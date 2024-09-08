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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2296229722982299 Додано: Нед 08 вер, 2024 20:38 airmax78 написав: Туреччина валиться в імперсько-релігійний угар. Час там все продавати. Не кажіть що я не попереджав. Туреччинав імперсько-релігійний угар. Час там все продавати. Не кажіть що я не попереджав.

Знавець ви наш того що і куди "валиться"...

Ну а для загального розвитку читаємо:

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило кредитний рейтинг Туреччини з «B+» до «BB-» і визначило прогноз рейтингу як стабільний.

"Знання робить життя красним" (українська приказка).



І що ж Ви так в житті занадто часто помиляєтеся?

Не солідно для віденського біженця... Знавець ви наш того що і куди "валиться"...Ну а для загального розвитку читаємо:Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratingsкредитний рейтинг Туреччини з «B+» до «BB-» і"Знання робить життя красним" (українська приказка).І що ж Ви так в житті занадто часто помиляєтеся?Не солідно для віденського біженця... Востаннє редагувалось akurt в Нед 08 вер, 2024 22:40, всього редагувалось 3 разів. akurt

Повідомлень: 9997 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3686 раз. Подякували: 1306 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 вер, 2024 20:45 BIGor написав: Bolt написав: akurt написав: Але «зачепилися» за Львівську політехніку, то тримайтеся міцно.

Років 5 тому я вдав по трасі зі Львова на Мукачеве та підібрав хлопця з рюкзаком - виявилося, що він випускник саме Ливівськоі політехніки. Програмне забезпечення.

Далі цікаво:

- батько в Мукачевому тримає цех з виготовлення металопластикових вікон;

- бабуся - етнічна пані з Угорщини. Тому оформили хлопцю угорський паспорт.

- він один раз з ти паспортом виїхав у Лондон - працював в кафе «принеси-подай» - повернувся і десь три роки жив у місті Ужгород - сусідом був пана Дюрі-бачі.

- відновлював знання програміста та заробляв 1000…1500$ на місяць.

- відновив і взяли на роботу да фази у Львів.

- тиждень тому я щ ним спілкувався: працює у Львові, купив квартиру у Львові. Я спитав, де саме, відповів що «На Залізничній вулиці, поруч з ЗД вокзалом».



Так що все буде. Просто треба триматися дубами в старатися.

Цей хлопець закінчив Лтвіаську політехніку десь 10 років тому. Спеціальність та факультет вашого сина. Але «зачепилися» за Львівську політехніку, то тримайтеся міцно.Років 5 тому я вдав по трасі зі Львова на Мукачеве та підібрав хлопця з рюкзаком - виявилося, що він випускник саме Ливівськоі політехніки. Програмне забезпечення.Далі цікаво:- батько в Мукачевому тримає цех з виготовлення металопластикових вікон;- бабуся - етнічна пані з Угорщини. Тому оформили хлопцю угорський паспорт.- він один раз з ти паспортом виїхав у Лондон - працював в кафе «принеси-подай» - повернувся і десь три роки жив у місті Ужгород - сусідом був пана Дюрі-бачі.- відновлював знання програміста та заробляв 1000…1500$ на місяць.- відновив і взяли на роботу да фази у Львів.- тиждень тому я щ ним спілкувався: працює у Львові, купив квартиру у Львові. Я спитав, де саме, відповів що «На Залізничній вулиці, поруч з ЗД вокзалом».Так що все буде. Просто треба триматися дубами в старатися.Цей хлопець закінчив Лтвіаську політехніку десь 10 років тому. Спеціальність та факультет вашого сина.

Поляки зараз тікають додому з Великобританії гублячи тапки. Тут на днях виступ якогось англійського міністра в парламенті дивився, він сказав, що, як далі все буде рухатись в такому напрямку, то Польша випередить Британію щв ВВП до 30-го року. Думаю ЗП 1,5-2 тис уо при наявності свого житла у Львові буде відчуватись як трикімнатна квартира(закреслено) 10 тис дол ЗП в силіконовій долині до оподаткування і необхідності оренди кімнати за 4 тис дол/міс. 😎 Поляки зараз тікають додому з Великобританії гублячи тапки. Тут на днях виступ якогось англійського міністра в парламенті дивився, він сказав, що, як далі все буде рухатись в такому напрямку, то Польша випередить Британію щв ВВП до 30-го року. Думаю ЗП 1,5-2 тис уо при наявності свого житла у Львові буде відчуватись як трикімнатна квартира(закреслено) 10 тис дол ЗП в силіконовій долині до оподаткування і необхідності оренди кімнати за 4 тис дол/міс. 😎

Там скоріше Британія загниває після Брексіту, щодо Польщі - теж не все так однозначно, приїзжають поляки з Англії і кажуть що все дуже дорого - приклад, чашка еспрессо в кав'ярні - 2,5-2,7 Євро, чи та сама нерухомість.

Щодо Львова - поступово дешева робоча сила вимивається - і от смисл няні найматися до того самого ІТ-шника на 400 доларів, якщо кордони вікриті, і вона може поїхати в Італію на 2000 Євро робити те саме в теплі. Там скоріше Британія загниває після Брексіту, щодо Польщі - теж не все так однозначно, приїзжають поляки з Англії і кажуть що все дуже дорого - приклад, чашка еспрессо в кав'ярні - 2,5-2,7 Євро, чи та сама нерухомість.Щодо Львова - поступово дешева робоча сила вимивається - і от смисл няні найматися до того самого ІТ-шника на 400 доларів, якщо кордони вікриті, і вона може поїхати в Італію на 2000 Євро робити те саме в теплі.





В Німеччині кава так і коштує якщо не дорожче.

Брав еспресо в автобані на заправці 2.25 євро.

В барі ще дорожче В Німеччині кава так і коштує якщо не дорожче.Брав еспресо в автобані на заправці 2.25 євро.В барі ще дорожче Хомякоид Повідомлень: 2339 З нами з: 19.09.14 Подякував: 2891 раз. Подякували: 381 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 вер, 2024 20:50 akurt написав: Shaman написав: воно відразу видно з дописів, але інколи людина сама признається. "король", "імператор" - це що ж така за психологічна травма була в молоді роки, що досі не пройшла, а схоже лише погіршилася...

для людини, яка на словах так мандрує світом, дуже дивно. хіба що мандри, як у Жюля Верна воно відразу видно з дописів, але інколи людина сама признається. "король", "імператор" - це що ж така за психологічна травма була в молоді роки, що досі не пройшла, а схоже лише погіршилася...для людини, яка на словах так мандрує світом, дуже дивно. хіба що мандри, як у Жюля Верна

Пане Шамане - сидите десятки років безвилазно в тій 3-к панельці, що видав СРСР безкоштовно - то сидіть тихенько і мене не згадуйте.

Тихенько читайте про те, чого вам ніколи не насниться: про Еміграцію та про Заробітчанство.

Видно йому... видючий ви наш... з вікна обдертих нефарбованих останні 40 років вікон...

Я зараз у Франції.

Ось тут.

https://maps.app.goo.gl/GNwxjC7xbQmW6LQ59 Пане Шамане - сидите десятки років безвилазно в тій 3-к панельці, що видав СРСР безкоштовно - то сидіть тихенько і мене не згадуйте.Тихенько читайте про те,про Еміграцію та про Заробітчанство.Видно йому... видючий ви наш... з вікна обдертих нефарбованих останні 40 років вікон...Я зараз у Франції.Ось тут.

я ж кажу, якщо на когось не накинеш - день марний.



якщо треба реальна інфо про Еміграцію та Заробітчанство - це не про ваші дописи. скільки універів в США цього разі відвідали? все зустрічі з ректорами? вони ж ніяк без спілкування з ріелтором з Туреччини не уявляють, як організувати учбовий процес.



тому пишіть далі. писати, це єдине що ви собі можете дозволити я ж кажу, якщо на когось не накинеш - день марний.якщо треба реальна інфо про Еміграцію та Заробітчанство - це не про ваші дописи. скільки універів в США цього разі відвідали? все зустрічі з ректорами? вони ж ніяк без спілкування з ріелтором з Туреччини не уявляють, як організувати учбовий процес.тому пишіть далі. писати, це єдине що ви собі можете дозволити Shaman

Повідомлень: 6675 З нами з: 29.09.19 Подякував: 645 раз. Подякували: 1468 раз. Профіль 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 вер, 2024 21:06 Shaman

Приємно, що уважно читаєте: хоч дізнаєтесь щось про Еміграцію та про Заробітчанство.

Щось ви не відповідаєте людям на вашій гілці "Економіка простими словами", де обіцяли навчити всіх просто заробляти гроші. Люди чекають на поради та відповіді:

ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ Приємно, що уважно читаєте: хоч дізнаєтесьпрота проЩось ви не відповідаєте людям на вашій гілці "Економіка простими словами", де обіцяли навчити всіх просто заробляти гроші. Люди чекають на поради та відповіді: akurt

Повідомлень: 9997 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3686 раз. Подякували: 1306 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 вер, 2024 23:26 Re: Еміграція, заробітчанство В контексті еміграції: очікую, що Ердоган ще до наступних виборів почне свою "маленьку переможну війну", яка остаточно доведе економіку Туреччини до стану гіршого України 2013 Дюрі-бачі

Повідомлень: 3706 З нами з: 29.07.22 Подякував: 671 раз. Подякували: 471 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 вер, 2024 23:59 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: В контексті еміграції: очікую, що Ердоган ще до наступних виборів почне свою "маленьку переможну війну", яка остаточно доведе економіку Туреччини до стану гіршого України 2013 І з ким, на вашу думку? Курдів ніби і так вже задавили по самі помідори. Не з Ізраїлем ж, вписуватися за голодупих палестинських терористів І з ким, на вашу думку? Курдів ніби і так вже задавили по самі помідори. Не з Ізраїлем ж, вписуватися за голодупих палестинських терористів Faceless

Модератор Повідомлень: 35244 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1451 раз. Подякували: 8023 раз. Профіль 4 8 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 вер, 2024 00:16 Неймовірно цікавий факт, який вченим ще треба буде дослідити: наші люди все вдало прогнозують або очікують для будь-якої країни світу - особливо для тих країн, де ніколи не були - а ось ні для свого міста, ні для своєї області, ні для своєї країни спрогнозувати/очікувати НІЧОГО не змогли: ні маленької війни, ні середньої, ні великої...

Прямо диво... Якийсь вакуум чи Fata Morgana очі закриває... akurt

Повідомлень: 9997 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3686 раз. Подякували: 1306 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2296229722982299 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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