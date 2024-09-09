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#<1 ... 2297229822992300 Додано: Пон 09 вер, 2024 10:44 Я розумію, що панове нервуються і придумують собі теми, де вони можуть показати свої віртуальні знання із галузі гадання на кавовій гущині та на зрізі свіжекупленого в АТБ - за 60 гривень кіло - огірка.

Заняття дуже цікаве.

Правда, к.к.д.=0.

Хоча б тому, що як ти можеш гадати та прогнозувати те, про що навіть не знаєш де воно на Земній кулі, не читаєш газет/новин, не спілкуєшся з чиновниками і не аналізуєш дані рейтингових агенцій.



Реальність інша: вже в мережі є позитивні оцінки зміни очільника МЗС України - колишнього Посла України в Туреччині.

Цікаво, що турецька преса дає дуже позитивні коментарі.

Воно і не дивно: згадайте скільки разів прилітав в Туреччину і президент України, і прем"єр-міністр, і міністр оборони, і профільні міністри, і керівники Офісу президента.

Не далі місяця тому вступила в дію Угода про "Зону вільної торгівлі".

Сфера економічних інтересів Туреччини лежить прямо на кордоні Чорним морем між АР Крим та Туреччиною - видобуток газу (рік експлуатації показав, що газу видобувається втричі менше від запланованих майже гігантських об"ємів, але все ж досить суттєвий).

Туреччина - не самий активний, але самий надійний сусід України.

І це сусід, який НЕ забув та НЕ забуває про власне населення: про студентів (на днях з бюджету виділено університетам країни на 2025 рік "надбавку" в розмірі 487 мільярдів 298 мільйонів лір), ні інженерам/лікарям/вченим, ні пенсіонерам, які отримали чергове підвищення пенсії - і це не ті 500 гривень, як додатково з 1 вересня отримають українські пенсіонери, яким 70+.



Сумно, але панове не розуміють РЕАЛІЙ економічних.

Хоча форум ніби-то фінансово-економічний і це питання або а) не обговорюй, якщо не фахівець; або б) читай тихенько та думай. в) або вивчай досконально, аналізуй, пропоную - як підвищити дорбробут держави, яка є за 2 200 км (!) від твого будинка.



Панове вважають, за заради економіки тієї країни, яку вони особисто або за допомогою друзів/депутатів/чиновників/казнокрадів всю ПРОХХХЛИ та дали розікрасти - інша країна повинна затягнути паски та жертвувати своїми економічними інтересами.



Так не бувває. Буває те, що люди керуються ХИБНИМИ невірними думками.



Ще рік/два тому всі обговорювали питання "Україньске зерно".

Я тоді спілкувався з капітанами океанських балкерів довжиною по 300 м - це дуже дуже великі судна - саме на них до війни вивозили з порту Чорноморськ по 70 000 (!) зерна за одну ходку.

Оце зерно ніхто не називав тоді "Українське" - дивлячись, як із країни витягували за один рейс - страшно подумати - 70 000 не кілограмів, а тон!

Паралельно спілкувався з громадянами Ізраїлю, яким РЕАЛЬНО ТЕ ЗЕРНО НАЛЕЖАЛО.

Ніяке воно було не українське. Походження - з ланів в Україні, а реально - воно було зовсім не українське.

І вивозилося - за словами капітанів: в Єгипет, Туреччину, ОАЕ, інші країни.

А гроші отримували ті пузаті мордаті колишні одеські євреї, у яких НЕ БУЛО паспорта України, а були паспорти Ізраїля і не тільки Ізраїля, з якими я пив каву в ресторації Ship Inn а березі Середземного моря.

Ех, наївність та простота....

Вже всі притихли за те псевдоукраїнське....



Так і інші питання. Туреччина позиціонує себе як РЕГІОНАЛЬНИЙ лідер.

Тому підтримує дружні зв"язки із своїми сусідами. Далеко не лізе. Долю України і раніше не прогнозувала і зараз не прогнозує. Із населення в 85 000 000 людей немає - мабуть - жодної людини, яка б на якийсь там форумах базікала про лідерство чи не лідерство України та аналізувала прийняті чужими чиновниками або Урядом рішення. Та щось там прогнозувала...



Не робить Туреччина помилок, які наробила Україна, коли пестувала та вирощувала сепаратизм в АР Крим та на сході країни.

Тут ніколи не аплодували особам на кшталт Сивковича, Бойка, Медведчука та Шуфрича.

А панове знавці - з форуму - АПЛОДУВАЛИ!



Тут акуратно та ретельно боролися з лідерами сепаратистів НЕ створеного за первинним задумом Великої Британії "Держави курдів". Цю державу планувалося створити 100 років тому (!) на території трьох країн: Сирії, Ірану та Туреччини. Потім Велика Британія одумалася - "Обіцянка - цяцянка", але курди - як нація - отримали ковток надії на свободу - і всі ці 100 років потихеньку кусали і Сирію, і Іран, і Туреччина.

Так ос панове - ГОЛОВНЕ! Якими би різними не були ці три держави, а з сепаратизмом вони боряться активно та дієво РАЗОМ!!!!!.

А не так, як Украина боролася в Криму, де на кожній трубі або на кожному будинку висів "Бесик".

І саме ви і не ви тихенько, засунув язика в горло - дивилися на ці "Бесики" та МОВЧКИ проіжджали. І на форумах ніяких своїх думок НЕ писали. Що ж так, панове? Що ж так?

Допроіжджалися...



Про регіональне лідерство.

Панове забули знамениту фразу про те, що "Короля играет свита".

Туреччина - надуваючи щоки від регіонального лідерства - не має і не мала своїх запасів природного газу, не мала і не має своїх запасів нафти, не мала і не має потужних гідроелектростанцій. не мала і не має десятка атомних електричних станцій, не мала і не має потужних електростанцій, які працюють на вугіллі - бо і вугілля не має.

Як бути в цих умовах? Я надувати щоки від гордості та не виглядати жебраком?

Як вистояти у важких сучасних умовах, коли братерський до України cхідний народ нащадків татаро-монгольського "іга" розмахує атомними бомбами та погрожує доводити до вибухів АЕС?

А дуже просто: не мати проблем із сусідами - угорцями, сусідами - румунами, сусідами - словаками і сусідами - росіянами.



Так що панове прогнозисти, щось ви погано - точніше зовім погано - напрогнозували те, що лежить поруч вашими домівками. Зовсім, панове, погано. Геть погано...

І ще не відомо, чи довго лежатиме тихо...

Успіхів у гаданні на зрізі огірка, купленого в АТБ! Востаннє редагувалось akurt в Пон 09 вер, 2024 11:03, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9998 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3686 раз. Подякували: 1306 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 вер, 2024 11:01 akurt написав: airmax78 написав: Туреччина валиться в імперсько-релігійний угар. Час там все продавати. Не кажіть що я не попереджав. Туреччинав імперсько-релігійний угар. Час там все продавати. Не кажіть що я не попереджав.

Знавець ви наш того що і куди "валиться"...

Ну а для загального розвитку читаємо:

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило кредитний рейтинг Туреччини з «B+» до «BB-» і визначило прогноз рейтингу як стабільний.

"Знання робить життя красним" (українська приказка).



І що ж Ви так в житті занадто часто помиляєтеся?

Не солідно для віденського біженця... Знавець ви наш того що і куди "валиться"...Ну а для загального розвитку читаємо:Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratingsкредитний рейтинг Туреччини з «B+» до «BB-» і"Знання робить життя красним" (українська приказка).І що ж Ви так в житті занадто часто помиляєтеся?Не солідно для віденського біженця...

Спробуєте потім використати цей рейтинг як аргумент при продажу своєї нерухомості. Спробуєте потім використати цей рейтинг як аргумент при продажу своєї нерухомості. airmax78 Повідомлень: 43038 З нами з: 25.10.12 Подякував: 978 раз. Подякували: 5312 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 вер, 2024 11:05 Faceless написав: Дюрі-бачі написав: В контексті еміграції: очікую, що Ердоган ще до наступних виборів почне свою "маленьку переможну війну", яка остаточно доведе економіку Туреччини до стану гіршого України 2013 І з ким, на вашу думку? Курдів ніби і так вже задавили по самі помідори. Не з Ізраїлем ж, вписуватися за голодупих палестинських терористів І з ким, на вашу думку? Курдів ніби і так вже задавили по самі помідори. Не з Ізраїлем ж, вписуватися за голодупих палестинських терористів

Не виключено що і з Ізраїлем. Тут все залежить від ступеню істерії в яку він введе країну. Поки що це більше риторика, але це дуже небезпечна і безвідповідальна риторика, бо така риторика рано чи пізно призводить до реальної війни. Не виключено що і з Ізраїлем. Тут все залежить від ступеню істерії в яку він введе країну. Поки що це більше риторика, але це дуже небезпечна і безвідповідальна риторика, бо така риторика рано чи пізно призводить до реальної війни. Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 09 вер, 2024 11:08, всього редагувалось 1 раз. airmax78 Повідомлень: 43038 З нами з: 25.10.12 Подякував: 978 раз. Подякували: 5312 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 вер, 2024 11:08 Shaman написав: BIGor написав: Bolt написав: Хресний мого малого(племінник дружини) взагалі закінчив метрологію в львівському полутесі , що не заважає зараз заробляти п"ятірку кує, як QA не виходячи зі своєї квартири у Львові. Хресний мого малого(племінник дружини) взагалі закінчив метрологію в львівському полутесі , що не заважає зараз заробляти п"ятірку кує, як QA не виходячи зі своєї квартири у Львові.

Це хіба історія іспіху? Яка в нього буде пенсія? 50 доларів США? Це хіба історія іспіху? Яка в нього буде пенсія? 50 доларів США?

чомусь забувається, що у будь-якій країні без накопичення власних коштів пенсія буде мінімальною, яка не дозволить нормально жити. єдина відміна в тому, що на Заході є інстітуції, які допомагають збирати кошти, беручи на себе питання, куди їх інвестувати. в нас це доводиться робити самостійно.



а так з 5 куо можна в України непогану пенсію організувати - треба пам'ятати, що частину коштів треба відкладати, а не всі витрачати... чомусь забувається, що у будь-якій країні без накопичення власних коштів пенсія буде мінімальною, яка не дозволить нормально жити. єдина відміна в тому, що на Заході є інстітуції, які допомагають збирати кошти, беручи на себе питання, куди їх інвестувати. в нас це доводиться робити самостійно.а так з 5 куо можна в України непогану пенсію організувати - треба пам'ятати, що частину коштів треба відкладати, а не всі витрачати...

Польща з Україною підписали договір про визнання стажу, це перше, по друге частина часу все ж буде в Польщі з оф доходами. По третє - є накопичувальний фонд, там десь виходить за 1,7 року = 1 ЗП. PPK називається. Ну тобто 70 доларів ніяк не має бути. Польща з Україною підписали договір про визнання стажу, це перше, по друге частина часу все ж буде в Польщі з оф доходами. По третє - є накопичувальний фонд, там десь виходить за 1,7 року = 1 ЗП. PPK називається. Ну тобто 70 доларів ніяк не має бути. BIGor

Повідомлень: 9296 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1363 раз. Подякували: 1761 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 вер, 2024 11:10 Хомякоид написав: BIGor написав: Там скоріше Британія загниває після Брексіту, щодо Польщі - теж не все так однозначно, приїзжають поляки з Англії і кажуть що все дуже дорого - приклад, чашка еспрессо в кав'ярні - 2,5-2,7 Євро, чи та сама нерухомість.

Щодо Львова - поступово дешева робоча сила вимивається - і от смисл няні найматися до того самого ІТ-шника на 400 доларів, якщо кордони вікриті, і вона може поїхати в Італію на 2000 Євро робити те саме в теплі. Там скоріше Британія загниває після Брексіту, щодо Польщі - теж не все так однозначно, приїзжають поляки з Англії і кажуть що все дуже дорого - приклад, чашка еспрессо в кав'ярні - 2,5-2,7 Євро, чи та сама нерухомість.Щодо Львова - поступово дешева робоча сила вимивається - і от смисл няні найматися до того самого ІТ-шника на 400 доларів, якщо кордони вікриті, і вона може поїхати в Італію на 2000 Євро робити те саме в теплі.





В Німеччині кава так і коштує якщо не дорожче.

Брав еспресо в автобані на заправці 2.25 євро.

В барі ще дорожче В Німеччині кава так і коштує якщо не дорожче.Брав еспресо в автобані на заправці 2.25 євро.В барі ще дорожче

В Берліні брав за 2,5 - 2,7 Євро в центрі в кавярні. Хоча кажуть, Берлін дешеве місто в Німеччині. В Берліні брав за 2,5 - 2,7 Євро в центрі в кавярні. Хоча кажуть, Берлін дешеве місто в Німеччині. BIGor

Повідомлень: 9296 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1363 раз. Подякували: 1761 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 вер, 2024 11:17 airmax78 написав: Faceless написав: Дюрі-бачі написав: В контексті еміграції: очікую, що Ердоган ще до наступних виборів почне свою "маленьку переможну війну", яка остаточно доведе економіку Туреччини до стану гіршого України 2013 І з ким, на вашу думку? Курдів ніби і так вже задавили по самі помідори. Не з Ізраїлем ж, вписуватися за голодупих палестинських терористів І з ким, на вашу думку? Курдів ніби і так вже задавили по самі помідори. Не з Ізраїлем ж, вписуватися за голодупих палестинських терористів

Не виключено що і з Ізраїлем. Тут все залежить від ступеню істерії в яку він введе країну. Поки що це більше риторика, але це дуже небезпечна і безвідповідальна риторика, бо така риторика рано чи пізно призводить до реальної війни. Не виключено що і з Ізраїлем. Тут все залежить від ступеню істерії в яку він введе країну. Поки що це більше риторика, але це дуже небезпечна і безвідповідальна риторика, бо така риторика рано чи пізно призводить до реальної війни.

Туреччина ще не настільки авторитарна країна, щоб почати війну з Ізраілем за бажанням президента. питання, чи його все-таки усунуть в результаті виборів, чи він якось буде правити до скону. в другому випадку можливі варіанти.



тому це так, риторика, незрозуміло правда для кого. як на мене, основний ризик для Туреччини саме в оцьому сповзанню в надто релігійність на противагу світської держави, яку заснував Ататюрк. а от запобіжника, який він же створив, вже немає, Ердоган його поламав... Туреччина ще не настільки авторитарна країна, щоб почати війну з Ізраілем за бажанням президента. питання, чи його все-таки усунуть в результаті виборів, чи він якось буде правити до скону. в другому випадку можливі варіанти.тому це так, риторика, незрозуміло правда для кого. як на мене, основний ризик для Туреччини саме в оцьому сповзанню в надто релігійність на противагу світської держави, яку заснував Ататюрк. а от запобіжника, який він же створив, вже немає, Ердоган його поламав... Shaman

Повідомлень: 6682 З нами з: 29.09.19 Подякував: 645 раз. Подякували: 1469 раз. Профіль 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 вер, 2024 11:42 Re: Еміграція, заробітчанство

Туреччина хоче вступити в БРІКС. Що замислив Ердоган

після того, як Анкара подала заявку на вступ до організації БРІКС, можна подивитись на ситуацію більш масштабно. Й усвідомити, що турецький президент намагається сприймати свою країну як «державу балансу» між Заходом і Глобальним Півднем. Й одночасно продемонструвати Заходу, що якщо із Туреччиною не будуть рахуватися, вона знайде своє місце поруч із Китаєм і Росією.



Саме так сприймають ситуацію прихильники Ердогана у самій Туреччині. У виданні Aydınlık його оглядач Сергат Латіфоглу наголошує, що рішення Ердогана — «важливий крок, що дозволяє відкинути кайдани Заходу й розвивати економіку, динаміка якої за останні 10 років у світі посилилася». «Заявкою до БРІКС Туреччина зробила важливий крок у бік сильнішої економіки та більш незалежної зовнішньої політики», — зазначає оглядач.

У групі БРІКС, в якій усім заправляють Китай та Росія, ніхто не порушує таких тем, як права людини або принцип верховенства права. Уряду так, зрозуміло, комфортно, але найближчими роками ми з вами побачимо, що членство в БРІКС — неправильний крок. Побоююся, що збитки від нього будуть великими

Але як український журналіст, який памʼятає часи «багатовекторної зовнішньої політики» президента України Леоніда Кучми, я все ж таки погоджуся не зі швейцарським, а з тим турецьким колегою, який сприймає заявку у БРІКС як загрозу розвитку демократії. Адже чим ближче ти до диктаторів — тим більше в тебе спокуси грати за їхніми правилами.

мені здається влада Туреччини повторює ту ж помилку, що й влада Китаю. а саме, що економічне зростання - це їх особиста заслуга, й Захід тут не до чого. й не бачить, що є значна кореляція між суспільним укладом та рівнем економіки.



крок хибний, але подивимось, чи все закінчиться - можливо це лише елемент торгу, який так полюбляють на сході... й щось зовсім забули основний вибрик Туреччинимені здається влада Туреччини повторює ту ж помилку, що й влада Китаю. а саме, що економічне зростання - це їх особиста заслуга, й Захід тут не до чого. й не бачить, що є значна кореляція між суспільним укладом та рівнем економіки.крок хибний, але подивимось, чи все закінчиться - можливо це лише елемент торгу, який так полюбляють на сході... Востаннє редагувалось Shaman в Пон 09 вер, 2024 11:47, всього редагувалось 1 раз. Shaman

Повідомлень: 6682 З нами з: 29.09.19 Подякував: 645 раз. Подякували: 1469 раз. Профіль 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 вер, 2024 11:43 akurt написав: Я розумію, що панове нервуються і придумують собі теми, де вони можуть показати свої віртуальні знання із галузі гадання на кавовій гущині та на зрізі свіжекупленого в АТБ - за 60 гривень кіло - огірка.

Заняття дуже цікаве.

Правда, к.к.д.=0.

Хоча б тому, що як ти можеш гадати та прогнозувати те, про що навіть не знаєш де воно на Земній кулі, не читаєш газет/новин, не спілкуєшся з чиновниками і не аналізуєш дані рейтингових агенцій.



Реальність інша: вже в мережі є позитивні оцінки зміни очільника МЗС України - колишнього Посла України в Туреччині.

Цікаво, що турецька преса дає дуже позитивні коментарі.

Воно і не дивно: згадайте скільки разів прилітав в Туреччину і президент України, і прем"єр-міністр, і міністр оборони, і профільні міністри, і керівники Офісу президента.

Не далі місяця тому вступила в дію Угода про "Зону вільної торгівлі".

Сфера економічних інтересів Туреччини лежить прямо на кордоні Чорним морем між АР Крим та Туреччиною - видобуток газу (рік експлуатації показав, що газу видобувається втричі менше від запланованих майже гігантських об"ємів, але все ж досить суттєвий).

Туреччина - не самий активний, але самий надійний сусід України.

І це сусід, який НЕ забув та НЕ забуває про власне населення: про студентів (на днях з бюджету виділено університетам країни на 2025 рік "надбавку" в розмірі 487 мільярдів 298 мільйонів лір), ні інженерам/лікарям/вченим, ні пенсіонерам, які отримали чергове підвищення пенсії - і це не ті 500 гривень, як додатково з 1 вересня отримають українські пенсіонери, яким 70+.



Сумно, але панове не розуміють РЕАЛІЙ економічних.

Хоча форум ніби-то фінансово-економічний і це питання або а) не обговорюй, якщо не фахівець; або б) читай тихенько та думай. в) або вивчай досконально, аналізуй, пропоную - як підвищити дорбробут держави, яка є за 2 200 км (!) від твого будинка.



Панове вважають, за заради економіки тієї країни, яку вони особисто або за допомогою друзів/депутатів/чиновників/казнокрадів всю ПРОХХХЛИ та дали розікрасти - інша країна повинна затягнути паски та жертвувати своїми економічними інтересами.



Так не бувває. Буває те, що люди керуються ХИБНИМИ невірними думками.



Ще рік/два тому всі обговорювали питання "Україньске зерно".

Я тоді спілкувався з капітанами океанських балкерів довжиною по 300 м - це дуже дуже великі судна - саме на них до війни вивозили з порту Чорноморськ по 70 000 (!) зерна за одну ходку.

Оце зерно ніхто не називав тоді "Українське" - дивлячись, як із країни витягували за один рейс - страшно подумати - 70 000 не кілограмів, а тон!

Паралельно спілкувався з громадянами Ізраїлю, яким РЕАЛЬНО ТЕ ЗЕРНО НАЛЕЖАЛО.

Ніяке воно було не українське. Походження - з ланів в Україні, а реально - воно було зовсім не українське.

І вивозилося - за словами капітанів: в Єгипет, Туреччину, ОАЕ, інші країни.

А гроші отримували ті пузаті мордаті колишні одеські євреї, у яких НЕ БУЛО паспорта України, а були паспорти Ізраїля і не тільки Ізраїля, з якими я пив каву в ресторації Ship Inn а березі Середземного моря.

Ех, наївність та простота....

Вже всі притихли за те псевдоукраїнське....



Так і інші питання. Туреччина позиціонує себе як РЕГІОНАЛЬНИЙ лідер.

Тому підтримує дружні зв"язки із своїми сусідами. Далеко не лізе. Долю України і раніше не прогнозувала і зараз не прогнозує. Із населення в 85 000 000 людей немає - мабуть - жодної людини, яка б на якийсь там форумах базікала про лідерство чи не лідерство України та аналізувала прийняті чужими чиновниками або Урядом рішення. Та щось там прогнозувала...



Не робить Туреччина помилок, які наробила Україна, коли пестувала та вирощувала сепаратизм в АР Крим та на сході країни.

Тут ніколи не аплодували особам на кшталт Сивковича, Бойка, Медведчука та Шуфрича.

А панове знавці - з форуму - АПЛОДУВАЛИ!



Тут акуратно та ретельно боролися з лідерами сепаратистів НЕ створеного за первинним задумом Великої Британії "Держави курдів". Цю державу планувалося створити 100 років тому (!) на території трьох країн: Сирії, Ірану та Туреччини. Потім Велика Британія одумалася - "Обіцянка - цяцянка", але курди - як нація - отримали ковток надії на свободу - і всі ці 100 років потихеньку кусали і Сирію, і Іран, і Туреччина.

Так ос панове - ГОЛОВНЕ! Якими би різними не були ці три держави, а з сепаратизмом вони боряться активно та дієво РАЗОМ!!!!!.

А не так, як Украина боролася в Криму, де на кожній трубі або на кожному будинку висів "Бесик".

І саме ви і не ви тихенько, засунув язика в горло - дивилися на ці "Бесики" та МОВЧКИ проіжджали. І на форумах ніяких своїх думок НЕ писали. Що ж так, панове? Що ж так?

Допроіжджалися...



Про регіональне лідерство.

Панове забули знамениту фразу про те, що "Короля играет свита".

Туреччина - надуваючи щоки від регіонального лідерства - не має і не мала своїх запасів природного газу, не мала і не має своїх запасів нафти, не мала і не має потужних гідроелектростанцій. не мала і не має десятка атомних електричних станцій, не мала і не має потужних електростанцій, які працюють на вугіллі - бо і вугілля не має.

Як бути в цих умовах? Я надувати щоки від гордості та не виглядати жебраком?

Як вистояти у важких сучасних умовах, коли братерський до України cхідний народ нащадків татаро-монгольського "іга" розмахує атомними бомбами та погрожує доводити до вибухів АЕС?

А дуже просто: не мати проблем із сусідами - угорцями, сусідами - румунами, сусідами - словаками і сусідами - росіянами.



Так що панове прогнозисти, щось ви погано - точніше зовім погано - напрогнозували те, що лежить поруч вашими домівками. Зовсім, панове, погано. Геть погано...

І ще не відомо, чи довго лежатиме тихо...

Успіхів у гаданні на зрізі огірка, купленого в АТБ! Я розумію, що панове нервуються і придумують собі теми, де вони можуть показати свої віртуальні знання із галузі гадання на кавовій гущині та на зрізі свіжекупленого в АТБ - за 60 гривень кіло - огірка.Заняття дуже цікаве.Правда, к.к.д.=0.Хоча б тому, що як ти можеш гадати та прогнозувати те, про що навіть не знаєш де воно на Земній кулі, не читаєш газет/новин, не спілкуєшся з чиновниками і не аналізуєш дані рейтингових агенцій.вже в мережі є позитивні оцінки зміни очільника МЗС України - колишнього Посла України в Туреччині.Цікаво, що турецька преса дає дуже позитивні коментарі.Воно і не дивно: згадайте скільки разів прилітав в Туреччину і президент України, і прем"єр-міністр, і міністр оборони, і профільні міністри, і керівники Офісу президента.Не далі місяця тому вступила в дію Угода про "Зону вільної торгівлі".Сфера економічних інтересів Туреччини лежить прямо на кордоні Чорним морем між АР Крим та Туреччиною - видобуток газу (рік експлуатації показав, що газу видобувається втричі менше від запланованих майже гігантських об"ємів, але все ж досить суттєвий).І це сусід, який НЕ забув та НЕ забуває про власне населення: про студентів (на днях з бюджету виділено університетам країни на 2025 рік "надбавку" в розмірі 487 мільярдів 298 мільйонів лір), ні інженерам/лікарям/вченим, ні пенсіонерам, які отримали чергове підвищення пенсії - і це не ті 500 гривень, як додатково з 1 вересня отримають українські пенсіонери, якимСумно, але панове не розуміють РЕАЛІЙ економічних.Хоча форум ніби-то фінансово-економічний і це питання або а) не обговорюй, якщо не фахівець; або б) читай тихенько та думай. в) або вивчай досконально, аналізуй, пропоную - як підвищити дорбробут держави, яка є за 2 200 км (!) від твого будинка.Панове вважають, за заради економіки тієї країни, яку вони особисто або за допомогою друзів/депутатів/чиновників/казнокрадів всю ПРОХХХЛИ та дали розікрасти - інша країна повинна затягнути паски та жертвувати своїми економічними інтересами.Буває те, що люди керуються ХИБНИМИ невірними думками.Ще рік/два тому всі обговорювали питання "Україньске зерно".Я тоді спілкувався з капітанами океанських балкерів довжиною по 300 м - це дуже дуже великі судна - саме на них до війни вивозили з порту Чорноморськ по 70 000 (!) зерна за одну ходку.Оце зерно ніхто не називав тоді "Українське" - дивлячись, як із країни витягували за один рейс - страшно подумати - 70 000 не кілограмів, а тон!Паралельно спілкувався з громадянами Ізраїлю, яким РЕАЛЬНО ТЕ ЗЕРНО НАЛЕЖАЛО.Ніяке воно було не українське. Походження - з ланів в Україні, а реально - воно було зовсім не українське.І вивозилося - за словами капітанів: в Єгипет, Туреччину, ОАЕ, інші країни.А гроші отримували ті пузаті мордаті колишні одеські євреї, у яких НЕ БУЛО паспорта України, а були паспорти Ізраїля і не тільки Ізраїля, з якими я пив каву в ресторації Ship Inn а березі Середземного моря.Ех, наївність та простота....Так і інші питання. Туреччина позиціонує себе як РЕГІОНАЛЬНИЙ лідер.Тому підтримує дружні зв"язки із своїми сусідами. Далеко не лізе. Долю України і раніше не прогнозувала і зараз не прогнозує. Із населення в 85 000 000 людей немає - мабуть - жодної людини, яка б на якийсь там форумах базікала про лідерство чи не лідерство України та аналізувала прийняті чужими чиновниками або Урядом рішення. Та щось там прогнозувала...Не робить Туреччина помилок, які наробила Україна, коли пестувала та вирощувала сепаратизм в АР Крим та на сході країни.Тут ніколи не аплодували особам на кшталт Сивковича, Бойка, Медведчука та Шуфрича.А панове знавці - з форуму - АПЛОДУВАЛИ!Тут акуратно та ретельно боролися з лідерами сепаратистів НЕ створеного за первинним задумом Великої Британії "Держави курдів". Цю державу планувалося створити 100 років тому (!) на території трьох країн: Сирії, Ірану та Туреччини. Потім Велика Британія одумалася - "Обіцянка - цяцянка", але курди - як нація - отримали ковток надії на свободу - і всі ці 100 років потихеньку кусали і Сирію, і Іран, і Туреччина.Так ос панове - ГОЛОВНЕ! Якими би різними не були ці три держави, аА не так, як Украина боролася в Криму, де на кожній трубі або на кожному будинку висів "Бесик".І саме ви і не ви тихенько,- дивилися на ці "Бесики" та МОВЧКИ проіжджали. І на форумах ніяких своїх думок НЕ писали. Що ж так, панове? Що ж так?Допроіжджалися...Про регіональне лідерство.Панове забули знамениту фразу про те, що "Короля играет свита".Туреччина - надуваючи щоки від регіонального лідерства - не має і не мала своїх запасів природного газу, не мала і не має своїх запасів нафти, не мала і не має потужних гідроелектростанцій. не мала і не має десятка атомних електричних станцій, не мала і не має потужних електростанцій, які працюють на вугіллі - бо і вугілля не має.Як бути в цих умовах? Я надувати щоки від гордості та не виглядати жебраком?Як вистояти у важких сучасних умовах, коли братерський до України cхідний народ нащадків татаро-монгольського "іга" розмахує атомними бомбами та погрожує доводити до вибухів АЕС?А дуже просто: не мати проблем із сусідами - угорцями, сусідами - румунами, сусідами - словаками і сусідами - росіянами.Так що панове прогнозисти, щось ви погано -- напрогнозували те, що лежить поруч вашими домівками. Зовсім, панове, погано. Геть погано...Успіхів у гаданні на зрізі огірка, купленого в АТБ!

Скільки букофф!!!

пане акурт, на фронт не хочете?

Там можна реально показувати свою сутність, а не писати в одному пості про "братів-росіян і братів-білорусів", а в другому - розказувати, як правильно різати і гадати думу на огірках. Скільки букофф!!!пане акурт, на фронт не хочете?Там можна реально показувати свою сутність, а не писати в одному пості про "братів-росіян і братів-білорусів", а в другому - розказувати, як правильно різати і гадати думу на огірках. Frant

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