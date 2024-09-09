BIGor написав:
Жодного євроцента Туреччині.
Це правильно: навіщо розкидатися грошима...
То раніше вважалося горе-економістами з цього форуму, що інфляція буває тільки в тій одній із 197 країн світу, в яких вони ніколи в житті не були і за попередніми даним в найближчі 50 років вже не будуть.
Я зараз звикаю до французських цін:
- яловичина та свинина десь 15 євро кіло:
- яловична на стейки - вчора у нас були стейки - 25 євро кіло;
- червоне вино до стейків - дуже великий вибір - від 2 до 42 євро. На виноробні можна взяти по 8...9 євро.
- тістечко в кафе - 4 (!) євро.
- кава в кафе може мати дуже різну ціну від 1.8 до 4 євро.
- сири тверді дуже дорогі - по 36 євро кіло, але є "з дірочками" по 21 євро кіло.
- готова котлета "Кордон-Блю" в лавці м"ясника - 3,5 євро.
- паштет на сніданок - дуже смачний - 25 євро кіло;
- багет - від 0,85 євро в супермаркеті до 1,3 євро в пекарні.
- кава мелена пачка від 2 до 5,45 євро - цікаво, що сама дешева - то знаменита в Україні Лавацца.
- бензин 1,75-1,85 євро за літр. З пантелику збиває бензин марки А95-Е10 - як виявилося там 10% спирту. Ледве знайшов на одній АЗС що тільки 5% спирту. Бензин марки А98 по 1,88 євро за літр але такий бензин боюсь заливати.
Так що да - треба економити.
В середу буде вилазка на ферму, де вирощують качок: там - крім качиних ніжок - також видобувають знаменитий паштет "Фуа-гра
".
Вразили безмежні зелені лани, на яких пасуться корови і що цікаво - білого кольору.
В мене - і не хочеш - а виникла думка: "Звідки в Україні молоко, якщо ніхто ніде не бачив тих корів десяток років вже?' Тут на сотні кілометрів - лани, лани і лани - зелені презелені - і на них - весь час десятки корів... І всі - білого кольору...
Молоко ще не купував - але спробую, що дають корови білого кольору.
Зараз 13 година - на 14-00 домовилися з нашими людьми з Дніпра пройтися пішки подивитися, яка сільська хата тут продається.Цікаво ж - правда ж - де наші емігранти збираються жити...
Та що скільки коштує...