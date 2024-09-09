RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2298229923002301
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 13:39

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:На практиці йде зворотній процесс - кількість українців в Анталії та Аланії збільшується щодня.

Тут нічого мене не дивує, багато українців працюють навіть РФ.
А посольство Ірану запрошує киян та українців за адресою
вулиця Круглоуніверситетська, 12, Київ, Україна, 01901
https://www.google.com/maps/place/%D0%9 ... FQAw%3D%3D
Відкриті зараз

понеділок 09:00–17:00
вівторок 09:00–17:00
середа 09:00–17:00
четвер 09:00–17:00
пʼятниця 09:00–17:00
субота Зачинено
неділя Зачинено


Це вибір влади (за роботу посольства Ірану - вибір Кулеби) і наших людей.
Я тільки озвучив свою думку. Жодного євроцента Туреччині.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9306
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1363 раз.
Подякували: 1761 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 13:40

Так я ж не приховую, пані Frant'e - бо приховувати немає причин: я зараз перебуваю у Франції.
З США повернувся 30 серпня.
Се ля ві... Або як говорили мудрі людЕ: "Хто на що вчився!"
Востаннє редагувалось akurt в Пон 09 вер, 2024 20:13, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10002
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3688 раз.
Подякували: 1306 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 13:59

  BIGor написав:Жодного євроцента Туреччині.

Це правильно: навіщо розкидатися грошима...
То раніше вважалося горе-економістами з цього форуму, що інфляція буває тільки в тій одній із 197 країн світу, в яких вони ніколи в житті не були і за попередніми даним в найближчі 50 років вже не будуть.
Я зараз звикаю до французських цін:
- яловичина та свинина десь 15 євро кіло:
- яловична на стейки - вчора у нас були стейки - 25 євро кіло;
- червоне вино до стейків - дуже великий вибір - від 2 до 42 євро. На виноробні можна взяти по 8...9 євро.
- тістечко в кафе - 4 (!) євро.
- кава в кафе може мати дуже різну ціну від 1.8 до 4 євро.
- сири тверді дуже дорогі - по 36 євро кіло, але є "з дірочками" по 21 євро кіло.
- готова котлета "Кордон-Блю" в лавці м"ясника - 3,5 євро.
- паштет на сніданок - дуже смачний - 25 євро кіло;
- багет - від 0,85 євро в супермаркеті до 1,3 євро в пекарні.
- кава мелена пачка від 2 до 5,45 євро - цікаво, що сама дешева - то знаменита в Україні Лавацца.
- бензин 1,75-1,85 євро за літр. З пантелику збиває бензин марки А95-Е10 - як виявилося там 10% спирту. Ледве знайшов на одній АЗС що тільки 5% спирту. Бензин марки А98 по 1,88 євро за літр але такий бензин боюсь заливати.
Так що да - треба економити.
В середу буде вилазка на ферму, де вирощують качок: там - крім качиних ніжок - також видобувають знаменитий паштет "Фуа-гра".
Вразили безмежні зелені лани, на яких пасуться корови і що цікаво - білого кольору.
В мене - і не хочеш - а виникла думка: "Звідки в Україні молоко, якщо ніхто ніде не бачив тих корів десяток років вже?' Тут на сотні кілометрів - лани, лани і лани - зелені презелені - і на них - весь час десятки корів... І всі - білого кольору...
Молоко ще не купував - але спробую, що дають корови білого кольору.

Зараз 13 година - на 14-00 домовилися з нашими людьми з Дніпра пройтися пішки подивитися, яка сільська хата тут продається.
Цікаво ж - правда ж - де наші емігранти збираються жити...
Та що скільки коштує...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10002
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3688 раз.
Подякували: 1306 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 14:08

  akurt написав:
  BIGor написав:Жодного євроцента Туреччині.

Це правильно: навіщо розкидатися грошима...
То раніше вважалося горе-економістами з цього форуму, що інфляція буває тільки в тій одній із 197 країн світу, в яких вони ніколи в житті не були і за попередніми даним в найближчі 50 років вже не будуть.
Я зараз звикаю до французських цін:
- яловичина та свинина десь 15 євро кіло:
- яловична на стейки - вчора у нас були стейки - 25 євро кіло;
- червоне вино до стейків - дуже великий вибір - від 2 до 42 євро. На виноробні можна взяти по 8...9 євро.
- тістечко в кафе - 4 (!) євро.
- кава в кафе може мати дуже різну ціну від 1.8 до 4 євро.
- сири тверді дуже дорогі - по 36 євро кіло, але є "з дірочками" по 21 євро кіло.
- готова котлета "Кордон-Блю" в лавці м"ясника - 3,5 євро.
- паштет на сніданок - дуже смачний - 25 євро кіло;
- багет - від 0,85 євро в супермаркеті до 1,3 євро в пекарні.
- кава мелена пачка від 2 до 5,45 євро - цікаво, що сама дешева - то знаменита в Україні Лавацца.
- бензин 1,75-1,85 євро за літр. З пантелику збиває бензин марки А95-Е10 - як виявилося там 10% спирту. Ледве знайшов на одній АЗС що тільки 5% спирту. Бензин марки А98 по 1,88 євро за літр але такий бензин боюсь заливати.
Так що да - треба економити.
В середу буде вилазка на ферму, де вирощують качок: там - крім качиних ніжок - також видобувають знаменитий паштет "Фуа-гра".
Вразили безмежні зелені лани, на яких пасуться корови і що цікаво - білого кольору.
Молоко ще не купував - але спробую, що дають корови білого кольору.

А діло тут взагалі не в економії, зараз можна нормально відпочити в тих же Іспанії, Греції чи Італії. Нащо та Туречиина, хай там росіяни відпочивають і палестинці :D
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9306
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1363 раз.
Подякували: 1761 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 14:15

  akurt написав:
  Shaman написав:Туреччина ще не настільки авторитарна країна, щоб почати війну з Ізраілем ...

Скоро добалакаються "пикейные жилеты" до війни Угорщини з Ісландією.
На гобус хоч би глянули...

Ізраїлю не легше від того що він не межує ані з Іраком, ані з Іраном. При цьому Туреччина до Ізраїлю набагато ближча за Іран. До того ж Ізраїль - це "ісконноосманськатериторія". І чомусь ані дрони, ані крилаті та балістичні ракети не помічають кордонів.
airmax78
 
Повідомлень: 43039
З нами з: 25.10.12
Подякував: 978 раз.
Подякували: 5313 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 18:22

  Bolt написав:Блін прочитав про той технічний університет Єіндховена. Рік навчання 13300 до 15000€.Нк кисло. Із умов всього навсього атестат 10 балів по всім предметам, по профільних 10+ баоів(думаю з корупцією в укр школах цілком реально), 6, 5 балів з Ielts-мабуть реально.
Одне питання з врахуванням гуртожитків і їжі де взяти з 20 кілоєвро/рік на то задоволення?!Я би очканув продавати квартирку яка приносить орендний дохід, щоб вкластися в освіту своему мало у дивлячись, як він ударно починає вчитись в львівському полутєху.
Пи.Си.В контексті, що туди поступив малого бувший однокласник.

Вбухати в освіту 100кує з незрозумілим вихлопом ... або калим за казашку з кешбеком 50% на квартиру ... або квіточка за 100куе КРЖН/ЛРЖН яка дає не тільки на бутерброди і каву ... що вибрати бідному українцю?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36314
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2789 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 18:27

  BIGor написав:
  Bolt написав:
  akurt написав:Ви помиляєтеся. Дуже скоро ви це зрозумієте.
На жаль виправити чи змінити щось вже не вдасться.
Єдина втіха: не ви перший і не ви єдиний помиляєтеся.
C'est la vie …

Хресний мого малого(племінник дружини) взагалі закінчив метрологію в львівському полутесі , що не заважає зараз заробляти п"ятірку кує, як QA не виходячи зі своєї квартири у Львові.

Це хіба історія іспіху? Яка в нього буде пенсія? 50 доларів США?

до чого тут пенсія, якщо є клепка в голові інвестувати, хоч в пенсійний фонд, хоч в нерухомість, хоч в ОВДП, хоч в крипту ... скрізь потрохи
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36314
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2789 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 18:29

  flyman написав:
  BIGor написав:Це хіба історія іспіху? Яка в нього буде пенсія? 50 доларів США?

до чого тут пенсія, якщо є клепка в голові інвестувати, хоч в пенсійний фонд, хоч в нерухомість, хоч в ОВДП, хоч в крипту ... скрізь потрохи

Ну і скільки тобі дала нерухомість чи ОВДП? До речі, недавно, Україна списала 9 млрд. дол. свого боргу власникам евробондів.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9306
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1363 раз.
Подякували: 1761 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2298229923002301
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (1960)
09.09.2024 20:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.