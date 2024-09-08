Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Туреччина валиться в імперсько-релігійний угар. Час там все продавати. Не кажіть що я не попереджав.
Знавець ви наш того що і куди "валиться"... Ну а для загального розвитку читаємо: Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratingsпідвищило кредитний рейтинг Туреччини з «B+» до «BB-» і визначило прогноз рейтингу як стабільний. "Знання робить життя красним" (українська приказка).
І що ж Ви так в житті занадто часто помиляєтеся? Не солідно для віденського біженця...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 08 вер, 2024 22:40, всього редагувалось 3 разів.
akurt написав:Але «зачепилися» за Львівську політехніку, то тримайтеся міцно. Років 5 тому я вдав по трасі зі Львова на Мукачеве та підібрав хлопця з рюкзаком - виявилося, що він випускник саме Ливівськоі політехніки. Програмне забезпечення. Далі цікаво: - батько в Мукачевому тримає цех з виготовлення металопластикових вікон; - бабуся - етнічна пані з Угорщини. Тому оформили хлопцю угорський паспорт. - він один раз з ти паспортом виїхав у Лондон - працював в кафе «принеси-подай» - повернувся і десь три роки жив у місті Ужгород - сусідом був пана Дюрі-бачі. - відновлював знання програміста та заробляв 1000…1500$ на місяць. - відновив і взяли на роботу да фази у Львів. - тиждень тому я щ ним спілкувався: працює у Львові, купив квартиру у Львові. Я спитав, де саме, відповів що «На Залізничній вулиці, поруч з ЗД вокзалом».
Так що все буде. Просто треба триматися дубами в старатися. Цей хлопець закінчив Лтвіаську політехніку десь 10 років тому. Спеціальність та факультет вашого сина.
Поляки зараз тікають додому з Великобританії гублячи тапки. Тут на днях виступ якогось англійського міністра в парламенті дивився, він сказав, що, як далі все буде рухатись в такому напрямку, то Польша випередить Британію щв ВВП до 30-го року. Думаю ЗП 1,5-2 тис уо при наявності свого житла у Львові буде відчуватись як трикімнатна квартира(закреслено) 10 тис дол ЗП в силіконовій долині до оподаткування і необхідності оренди кімнати за 4 тис дол/міс. 😎
Там скоріше Британія загниває після Брексіту, щодо Польщі - теж не все так однозначно, приїзжають поляки з Англії і кажуть що все дуже дорого - приклад, чашка еспрессо в кав'ярні - 2,5-2,7 Євро, чи та сама нерухомість. Щодо Львова - поступово дешева робоча сила вимивається - і от смисл няні найматися до того самого ІТ-шника на 400 доларів, якщо кордони вікриті, і вона може поїхати в Італію на 2000 Євро робити те саме в теплі.
В Німеччині кава так і коштує якщо не дорожче. Брав еспресо в автобані на заправці 2.25 євро. В барі ще дорожче
Shaman написав:воно відразу видно з дописів, але інколи людина сама признається. "король", "імператор" - це що ж така за психологічна травма була в молоді роки, що досі не пройшла, а схоже лише погіршилася... для людини, яка на словах так мандрує світом, дуже дивно. хіба що мандри, як у Жюля Верна
Пане Шамане - сидите десятки років безвилазно в тій 3-к панельці, що видав СРСР безкоштовно - то сидіть тихенько і мене не згадуйте. Тихенько читайте про те, чого вам ніколи не насниться: про Еміграцію та про Заробітчанство. Видно йому... видючий ви наш... з вікна обдертих нефарбованих останні 40 років вікон... Я зараз у Франції. Ось тут. https://maps.app.goo.gl/GNwxjC7xbQmW6LQ59
я ж кажу, якщо на когось не накинеш - день марний.
якщо треба реальна інфо про Еміграцію та Заробітчанство - це не про ваші дописи. скільки універів в США цього разі відвідали? все зустрічі з ректорами? вони ж ніяк без спілкування з ріелтором з Туреччини не уявляють, як організувати учбовий процес.
тому пишіть далі. писати, це єдине що ви собі можете дозволити
Shaman Приємно, що уважно читаєте: хоч дізнаєтесь щось про Еміграцію та про Заробітчанство. Щось ви не відповідаєте людям на вашій гілці "Економіка простими словами", де обіцяли навчити всіх просто заробляти гроші. Люди чекають на поради та відповіді: ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ