Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Bolt написав:Блін прочитав про той технічний університет Єіндховена. Рік навчання 13300 до 15000€.Нк кисло. Із умов всього навсього атестат 10 балів по всім предметам, по профільних 10+ баоів(думаю з корупцією в укр школах цілком реально), 6, 5 балів з Ielts-мабуть реально. Одне питання з врахуванням гуртожитків і їжі де взяти з 20 кілоєвро/рік на то задоволення?!Я би очканув продавати квартирку яка приносить орендний дохід, щоб вкластися в освіту своему мало у дивлячись, як він ударно починає вчитись в львівському полутєху. Пи.Си.В контексті, що туди поступив малого бувший однокласник.
Вбухати в освіту 100кує з незрозумілим вихлопом ... або калим за казашку з кешбеком 50% на квартиру ... або квіточка за 100куе КРЖН/ЛРЖН яка дає не тільки на бутерброди і каву ... що вибрати бідному українцю?
100 куе на образование? Скажем так, вопрос на каком рынке труда потом это образование удастся применить. Если на американском - оправдано. Насколько недерландский рынок труда финансово это оправдывает - не знаю. Калым за казашку - полная средневековая дичь. Еще можно украсть как в Кавказской пленнице.
Хохмы ради, можно предложить "100куе - это если выкупить, а если арендовать скока будет? 120 аренд? А если по частям?"
Дюрі-бачі написав:В контексті еміграції: очікую, що Ердоган ще до наступних виборів почне свою "маленьку переможну війну", яка остаточно доведе економіку Туреччини до стану гіршого України 2013
Курс лиры к доллару по гуглу 34.1 Реально в обменке - могу у жителей Стамбула узнать В 2005/06 был точно в районе 1.12-1.15 то есть почти в пять раз лира была крепче гривны, а с конца 2014го и до шизокарантина так вообще от 7 до 8 раз, теперь потихоньку догоняет гривну, если султан опохмелясь после дня республики или что там у них 28 октября начнёт своё СВО хоть на Кипре - трёхзначный курс лиры мы сможем увидеть? Сами небедные жители старой столицы жалуются на инфляцию под200% третий год и про то, что доходы в лире у них рост курса и инфляцию не опережают, хотя сами торгуют в том числе и с Украиной сугубо за доллары и цены на отдельные позиции с 22года, когда была пиковая моментная девальвация, как у нас в 99м/14м-годах, немного подросли в уе(текстиль,кожа, обувь) Так что там по возросшим в разы в уе ценам жильё гребут наверно только друзья "акурт-семёныча"
Bolt написав:Блін прочитав про той технічний університет Єіндховена. Рік навчання 13300 до 15000€.Нк кисло. Із умов всього навсього атестат 10 балів по всім предметам, по профільних 10+ баоів(думаю з корупцією в укр школах цілком реально), 6, 5 балів з Ielts-мабуть реально. Одне питання з врахуванням гуртожитків і їжі де взяти з 20 кілоєвро/рік на то задоволення?!Я би очканув продавати квартирку яка приносить орендний дохід, щоб вкластися в освіту своему мало у дивлячись, як він ударно починає вчитись в львівському полутєху. Пи.Си.В контексті, що туди поступив малого бувший однокласник.
Вбухати в освіту 100кує з незрозумілим вихлопом ... або калим за казашку з кешбеком 50% на квартиру ... або квіточка за 100куе КРЖН/ЛРЖН яка дає не тільки на бутерброди і каву ... що вибрати бідному українцю?
100 куе на образование? Скажем так, вопрос на каком рынке труда потом это образование удастся применить. Если на американском - оправдано. Насколько недерландский рынок труда финансово это оправдывает - не знаю. Калым за казашку - полная средневековая дичь. Еще можно украсть как в Кавказской пленнице.
Хохмы ради, можно предложить "100куе - это если выкупить, а если арендовать скока будет? 120 аренд? А если по частям?"
Не известно на какой рынок труда он выйдет. В той же гермашке чёткая градация ЗП. Без образования до 2 к€, ппофтех(квалифицированный рабочий) ~3к€,вышка(инженер)-5(и больше). При этом, вопрос как эта разница нивелируется налогами никто не отменял.