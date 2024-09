Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

BIGor написав: Bolt написав: Хресний мого малого(племінник дружини) взагалі закінчив метрологію в львівському полутесі , що не заважає зараз заробляти п"ятірку кує, як QA не виходячи зі своєї квартири у Львові.

Це хіба історія іспіху? Яка в нього буде пенсія? 50 доларів США?

Це хіба історія іспіху? Яка в нього буде пенсія? 50 доларів США? Це хіба історія іспіху? Яка в нього буде пенсія? 50 доларів США?

чомусь забувається, що у будь-якій країні без накопичення власних коштів пенсія буде мінімальною, яка не дозволить нормально жити. єдина відміна в тому, що на Заході є інстітуції, які допомагають збирати кошти, беручи на себе питання, куди їх інвестувати. в нас це доводиться робити самостійно.



чомусь забувається, що у будь-якій країні без накопичення власних коштів пенсія буде мінімальною, яка не дозволить нормально жити. єдина відміна в тому, що на Заході є інстітуції, які допомагають збирати кошти, беручи на себе питання, куди їх інвестувати. в нас це доводиться робити самостійно.

а так з 5 куо можна в України непогану пенсію організувати - треба пам'ятати, що частину коштів треба відкладати, а не всі витрачати...

Shaman

Додано: Нед 08 вер, 2024 13:30
Shaman написав: чомусь забувається, що у будь-якій країні без накопичення власних коштів пенсія буде мінімальною, яка не дозволить нормально жити

Є вийнятки: в тій же Норвегії мінімальна пенсія 23 тис. крон (більше 2 тис. Є). Забезпечує цілком достойний рівень життя

Дюрі-бачі

Є вийнятки: в тій же Норвегії мінімальна пенсія 23 тис. крон (більше 2 тис. Є). Забезпечує цілком достойний рівень життя Є вийнятки: в тій же Норвегії мінімальна пенсія 23 тис. крон (більше 2 тис. Є). Забезпечує цілком достойний рівень життя Дюрі-бачі

Додано: Нед 08 вер, 2024 14:00
Дюрі-бачі написав: Є війнятки: в тій же Норвегії мінімальна пенсія 23 тис. крон (більше 2 тис. Є). Забезпечує цілком достойний рівень життя

газ та найбільший суверений фонд, й відносно невелике населення? в ОАЕ напевне така ж ситуація. але це виключення, економіку не обдуриш...

Shaman

газ та найбільший суверений фонд, й відносно невелике населення? в ОАЕ напевне така ж ситуація. але це виключення, економіку не обдуриш... газ та найбільший суверений фонд, й відносно невелике населення? в ОАЕ напевне така ж ситуація. але це виключення, економіку не обдуриш... Shaman

Повідомлень: 6673 З нами з: 29.09.19 Подякував: 645 раз. Подякували: 1466 раз. Профіль 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 вер, 2024 14:02

Firma Volvo inwestuje w Krakowie. Na terenie kompleksu biurowego Brain Park przedsiębiorstwo stworzyło centrum innowacji, w którym pracę znajdzie ponad 500 specjalistów z branży IT. Новини краківського ІТ. Gastarbaiter Повідомлень: 3338 З нами з: 26.02.18 Подякував: 681 раз. Подякували: 554 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 вер, 2024 14:52



News from France



Спілкуюся зараз з нашими, які зараз проживають у Франції. Планую проживати у Франції не менше місяця.

Цікаво про медицину.

Розказують, що знадобився нашим людям прийом лікаря «Вухо, горло, ніс».

Термін очікування на прийом: 1 місяць.

Їхати до поліклініки 1 годину 10 хвилин.

Лікар - французський єврей.



Краще не хворіти.



P.S. Вивчаю французьку мову: «Жю пю?»

Це означає «Можна ще налити віскі?»

- Жю пю.



Фото вночі з вікна моєї тимчасової квартири: собор XVII сторіччя, є вакансія кюре.

Не жартую.



Цікаво про кордон. В’іжджав з Чехії в Німеччину / були хвилювання щодо дій німецьких прикордонників. Офіцер німецький глянув на українські номери серії ВС - махнув рукою: проїжджайте без зупинки. По Франціі - платні автотраси - дозволена швидкість 130 км/год. Разом заплатив карткою 60€ (це три різні ділянки). Скажете дорого?

Останні 120 км їхав невеличкими містечками - то краще б заплатив 60€: обмеження швидкості то 90 (з табличкою «7 км»), то 70, то 50, то навіть 30. Аж втомився.

Додано: Нед 08 вер, 2024 14:52

News from France

Спілкуюся зараз з нашими, які зараз проживають у Франції. Планую проживати у Франції не менше місяця.

Цікаво про медицину.

Розказують, що знадобився нашим людям прийом лікаря «Вухо, горло, ніс».

Термін очікування на прийом: 1 місяць.

Їхати до поліклініки 1 годину 10 хвилин.

Лікар - французький єврей.

Краще не хворіти.

P.S. Вивчаю французьку мову: «Жю пю?»

Це означає «Можна ще налити віскі?»

- Жю пю.

Фото вночі з вікна моєї тимчасової квартири: собор XVII сторіччя, є вакансія кюре.

Не жартую.

Цікаво про кордон. В'іжджав з Чехії в Німеччину / були хвилювання щодо дій німецьких прикордонників. Офіцер німецький глянув на українські номери серії ВС - махнув рукою: проїжджайте без зупинки. По Франціі - платні автотраси - дозволена швидкість 130 км/год. Разом заплатив карткою 60€ (це три різні ділянки). Скажете дорого?

Останні 120 км їхав невеличкими містечками - то краще б заплатив 60€: обмеження швидкості то 90 (з табличкою «7 км»), то 70, то 50, то навіть 30. Аж втомився.

Ото, пане Bolt, нехай син вчиться: грошей треба для життя багато!

akurt

Повідомлень: 9992 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3684 раз. Подякували: 1305 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 вер, 2024 15:39 Еміграція, заробітчанство



News from France



Пан rjkz вже доповідав про школу в США.

Я доповідав про школу в Канаді: в двох різних класах навчаються безкоштовно діти племінниці та харчування в школі безкоштовне.



Сьогодні за обідом домовився про те, що на цьому або на наступному тижні мене запросять на обід у французьку школу.

Тут так:

- діти мають перерву на обід з 11-15 до 11-45.

- в класі 25 дітей.

- тримають окремого повара та мають спеціально обладнану кухню: я навіть зазирнув: все з нержавійки.

- батьки платять да обід 3,5€. Різницю доплачує мерія. Щоби ви зрозуміли у Франції кава може коштувати від 1,5 до 3€, тістечко 4€, багет 1,3€.

- повар щоденно сам закуповує харчі на ринку.



Мій звіт буде після реального відвідування шкільної їдальні. Давно не був. А коли був, то був в пріоритеті: я був учнем батька, який трагічно загинув на військовому заводі в свої 40 років і для мене буде окреме харчування в школі. Востаннє редагувалось akurt в Нед 08 вер, 2024 16:03, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9992 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3684 раз. Подякували: 1305 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 вер, 2024 15:55 Shaman написав: Bolt написав: Блін прочитав про той технічний університет Єіндховена. Рік навчання 13300 до 15000€.Нк кисло. Із умов всього навсього атестат 10 балів по всім предметам, по профільних 10+ баоів(думаю з корупцією в укр школах цілком реально), 6, 5 балів з Ielts-мабуть реально.

Одне питання з врахуванням гуртожитків і їжі де взяти з 20 кілоєвро/рік на то задоволення?!Я би очканув продавати квартирку яка приносить орендний дохід, щоб вкластися в освіту своему мало у дивлячись, як він ударно починає вчитись в львівському полутєху.

Пи.Си.В контексті, що туди поступив малого бувший однокласник. Блін прочитав про той технічний університет Єіндховена. Рік навчання 13300 до 15000€.Нк кисло. Із умов всього навсього атестат 10 балів по всім предметам, по профільних 10+ баоів(думаю з корупцією в укр школах цілком реально), 6, 5 балів з Ielts-мабуть реально.Одне питання з врахуванням гуртожитків і їжі де взяти з 20 кілоєвро/рік на то задоволення?!Я би очканув продавати квартирку яка приносить орендний дохід, щоб вкластися в освіту своему мало у дивлячись, як він ударно починає вчитись в львівському полутєху.Пи.Си.В контексті, що туди поступив малого бувший однокласник.

не забувайте, що оплата навчання не гарантує, що людину не відрахують навіть після першого курсу не забувайте, що оплата навчання не гарантує, що людину не відрахують навіть після першого курсу

Додано: Нед 08 вер, 2024 15:58
anduzenko написав: Bolt написав: Хресний мого малого(племінник дружини) взагалі закінчив метрологію в львівському полутесі , що не заважає зараз заробляти п"ятірку кює, як QA не виходячи зі своєї квартири у Львові.

Мені вже майже полтинник і тупо нехочу виходити із зони комфорту.

Я під час війни вже п'ять разів виїжджав(останній раз півтора місяці тому) , в дружини 2-га група.У випадку, чого малий пісоя 18-ти років виїде, як супровід матері. Хоча він зараз тільки на першому курсі, тож наразі не актуально.

Короче на даному етапі ми вирішили, що так буде краще для нас.

Штош, ставки сделаны, ставок больше нет

Bolt



Мені вже майже полтинник і тупо нехочу виходити із зони комфорту.



Я під час війни вже п'ять разів виїжджав(останній раз півтора місяці тому) , в дружини 2-га група.У випадку, чого малий пісоя 18-ти років виїде, як супровід матері. Хоча він зараз тільки на першому курсі, тож наразі не актуально.





Короче на даному етапі ми вирішили, що так буде краще для нас.





Штош, ставки сделаны, ставок больше нет



Штош, ставки сделаны, ставок больше нет

