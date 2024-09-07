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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 07 вер, 2024 18:09
Дюрі-бачі написав: Bolt написав:
Племінник дружини(його хресний) тестувальником робить, казав, що затяне. І так, основуючись на власному досвіді більша, частина того, що вчили в полутесі не знадобилась, а той же потрібний САПР практично не вчили.
Хочу дати маленьку пораду зі сторони: реально треба навчити Вашого сина вчити якусь "незрозумілу хрінь" по поганій документації. Бо без такого вміння навіть тестером його на роботі тримати не будуть. Ті ж матриці, або булева логіка і теорія множин з дискретки -якраз те, що треба.
В мене на курсах з молоддю зараз пішла нова проблема (якої ще років 5 тому не було): вони не можуть 45 хв "потикати кнопки" і спробувати самостійно вирішити проблему. В більшості через 10 хвилин починається стан близький до істерики...
Диаивсю на Ютубі відос, здається канал УТ-2.З ректором Київської школи економіки. Так він сказав,, що у вступників настільки все погано математикою, що вони ввели на семестр щось типу адоптаційного курсу математмки(можливо повтор шкільного матеріалу) , щоб підготувати студентів до вищої математики.
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Додано: Суб 07 вер, 2024 18:11
Bolt написав: akurt написав:
О! Це правильні дії!
О! Скоро операції з матрицями підуть!
Свято тільки починається!
Тримайтеся!
Гадаю, всю додаткову інформацію та пояснення легко буде знайти в мережі, бо дядько Google знає все!
Там самі викладачі напарюють підручники свого авторства видавництва Львівської політехніки, взяв полистав - мрак, краще в Ютубі лекції подивитись.
Я розумію, що ти всі в матриці в житті не пригодяться, але, принаймні, поставлять мізки на місце, щоб, наприклад, кредит в Швидкогрошах не брати.
у меня эти матрицы не шли совсем.
Взял препода с кафедры в качестве репетитора.
Ну сдал вышку на 5.
И вот в жизни мне это пригодилось ровно 0 раз.
Для того, чтобы не брать деньги в швидкогрошах, достаточно арифметику до 3 класса знать и как %% считаются.
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rjkz
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Додано: Суб 07 вер, 2024 18:16
Дюрі-бачі написав:
В контексті еміграції: мене здивували тим, що існують країни, де перше вересня настає пізніше.
А ще тут син знайомого захотів женитись в Казахстані. І там батьки невістки попросили викуп 50 млн тенге (більше 100 тис. $)
Для Казахстану то фантастичні гроші, тре торгуватись. 1 тенге ~8 коп.
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Додано: Суб 07 вер, 2024 18:20
rjkz написав: Bolt написав: akurt написав:
О! Це правильні дії!
О! Скоро операції з матрицями підуть!
Свято тільки починається!
Тримайтеся!
Гадаю, всю додаткову інформацію та пояснення легко буде знайти в мережі, бо дядько Google знає все!
Там самі викладачі напарюють підручники свого авторства видавництва Львівської політехніки, взяв полистав - мрак, краще в Ютубі лекції подивитись.
Я розумію, що ти всі в матриці в житті не пригодяться, але, принаймні, поставлять мізки на місце, щоб, наприклад, кредит в Швидкогрошах не брати.
у меня эти матрицы не шли совсем.
Взял препода с кафедры в качестве репетитора.
Ну сдал вышку на 5.
И вот в жизни мне это пригодилось ровно 0 раз.
Для того, чтобы не брать деньги в швидкогрошах, достаточно арифметику до 3 класса знать и как %% считаются.
Если мы их машиностроения не использовали, то и в строительстве они не очень применимы.
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Bolt
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Додано: Суб 07 вер, 2024 18:24
Faceless написав: Bolt написав: Shaman написав:
питання в тому, що якщо студент не розуміє матеріал самостійно, то потрібен репетитор. головне, щоб не ви розібралися з матеріалом, а дитина.
я прихильник тої ідеї, що не треба витрачати час на те, що не подобається й не заходить. може й не відрахують, отримає диплом - а далі? на роботі диплом не потрібен, використовують навіть не знання, а здатність розібратися в тому, що потрібно, й робити.
й тоді так, напевне репетитор не потрібен - якщо не може розібратися сам, то треба подумати про щось інше
Головне диплом отримати. Він і так програмістом не буде.
Скоріше тестувальником.
Племінник дружини(його хресний) тестувальником робить, казав, що затяне. І так, основуючись на власному досвіді більша, частина того, що вчили в полутесі не знадобилась, а той же потрібний САПР практично не вчили.
Якщо отримувати суто "корочку" (чи зараз скоріш "пластик") - то взагалі сенсу немає, це не є необхідною умовою ні для програміста ні для тестувальника. Вчитися в університеті тільки заради диплому - марно витрачений час і гроші
В НЙ после курсов (правда шел на несколькомесячные, а потом пока работу искал, работая электриком, брал еще дополнительные курсы) кьюэй в финансах, правда с очень работающей головой, сейчас зарабатывает порядка 120-140 (называлась точная цифра, только я не уточнял - это в год с бонусом или без, стартовая была 96 + бонус, в конце первого-же года добавили 20%, потом еще повышали. Это по состоянию на на прошлый год) куе в год.
Никто не спрашивал корочки львовского полутеха.
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Додано: Суб 07 вер, 2024 18:29
Дюрі-бачі написав:
В контексті еміграції: мене здивували тим, що існують країни, де перше вересня настає пізніше.
А ще тут син знайомого захотів женитись в Казахстані. І там батьки невістки попросили викуп 50 млн тенге (більше 100 тис. $)
А почем кило получается?
Может целиком не брать?
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Додано: Суб 07 вер, 2024 18:39
Bolt написав: Shaman написав: Bolt написав:
а якщо це головне, то тим більше має сенс подивитися спеціальності, де математику вивчають як "вища математика". як гадаєте, чого так мало контрактних місць заповнено?
Тому, що не добір великий. І це по тій спеціальності, ще відносно добре. Загалом маючи 150+ьалів можно було запросто поступити на бюджет на непогані спеціальності.
Пи. Си. Ну і пацанів до 18 ти років вивозять, то само собою.
В малого бувший однокласник поступив в університет Ейндховена. Але його батьки вивезли відразу на початку війни до Іспанії. Там склав Іелтс і ще ХЗ, що ще там треба для поступлення(можливо просто достатньо українського атестата). Я би теж так би хотів, але все тупо в бабло впирається.
Хорошая фраза.
Многогранная.
Действительно, деньги никогда не должны быть целью.
Но зачастую без них и цели не достигнешь.
Но как заработать денег при полном отвращении к труду? На себя или дядю - другой вопрос.
Заробитчанство?
Но как на это решиться если смотреть видосы неудачника из Находки, который, мягко говоря, поступал и поступил не самым лучшим образом?
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Додано: Суб 07 вер, 2024 18:45
Bolt написав: rjkz написав: Bolt написав:
Там самі викладачі напарюють підручники свого авторства видавництва Львівської політехніки, взяв полистав - мрак, краще в Ютубі лекції подивитись.
Я розумію, що ти всі в матриці в житті не пригодяться, але, принаймні, поставлять мізки на місце, щоб, наприклад, кредит в Швидкогрошах не брати.
у меня эти матрицы не шли совсем.
Взял препода с кафедры в качестве репетитора.
Ну сдал вышку на 5.
И вот в жизни мне это пригодилось ровно 0 раз.
Для того, чтобы не брать деньги в швидкогрошах, достаточно арифметику до 3 класса знать и как %% считаются.
Если мы их машиностроения не использовали, то и в строительстве они не очень применимы.
Я не пошел в проектирование, тогда, когда я закончил КИСИ, это вообще казалось глухим номером.
Но ребята шли в НИИСК и потом работали в американских компаниях, писали программы по автоматическому расчету и проектированию.
ХЗ, может им это как-то и пригодилось.
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rjkz
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Додано: Суб 07 вер, 2024 21:25
Дюрі-бачі написав:
В контексті еміграції: мене здивували тим, що існують країни, де перше вересня настає пізніше.
А ще тут син знайомого захотів женитись в Казахстані. І там батьки невістки попросили викуп 50 млн тенге (більше 100 тис. $)
а чеки витрат на дочку пред"явили?
возврат можливий?
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Додано: Суб 07 вер, 2024 22:22
Радянська система освіти, яку пройшли всі учасники цього форуму, була універсальною.
Тобто ідея була в тому, що неможливо вгадати, який конкретно хист є або відкриється у дитини в 17 років.
Тому наповнювали мозок знаннями активно та універсально: можливо ти будеш займатися наукою в галузі машино/автобудування, можливо будеш ремонтувати ті авто, можливо будеш керувати організацією експлуатації авто.
Далі життя покаже.
І воно показувало.
Найбільше, що мене здивувало, це події під час мого візиту в офіс компанії, який очолював кращій товариш в групі, з яким звикли тягати Тетян в гуртожитку.
В його офісі - в залі на 30 спвпоьітниеів за столами та кресленнями, сиділи співробітники, серед яких я помітив Сергія, який під час студентства був крутіше за нас двох (з автором рядків та власником компанії разом узятих).
Я думав, що він підведеться та з криком: «А памʼятаєш ????»
Він не подвівся. Йому не дозволили піднятися під час роботи!!!!! І хто не дозволив? Хлопець, з яким ми разом тягати тих Тетян.
Він був рядовим співробітником в фірмі, яку очолював мій товариш. Він був роботодавцем. Фактично королем.
Я був сторонньою людиною. Яку приймав король.
Тобто імператором.
Ну ось так: коротко про навчання в одній групі та під керівництвом одних і тих же викладачів. Читали одні і ті ж книжки.
Все залежить від начинки черепної коробки.
Саме тому я зараз вечеряю в ресторації на півдні Франції.
Ну а хтось… мовчу…
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akurt
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