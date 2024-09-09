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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2298229923002301
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 13:39

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:На практиці йде зворотній процесс - кількість українців в Анталії та Аланії збільшується щодня.

Тут нічого мене не дивує, багато українців працюють навіть РФ.
А посольство Ірану запрошує киян та українців за адресою
вулиця Круглоуніверситетська, 12, Київ, Україна, 01901
https://www.google.com/maps/place/%D0%9 ... FQAw%3D%3D
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пʼятниця 09:00–17:00
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неділя Зачинено


Це вибір влади (за роботу посольства Ірану - вибір Кулеби) і наших людей.
Я тільки озвучив свою думку. Жодного євроцента Туреччині.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 13:40

Так я ж не приховую, пані Frant'e - бо приховувати немає причин: я зараз перебуваю у Франції.
З США повернувся 30 серпня.
Літак в Краків повинен був прилетіти 29 серпня о 22-40, але запізнився на 1,5 години - то я кордон країн Шенгенської угоди перетнув 30 серпня, що для мене виігдно: плюс 1 день в "копілку безвізових днів".
Відпочив з 30 серпня по 4 версня - бо зміна годинникових поясів на 10 годин - то важка річ: спати хочеться вдень, а не спиш всю ніч. Прийшов до тями саме 4 вересня та 05 вересня рівно о 5 ранку виїхав: Кракiв - Катовице - Оломоуц - Брно (без заїзду) - Прага (без заїзду - ночівля в чудовому містечку за 30 км від Праги - дальній переїзд - проіхав 950 км - ночівля у Франції (Німеччина транзитом) - далі в бік Тулузи, де був в травні цього року. По дорозі останнього сегмента були такі страшні зливи, що страшно було дуже - ще й гори там...
Ну, пане Франте, ви ж самі знаєте: хтось сидить як орел на унітазі, а хтось має справи по всьому світові.
Се ля ві... Або як говорили мудрі людЕ: "Хто на що вчився!"
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 13:59

  BIGor написав:Жодного євроцента Туреччині.

Це правильно: навіщо розкидатися грошима...
То раніше вважалося горе-економістами з цього форуму, що інфляція буває тільки в тій одній із 197 країн світу, в яких вони ніколи в житті не були і за попередніми даним в найближчі 50 років вже не будуть.
Я зараз звикаю до французських цін:
- яловичина та свинина десь 15 євро кіло:
- яловична на стейки - вчора у нас були стейки - 25 євро кіло;
- червоне вино до стейків - дуже великий вибір - від 2 до 42 євро. На виноробні можна взяти по 8...9 євро.
- тістечко в кафе - 4 (!) євро.
- кава в кафе може мати дуже різну ціну від 1.8 до 4 євро.
- сири тверді дуже дорогі - по 36 євро кіло, але є "з дірочками" по 21 євро кіло.
- готова котлета "Кордон-Блю" в лавці м"ясника - 3,5 євро.
- паштет на сніданок - дуже смачний - 25 євро кіло;
- багет - від 0,85 євро в супермаркеті до 1,3 євро в пекарні.
- кава мелена пачка від 2 до 5,45 євро - цікаво, що сама дешева - то знаменита в Україні Лавацца.
- бензин 1,75-1,85 євро за літр. З пантелику збиває бензин марки А95-Е10 - як виявилося там 10% спирту. Ледве знайшов на одній АЗС що тільки 5% спирту. Бензин марки А98 по 1,88 євро за літр але такий бензин боюсь заливати.
Так що да - треба економити.
В середу буде вилазка на ферму, де вирощують качок: там - крім качиних ніжок - також видобувають знаменитий паштет "Фуа-гра".
Вразили безмежні зелені лани, на яких пасуться корови і що цікаво - білого кольору.
В мене - і не хочеш - а виникла думка: "Звідки в Україні молоко, якщо ніхто ніде не бачив тих корів десяток років вже?' Тут на сотні кілометрів - лани, лани і лани - зелені презелені - і на них - весь час десятки корів... І всі - білого кольору...
Молоко ще не купував - але спробую, що дають корови білого кольору.

Зараз 13 година - на 14-00 домовилися з нашими людьми з Дніпра пройтися пішки подивитися, яка сільська хата тут продається.
Цікаво ж - правда ж - де наші емігранти збираються жити...
Та що скільки коштує...
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 14:08

  akurt написав:
  BIGor написав:Жодного євроцента Туреччині.

Це правильно: навіщо розкидатися грошима...
То раніше вважалося горе-економістами з цього форуму, що інфляція буває тільки в тій одній із 197 країн світу, в яких вони ніколи в житті не були і за попередніми даним в найближчі 50 років вже не будуть.
Я зараз звикаю до французських цін:
- яловичина та свинина десь 15 євро кіло:
- яловична на стейки - вчора у нас були стейки - 25 євро кіло;
- червоне вино до стейків - дуже великий вибір - від 2 до 42 євро. На виноробні можна взяти по 8...9 євро.
- тістечко в кафе - 4 (!) євро.
- кава в кафе може мати дуже різну ціну від 1.8 до 4 євро.
- сири тверді дуже дорогі - по 36 євро кіло, але є "з дірочками" по 21 євро кіло.
- готова котлета "Кордон-Блю" в лавці м"ясника - 3,5 євро.
- паштет на сніданок - дуже смачний - 25 євро кіло;
- багет - від 0,85 євро в супермаркеті до 1,3 євро в пекарні.
- кава мелена пачка від 2 до 5,45 євро - цікаво, що сама дешева - то знаменита в Україні Лавацца.
- бензин 1,75-1,85 євро за літр. З пантелику збиває бензин марки А95-Е10 - як виявилося там 10% спирту. Ледве знайшов на одній АЗС що тільки 5% спирту. Бензин марки А98 по 1,88 євро за літр але такий бензин боюсь заливати.
Так що да - треба економити.
В середу буде вилазка на ферму, де вирощують качок: там - крім качиних ніжок - також видобувають знаменитий паштет "Фуа-гра".
Вразили безмежні зелені лани, на яких пасуться корови і що цікаво - білого кольору.
Молоко ще не купував - але спробую, що дають корови білого кольору.

А діло тут взагалі не в економії, зараз можна нормально відпочити в тих же Іспанії, Греції чи Італії. Нащо та Туречиина, хай там росіяни відпочивають і палестинці :D
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 14:15

  akurt написав:
  Shaman написав:Туреччина ще не настільки авторитарна країна, щоб почати війну з Ізраілем ...

Скоро добалакаються "пикейные жилеты" до війни Угорщини з Ісландією.
На гобус хоч би глянули...

Ізраїлю не легше від того що він не межує ані з Іраком, ані з Іраном. При цьому Туреччина до Ізраїлю набагато ближча за Іран. До того ж Ізраїль - це "ісконноосманськатериторія". І чомусь ані дрони, ані крилаті та балістичні ракети не помічають кордонів.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 14:26

  BIGor написав:А діло тут взагалі не в економії, зараз можна нормально відпочити в тих же Іспанії, Греції чи Італії. Нащо та Туречиина, хай там росіяни відпочивають і палестинці :D

Все вірно: тут немає предмету спору.
Підтримую. В Греції був давно: в 2017 році.
В Іспанії був в листопаді 2023 та в червні 2024: нормально. Куди б поїхав ще раз так то Мадрид.

Італія досить дорога країна. Є такі країни: досить дорогі.
Я досі не можу прийти до тями від катання на лижах в січні в Австрії: ski-pass на день 74 (!) євро.
За ці гроші в Туреччині на кращих, ніж Італія/Австрія спусках можна кататися не один день, а два тижня (!).
Що я і планую зробити в лютому 2025.
Готель на тиждень - десь 450 €. Це із сніданком буде якісним.
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