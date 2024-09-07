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#<1 ... 2293229422952296> Додано: Суб 07 вер, 2024 18:09 Дюрі-бачі написав: Bolt написав: Племінник дружини(його хресний) тестувальником робить, казав, що затяне. І так, основуючись на власному досвіді більша, частина того, що вчили в полутесі не знадобилась, а той же потрібний САПР практично не вчили. Племінник дружини(його хресний) тестувальником робить, казав, що затяне. І так, основуючись на власному досвіді більша, частина того, що вчили в полутесі не знадобилась, а той же потрібний САПР практично не вчили.

Хочу дати маленьку пораду зі сторони: реально треба навчити Вашого сина вчити якусь "незрозумілу хрінь" по поганій документації. Бо без такого вміння навіть тестером його на роботі тримати не будуть. Ті ж матриці, або булева логіка і теорія множин з дискретки -якраз те, що треба.

В мене на курсах з молоддю зараз пішла нова проблема (якої ще років 5 тому не було): вони не можуть 45 хв "потикати кнопки" і спробувати самостійно вирішити проблему. В більшості через 10 хвилин починається стан близький до істерики... Хочу дати маленьку пораду зі сторони: реально треба навчити Вашого сина вчити якусь "незрозумілу хрінь" по поганій документації. Бо без такого вміння навіть тестером його на роботі тримати не будуть. Ті ж матриці, або булева логіка і теорія множин з дискретки -якраз те, що треба.В мене на курсах з молоддю зараз пішла нова проблема (якої ще років 5 тому не було): вони не можуть 45 хв "потикати кнопки" і спробувати самостійно вирішити проблему. В більшості через 10 хвилин починається стан близький до істерики...

Диаивсю на Ютубі відос, здається канал УТ-2.З ректором Київської школи економіки. Так він сказав,, що у вступників настільки все погано математикою, що вони ввели на семестр щось типу адоптаційного курсу математмки(можливо повтор шкільного матеріалу) , щоб підготувати студентів до вищої математики. Диаивсю на Ютубі відос, здається канал УТ-2.З ректором Київської школи економіки. Так він сказав,, що у вступників настільки все погано математикою, що вони ввели на семестр щось типу адоптаційного курсу математмки(можливо повтор шкільного матеріалу) , щоб підготувати студентів до вищої математики. Bolt Повідомлень: 3147 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 237 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 вер, 2024 18:11 Bolt написав: akurt написав: О! Це правильні дії!

О! Скоро операції з матрицями підуть!

Свято тільки починається!

Тримайтеся!

Гадаю, всю додаткову інформацію та пояснення легко буде знайти в мережі, бо дядько Google знає все! О! Це правильні дії!О! Скоро операції з матрицями підуть!Свято тільки починається!Тримайтеся!Гадаю, всю додаткову інформацію та пояснення легко буде знайти в мережі, бо дядько Google знає все!

Там самі викладачі напарюють підручники свого авторства видавництва Львівської політехніки, взяв полистав - мрак, краще в Ютубі лекції подивитись.

Я розумію, що ти всі в матриці в житті не пригодяться, але, принаймні, поставлять мізки на місце, щоб, наприклад, кредит в Швидкогрошах не брати. Там самі викладачі напарюють підручники свого авторства видавництва Львівської політехніки, взяв полистав - мрак, краще в Ютубі лекції подивитись.Я розумію, що ти всі в матриці в житті не пригодяться, але, принаймні, поставлять мізки на місце, щоб, наприклад, кредит в Швидкогрошах не брати.



у меня эти матрицы не шли совсем.

Взял препода с кафедры в качестве репетитора.

Ну сдал вышку на 5.

И вот в жизни мне это пригодилось ровно 0 раз.

Для того, чтобы не брать деньги в швидкогрошах, достаточно арифметику до 3 класса знать и как %% считаются. у меня эти матрицы не шли совсем.Взял препода с кафедры в качестве репетитора.Ну сдал вышку на 5.И вот в жизни мне это пригодилось ровно 0 раз.Для того, чтобы не брать деньги в швидкогрошах, достаточно арифметику до 3 класса знать и как %% считаются. rjkz

Повідомлень: 16955 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8416 раз. Подякували: 5301 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 вер, 2024 18:16 Дюрі-бачі написав: В контексті еміграції: мене здивували тим, що існують країни, де перше вересня настає пізніше.

А ще тут син знайомого захотів женитись в Казахстані. І там батьки невістки попросили викуп 50 млн тенге (більше 100 тис. $) В контексті еміграції: мене здивували тим, що існують країни, де перше вересня настає пізніше.А ще тут син знайомого захотів женитись в Казахстані. І там батьки невістки попросили викуп 50 млн тенге (більше 100 тис. $)

Для Казахстану то фантастичні гроші, тре торгуватись. 1 тенге ~8 коп. Для Казахстану то фантастичні гроші, тре торгуватись. 1 тенге ~8 коп. Bolt Повідомлень: 3147 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 237 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 вер, 2024 18:20 rjkz написав: Bolt написав: akurt написав: О! Це правильні дії!

О! Скоро операції з матрицями підуть!

Свято тільки починається!

Тримайтеся!

Гадаю, всю додаткову інформацію та пояснення легко буде знайти в мережі, бо дядько Google знає все! О! Це правильні дії!О! Скоро операції з матрицями підуть!Свято тільки починається!Тримайтеся!Гадаю, всю додаткову інформацію та пояснення легко буде знайти в мережі, бо дядько Google знає все!

Там самі викладачі напарюють підручники свого авторства видавництва Львівської політехніки, взяв полистав - мрак, краще в Ютубі лекції подивитись.

Я розумію, що ти всі в матриці в житті не пригодяться, але, принаймні, поставлять мізки на місце, щоб, наприклад, кредит в Швидкогрошах не брати. Там самі викладачі напарюють підручники свого авторства видавництва Львівської політехніки, взяв полистав - мрак, краще в Ютубі лекції подивитись.Я розумію, що ти всі в матриці в житті не пригодяться, але, принаймні, поставлять мізки на місце, щоб, наприклад, кредит в Швидкогрошах не брати.



у меня эти матрицы не шли совсем.

Взял препода с кафедры в качестве репетитора.

Ну сдал вышку на 5.

И вот в жизни мне это пригодилось ровно 0 раз.

Для того, чтобы не брать деньги в швидкогрошах, достаточно арифметику до 3 класса знать и как %% считаются. у меня эти матрицы не шли совсем.Взял препода с кафедры в качестве репетитора.Ну сдал вышку на 5.И вот в жизни мне это пригодилось ровно 0 раз.Для того, чтобы не брать деньги в швидкогрошах, достаточно арифметику до 3 класса знать и как %% считаются.

Если мы их машиностроения не использовали, то и в строительстве они не очень применимы. Если мы их машиностроения не использовали, то и в строительстве они не очень применимы. Bolt Повідомлень: 3147 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 237 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 вер, 2024 18:24 Faceless написав: Bolt написав: Shaman написав: питання в тому, що якщо студент не розуміє матеріал самостійно, то потрібен репетитор. головне, щоб не ви розібралися з матеріалом, а дитина.



я прихильник тої ідеї, що не треба витрачати час на те, що не подобається й не заходить. може й не відрахують, отримає диплом - а далі? на роботі диплом не потрібен, використовують навіть не знання, а здатність розібратися в тому, що потрібно, й робити.



й тоді так, напевне репетитор не потрібен - якщо не може розібратися сам, то треба подумати про щось інше питання в тому, що якщо студент не розуміє матеріал самостійно, то потрібен репетитор. головне, щоб не ви розібралися з матеріалом, а дитина.я прихильник тої ідеї, що не треба витрачати час на те, що не подобається й не заходить. може й не відрахують, отримає диплом - а далі? на роботі диплом не потрібен, використовують навіть не знання, а здатність розібратися в тому, що потрібно, й робити.й тоді так, напевне репетитор не потрібен - якщо не може розібратися сам, то треба подумати про щось інше

Головне диплом отримати. Він і так програмістом не буде.

Скоріше тестувальником.

Племінник дружини(його хресний) тестувальником робить, казав, що затяне. І так, основуючись на власному досвіді більша, частина того, що вчили в полутесі не знадобилась, а той же потрібний САПР практично не вчили. Головне диплом отримати. Він і так програмістом не буде.Скоріше тестувальником.Племінник дружини(його хресний) тестувальником робить, казав, що затяне. І так, основуючись на власному досвіді більша, частина того, що вчили в полутесі не знадобилась, а той же потрібний САПР практично не вчили.

Якщо отримувати суто "корочку" (чи зараз скоріш "пластик") - то взагалі сенсу немає, це не є необхідною умовою ні для програміста ні для тестувальника. Вчитися в університеті тільки заради диплому - марно витрачений час і гроші Якщо отримувати суто "корочку" (чи зараз скоріш "пластик") - то взагалі сенсу немає, це не є необхідною умовою ні для програміста ні для тестувальника. Вчитися в університеті тільки заради диплому - марно витрачений час і гроші



В НЙ после курсов (правда шел на несколькомесячные, а потом пока работу искал, работая электриком, брал еще дополнительные курсы) кьюэй в финансах, правда с очень работающей головой, сейчас зарабатывает порядка 120-140 (называлась точная цифра, только я не уточнял - это в год с бонусом или без, стартовая была 96 + бонус, в конце первого-же года добавили 20%, потом еще повышали. Это по состоянию на на прошлый год) куе в год.

Никто не спрашивал корочки львовского полутеха. В НЙ после курсов (правда шел на несколькомесячные, а потом пока работу искал, работая электриком, брал еще дополнительные курсы) кьюэй в финансах, правда с очень работающей головой, сейчас зарабатывает порядка 120-140 (называлась точная цифра, только я не уточнял - это в год с бонусом или без, стартовая была 96 + бонус, в конце первого-же года добавили 20%, потом еще повышали. Это по состоянию на на прошлый год) куе в год.Никто не спрашивал корочки львовского полутеха. rjkz

Повідомлень: 16955 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8416 раз. Подякували: 5301 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 вер, 2024 18:29 Дюрі-бачі написав: В контексті еміграції: мене здивували тим, що існують країни, де перше вересня настає пізніше.

А ще тут син знайомого захотів женитись в Казахстані. І там батьки невістки попросили викуп 50 млн тенге (більше 100 тис. $) В контексті еміграції: мене здивували тим, що існують країни, де перше вересня настає пізніше.А ще тут син знайомого захотів женитись в Казахстані. І там батьки невістки попросили викуп 50 млн тенге (більше 100 тис. $)



А почем кило получается?

Может целиком не брать? А почем кило получается?Может целиком не брать? rjkz

Повідомлень: 16955 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8416 раз. Подякували: 5301 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 вер, 2024 18:39 Bolt написав: Shaman написав: Bolt написав: а якщо це головне, то тим більше має сенс подивитися спеціальності, де математику вивчають як "вища математика". як гадаєте, чого так мало контрактних місць заповнено? а якщо це головне, то тим більше має сенс подивитися спеціальності, де математику вивчають як "вища математика". як гадаєте, чого так мало контрактних місць заповнено?

Тому, що не добір великий. І це по тій спеціальності, ще відносно добре. Загалом маючи 150+ьалів можно було запросто поступити на бюджет на непогані спеціальності.

Пи. Си. Ну і пацанів до 18 ти років вивозять, то само собою.

В малого бувший однокласник поступив в університет Ейндховена. Але його батьки вивезли відразу на початку війни до Іспанії. Там склав Іелтс і ще ХЗ, що ще там треба для поступлення(можливо просто достатньо українського атестата). Я би теж так би хотів, але все тупо в бабло впирається. Тому, що не добір великий. І це по тій спеціальності, ще відносно добре. Загалом маючи 150+ьалів можно було запросто поступити на бюджет на непогані спеціальності.Пи. Си. Ну і пацанів до 18 ти років вивозять, то само собою.В малого бувший однокласник поступив в університет Ейндховена. Але його батьки вивезли відразу на початку війни до Іспанії. Там склав Іелтс і ще ХЗ, що ще там треба для поступлення(можливо просто достатньо українського атестата).



Хорошая фраза.

Многогранная.

Действительно, деньги никогда не должны быть целью.

Но зачастую без них и цели не достигнешь.

Но как заработать денег при полном отвращении к труду? На себя или дядю - другой вопрос.

Заробитчанство?

Но как на это решиться если смотреть видосы неудачника из Находки, который, мягко говоря, поступал и поступил не самым лучшим образом? Хорошая фраза.Многогранная.Действительно, деньги никогда не должны быть целью.Но зачастую без них и цели не достигнешь.Но как заработать денег при полном отвращении к труду? На себя или дядю - другой вопрос.Заробитчанство?Но как на это решиться если смотреть видосы неудачника из Находки, который, мягко говоря, поступал и поступил не самым лучшим образом? rjkz

Повідомлень: 16955 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8416 раз. Подякували: 5301 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 вер, 2024 18:45 Bolt написав: rjkz написав: Bolt написав: Там самі викладачі напарюють підручники свого авторства видавництва Львівської політехніки, взяв полистав - мрак, краще в Ютубі лекції подивитись.

Я розумію, що ти всі в матриці в житті не пригодяться, але, принаймні, поставлять мізки на місце, щоб, наприклад, кредит в Швидкогрошах не брати. Там самі викладачі напарюють підручники свого авторства видавництва Львівської політехніки, взяв полистав - мрак, краще в Ютубі лекції подивитись.Я розумію, що ти всі в матриці в житті не пригодяться, але, принаймні, поставлять мізки на місце, щоб, наприклад, кредит в Швидкогрошах не брати.



у меня эти матрицы не шли совсем.

Взял препода с кафедры в качестве репетитора.

Ну сдал вышку на 5.

И вот в жизни мне это пригодилось ровно 0 раз.

Для того, чтобы не брать деньги в швидкогрошах, достаточно арифметику до 3 класса знать и как %% считаются. у меня эти матрицы не шли совсем.Взял препода с кафедры в качестве репетитора.Ну сдал вышку на 5.И вот в жизни мне это пригодилось ровно 0 раз.Для того, чтобы не брать деньги в швидкогрошах, достаточно арифметику до 3 класса знать и как %% считаются.

Если мы их машиностроения не использовали, то и в строительстве они не очень применимы. Если мы их машиностроения не использовали, то и в строительстве они не очень применимы.



Я не пошел в проектирование, тогда, когда я закончил КИСИ, это вообще казалось глухим номером.

Но ребята шли в НИИСК и потом работали в американских компаниях, писали программы по автоматическому расчету и проектированию.

ХЗ, может им это как-то и пригодилось. Я не пошел в проектирование, тогда, когда я закончил КИСИ, это вообще казалось глухим номером.Но ребята шли в НИИСК и потом работали в американских компаниях, писали программы по автоматическому расчету и проектированию.ХЗ, может им это как-то и пригодилось. rjkz

Повідомлень: 16955 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8416 раз. Подякували: 5301 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 вер, 2024 21:25 Дюрі-бачі написав: В контексті еміграції: мене здивували тим, що існують країни, де перше вересня настає пізніше.

А ще тут син знайомого захотів женитись в Казахстані. І там батьки невістки попросили викуп 50 млн тенге (більше 100 тис. $) В контексті еміграції: мене здивували тим, що існують країни, де перше вересня настає пізніше.А ще тут син знайомого захотів женитись в Казахстані. І там батьки невістки попросили викуп 50 млн тенге (більше 100 тис. $)

а чеки витрат на дочку пред"явили?

возврат можливий? а чеки витрат на дочку пред"явили?возврат можливий? flyman

Повідомлень: 36290 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1590 раз. Подякували: 2787 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 вер, 2024 22:22 Радянська система освіти, яку пройшли всі учасники цього форуму, була універсальною.

Тобто ідея була в тому, що неможливо вгадати, який конкретно хист є або відкриється у дитини в 17 років.

Тому наповнювали мозок знаннями активно та універсально: можливо ти будеш займатися наукою в галузі машино/автобудування, можливо будеш ремонтувати ті авто, можливо будеш керувати організацією експлуатації авто.

Далі життя покаже.

І воно показувало.



Найбільше, що мене здивувало, це події під час мого візиту в офіс компанії, який очолював кращій товариш в групі, з яким звикли тягати Тетян в гуртожитку.

В його офісі - в залі на 30 спвпоьітниеів за столами та кресленнями, сиділи співробітники, серед яких я помітив Сергія, який під час студентства був крутіше за нас двох (з автором рядків та власником компанії разом узятих).

Я думав, що він підведеться та з криком: «А памʼятаєш ????»

Він не подвівся. Йому не дозволили піднятися під час роботи!!!!! І хто не дозволив? Хлопець, з яким ми разом тягати тих Тетян.

Він був рядовим співробітником в фірмі, яку очолював мій товариш. Він був роботодавцем. Фактично королем.

Я був сторонньою людиною. Яку приймав король.

Тобто імператором.

Ну ось так: коротко про навчання в одній групі та під керівництвом одних і тих же викладачів. Читали одні і ті ж книжки.

Все залежить від начинки черепної коробки.

Саме тому я зараз вечеряю в ресторації на півдні Франції.

Ну а хтось… мовчу… akurt

Повідомлень: 9989 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3684 раз. Подякували: 1305 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2293229422952296> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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