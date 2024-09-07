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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2293229422952296 Додано: Суб 07 вер, 2024 22:46 rjkz написав: у меня эти матрицы не шли совсем.

Взял препода с кафедры в качестве репетитора.

Ну сдал вышку на 5.

И вот в жизни мне это пригодилось ровно 0 раз. у меня эти матрицы не шли совсем.Взял препода с кафедры в качестве репетитора.Ну сдал вышку на 5.И вот в жизни мне это пригодилось ровно 0 раз. Как и большинство других знаний, полученных в школе и даже в ВУЗе. Но если не учить ничего, то в нужный момент у вас (или у кого-то другого) нужных знаний не окажется. И дело даже не в умении брать интегралы и решать дифференциальные уравнения, этим успешно программы занимаются. А вот понять в нужный момент, что здесь можно применить (что угодно из математики или физики) -- вот это ценность, которую Маткад предоставить не в состоянии. Как и большинство других знаний, полученных в школе и даже в ВУЗе. Но если не учить ничего, то в нужный момент у вас (или у кого-то другого) нужных знаний не окажется. И дело даже не в умении брать интегралы и решать дифференциальные уравнения, этим успешно программы занимаются. А вот понять в нужный момент, что здесь можно применить (что угодно из математики или физики) -- вот это ценность, которую Маткад предоставить не в состоянии. M-Audio Повідомлень: 3114 З нами з: 23.03.11 Подякував: 588 раз. Подякували: 429 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 вер, 2024 22:58 Блін прочитав про той технічний університет Єіндховена. Рік навчання 13300 до 15000€.Нк кисло. Із умов всього навсього атестат 10 балів по всім предметам, по профільних 10+ баоів(думаю з корупцією в укр школах цілком реально), 6, 5 балів з Ielts-мабуть реально.

Одне питання з врахуванням гуртожитків і їжі де взяти з 20 кілоєвро/рік на то задоволення?!Я би очканув продавати квартирку яка приносить орендний дохід, щоб вкластися в освіту своему мало у дивлячись, як він ударно починає вчитись в львівському полутєху.

Пи.Си.В контексті, що туди поступив малого бувший однокласник. Bolt Повідомлень: 3147 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 237 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 вер, 2024 23:59 Bolt написав: Блін прочитав про той технічний університет Єіндховена. Рік навчання 13300 до 15000€.Нк кисло. Із умов всього навсього атестат 10 балів по всім предметам, по профільних 10+ баоів(думаю з корупцією в укр школах цілком реально), 6, 5 балів з Ielts-мабуть реально.

Одне питання з врахуванням гуртожитків і їжі де взяти з 20 кілоєвро/рік на то задоволення?!Я би очканув продавати квартирку яка приносить орендний дохід, щоб вкластися в освіту своему мало у дивлячись, як він ударно починає вчитись в львівському полутєху.

Пи.Си.В контексті, що туди поступив малого бувший однокласник. Блін прочитав про той технічний університет Єіндховена. Рік навчання 13300 до 15000€.Нк кисло. Із умов всього навсього атестат 10 балів по всім предметам, по профільних 10+ баоів(думаю з корупцією в укр школах цілком реально), 6, 5 балів з Ielts-мабуть реально.Одне питання з врахуванням гуртожитків і їжі де взяти з 20 кілоєвро/рік на то задоволення?!Я би очканув продавати квартирку яка приносить орендний дохід, щоб вкластися в освіту своему мало у дивлячись, як він ударно починає вчитись в львівському полутєху.Пи.Си.В контексті, що туди поступив малого бувший однокласник.

От не зовсім розумію, може хоч ви розтлумачите. У вас, наприклад, є діти, яким вже скоро закінчувати школу. Зараз такий дарунок долі -- можна їхати і осісти в будь-якій країні легально із мінімумом зусиль. При цьому загальновідомо, що в деяких країнах вища освіта безкоштовна, а в інших -- дуже дорога. Так що ж заважає обрати одну з "правильних" країн, і влаштуватися там, із думкою про недалеке майбудтнє, так би мовити? От не зовсім розумію, може хоч ви розтлумачите. У вас, наприклад, є діти, яким вже скоро закінчувати школу. Зараз такий дарунок долі -- можна їхати і осісти в будь-якій країні легально із мінімумом зусиль. При цьому загальновідомо, що в деяких країнах вища освіта безкоштовна, а в інших -- дуже дорога. Так що ж заважає обрати одну з "правильних" країн, і влаштуватися там, із думкою про недалеке майбудтнє, так би мовити? M-Audio Повідомлень: 3114 З нами з: 23.03.11 Подякував: 588 раз. Подякували: 429 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 вер, 2024 00:19 Bolt написав: Я би очканув продавати квартирку яка приносить орендний дохід, щоб вкластися в освіту своему мало у дивлячись, як він ударно починає вчитись в львівському полутєху.

Я би очканув продавати квартирку яка приносить орендний дохід, щоб вкластися в освіту своему мало у дивлячись, як він ударно починає вчитись в львівському полутєху.

Ви помиляєтеся. Дуже скоро ви це зрозумієте.

На жаль виправити чи змінити щось вже не вдасться.

Єдина втіха: не ви перший і не ви єдиний помиляєтеся.

C'est la vie … Ви помиляєтеся. Дуже скоро ви це зрозумієте.На жаль виправити чи змінити щось вже не вдасться.Єдина втіха: не ви перший і не ви єдиний помиляєтеся.C'est la vie … akurt

Повідомлень: 9989 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3684 раз. Подякували: 1305 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 вер, 2024 00:33 akurt написав: Bolt написав: Я би очканув продавати квартирку яка приносить орендний дохід, щоб вкластися в освіту своему мало у дивлячись, як він ударно починає вчитись в львівському полутєху.

Я би очканув продавати квартирку яка приносить орендний дохід, щоб вкластися в освіту своему мало у дивлячись, як він ударно починає вчитись в львівському полутєху.

Ви помиляєтеся. Дуже скоро ви це зрозумієте.

На жаль виправити чи змінити щось вже не вдасться.

Єдина втіха: не ви перший і не ви єдиний помиляєтеся.

C'est la vie … Ви помиляєтеся. Дуже скоро ви це зрозумієте.На жаль виправити чи змінити щось вже не вдасться.Єдина втіха: не ви перший і не ви єдиний помиляєтеся.C'est la vie …

Хресний мого малого(племінник дружини) взагалі закінчив метрологію в львівському полутесі , що не заважає зараз заробляти п"ятірку кує, як QA не виходячи зі своєї квартири у Львові. Хресний мого малого(племінник дружини) взагалі закінчив метрологію в львівському полутесі , що не заважає зараз заробляти п"ятірку кує, як QA не виходячи зі своєї квартири у Львові. Bolt Повідомлень: 3147 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 237 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 вер, 2024 00:49 M-Audio написав: rjkz написав: у меня эти матрицы не шли совсем.

Взял препода с кафедры в качестве репетитора.

Ну сдал вышку на 5.

И вот в жизни мне это пригодилось ровно 0 раз. у меня эти матрицы не шли совсем.Взял препода с кафедры в качестве репетитора.Ну сдал вышку на 5.И вот в жизни мне это пригодилось ровно 0 раз. Как и большинство других знаний, полученных в школе и даже в ВУЗе. Но если не учить ничего, то в нужный момент у вас (или у кого-то другого) нужных знаний не окажется. И дело даже не в умении брать интегралы и решать дифференциальные уравнения, этим успешно программы занимаются. А вот понять в нужный момент, что здесь можно применить (что угодно из математики или физики) -- вот это ценность, которую Маткад предоставить не в состоянии. Как и большинство других знаний, полученных в школе и даже в ВУЗе. Но если не учить ничего, то в нужный момент у вас (или у кого-то другого) нужных знаний не окажется. И дело даже не в умении брать интегралы и решать дифференциальные уравнения, этим успешно программы занимаются. А вот понять в нужный момент, что здесь можно применить (что угодно из математики или физики) -- вот это ценность, которую Маткад предоставить не в состоянии.



Да, я согласен, собственно, сам писал, что постоянно применяю знания химии, физики, включая специфические из механики статики. Даже банальный принцип соединяющихся сосудов помог решить проблему, которая существовала лет 12 минимум.

Математика тоже нужна, но не такого высокого уровня.

Если честно, то по прешествии 30+ лет весьма смутно это вспоминается.

Школьная алгебра и геометрия намного легче и что-то еще помню, но если в жизни много лет не пользуешься знаниями, то они покрываются толстым слоем пыли. Да, я согласен, собственно, сам писал, что постоянно применяю знания химии, физики, включая специфические из механики статики. Даже банальный принцип соединяющихся сосудов помог решить проблему, которая существовала лет 12 минимум.Математика тоже нужна, но не такого высокого уровня.Если честно, то по прешествии 30+ лет весьма смутно это вспоминается.Школьная алгебра и геометрия намного легче и что-то еще помню, но если в жизни много лет не пользуешься знаниями, то они покрываются толстым слоем пыли. rjkz

Повідомлень: 16955 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8416 раз. Подякували: 5301 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 вер, 2024 00:50 M-Audio написав: Bolt написав: Блін прочитав про той технічний університет Єіндховена. Рік навчання 13300 до 15000€.Нк кисло. Із умов всього навсього атестат 10 балів по всім предметам, по профільних 10+ баоів(думаю з корупцією в укр школах цілком реально), 6, 5 балів з Ielts-мабуть реально.

Одне питання з врахуванням гуртожитків і їжі де взяти з 20 кілоєвро/рік на то задоволення?!Я би очканув продавати квартирку яка приносить орендний дохід, щоб вкластися в освіту своему мало у дивлячись, як він ударно починає вчитись в львівському полутєху.

Пи.Си.В контексті, що туди поступив малого бувший однокласник. Блін прочитав про той технічний університет Єіндховена. Рік навчання 13300 до 15000€.Нк кисло. Із умов всього навсього атестат 10 балів по всім предметам, по профільних 10+ баоів(думаю з корупцією в укр школах цілком реально), 6, 5 балів з Ielts-мабуть реально.Одне питання з врахуванням гуртожитків і їжі де взяти з 20 кілоєвро/рік на то задоволення?!Я би очканув продавати квартирку яка приносить орендний дохід, щоб вкластися в освіту своему мало у дивлячись, як він ударно починає вчитись в львівському полутєху.Пи.Си.В контексті, що туди поступив малого бувший однокласник.

От не зовсім розумію, може хоч ви розтлумачите. У вас, наприклад, є діти, яким вже скоро закінчувати школу. Зараз такий дарунок долі -- можна їхати і осісти в будь-якій країні легально із мінімумом зусиль. При цьому загальновідомо, що в деяких країнах вища освіта безкоштовна, а в інших -- дуже дорога. Так що ж заважає обрати одну з "правильних" країн, і влаштуватися там, із думкою про недалеке майбудтнє, так би мовити? От не зовсім розумію, може хоч ви розтлумачите. У вас, наприклад, є діти, яким вже скоро закінчувати школу. Зараз такий дарунок долі -- можна їхати і осісти в будь-якій країні легально із мінімумом зусиль. При цьому загальновідомо, що в деяких країнах вища освіта безкоштовна, а в інших -- дуже дорога. Так що ж заважає обрати одну з "правильних" країн, і влаштуватися там, із думкою про недалеке майбудтнє, так би мовити?

Якщо під мінімумом зусиль розуміти, що мені в умовній Польші доведеться іпошити по 60 годин в тиждень за 20 зл в годину нетто, що дасть в місяць 5 тис зл, з яких доведеться викласти 3+тис злотих за оренду трьошки в більш-менш пристойному місці, то майнав я такі перспективи. Мені вже майже полтинник і тупо нехочу виходити із зони комфорту.Мені в Україні пасивний дохід покриває, якщо не повністтю, то значною мірою поточні витрати, ну і дружина на державній роботі де займається перекладуванням папірців за 13 кг/міс і піти на манікюр в робочий час не проблема, навряд чи захоче їти в Польші пахати на фабрику за 3 тис зл.

Дітей я туди відправити самих не можу бо якщо не сидіти біля них і не давати звіздюлєй то результат трохи передбачуваний.

Весною донька закінчує бакалавра на нім. філології, буде пробувати поступати в магістратуру в Австрію.

Думаю вже самостійно справиться.

Короче на даному етапі ми вирішили, що так буде краще для нас. Якщо під мінімумом зусиль розуміти, що мені в умовній Польші доведеться іпошити по 60 годин в тиждень за 20 зл в годину нетто, що дасть в місяць 5 тис зл, з яких доведеться викласти 3+тис злотих за оренду трьошки в більш-менш пристойному місці, то майнав я такі перспективи. Мені вже майже полтинник і тупо нехочу виходити із зони комфорту.Мені в Україні пасивний дохід покриває, якщо не повністтю, то значною мірою поточні витрати, ну і дружина на державній роботі де займається перекладуванням папірців за 13 кг/міс і піти на манікюр в робочий час не проблема, навряд чи захоче їти в Польші пахати на фабрику за 3 тис зл.Дітей я туди відправити самих не можу бо якщо не сидіти біля них і не давати звіздюлєй то результат трохи передбачуваний.Весною донька закінчує бакалавра на нім. філології, буде пробувати поступати в магістратуру в Австрію.Думаю вже самостійно справиться.Короче на даному етапі ми вирішили, що так буде краще для нас. Bolt Повідомлень: 3147 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 237 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2293229422952296 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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