учебники и не печатал
А в ВУЗе и в начале нулевых всё новое(методички,практлабы,новые труды по теме) на русском выходило и издавалось

в 90ті й вчився в універі :)

В самом конце 90х или как я с 92года и до 99го с академами?

друга половина 90х років. й я писав, що підручники були російськомовними, україномовними була лише історія. хоча так, дійсно були методички, але математику вчили по більш класичних підручниках.

й гадаю на російській мові друкували в Харкові та Дніпрі, у Львові гадаю українською :D
Києво-Могилянка напевне теж була від початку україномовною, треба спитати. а звідки оце "какая разница"? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 14:09

  Shaman написав:
  Bolt написав:
  akurt написав:Пане Bolt!
Взагалі практика того, що викладачі пропонують купити підручники власного авторства - розповсюджена в усьому світі. Від України до США. В США цікаво: всі книжки викладено на Амазоні. Купуй ЕЛЕКТРОННУ ВЕРСІЮ.
Все питання - в авторах.
Я би НЕ радив:
- купувати такі «підручники»;
- не звертатися до всіляких репетиторів. Не студентська то справа.
Все що треба, є в бібліотеках та в Інтернеті.
Просто треба зрозуміти, що перший курс - найважчий. Саме на ньому і «ламаються».
Але треба пережити та вистояти.
P.S. В сучасних умовах, коли студентів не відраховують навіть, якщо вони не бувають в університеті по 1/2 року - не «ламаються», а просто «пристосовуються» до реалій.

Я теж вважаю, що в наймати репетитора для ВУЗу то вже перебор, Хоча чув, що існує така практика.
Я думаю, що відрахування, якщо і будуть, то не будуть носити, якісь масовий характер зважаючи, хочаб на те, що на нашому напрямку було 200 бюджетних і 80 комерційних місць. А закінчилось тим,, що бюджетників набрали 180(чомусь вже під час подачі документів к-сть бюджетних місць зменшили на 20) і контрактників набрали десь до 30-ти, тобто недобір 70 чол.

питання в тому, що якщо студент не розуміє матеріал самостійно, то потрібен репетитор. головне, щоб не ви розібралися з матеріалом, а дитина.

я прихильник тої ідеї, що не треба витрачати час на те, що не подобається й не заходить. може й не відрахують, отримає диплом - а далі? на роботі диплом не потрібен, використовують навіть не знання, а здатність розібратися в тому, що потрібно, й робити.

й тоді так, напевне репетитор не потрібен - якщо не може розібратися сам, то треба подумати про щось інше

Головне диплом отримати. Він і так програмістом не буде.
Скоріше тестувальником.
Племінник дружини(його хресний) тестувальником робить, казав, що затяне. І так, основуючись на власному досвіді більша, частина того, що вчили в полутесі не знадобилась, а той же потрібний САПР практично не вчили.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 15:34

Еміграція, заробітчанство

Bolt написав:
  Shaman написав:
  Bolt написав:Я теж вважаю, що в наймати репетитора для ВУЗу то вже перебор, Хоча чув, що існує така практика.
Я думаю, що відрахування, якщо і будуть, то не будуть носити, якісь масовий характер зважаючи, хочаб на те, що на нашому напрямку було 200 бюджетних і 80 комерційних місць. А закінчилось тим,, що бюджетників набрали 180(чомусь вже під час подачі документів к-сть бюджетних місць зменшили на 20) і контрактників набрали десь до 30-ти, тобто недобір 70 чол.

питання в тому, що якщо студент не розуміє матеріал самостійно, то потрібен репетитор. головне, щоб не ви розібралися з матеріалом, а дитина.

я прихильник тої ідеї, що не треба витрачати час на те, що не подобається й не заходить. може й не відрахують, отримає диплом - а далі? на роботі диплом не потрібен, використовують навіть не знання, а здатність розібратися в тому, що потрібно, й робити.

й тоді так, напевне репетитор не потрібен - якщо не може розібратися сам, то треба подумати про щось інше

Головне диплом отримати. Він і так програмістом не буде.
Скоріше тестувальником.
Племінник дружини(його хресний) тестувальником робить, казав, що затяне. І так, основуючись на власному досвіді більша, частина того, що вчили в полутесі не знадобилась, а той же потрібний САПР практично не вчили.

Якщо отримувати суто "корочку" (чи зараз скоріш "пластик") - то взагалі сенсу немає, це не є необхідною умовою ні для програміста ні для тестувальника. Вчитися в університеті тільки заради диплому - марно витрачений час і гроші
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 15:39

  Bolt написав:
  Shaman написав:
  Bolt написав:Я теж вважаю, що в наймати репетитора для ВУЗу то вже перебор, Хоча чув, що існує така практика.
Я думаю, що відрахування, якщо і будуть, то не будуть носити, якісь масовий характер зважаючи, хочаб на те, що на нашому напрямку було 200 бюджетних і 80 комерційних місць. А закінчилось тим,, що бюджетників набрали 180(чомусь вже під час подачі документів к-сть бюджетних місць зменшили на 20) і контрактників набрали десь до 30-ти, тобто недобір 70 чол.

питання в тому, що якщо студент не розуміє матеріал самостійно, то потрібен репетитор. головне, щоб не ви розібралися з матеріалом, а дитина.

я прихильник тої ідеї, що не треба витрачати час на те, що не подобається й не заходить. може й не відрахують, отримає диплом - а далі? на роботі диплом не потрібен, використовують навіть не знання, а здатність розібратися в тому, що потрібно, й робити.

й тоді так, напевне репетитор не потрібен - якщо не може розібратися сам, то треба подумати про щось інше

Головне диплом отримати. Він і так програмістом не буде.
Скоріше тестувальником.
Племінник дружини(його хресний) тестувальником робить, казав, що затяне. І так, основуючись на власному досвіді більша, частина того, що вчили в полутесі не знадобилась, а той же потрібний САПР практично не вчили.

а якщо це головне, то тим більше має сенс подивитися спеціальності, де математику вивчають як "вища математика". як гадаєте, чого так мало контрактних місць заповнено?
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 15:41

Re: Еміграція, заробітчанство

  Bolt написав:Племінник дружини(його хресний) тестувальником робить, казав, що затяне. І так, основуючись на власному досвіді більша, частина того, що вчили в полутесі не знадобилась, а той же потрібний САПР практично не вчили.

Хочу дати маленьку пораду зі сторони: реально треба навчити Вашого сина вчити якусь "незрозумілу хрінь" по поганій документації. Бо без такого вміння навіть тестером його на роботі тримати не будуть. Ті ж матриці, або булева логіка і теорія множин з дискретки -якраз те, що треба.
В мене на курсах з молоддю зараз пішла нова проблема (якої ще років 5 тому не було): вони не можуть 45 хв "потикати кнопки" і спробувати самостійно вирішити проблему. В більшості через 10 хвилин починається стан близький до істерики...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 15:51

  Faceless написав:
Bolt написав:
  Shaman написав:питання в тому, що якщо студент не розуміє матеріал самостійно, то потрібен репетитор. головне, щоб не ви розібралися з матеріалом, а дитина.

я прихильник тої ідеї, що не треба витрачати час на те, що не подобається й не заходить. може й не відрахують, отримає диплом - а далі? на роботі диплом не потрібен, використовують навіть не знання, а здатність розібратися в тому, що потрібно, й робити.

й тоді так, напевне репетитор не потрібен - якщо не може розібратися сам, то треба подумати про щось інше

Головне диплом отримати. Він і так програмістом не буде.
Скоріше тестувальником.
Племінник дружини(його хресний) тестувальником робить, казав, що затяне. І так, основуючись на власному досвіді більша, частина того, що вчили в полутесі не знадобилась, а той же потрібний САПР практично не вчили.

Якщо отримувати суто "корочку" (чи зараз скоріш "пластик") - то взагалі сенсу немає, це не є необхідною умовою ні для програміста ні для тестувальника. Вчитися в університеті тільки заради диплому - марно витрачений час і гроші

власне заради диплому й вчаться. й заради тренування навичок власне вчитися - щось тобі розкажуть, щось робиш сам, деякі питання розбираєш самостійно.

бо власне всі знання, які я використовую зараз - це не з універу. бухоблік теж вчив вже на роботі. правда співпало ще, що коли закінчив, й бухоблік якраз трошки поміняли.

але найцікавіше, що деякі питання, які вивчаю зараз - ті ж державні фінанси, таки викладали в універі, правда, не на моїй спеціальності.

але так мозок тренується. просто я за те, що тренуватися надо тим, що вдається, й не братися за те, що не твоє.
Shaman
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