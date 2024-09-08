|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 07 вер, 2024 22:46
rjkz написав:
у меня эти матрицы не шли совсем.
Взял препода с кафедры в качестве репетитора.
Ну сдал вышку на 5.
И вот в жизни мне это пригодилось ровно 0 раз.
Как и большинство других знаний, полученных в школе и даже в ВУЗе. Но если не учить ничего, то в нужный момент у вас (или у кого-то другого) нужных знаний не окажется. И дело даже не в умении брать интегралы и решать дифференциальные уравнения, этим успешно программы занимаются. А вот понять в нужный момент, что здесь можно применить (что угодно из математики или физики) -- вот это ценность, которую Маткад предоставить не в состоянии.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 3118
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 588 раз.
- Подякували: 432 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 07 вер, 2024 22:58
Блін прочитав про той технічний університет Єіндховена. Рік навчання 13300 до 15000€.Нк кисло. Із умов всього навсього атестат 10 балів по всім предметам, по профільних 10+ баоів(думаю з корупцією в укр школах цілком реально), 6, 5 балів з Ielts-мабуть реально.
Одне питання з врахуванням гуртожитків і їжі де взяти з 20 кілоєвро/рік на то задоволення?!Я би очканув продавати квартирку яка приносить орендний дохід, щоб вкластися в освіту своему мало у дивлячись, як він ударно починає вчитись в львівському полутєху.
Пи.Си.В контексті, що туди поступив малого бувший однокласник.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 3147
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 237 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 07 вер, 2024 23:59
Bolt написав:
Блін прочитав про той технічний університет Єіндховена. Рік навчання 13300 до 15000€.Нк кисло. Із умов всього навсього атестат 10 балів по всім предметам, по профільних 10+ баоів(думаю з корупцією в укр школах цілком реально), 6, 5 балів з Ielts-мабуть реально.
Одне питання з врахуванням гуртожитків і їжі де взяти з 20 кілоєвро/рік на то задоволення?!Я би очканув продавати квартирку яка приносить орендний дохід, щоб вкластися в освіту своему мало у дивлячись, як він ударно починає вчитись в львівському полутєху.
Пи.Си.В контексті, що туди поступив малого бувший однокласник.
От не зовсім розумію, може хоч ви розтлумачите. У вас, наприклад, є діти, яким вже скоро закінчувати школу. Зараз такий дарунок долі -- можна їхати і осісти в будь-якій країні легально із мінімумом зусиль. При цьому загальновідомо, що в деяких країнах вища освіта безкоштовна, а в інших -- дуже дорога. Так що ж заважає обрати одну з "правильних" країн, і влаштуватися там, із думкою про недалеке майбудтнє, так би мовити?
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 3118
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 588 раз.
- Подякували: 432 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 08 вер, 2024 00:19
Bolt написав:
Я би очканув продавати квартирку яка приносить орендний дохід, щоб вкластися в освіту своему мало у дивлячись, як він ударно починає вчитись в львівському полутєху.
Ви помиляєтеся. Дуже скоро ви це зрозумієте.
На жаль виправити чи змінити щось вже не вдасться.
Єдина втіха: не ви перший і не ви єдиний помиляєтеся.
C'est la vie …
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 9989
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 3684 раз.
- Подякували: 1305 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 08 вер, 2024 00:33
akurt написав: Bolt написав:
Я би очканув продавати квартирку яка приносить орендний дохід, щоб вкластися в освіту своему мало у дивлячись, як він ударно починає вчитись в львівському полутєху.
Ви помиляєтеся. Дуже скоро ви це зрозумієте.
На жаль виправити чи змінити щось вже не вдасться.
Єдина втіха: не ви перший і не ви єдиний помиляєтеся.
C'est la vie …
Хресний мого малого(племінник дружини) взагалі закінчив метрологію в львівському полутесі , що не заважає зараз заробляти п"ятірку кує, як QA не виходячи зі своєї квартири у Львові.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 3147
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 237 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 08 вер, 2024 00:49
M-Audio написав: rjkz написав:
у меня эти матрицы не шли совсем.
Взял препода с кафедры в качестве репетитора.
Ну сдал вышку на 5.
И вот в жизни мне это пригодилось ровно 0 раз.
Как и большинство других знаний, полученных в школе и даже в ВУЗе. Но если не учить ничего, то в нужный момент у вас (или у кого-то другого) нужных знаний не окажется. И дело даже не в умении брать интегралы и решать дифференциальные уравнения, этим успешно программы занимаются. А вот понять в нужный момент, что здесь можно применить (что угодно из математики или физики) -- вот это ценность, которую Маткад предоставить не в состоянии.
Да, я согласен, собственно, сам писал, что постоянно применяю знания химии, физики, включая специфические из механики статики. Даже банальный принцип соединяющихся сосудов помог решить проблему, которая существовала лет 12 минимум.
Математика тоже нужна, но не такого высокого уровня.
Если честно, то по прешествии 30+ лет весьма смутно это вспоминается.
Школьная алгебра и геометрия намного легче и что-то еще помню, но если в жизни много лет не пользуешься знаниями, то они покрываются толстым слоем пыли.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 16955
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8417 раз.
- Подякували: 5301 раз.
-
- Профіль
-
8
3
6
Додано: Нед 08 вер, 2024 00:50
M-Audio написав: Bolt написав:
Блін прочитав про той технічний університет Єіндховена. Рік навчання 13300 до 15000€.Нк кисло. Із умов всього навсього атестат 10 балів по всім предметам, по профільних 10+ баоів(думаю з корупцією в укр школах цілком реально), 6, 5 балів з Ielts-мабуть реально.
Одне питання з врахуванням гуртожитків і їжі де взяти з 20 кілоєвро/рік на то задоволення?!Я би очканув продавати квартирку яка приносить орендний дохід, щоб вкластися в освіту своему мало у дивлячись, як він ударно починає вчитись в львівському полутєху.
Пи.Си.В контексті, що туди поступив малого бувший однокласник.
От не зовсім розумію, може хоч ви розтлумачите. У вас, наприклад, є діти, яким вже скоро закінчувати школу. Зараз такий дарунок долі -- можна їхати і осісти в будь-якій країні легально із мінімумом зусиль. При цьому загальновідомо, що в деяких країнах вища освіта безкоштовна, а в інших -- дуже дорога. Так що ж заважає обрати одну з "правильних" країн, і влаштуватися там, із думкою про недалеке майбудтнє, так би мовити?
Якщо під мінімумом зусиль розуміти, що мені в умовній Польші доведеться іпошити по 60 годин в тиждень за 20 зл в годину нетто, що дасть в місяць 5 тис зл, з яких доведеться викласти 3+тис злотих за оренду трьошки в більш-менш пристойному місці, то майнав я такі перспективи. Мені вже майже полтинник і тупо нехочу виходити із зони комфорту.Мені в Україні пасивний дохід покриває, якщо не повністтю, то значною мірою поточні витрати, ну і дружина на державній роботі де займається перекладуванням папірців за 13 кг/міс і піти на манікюр в робочий час не проблема, навряд чи захоче їти в Польші пахати на фабрику за 3 тис зл.
Дітей я туди відправити самих не можу бо якщо не сидіти біля них і не давати звіздюлєй то результат трохи передбачуваний.
Весною донька закінчує бакалавра на нім. філології, буде пробувати поступати в магістратуру в Австрію.
Думаю вже самостійно справиться.
Короче на даному етапі ми вирішили, що так буде краще для нас.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 3147
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 237 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 08 вер, 2024 08:28
Bolt написав: M-Audio написав:
Зараз такий дарунок долі -- можна їхати і осісти в будь-якій країні легально із мінімумом зусиль. При цьому загальновідомо, що в деяких країнах вища освіта безкоштовна, а в інших -- дуже дорога. Так що ж заважає обрати одну з "правильних" країн, і влаштуватися там, із думкою про недалеке майбудтнє, так би мовити?
Мені в Україні пасивний дохід покриває, якщо не повністтю, то значною мірою поточні витрати...
Весною донька закінчує бакалавра на нім. філології, буде пробувати поступати в магістратуру в Австрію.
А, так ви нікуди не їздили. Тоді питань нема. І тоді дійсно кращий варіант закінчувати бакалаврат в України, а в магістратуру вже кудись на Захід за гроші. За наявності такої можливості. Хоча наразі теж питання спірне, бо студенту на навчання в магістратурі можуть і не дати виїзд.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 3118
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 588 раз.
- Подякували: 432 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 08 вер, 2024 09:58
Bolt написав: akurt написав: Bolt написав:
Я би очканув продавати квартирку яка приносить орендний дохід, щоб вкластися в освіту своему мало у дивлячись, як він ударно починає вчитись в львівському полутєху.
Ви помиляєтеся. Дуже скоро ви це зрозумієте.
На жаль виправити чи змінити щось вже не вдасться.
Єдина втіха: не ви перший і не ви єдиний помиляєтеся.
C'est la vie …
Хресний мого малого(племінник дружини) взагалі закінчив метрологію в львівському полутесі , що не заважає зараз заробляти п"ятірку кує, як QA не виходячи зі своєї квартири у Львові.
Це хіба історія іспіху? Яка в нього буде пенсія? 50 доларів США?
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 9287
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1363 раз.
- Подякували: 1760 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bolt
і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|