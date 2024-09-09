flyman написав:Bolt написав:Блін прочитав про той технічний університет Єіндховена. Рік навчання 13300 до 15000€.Нк кисло. Із умов всього навсього атестат 10 балів по всім предметам, по профільних 10+ баоів(думаю з корупцією в укр школах цілком реально), 6, 5 балів з Ielts-мабуть реально.
Одне питання з врахуванням гуртожитків і їжі де взяти з 20 кілоєвро/рік на то задоволення?!Я би очканув продавати квартирку яка приносить орендний дохід, щоб вкластися в освіту своему мало у дивлячись, як він ударно починає вчитись в львівському полутєху.
Пи.Си.В контексті, що туди поступив малого бувший однокласник.
Вбухати в освіту 100кує з незрозумілим вихлопом ... або калим за казашку з кешбеком 50% на квартиру ... або квіточка за 100куе КРЖН/ЛРЖН яка дає не тільки на бутерброди і каву ... що вибрати бідному українцю?
100 куе на образование? Скажем так, вопрос на каком рынке труда потом это образование удастся применить.
Если на американском - оправдано.
Насколько недерландский рынок труда финансово это оправдывает - не знаю.
Калым за казашку - полная средневековая дичь.
Еще можно украсть как в Кавказской пленнице.
Хохмы ради, можно предложить "100куе - это если выкупить, а если арендовать скока будет? 120 аренд? А если по частям?"