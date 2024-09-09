Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2298229923002301 Додано: Пон 09 вер, 2024 13:39 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: На практиці йде зворотній процесс - кількість українців в Анталії та Аланії збільшується щодня. На практиці йде зворотній процесс - кількість українців в Анталії та Аланії збільшується щодня.

Тут нічого мене не дивує, багато українців працюють навіть РФ.

А посольство Ірану запрошує киян та українців за адресою



https://www.google.com/maps/place/%D0%9 ... FQAw%3D%3D

Відкриті зараз



понеділок 09:00–17:00

вівторок 09:00–17:00

середа 09:00–17:00

четвер 09:00–17:00

пʼятниця 09:00–17:00

субота Зачинено

неділя Зачинено вулиця Круглоуніверситетська, 12, Київ, Україна, 01901понеділок 09:00–17:00вівторок 09:00–17:00середа 09:00–17:00четвер 09:00–17:00пʼятниця 09:00–17:00субота Зачиненонеділя Зачинено



Це вибір влади (за роботу посольства Ірану - вибір Кулеби) і наших людей.

Я тільки озвучив свою думку. Жодного євроцента Туреччині. Тут нічого мене не дивує, багато українців працюють навіть РФ.А посольство Ірану запрошує киян та українців за адресоюЦе вибір влади (за роботу посольства Ірану - вибір Кулеби) і наших людей.Я тільки озвучив свою думку. Жодного євроцента Туреччині. BIGor

Повідомлень: 9304 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1363 раз. Подякували: 1761 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 вер, 2024 13:40 Так я ж не приховую, пані Frant'e - бо приховувати немає причин: я зараз перебуваю у Франції.

З США повернувся 30 серпня.

Літак в Краків повинен був прилетіти 29 серпня о 22-40, але запізнився на 1,5 години - то я кордон країн Шенгенської угоди перетнув 30 серпня, що для мене виігдно: плюс 1 день в "копілку безвізових днів".

Відпочив з 30 серпня по 4 версня - бо зміна годинникових поясів на 10 годин - то важка річ: спати хочеться вдень, а не спиш всю ніч. Прийшов до тями саме 4 вересня та 05 вересня рівно о 5 ранку виїхав: Кракiв - Катовице - Оломоуц - Брно (без заїзду) - Прага (без заїзду - ночівля в чудовому містечку за 30 км від Праги - дальній переїзд - проіхав 950 км - ночівля у Франції (Німеччина транзитом) - далі в бік Тулузи, де був в травні цього року. По дорозі останнього сегмента були такі страшні зливи, що страшно було дуже - ще й гори там...

Ну, пане Франте, ви ж самі знаєте: хтось сидить як орел на унітазі, а хтось має справи по всьому світові.

Се ля ві... Або як говорили мудрі людЕ: "Хто на що вчився!" akurt

Повідомлень: 10003 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3688 раз. Подякували: 1306 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 вер, 2024 13:59 BIGor написав: Жодного євроцента Туреччині. Жодного євроцента Туреччині.

Це правильно: навіщо розкидатися грошима...

То раніше вважалося горе-економістами з цього форуму, що інфляція буває тільки в тій одній із 197 країн світу, в яких вони ніколи в житті не були і за попередніми даним в найближчі 50 років вже не будуть.

Я зараз звикаю до французських цін:

- яловичина та свинина десь 15 євро кіло:

- яловична на стейки - вчора у нас були стейки - 25 євро кіло;

- червоне вино до стейків - дуже великий вибір - від 2 до 42 євро. На виноробні можна взяти по 8...9 євро.

- тістечко в кафе - 4 (!) євро.

- кава в кафе може мати дуже різну ціну від 1.8 до 4 євро.

- сири тверді дуже дорогі - по 36 євро кіло, але є "з дірочками" по 21 євро кіло.

- готова котлета "Кордон-Блю" в лавці м"ясника - 3,5 євро.

- паштет на сніданок - дуже смачний - 25 євро кіло;

- багет - від 0,85 євро в супермаркеті до 1,3 євро в пекарні.

- кава мелена пачка від 2 до 5,45 євро - цікаво, що сама дешева - то знаменита в Україні Лавацца.

- бензин 1,75-1,85 євро за літр. З пантелику збиває бензин марки А95-Е10 - як виявилося там 10% спирту. Ледве знайшов на одній АЗС що тільки 5% спирту. Бензин марки А98 по 1,88 євро за літр але такий бензин боюсь заливати.

Так що да - треба економити.

В середу буде вилазка на ферму, де вирощують качок: там - крім качиних ніжок - також видобувають знаменитий паштет "Фуа-гра".

Вразили безмежні зелені лани, на яких пасуться корови і що цікаво - білого кольору.

В мене - і не хочеш - а виникла думка: "Звідки в Україні молоко, якщо ніхто ніде не бачив тих корів десяток років вже?' Тут на сотні кілометрів - лани, лани і лани - зелені презелені - і на них - весь час десятки корів... І всі - білого кольору...

Молоко ще не купував - але спробую, що дають корови білого кольору.



Зараз 13 година - на 14-00 домовилися з нашими людьми з Дніпра пройтися пішки подивитися, яка сільська хата тут продається.

Цікаво ж - правда ж - де наші емігранти збираються жити...

Та що скільки коштує... Це правильно: навіщо розкидатися грошима...То раніше вважалося горе-економістами з цього форуму, що інфляція буває тільки в тій одній із 197 країн світу, в яких вони ніколи в житті не були і за попередніми даним в найближчі 50 років вже не будуть.Я зараз звикаю до французських цін:- яловичина та свинина десь 15 євро кіло:- яловична на стейки - вчора у нас були стейки - 25 євро кіло;- червоне вино до стейків - дуже великий вибір - від 2 до 42 євро. На виноробні можна взяти по 8...9 євро.- тістечко в кафе - 4 (!) євро.- кава в кафе може мати дуже різну ціну від 1.8 до 4 євро.- сири тверді дуже дорогі - по 36 євро кіло, але є "з дірочками" по 21 євро кіло.- готова котлета "Кордон-Блю" в лавці м"ясника - 3,5 євро.- паштет на сніданок - дуже смачний - 25 євро кіло;- багет - від 0,85 євро в супермаркеті до 1,3 євро в пекарні.- кава мелена пачка від 2 до 5,45 євро - цікаво, що сама дешева - то знаменита в Україні Лавацца.- бензин 1,75-1,85 євро за літр. З пантелику збиває бензин марки А95-Е10 - як виявилося там 10% спирту. Ледве знайшов на одній АЗС що тільки 5% спирту. Бензин марки А98 по 1,88 євро за літр але такий бензин боюсь заливати.Так що да - треба економити.В середу буде вилазка на ферму, де вирощують качок: там - крім качиних ніжок - також видобувають знаменитий паштет "Фуа-гра".Вразили безмежні зелені лани, на яких пасуться корови і що цікаво - білого кольору.В мене - і не хочеш - а виникла думка: "Звідки в Україні молоко, якщо ніхто ніде не бачив тих корів десяток років вже?' Тут на сотні кілометрів - лани, лани і лани - зелені презелені - і на них - весь час десятки корів... І всі - білого кольору...Молоко ще не купував - але спробую, що дають корови білого кольору.Зараз 13 година - на 14-00 домовилися з нашими людьми з Дніпра пройтися пішки подивитися, яка сільська хата тут продається.Та що скільки коштує... akurt

Повідомлень: 10003 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3688 раз. Подякували: 1306 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 вер, 2024 14:08 akurt написав: BIGor написав: Жодного євроцента Туреччині. Жодного євроцента Туреччині.

Це правильно: навіщо розкидатися грошима...

То раніше вважалося горе-економістами з цього форуму, що інфляція буває тільки в тій одній із 197 країн світу, в яких вони ніколи в житті не були і за попередніми даним в найближчі 50 років вже не будуть.

Я зараз звикаю до французських цін:

- яловичина та свинина десь 15 євро кіло:

- яловична на стейки - вчора у нас були стейки - 25 євро кіло;

- червоне вино до стейків - дуже великий вибір - від 2 до 42 євро. На виноробні можна взяти по 8...9 євро.

- тістечко в кафе - 4 (!) євро.

- кава в кафе може мати дуже різну ціну від 1.8 до 4 євро.

- сири тверді дуже дорогі - по 36 євро кіло, але є "з дірочками" по 21 євро кіло.

- готова котлета "Кордон-Блю" в лавці м"ясника - 3,5 євро.

- паштет на сніданок - дуже смачний - 25 євро кіло;

- багет - від 0,85 євро в супермаркеті до 1,3 євро в пекарні.

- кава мелена пачка від 2 до 5,45 євро - цікаво, що сама дешева - то знаменита в Україні Лавацца.

- бензин 1,75-1,85 євро за літр. З пантелику збиває бензин марки А95-Е10 - як виявилося там 10% спирту. Ледве знайшов на одній АЗС що тільки 5% спирту. Бензин марки А98 по 1,88 євро за літр але такий бензин боюсь заливати.

Так що да - треба економити.

В середу буде вилазка на ферму, де вирощують качок: там - крім качиних ніжок - також видобувають знаменитий паштет "Фуа-гра".

Вразили безмежні зелені лани, на яких пасуться корови і що цікаво - білого кольору.

Молоко ще не купував - але спробую, що дають корови білого кольору. Це правильно: навіщо розкидатися грошима...То раніше вважалося горе-економістами з цього форуму, що інфляція буває тільки в тій одній із 197 країн світу, в яких вони ніколи в житті не були і за попередніми даним в найближчі 50 років вже не будуть.Я зараз звикаю до французських цін:- яловичина та свинина десь 15 євро кіло:- яловична на стейки - вчора у нас були стейки - 25 євро кіло;- червоне вино до стейків - дуже великий вибір - від 2 до 42 євро. На виноробні можна взяти по 8...9 євро.- тістечко в кафе - 4 (!) євро.- кава в кафе може мати дуже різну ціну від 1.8 до 4 євро.- сири тверді дуже дорогі - по 36 євро кіло, але є "з дірочками" по 21 євро кіло.- готова котлета "Кордон-Блю" в лавці м"ясника - 3,5 євро.- паштет на сніданок - дуже смачний - 25 євро кіло;- багет - від 0,85 євро в супермаркеті до 1,3 євро в пекарні.- кава мелена пачка від 2 до 5,45 євро - цікаво, що сама дешева - то знаменита в Україні Лавацца.- бензин 1,75-1,85 євро за літр. З пантелику збиває бензин марки А95-Е10 - як виявилося там 10% спирту. Ледве знайшов на одній АЗС що тільки 5% спирту. Бензин марки А98 по 1,88 євро за літр але такий бензин боюсь заливати.Так що да - треба економити.В середу буде вилазка на ферму, де вирощують качок: там - крім качиних ніжок - також видобувають знаменитий паштет "Фуа-гра".Вразили безмежні зелені лани, на яких пасуться корови і що цікаво - білого кольору.Молоко ще не купував - але спробую, що дають корови білого кольору.

А діло тут взагалі не в економії, зараз можна нормально відпочити в тих же Іспанії, Греції чи Італії. Нащо та Туречиина, хай там росіяни відпочивають і палестинці А діло тут взагалі не в економії, зараз можна нормально відпочити в тих же Іспанії, Греції чи Італії. Нащо та Туречиина, хай там росіяни відпочивають і палестинці BIGor

Повідомлень: 9304 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1363 раз. Подякували: 1761 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 вер, 2024 14:15 akurt написав: Shaman написав: Туреччина ще не настільки авторитарна країна, щоб почати війну з Ізраілем ... Туреччина ще не настільки авторитарна країна, щоб почати війну з Ізраілем ...

Скоро добалакаються "пикейные жилеты" до війни Угорщини з Ісландією.

На гобус хоч би глянули... Скоро добалакаються "пикейные жилеты" до війни Угорщини з Ісландією.На гобус хоч би глянули...

Ізраїлю не легше від того що він не межує ані з Іраком, ані з Іраном. При цьому Туреччина до Ізраїлю набагато ближча за Іран. До того ж Ізраїль - це "ісконноосманськатериторія". І чомусь ані дрони, ані крилаті та балістичні ракети не помічають кордонів. Ізраїлю не легше від того що він не межує ані з Іраком, ані з Іраном. При цьому Туреччина до Ізраїлю набагато ближча за Іран. До того ж Ізраїль - це "ісконноосманськатериторія". І чомусь ані дрони, ані крилаті та балістичні ракети не помічають кордонів. airmax78 Повідомлень: 43039 З нами з: 25.10.12 Подякував: 978 раз. Подякували: 5312 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 вер, 2024 14:26 BIGor написав: А діло тут взагалі не в економії, зараз можна нормально відпочити в тих же Іспанії, Греції чи Італії. Нащо та Туречиина, хай там росіяни відпочивають і палестинці А діло тут взагалі не в економії, зараз можна нормально відпочити в тих же Іспанії, Греції чи Італії. Нащо та Туречиина, хай там росіяни відпочивають і палестинці

Все вірно: тут немає предмету спору.

Підтримую. В Греції був давно: в 2017 році.

В Іспанії був в листопаді 2023 та в червні 2024: нормально. Куди б поїхав ще раз так то Мадрид.



Італія досить дорога країна. Є такі країни: досить дорогі.

Я досі не можу прийти до тями від катання на лижах в січні в Австрії: ski-pass на день 74 (!) євро.

За ці гроші в Туреччині на кращих, ніж Італія/Австрія спусках можна кататися не один день, а два тижня (!).

Що я і планую зробити в лютому 2025.

Готель на тиждень - десь 450 €. Це із сніданком буде якісним. Все вірно: тут немає предмету спору.Підтримую. В Греції був давно: в 2017 році.В Іспанії був в листопаді 2023 та в червні 2024: нормально. Куди б поїхав ще раз так то Мадрид.Італія досить дорога країна. Є такі країни: досить дорогі.Я досі не можу прийти до тями від катання на лижах в січні в Австрії: ski-pass на день 74 (!) євро.За ці гроші в Туреччині на кращих, ніж Італія/Австрія спусках можна кататися не один день, а два тижня (!).Що я і планую зробити в лютому 2025.Готель на тиждень - десь 450 €. Це із сніданком буде якісним. akurt

Повідомлень: 10003 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3688 раз. Подякували: 1306 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2298229923002301 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Faceless