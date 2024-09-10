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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2299230023012302 Додано: Вів 10 вер, 2024 01:26 flyman написав: Bolt написав: Блін прочитав про той технічний університет Єіндховена. Рік навчання 13300 до 15000€.Нк кисло. Із умов всього навсього атестат 10 балів по всім предметам, по профільних 10+ баоів(думаю з корупцією в укр школах цілком реально), 6, 5 балів з Ielts-мабуть реально.

Одне питання з врахуванням гуртожитків і їжі де взяти з 20 кілоєвро/рік на то задоволення?!Я би очканув продавати квартирку яка приносить орендний дохід, щоб вкластися в освіту своему мало у дивлячись, як він ударно починає вчитись в львівському полутєху.

Пи.Си.В контексті, що туди поступив малого бувший однокласник. Блін прочитав про той технічний університет Єіндховена. Рік навчання 13300 до 15000€.Нк кисло. Із умов всього навсього атестат 10 балів по всім предметам, по профільних 10+ баоів(думаю з корупцією в укр школах цілком реально), 6, 5 балів з Ielts-мабуть реально.Одне питання з врахуванням гуртожитків і їжі де взяти з 20 кілоєвро/рік на то задоволення?!Я би очканув продавати квартирку яка приносить орендний дохід, щоб вкластися в освіту своему мало у дивлячись, як він ударно починає вчитись в львівському полутєху.Пи.Си.В контексті, що туди поступив малого бувший однокласник.

Вбухати в освіту 100кує з незрозумілим вихлопом ... або калим за казашку з кешбеком 50% на квартиру ... або квіточка за 100куе КРЖН/ЛРЖН яка дає не тільки на бутерброди і каву ... що вибрати бідному українцю? Вбухати в освіту 100кує з незрозумілим вихлопом ... або калим за казашку з кешбеком 50% на квартиру ... або квіточка за 100куе КРЖН/ЛРЖН яка дає не тільки на бутерброди і каву ... що вибрати бідному українцю?



100 куе на образование? Скажем так, вопрос на каком рынке труда потом это образование удастся применить.

Если на американском - оправдано.

Насколько недерландский рынок труда финансово это оправдывает - не знаю.

Калым за казашку - полная средневековая дичь.

Еще можно украсть как в Кавказской пленнице.



Хохмы ради, можно предложить "100куе - это если выкупить, а если арендовать скока будет? 120 аренд? А если по частям?" 100 куе на образование? Скажем так, вопрос на каком рынке труда потом это образование удастся применить.Если на американском - оправдано.Насколько недерландский рынок труда финансово это оправдывает - не знаю.Калым за казашку - полная средневековая дичь.Еще можно украсть как в Кавказской пленнице.Хохмы ради, можно предложить "100куе - это если выкупить, а если арендовать скока будет? 120 аренд? А если по частям?" rjkz

Повідомлень: 16959 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8418 раз. Подякували: 5302 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2024 02:41 Дюрі-бачі написав: В контексті еміграції: очікую, що Ердоган ще до наступних виборів почне свою "маленьку переможну війну", яка остаточно доведе економіку Туреччини до стану гіршого України 2013 В контексті еміграції: очікую, що Ердоган ще до наступних виборів почне свою "маленьку переможну війну", яка остаточно доведе економіку Туреччини до стану гіршого України 2013

Курс лиры к доллару по гуглу 34.1

Реально в обменке - могу у жителей Стамбула узнать

В 2005/06 был точно в районе 1.12-1.15 то есть почти в пять раз лира была крепче гривны, а с конца 2014го и до шизокарантина так вообще от 7 до 8 раз, теперь потихоньку догоняет гривну, если султан опохмелясь после дня республики или что там у них 28 октября начнёт своё СВО хоть на Кипре - трёхзначный курс лиры мы сможем увидеть?

Сами небедные жители старой столицы жалуются на инфляцию под200% третий год и про то, что доходы в лире у них рост курса и инфляцию не опережают, хотя сами торгуют в том числе и с Украиной сугубо за доллары и цены на отдельные позиции с 22года, когда была пиковая моментная девальвация, как у нас в 99м/14м-годах, немного подросли в уе(текстиль,кожа, обувь)

Так что там по возросшим в разы в уе ценам жильё гребут наверно только друзья "акурт-семёныча" Курс лиры к доллару по гуглу 34.1Реально в обменке - могу у жителей Стамбула узнатьВ 2005/06 был точно в районе 1.12-1.15 то есть почти в пять раз лира была крепче гривны, а с конца 2014го и до шизокарантина так вообще от 7 до 8 раз, теперь потихоньку догоняет гривну, если султан опохмелясь после дня республики или что там у них 28 октября начнёт своё СВО хоть на Кипре - трёхзначный курс лиры мы сможем увидеть?Сами небедные жители старой столицы жалуются на инфляцию под200% третий год и про то, что доходы в лире у них рост курса и инфляцию не опережают, хотя сами торгуют в том числе и с Украиной сугубо за доллары и цены на отдельные позиции с 22года, когда была пиковая моментная девальвация, как у нас в 99м/14м-годах, немного подросли в уе(текстиль,кожа, обувь)Так что там по возросшим в разы в уе ценам жильё гребут наверно только друзья "акурт-семёныча" барабашов Повідомлень: 4315 З нами з: 16.06.15 Подякував: 279 раз. Подякували: 347 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2024 05:58 rjkz написав: flyman написав: Bolt написав: Блін прочитав про той технічний університет Єіндховена. Рік навчання 13300 до 15000€.Нк кисло. Із умов всього навсього атестат 10 балів по всім предметам, по профільних 10+ баоів(думаю з корупцією в укр школах цілком реально), 6, 5 балів з Ielts-мабуть реально.

Одне питання з врахуванням гуртожитків і їжі де взяти з 20 кілоєвро/рік на то задоволення?!Я би очканув продавати квартирку яка приносить орендний дохід, щоб вкластися в освіту своему мало у дивлячись, як він ударно починає вчитись в львівському полутєху.

Пи.Си.В контексті, що туди поступив малого бувший однокласник. Блін прочитав про той технічний університет Єіндховена. Рік навчання 13300 до 15000€.Нк кисло. Із умов всього навсього атестат 10 балів по всім предметам, по профільних 10+ баоів(думаю з корупцією в укр школах цілком реально), 6, 5 балів з Ielts-мабуть реально.Одне питання з врахуванням гуртожитків і їжі де взяти з 20 кілоєвро/рік на то задоволення?!Я би очканув продавати квартирку яка приносить орендний дохід, щоб вкластися в освіту своему мало у дивлячись, як він ударно починає вчитись в львівському полутєху.Пи.Си.В контексті, що туди поступив малого бувший однокласник.

Вбухати в освіту 100кує з незрозумілим вихлопом ... або калим за казашку з кешбеком 50% на квартиру ... або квіточка за 100куе КРЖН/ЛРЖН яка дає не тільки на бутерброди і каву ... що вибрати бідному українцю? Вбухати в освіту 100кує з незрозумілим вихлопом ... або калим за казашку з кешбеком 50% на квартиру ... або квіточка за 100куе КРЖН/ЛРЖН яка дає не тільки на бутерброди і каву ... що вибрати бідному українцю?



100 куе на образование? Скажем так, вопрос на каком рынке труда потом это образование удастся применить.

Если на американском - оправдано.

Насколько недерландский рынок труда финансово это оправдывает - не знаю.

Калым за казашку - полная средневековая дичь.

Еще можно украсть как в Кавказской пленнице.



Хохмы ради, можно предложить "100куе - это если выкупить, а если арендовать скока будет? 120 аренд? А если по частям?" 100 куе на образование? Скажем так, вопрос на каком рынке труда потом это образование удастся применить.Если на американском - оправдано.Насколько недерландский рынок труда финансово это оправдывает - не знаю.Калым за казашку - полная средневековая дичь.Еще можно украсть как в Кавказской пленнице.Хохмы ради, можно предложить "100куе - это если выкупить, а если арендовать скока будет? 120 аренд? А если по частям?"

Не известно на какой рынок труда он выйдет. В той же гермашке чёткая градация ЗП. Без образования до 2 к€, ппофтех(квалифицированный рабочий) ~3к€,вышка(инженер)-5(и больше). При этом, вопрос как эта разница нивелируется налогами никто не отменял. Не известно на какой рынок труда он выйдет. В той же гермашке чёткая градация ЗП. Без образования до 2 к€, ппофтех(квалифицированный рабочий) ~3к€,вышка(инженер)-5(и больше). При этом, вопрос как эта разница нивелируется налогами никто не отменял. Bolt Повідомлень: 3156 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 239 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2024 06:05 Re: Еміграція, заробітчанство https://biz.liga.net/ekonomika/all/novo ... h-kompaniy rjkz

Повідомлень: 16959 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8418 раз. Подякували: 5302 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2024 06:15 Re: Еміграція, заробітчанство https://finance.liga.net/ekonomika/novo ... shenie-nbu



Ну вот, такой подлом...а мне тут попалась "1бдрм, которая ощущается как 2 бдрм" 950 сквфит и правом сдавать в рент за 329 куе. Ну вот, такой подлом...а мне тут попалась "1бдрм, которая ощущается как 2 бдрм" 950 сквфит и правом сдавать в рент за 329 куе. rjkz

Повідомлень: 16959 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8418 раз. Подякували: 5302 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 2299230023012302 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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