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#<1 ... 2290229122922293 Додано: Суб 07 вер, 2024 12:33 Shaman написав: барабашов написав: Shaman

Это когда вы учились если учебники у вас ьыли "ещё российськомовни"???

При союзе и лет наверно 5-7 никто массово на украинском учебники и не печатал

А в ВУЗе и в начале нулевых всё новое(методички,практлабы,новые труды по теме) на русском выходило и издавалось Это когда вы учились если учебники у вас ьыли "ещё российськомовни"???При союзе и лет наверно 5-7 никто массово на украинском учебники и не печаталА в ВУЗе и в начале нулевых всё новое(методички,практлабы,новые труды по теме) на русском выходило и издавалось

в 90ті й вчився в універі в 90ті й вчився в універі

І я вчився в ті часи

Я щось не пригадаю, щоб в нас були якісь україномовні підручники, крім кафедральний методичок. І я вчився в ті часиЯ щось не пригадаю, щоб в нас були якісь україномовні підручники, крім кафедральний методичок. Bolt Повідомлень: 3138 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 237 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 вер, 2024 12:56 Bolt написав: akurt написав: Пане Bolt!

Взагалі практика того, що викладачі пропонують купити підручники власного авторства - розповсюджена в усьому світі. Від України до США. В США цікаво: всі книжки викладено на Амазоні. Купуй ЕЛЕКТРОННУ ВЕРСІЮ.

Все питання - в авторах.

Я би НЕ радив:

- купувати такі «підручники»;

- не звертатися до всіляких репетиторів. Не студентська то справа.

Все що треба, є в бібліотеках та в Інтернеті.

Просто треба зрозуміти, що перший курс - найважчий. Саме на ньому і «ламаються».

Але треба пережити та вистояти.

P.S. В сучасних умовах, коли студентів не відраховують навіть, якщо вони не бувають в університеті по 1/2 року - не «ламаються», а просто «пристосовуються» до реалій. Пане Bolt!Взагалі практика того, що викладачі пропонують купити підручники власного авторства - розповсюджена в усьому світі. Від України до США. В США цікаво: всі книжки викладено на Амазоні. Купуй ЕЛЕКТРОННУ ВЕРСІЮ.Все питання - в авторах.Я би НЕ радив:- купувати такі «підручники»;- не звертатися до всіляких репетиторів. Не студентська то справа.Все що треба, є в бібліотеках та в Інтернеті.Просто треба зрозуміти, що перший курс - найважчий. Саме на ньому і «ламаються».Але треба пережити та вистояти.P.S. В сучасних умовах, коли студентів не відраховують навіть, якщо вони не бувають в університеті по 1/2 року - не «ламаються», а просто «пристосовуються» до реалій.

Я теж вважаю, що в наймати репетитора для ВУЗу то вже перебор, Хоча чув, що існує така практика.

Я думаю, що відрахування, якщо і будуть, то не будуть носити, якісь масовий характер зважаючи, хочаб на те, що на нашому напрямку було 200 бюджетних і 80 комерційних місць. А закінчилось тим,, що бюджетників набрали 180(чомусь вже під час подачі документів к-сть бюджетних місць зменшили на 20) і контрактників набрали десь до 30-ти, тобто недобір 70 чол. Я теж вважаю, що в наймати репетитора для ВУЗу то вже перебор, Хоча чув, що існує така практика.Я думаю, що відрахування, якщо і будуть, то не будуть носити, якісь масовий характер зважаючи, хочаб на те, що на нашому напрямку було 200 бюджетних і 80 комерційних місць. А закінчилось тим,, що бюджетників набрали 180(чомусь вже під час подачі документів к-сть бюджетних місць зменшили на 20) і контрактників набрали десь до 30-ти, тобто недобір 70 чол.

питання в тому, що якщо студент не розуміє матеріал самостійно, то потрібен репетитор. головне, щоб не ви розібралися з матеріалом, а дитина.



я прихильник тої ідеї, що не треба витрачати час на те, що не подобається й не заходить. може й не відрахують, отримає диплом - а далі? на роботі диплом не потрібен, використовують навіть не знання, а здатність розібратися в тому, що потрібно, й робити.



й тоді так, напевне репетитор не потрібен - якщо не може розібратися сам, то треба подумати про щось інше питання в тому, що якщо студент не розуміє матеріал самостійно, то потрібен репетитор. головне, щоб не ви розібралися з матеріалом, а дитина.я прихильник тої ідеї, що не треба витрачати час на те, що не подобається й не заходить. може й не відрахують, отримає диплом - а далі? на роботі диплом не потрібен, використовують навіть не знання, а здатність розібратися в тому, що потрібно, й робити.й тоді так, напевне репетитор не потрібен - якщо не може розібратися сам, то треба подумати про щось інше Shaman

Повідомлень: 6660 З нами з: 29.09.19 Подякував: 644 раз. Подякували: 1464 раз. Профіль 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 вер, 2024 13:05 барабашов написав: Shaman написав: барабашов написав: Shaman

Это когда вы учились если учебники у вас ьыли "ещё российськомовни"???

При союзе и лет наверно 5-7 никто массово на украинском учебники и не печатал

А в ВУЗе и в начале нулевых всё новое(методички,практлабы,новые труды по теме) на русском выходило и издавалось Это когда вы учились если учебники у вас ьыли "ещё российськомовни"???При союзе и лет наверно 5-7 никто массово на украинском учебники и не печаталА в ВУЗе и в начале нулевых всё новое(методички,практлабы,новые труды по теме) на русском выходило и издавалось

в 90ті й вчився в універі в 90ті й вчився в універі

В самом конце 90х или как я с 92года и до 99го с академами? В самом конце 90х или как я с 92года и до 99го с академами?

друга половина 90х років. й я писав, що підручники були російськомовними, україномовними була лише історія. хоча так, дійсно були методички, але математику вчили по більш класичних підручниках.



й гадаю на російській мові друкували в Харкові та Дніпрі, у Львові гадаю українською

Києво-Могилянка напевне теж була від початку україномовною, треба спитати. а звідки оце "какая разница"? друга половина 90х років. й я писав, що підручники були російськомовними, україномовними була лише історія. хоча так, дійсно були методички, але математику вчили по більш класичних підручниках.й гадаю на російській мові друкували в Харкові та Дніпрі, у Львові гадаю українськоюКиєво-Могилянка напевне теж була від початку україномовною, треба спитати. а звідки оце "какая разница"? Shaman

Повідомлень: 6660 З нами з: 29.09.19 Подякував: 644 раз. Подякували: 1464 раз. Профіль 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 вер, 2024 14:09 Shaman написав: Bolt написав: akurt написав: Пане Bolt!

Взагалі практика того, що викладачі пропонують купити підручники власного авторства - розповсюджена в усьому світі. Від України до США. В США цікаво: всі книжки викладено на Амазоні. Купуй ЕЛЕКТРОННУ ВЕРСІЮ.

Все питання - в авторах.

Я би НЕ радив:

- купувати такі «підручники»;

- не звертатися до всіляких репетиторів. Не студентська то справа.

Все що треба, є в бібліотеках та в Інтернеті.

Просто треба зрозуміти, що перший курс - найважчий. Саме на ньому і «ламаються».

Але треба пережити та вистояти.

P.S. В сучасних умовах, коли студентів не відраховують навіть, якщо вони не бувають в університеті по 1/2 року - не «ламаються», а просто «пристосовуються» до реалій. Пане Bolt!Взагалі практика того, що викладачі пропонують купити підручники власного авторства - розповсюджена в усьому світі. Від України до США. В США цікаво: всі книжки викладено на Амазоні. Купуй ЕЛЕКТРОННУ ВЕРСІЮ.Все питання - в авторах.Я би НЕ радив:- купувати такі «підручники»;- не звертатися до всіляких репетиторів. Не студентська то справа.Все що треба, є в бібліотеках та в Інтернеті.Просто треба зрозуміти, що перший курс - найважчий. Саме на ньому і «ламаються».Але треба пережити та вистояти.P.S. В сучасних умовах, коли студентів не відраховують навіть, якщо вони не бувають в університеті по 1/2 року - не «ламаються», а просто «пристосовуються» до реалій.

Я теж вважаю, що в наймати репетитора для ВУЗу то вже перебор, Хоча чув, що існує така практика.

Я думаю, що відрахування, якщо і будуть, то не будуть носити, якісь масовий характер зважаючи, хочаб на те, що на нашому напрямку було 200 бюджетних і 80 комерційних місць. А закінчилось тим,, що бюджетників набрали 180(чомусь вже під час подачі документів к-сть бюджетних місць зменшили на 20) і контрактників набрали десь до 30-ти, тобто недобір 70 чол. Я теж вважаю, що в наймати репетитора для ВУЗу то вже перебор, Хоча чув, що існує така практика.Я думаю, що відрахування, якщо і будуть, то не будуть носити, якісь масовий характер зважаючи, хочаб на те, що на нашому напрямку було 200 бюджетних і 80 комерційних місць. А закінчилось тим,, що бюджетників набрали 180(чомусь вже під час подачі документів к-сть бюджетних місць зменшили на 20) і контрактників набрали десь до 30-ти, тобто недобір 70 чол.

питання в тому, що якщо студент не розуміє матеріал самостійно, то потрібен репетитор. головне, щоб не ви розібралися з матеріалом, а дитина.



я прихильник тої ідеї, що не треба витрачати час на те, що не подобається й не заходить. може й не відрахують, отримає диплом - а далі? на роботі диплом не потрібен, використовують навіть не знання, а здатність розібратися в тому, що потрібно, й робити.



й тоді так, напевне репетитор не потрібен - якщо не може розібратися сам, то треба подумати про щось інше питання в тому, що якщо студент не розуміє матеріал самостійно, то потрібен репетитор. головне, щоб не ви розібралися з матеріалом, а дитина.я прихильник тої ідеї, що не треба витрачати час на те, що не подобається й не заходить. може й не відрахують, отримає диплом - а далі? на роботі диплом не потрібен, використовують навіть не знання, а здатність розібратися в тому, що потрібно, й робити.й тоді так, напевне репетитор не потрібен - якщо не може розібратися сам, то треба подумати про щось інше

Головне диплом отримати. Він і так програмістом не буде.

Скоріше тестувальником.

Племінник дружини(його хресний) тестувальником робить, казав, що затяне. І так, основуючись на власному досвіді більша, частина того, що вчили в полутесі не знадобилась, а той же потрібний САПР практично не вчили. Головне диплом отримати. Він і так програмістом не буде.Скоріше тестувальником.Племінник дружини(його хресний) тестувальником робить, казав, що затяне. І так, основуючись на власному досвіді більша, частина того, що вчили в полутесі не знадобилась, а той же потрібний САПР практично не вчили. Bolt Повідомлень: 3138 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 237 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 вер, 2024 15:34 Еміграція, заробітчанство Bolt написав: Shaman написав: Bolt написав: Я теж вважаю, що в наймати репетитора для ВУЗу то вже перебор, Хоча чув, що існує така практика.

Я думаю, що відрахування, якщо і будуть, то не будуть носити, якісь масовий характер зважаючи, хочаб на те, що на нашому напрямку було 200 бюджетних і 80 комерційних місць. А закінчилось тим,, що бюджетників набрали 180(чомусь вже під час подачі документів к-сть бюджетних місць зменшили на 20) і контрактників набрали десь до 30-ти, тобто недобір 70 чол. Я теж вважаю, що в наймати репетитора для ВУЗу то вже перебор, Хоча чув, що існує така практика.Я думаю, що відрахування, якщо і будуть, то не будуть носити, якісь масовий характер зважаючи, хочаб на те, що на нашому напрямку було 200 бюджетних і 80 комерційних місць. А закінчилось тим,, що бюджетників набрали 180(чомусь вже під час подачі документів к-сть бюджетних місць зменшили на 20) і контрактників набрали десь до 30-ти, тобто недобір 70 чол.

питання в тому, що якщо студент не розуміє матеріал самостійно, то потрібен репетитор. головне, щоб не ви розібралися з матеріалом, а дитина.



я прихильник тої ідеї, що не треба витрачати час на те, що не подобається й не заходить. може й не відрахують, отримає диплом - а далі? на роботі диплом не потрібен, використовують навіть не знання, а здатність розібратися в тому, що потрібно, й робити.



й тоді так, напевне репетитор не потрібен - якщо не може розібратися сам, то треба подумати про щось інше питання в тому, що якщо студент не розуміє матеріал самостійно, то потрібен репетитор. головне, щоб не ви розібралися з матеріалом, а дитина.я прихильник тої ідеї, що не треба витрачати час на те, що не подобається й не заходить. може й не відрахують, отримає диплом - а далі? на роботі диплом не потрібен, використовують навіть не знання, а здатність розібратися в тому, що потрібно, й робити.й тоді так, напевне репетитор не потрібен - якщо не може розібратися сам, то треба подумати про щось інше

Головне диплом отримати. Він і так програмістом не буде.

Скоріше тестувальником.

Племінник дружини(його хресний) тестувальником робить, казав, що затяне. І так, основуючись на власному досвіді більша, частина того, що вчили в полутесі не знадобилась, а той же потрібний САПР практично не вчили. Головне диплом отримати. Він і так програмістом не буде.Скоріше тестувальником.Племінник дружини(його хресний) тестувальником робить, казав, що затяне. І так, основуючись на власному досвіді більша, частина того, що вчили в полутесі не знадобилась, а той же потрібний САПР практично не вчили.

Якщо отримувати суто "корочку" (чи зараз скоріш "пластик") - то взагалі сенсу немає, це не є необхідною умовою ні для програміста ні для тестувальника. Вчитися в університеті тільки заради диплому - марно витрачений час і гроші Якщо отримувати суто "корочку" (чи зараз скоріш "пластик") - то взагалі сенсу немає, це не є необхідною умовою ні для програміста ні для тестувальника. Вчитися в університеті тільки заради диплому - марно витрачений час і гроші Faceless

Модератор Повідомлень: 35228 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1451 раз. Подякували: 8020 раз. Профіль 4 8 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 вер, 2024 15:39 Bolt написав: Shaman написав: Bolt написав: Я теж вважаю, що в наймати репетитора для ВУЗу то вже перебор, Хоча чув, що існує така практика.

Я думаю, що відрахування, якщо і будуть, то не будуть носити, якісь масовий характер зважаючи, хочаб на те, що на нашому напрямку було 200 бюджетних і 80 комерційних місць. А закінчилось тим,, що бюджетників набрали 180(чомусь вже під час подачі документів к-сть бюджетних місць зменшили на 20) і контрактників набрали десь до 30-ти, тобто недобір 70 чол. Я теж вважаю, що в наймати репетитора для ВУЗу то вже перебор, Хоча чув, що існує така практика.Я думаю, що відрахування, якщо і будуть, то не будуть носити, якісь масовий характер зважаючи, хочаб на те, що на нашому напрямку було 200 бюджетних і 80 комерційних місць. А закінчилось тим,, що бюджетників набрали 180(чомусь вже під час подачі документів к-сть бюджетних місць зменшили на 20) і контрактників набрали десь до 30-ти, тобто недобір 70 чол.

питання в тому, що якщо студент не розуміє матеріал самостійно, то потрібен репетитор. головне, щоб не ви розібралися з матеріалом, а дитина.



я прихильник тої ідеї, що не треба витрачати час на те, що не подобається й не заходить. може й не відрахують, отримає диплом - а далі? на роботі диплом не потрібен, використовують навіть не знання, а здатність розібратися в тому, що потрібно, й робити.



й тоді так, напевне репетитор не потрібен - якщо не може розібратися сам, то треба подумати про щось інше питання в тому, що якщо студент не розуміє матеріал самостійно, то потрібен репетитор. головне, щоб не ви розібралися з матеріалом, а дитина.я прихильник тої ідеї, що не треба витрачати час на те, що не подобається й не заходить. може й не відрахують, отримає диплом - а далі? на роботі диплом не потрібен, використовують навіть не знання, а здатність розібратися в тому, що потрібно, й робити.й тоді так, напевне репетитор не потрібен - якщо не може розібратися сам, то треба подумати про щось інше

Головне диплом отримати. Він і так програмістом не буде.

Скоріше тестувальником.

Племінник дружини(його хресний) тестувальником робить, казав, що затяне. І так, основуючись на власному досвіді більша, частина того, що вчили в полутесі не знадобилась, а той же потрібний САПР практично не вчили. . Він і так програмістом не буде.Скоріше тестувальником.Племінник дружини(його хресний) тестувальником робить, казав, що затяне. І так, основуючись на власному досвіді більша, частина того, що вчили в полутесі не знадобилась, а той же потрібний САПР практично не вчили.

а якщо це головне, то тим більше має сенс подивитися спеціальності, де математику вивчають як "вища математика". як гадаєте, чого так мало контрактних місць заповнено? а якщо це головне, то тим більше має сенс подивитися спеціальності, де математику вивчають як "вища математика". як гадаєте, чого так мало контрактних місць заповнено? Shaman

Повідомлень: 6660 З нами з: 29.09.19 Подякував: 644 раз. Подякували: 1464 раз. Профіль 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 вер, 2024 15:41 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: Племінник дружини(його хресний) тестувальником робить, казав, що затяне. І так, основуючись на власному досвіді більша, частина того, що вчили в полутесі не знадобилась, а той же потрібний САПР практично не вчили. Племінник дружини(його хресний) тестувальником робить, казав, що затяне. І так, основуючись на власному досвіді більша, частина того, що вчили в полутесі не знадобилась, а той же потрібний САПР практично не вчили.

Хочу дати маленьку пораду зі сторони: реально треба навчити Вашого сина вчити якусь "незрозумілу хрінь" по поганій документації. Бо без такого вміння навіть тестером його на роботі тримати не будуть. Ті ж матриці, або булева логіка і теорія множин з дискретки -якраз те, що треба.

В мене на курсах з молоддю зараз пішла нова проблема (якої ще років 5 тому не було): вони не можуть 45 хв "потикати кнопки" і спробувати самостійно вирішити проблему. В більшості через 10 хвилин починається стан близький до істерики... Хочу дати маленьку пораду зі сторони: реально треба навчити Вашого сина вчити якусь "незрозумілу хрінь" по поганій документації. Бо без такого вміння навіть тестером його на роботі тримати не будуть. Ті ж матриці, або булева логіка і теорія множин з дискретки -якраз те, що треба.В мене на курсах з молоддю зараз пішла нова проблема (якої ще років 5 тому не було): вони не можуть 45 хв "потикати кнопки" і спробувати самостійно вирішити проблему. В більшості через 10 хвилин починається стан близький до істерики... Дюрі-бачі

Повідомлень: 3697 З нами з: 29.07.22 Подякував: 661 раз. Подякували: 470 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 вер, 2024 15:51 Faceless написав: Bolt написав: Shaman написав: питання в тому, що якщо студент не розуміє матеріал самостійно, то потрібен репетитор. головне, щоб не ви розібралися з матеріалом, а дитина.



я прихильник тої ідеї, що не треба витрачати час на те, що не подобається й не заходить. може й не відрахують, отримає диплом - а далі? на роботі диплом не потрібен, використовують навіть не знання, а здатність розібратися в тому, що потрібно, й робити.



й тоді так, напевне репетитор не потрібен - якщо не може розібратися сам, то треба подумати про щось інше питання в тому, що якщо студент не розуміє матеріал самостійно, то потрібен репетитор. головне, щоб не ви розібралися з матеріалом, а дитина.я прихильник тої ідеї, що не треба витрачати час на те, що не подобається й не заходить. може й не відрахують, отримає диплом - а далі? на роботі диплом не потрібен, використовують навіть не знання, а здатність розібратися в тому, що потрібно, й робити.й тоді так, напевне репетитор не потрібен - якщо не може розібратися сам, то треба подумати про щось інше

Головне диплом отримати. Він і так програмістом не буде.

Скоріше тестувальником.

Племінник дружини(його хресний) тестувальником робить, казав, що затяне. І так, основуючись на власному досвіді більша, частина того, що вчили в полутесі не знадобилась, а той же потрібний САПР практично не вчили. Головне диплом отримати. Він і так програмістом не буде.Скоріше тестувальником.Племінник дружини(його хресний) тестувальником робить, казав, що затяне. І так, основуючись на власному досвіді більша, частина того, що вчили в полутесі не знадобилась, а той же потрібний САПР практично не вчили.

Якщо отримувати суто "корочку" (чи зараз скоріш "пластик") - то взагалі сенсу немає, це не є необхідною умовою ні для програміста ні для тестувальника. Вчитися в університеті тільки заради диплому - марно витрачений час і гроші Якщо отримувати суто "корочку" (чи зараз скоріш "пластик") - то взагалі сенсу немає, це не є необхідною умовою ні для програміста ні для тестувальника. Вчитися в університеті тільки заради диплому - марно витрачений час і гроші

власне заради диплому й вчаться. й заради тренування навичок власне вчитися - щось тобі розкажуть, щось робиш сам, деякі питання розбираєш самостійно.



бо власне всі знання, які я використовую зараз - це не з універу. бухоблік теж вчив вже на роботі. правда співпало ще, що коли закінчив, й бухоблік якраз трошки поміняли.



але найцікавіше, що деякі питання, які вивчаю зараз - ті ж державні фінанси, таки викладали в універі, правда, не на моїй спеціальності.



але так мозок тренується. просто я за те, що тренуватися надо тим, що вдається, й не братися за те, що не твоє. власне заради диплому й вчаться. й заради тренування навичок власне вчитися - щось тобі розкажуть, щось робиш сам, деякі питання розбираєш самостійно.бо власне всі знання, які я використовую зараз - це не з універу. бухоблік теж вчив вже на роботі. правда співпало ще, що коли закінчив, й бухоблік якраз трошки поміняли.але найцікавіше, що деякі питання, які вивчаю зараз - ті ж державні фінанси, таки викладали в універі, правда, не на моїй спеціальності.але так мозок тренується. просто я за те, що тренуватися надо тим, що вдається, й не братися за те, що не твоє. Shaman

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