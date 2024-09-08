RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2295229622972298
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 13:11

  BIGor написав:
  Bolt написав:Хресний мого малого(племінник дружини) взагалі закінчив метрологію в львівському полутесі , що не заважає зараз заробляти п"ятірку кує, як QA не виходячи зі своєї квартири у Львові.

Це хіба історія іспіху? Яка в нього буде пенсія? 50 доларів США?

чомусь забувається, що у будь-якій країні без накопичення власних коштів пенсія буде мінімальною, яка не дозволить нормально жити. єдина відміна в тому, що на Заході є інстітуції, які допомагають збирати кошти, беручи на себе питання, куди їх інвестувати. в нас це доводиться робити самостійно.

а так з 5 куо можна в України непогану пенсію організувати - треба пам'ятати, що частину коштів треба відкладати, а не всі витрачати...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6673
З нами з: 29.09.19
Подякував: 645 раз.
Подякували: 1466 раз.
 
Профіль
2
5
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 13:30

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:чомусь забувається, що у будь-якій країні без накопичення власних коштів пенсія буде мінімальною, яка не дозволить нормально жити

Є вийнятки: в тій же Норвегії мінімальна пенсія 23 тис. крон (більше 2 тис. Є). Забезпечує цілком достойний рівень життя
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3704
З нами з: 29.07.22
Подякував: 668 раз.
Подякували: 471 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 14:00

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:чомусь забувається, що у будь-якій країні без накопичення власних коштів пенсія буде мінімальною, яка не дозволить нормально жити

Є вийнятки: в тій же Норвегії мінімальна пенсія 23 тис. крон (більше 2 тис. Є). Забезпечує цілком достойний рівень життя

газ та найбільший суверений фонд, й відносно невелике населення? в ОАЕ напевне така ж ситуація. але це виключення, економіку не обдуриш...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6673
З нами з: 29.09.19
Подякував: 645 раз.
Подякували: 1466 раз.
 
Профіль
2
5
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 14:02

Новини краківського ІТ.
Firma Volvo inwestuje w Krakowie. Na terenie kompleksu biurowego Brain Park przedsiębiorstwo stworzyło centrum innowacji, w którym pracę znajdzie ponad 500 specjalistów z branży IT.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 3338
З нами з: 26.02.18
Подякував: 681 раз.
Подякували: 554 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 14:52

Еміграція, заробітчанство

News from France

Спілкуюся зараз з нашими, які зараз проживають у Франції. Планую проживати у Франції не менше місяця.
Цікаво про медицину.
Розказують, що знадобився нашим людям прийом лікаря «Вухо, горло, ніс».
Термін очікування на прийом: 1 місяць.
Їхати до поліклініки 1 годину 10 хвилин.
Лікар - французський єврей.

Краще не хворіти.

P.S. Вивчаю французьку мову: «Жю пю?»
Це означає «Можна ще налити віскі?»
- Жю пю.

Фото вночі з вікна моєї тимчасової квартири: собор XVII сторіччя, є вакансія кюре.
Не жартую.
Зображення
Цікаво про кордон. В’іжджав з Чехії в Німеччину / були хвилювання щодо дій німецьких прикордонників. Офіцер німецький глянув на українські номери серії ВС - махнув рукою: проїжджайте без зупинки. По Франціі - платні автотраси - дозволена швидкість 130 км/год. Разом заплатив карткою 60€ (це три різні ділянки). Скажете дорого?
Останні 120 км їхав невеличкими містечками - то краще б заплатив 60€: обмеження швидкості то 90 (з табличкою «7 км»), то 70, то 50, то навіть 30. Аж втомився.
Ото, пане Bolt, нехай син вчиться: грошей треба для життя багато!
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9992
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3684 раз.
Подякували: 1305 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 15:39

Еміграція, заробітчанство

News from France

Пан rjkz вже доповідав про школу в США.
Я доповідав про школу в Канаді: в двох різних класах навчаються безкоштовно діти племінниці та харчування в школі безкоштовне.

Сьогодні за обідом домовився про те, що на цьому або на наступному тижні мене запросять на обід у французьку школу.
Тут так:
- діти мають перерву на обід з 11-15 до 11-45.
- в класі 25 дітей.
- тримають окремого повара та мають спеціально обладнану кухню: я навіть зазирнув: все з нержавійки.
- батьки платять да обід 3,5€. Різницю доплачує мерія. Щоби ви зрозуміли у Франції кава може коштувати від 1,5 до 3€, тістечко 4€, багет 1,3€.
- повар щоденно сам закуповує харчі на ринку.

Мій звіт буде після реального відвідування шкільної їдальні. Давно не був. А коли був, то був в пріоритеті: я був учнем батька, який трагічно загинув на військовому заводі в свої 40 років і для мене буде окреме харчування в школі.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 08 вер, 2024 16:03, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9992
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3684 раз.
Подякували: 1305 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 15:55

  Shaman написав:
  Bolt написав:Блін прочитав про той технічний університет Єіндховена. Рік навчання 13300 до 15000€.Нк кисло. Із умов всього навсього атестат 10 балів по всім предметам, по профільних 10+ баоів(думаю з корупцією в укр школах цілком реально), 6, 5 балів з Ielts-мабуть реально.
Одне питання з врахуванням гуртожитків і їжі де взяти з 20 кілоєвро/рік на то задоволення?!Я би очканув продавати квартирку яка приносить орендний дохід, щоб вкластися в освіту своему мало у дивлячись, як він ударно починає вчитись в львівському полутєху.
Пи.Си.В контексті, що туди поступив малого бувший однокласник.

не забувайте, що оплата навчання не гарантує, що людину не відрахують навіть після першого курсу

Саме тому ми не рипались хочаб до Польщі. Бо там навіть за умови безкоштовного навчання польською мовою можна би було попасти на чималі гроші.
Bolt
 
Повідомлень: 3154
З нами з: 09.11.17
Подякував: 17 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 15:58

  anduzenko написав:
  Bolt написав:Хресний мого малого(племінник дружини) взагалі закінчив метрологію в львівському полутесі , що не заважає зараз заробляти п"ятірку кує, як QA не виходячи зі своєї квартири у Львові.


Мені вже майже полтинник і тупо нехочу виходити із зони комфорту.


Я під час війни вже п'ять разів виїжджав(останній раз півтора місяці тому) , в дружини 2-га група.У випадку, чого малий пісоя 18-ти років виїде, як супровід матері. Хоча він зараз тільки на першому курсі, тож наразі не актуально.


Короче на даному етапі ми вирішили, що так буде краще для нас.


Штош, ставки сделаны, ставок больше нет

Зображення

Я не думаю, що дійде до такого трешака, а якщо дійде тут до Польщі 80 км, і ломанеться такий натовп, що в разі чого знесуть той кордон нафіг.
Bolt
 
Повідомлень: 3154
З нами з: 09.11.17
Подякував: 17 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2295229622972298
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.