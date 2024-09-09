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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 09 вер, 2024 13:39
akurt написав:
На практиці йде зворотній процесс - кількість українців в Анталії та Аланії збільшується щодня.
Тут нічого мене не дивує, багато українців працюють навіть РФ.
А посольство Ірану запрошує киян та українців за адресою
Це вибір влади (за роботу посольства Ірану - вибір Кулеби) і наших людей.
Я тільки озвучив свою думку. Жодного євроцента Туреччині.
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Додано: Пон 09 вер, 2024 13:40
Так я ж не приховую, пані Frant'e - бо приховувати немає причин: я зараз перебуваю у Франції.
З США повернувся 30 серпня.
Се ля ві... Або як говорили мудрі людЕ: "Хто на що вчився!"
Востаннє редагувалось akurt
в Пон 09 вер, 2024 20:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 09 вер, 2024 13:59
BIGor написав:
Жодного євроцента Туреччині.
Це правильно: навіщо розкидатися грошима...
То раніше вважалося горе-економістами з цього форуму, що інфляція буває тільки в тій одній із 197 країн світу, в яких вони ніколи в житті не були і за попередніми даним в найближчі 50 років вже не будуть.
Я зараз звикаю до французських цін:
- яловичина та свинина десь 15 євро кіло:
- яловична на стейки - вчора у нас були стейки - 25 євро кіло;
- червоне вино до стейків - дуже великий вибір - від 2 до 42 євро. На виноробні можна взяти по 8...9 євро.
- тістечко в кафе - 4 (!) євро.
- кава в кафе може мати дуже різну ціну від 1.8 до 4 євро.
- сири тверді дуже дорогі - по 36 євро кіло, але є "з дірочками" по 21 євро кіло.
- готова котлета "Кордон-Блю" в лавці м"ясника - 3,5 євро.
- паштет на сніданок - дуже смачний - 25 євро кіло;
- багет - від 0,85 євро в супермаркеті до 1,3 євро в пекарні.
- кава мелена пачка від 2 до 5,45 євро - цікаво, що сама дешева - то знаменита в Україні Лавацца.
- бензин 1,75-1,85 євро за літр. З пантелику збиває бензин марки А95-Е10 - як виявилося там 10% спирту. Ледве знайшов на одній АЗС що тільки 5% спирту. Бензин марки А98 по 1,88 євро за літр але такий бензин боюсь заливати.
Так що да - треба економити.
В середу буде вилазка на ферму, де вирощують качок: там - крім качиних ніжок - також видобувають знаменитий паштет "Фуа-гра
".
Вразили безмежні зелені лани, на яких пасуться корови і що цікаво - білого кольору.
В мене - і не хочеш - а виникла думка: "Звідки в Україні молоко, якщо ніхто ніде не бачив тих корів десяток років вже?' Тут на сотні кілометрів - лани, лани і лани - зелені презелені - і на них - весь час десятки корів... І всі - білого кольору...
Молоко ще не купував - але спробую, що дають корови білого кольору.
Зараз 13 година - на 14-00 домовилися з нашими людьми з Дніпра пройтися пішки подивитися, яка сільська хата тут продається.Цікаво ж - правда ж - де наші емігранти збираються жити...
Та що скільки коштує...
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Додано: Пон 09 вер, 2024 14:08
akurt написав: BIGor написав:
Жодного євроцента Туреччині.
Це правильно: навіщо розкидатися грошима...
То раніше вважалося горе-економістами з цього форуму, що інфляція буває тільки в тій одній із 197 країн світу, в яких вони ніколи в житті не були і за попередніми даним в найближчі 50 років вже не будуть.
Я зараз звикаю до французських цін:
- яловичина та свинина десь 15 євро кіло:
- яловична на стейки - вчора у нас були стейки - 25 євро кіло;
- червоне вино до стейків - дуже великий вибір - від 2 до 42 євро. На виноробні можна взяти по 8...9 євро.
- тістечко в кафе - 4 (!) євро.
- кава в кафе може мати дуже різну ціну від 1.8 до 4 євро.
- сири тверді дуже дорогі - по 36 євро кіло, але є "з дірочками" по 21 євро кіло.
- готова котлета "Кордон-Блю" в лавці м"ясника - 3,5 євро.
- паштет на сніданок - дуже смачний - 25 євро кіло;
- багет - від 0,85 євро в супермаркеті до 1,3 євро в пекарні.
- кава мелена пачка від 2 до 5,45 євро - цікаво, що сама дешева - то знаменита в Україні Лавацца.
- бензин 1,75-1,85 євро за літр. З пантелику збиває бензин марки А95-Е10 - як виявилося там 10% спирту. Ледве знайшов на одній АЗС що тільки 5% спирту. Бензин марки А98 по 1,88 євро за літр але такий бензин боюсь заливати.
Так що да - треба економити.
В середу буде вилазка на ферму, де вирощують качок: там - крім качиних ніжок - також видобувають знаменитий паштет "Фуа-гра
".
Вразили безмежні зелені лани, на яких пасуться корови і що цікаво - білого кольору.
Молоко ще не купував - але спробую, що дають корови білого кольору.
А діло тут взагалі не в економії, зараз можна нормально відпочити в тих же Іспанії, Греції чи Італії. Нащо та Туречиина, хай там росіяни відпочивають і палестинці
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Додано: Пон 09 вер, 2024 14:15
akurt написав: Shaman написав:
Туреччина ще не настільки авторитарна країна, щоб почати війну з Ізраілем ...
Скоро добалакаються "пикейные жилеты
" до війни Угорщини з Ісландією.
На гобус хоч би глянули...
Ізраїлю не легше від того що він не межує ані з Іраком, ані з Іраном. При цьому Туреччина до Ізраїлю набагато ближча за Іран. До того ж Ізраїль - це "ісконноосманськатериторія". І чомусь ані дрони, ані крилаті та балістичні ракети не помічають кордонів.
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Додано: Пон 09 вер, 2024 18:22
Bolt написав:
Блін прочитав про той технічний університет Єіндховена. Рік навчання 13300 до 15000€.Нк кисло. Із умов всього навсього атестат 10 балів по всім предметам, по профільних 10+ баоів(думаю з корупцією в укр школах цілком реально), 6, 5 балів з Ielts-мабуть реально.
Одне питання з врахуванням гуртожитків і їжі де взяти з 20 кілоєвро/рік на то задоволення?!Я би очканув продавати квартирку яка приносить орендний дохід, щоб вкластися в освіту своему мало у дивлячись, як він ударно починає вчитись в львівському полутєху.
Пи.Си.В контексті, що туди поступив малого бувший однокласник.
Вбухати в освіту 100кує з незрозумілим вихлопом ... або калим за казашку з кешбеком 50% на квартиру ... або квіточка за 100куе КРЖН/ЛРЖН яка дає не тільки на бутерброди і каву ... що вибрати бідному українцю?
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Додано: Пон 09 вер, 2024 18:27
BIGor написав: Bolt написав: akurt написав:
Ви помиляєтеся. Дуже скоро ви це зрозумієте.
На жаль виправити чи змінити щось вже не вдасться.
Єдина втіха: не ви перший і не ви єдиний помиляєтеся.
C'est la vie …
Хресний мого малого(племінник дружини) взагалі закінчив метрологію в львівському полутесі , що не заважає зараз заробляти п"ятірку кує, як QA не виходячи зі своєї квартири у Львові.
Це хіба історія іспіху? Яка в нього буде пенсія? 50 доларів США?
до чого тут пенсія, якщо є клепка в голові інвестувати, хоч в пенсійний фонд, хоч в нерухомість, хоч в ОВДП, хоч в крипту ... скрізь потрохи
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Додано: Пон 09 вер, 2024 18:29
flyman написав: BIGor написав:
Це хіба історія іспіху? Яка в нього буде пенсія? 50 доларів США?
до чого тут пенсія, якщо є клепка в голові інвестувати, хоч в пенсійний фонд, хоч в нерухомість, хоч в ОВДП, хоч в крипту ... скрізь потрохи
Ну і скільки тобі дала нерухомість чи ОВДП? До речі, недавно, Україна списала 9 млрд. дол. свого боргу власникам евробондів.
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Додано: Пон 09 вер, 2024 23:40
BIGor написав:
Ну і скільки тобі дала нерухомість чи ОВДП? До речі, недавно, Україна списала 9 млрд. дол. свого боргу власникам евробондів.
Ти євробонди від ОВДП відрізнити можеш?
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Додано: Вів 10 вер, 2024 01:14
airmax78 написав: akurt написав: Shaman написав:
Туреччина ще не настільки авторитарна країна, щоб почати війну з Ізраілем ...
Скоро добалакаються "пикейные жилеты
" до війни Угорщини з Ісландією.
На гобус хоч би глянули...
Ізраїлю не легше від того що він не межує ані з Іраком, ані з Іраном. При цьому Туреччина до Ізраїлю набагато ближча за Іран. До того ж Ізраїль - це "ісконноосманськатериторія". І чомусь ані дрони, ані крилаті та балістичні ракети не помічають кордонів.
Позиция США касательно Израиля.
Израиль - это ЕДИНСТВЕННОЕ
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ государство на БВ.
Израиль - это главный союзник США в регионе.
И, что главное в отношении США и Израиля, это то, что слишком многое связывает эти 2 государства.
Именно поэтому и США и союзники США сбили все выпущенные ираном ракеты.И подогнали 2 авиносные группы.
Османская империя некоторое время, как и раша в 90-х, поигралась в демократию и обе развернулись туда откуда пришли.
Проблема с Турцией в том, что она имеет 2-ю по численности армию НАТО и американцы в свое время сделали ошибку, вооружив ее своим оружием.
Отказ ПРОДАВАТЬ новые системы вооружения Турции и обслуживать уже имеющееся показывает, что свою ошибку осознали.
Наличие большого числа украинцев в Турции меня не удивляет.
Почему их должно быть овердофига в США и в НЙ в частности, в Канаде и Германии и не быть в Турции? Не думаю, что в плане эмиграции это верный выбор, но каждый делает свой выбор самостоятельно. Кто-то и в рашу до сих пор валит.
И НА Палестине есть украинцы (чаще украинки, вышедшие по глупости замуж хоть за какого абы иностранец).
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