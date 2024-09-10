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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2300230123022303>
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 01:26

  flyman написав:
  Bolt написав:Блін прочитав про той технічний університет Єіндховена. Рік навчання 13300 до 15000€.Нк кисло. Із умов всього навсього атестат 10 балів по всім предметам, по профільних 10+ баоів(думаю з корупцією в укр школах цілком реально), 6, 5 балів з Ielts-мабуть реально.
Одне питання з врахуванням гуртожитків і їжі де взяти з 20 кілоєвро/рік на то задоволення?!Я би очканув продавати квартирку яка приносить орендний дохід, щоб вкластися в освіту своему мало у дивлячись, як він ударно починає вчитись в львівському полутєху.
Пи.Си.В контексті, що туди поступив малого бувший однокласник.

Вбухати в освіту 100кує з незрозумілим вихлопом ... або калим за казашку з кешбеком 50% на квартиру ... або квіточка за 100куе КРЖН/ЛРЖН яка дає не тільки на бутерброди і каву ... що вибрати бідному українцю?


100 куе на образование? Скажем так, вопрос на каком рынке труда потом это образование удастся применить.
Если на американском - оправдано.
Насколько недерландский рынок труда финансово это оправдывает - не знаю.
Калым за казашку - полная средневековая дичь.
Еще можно украсть как в Кавказской пленнице.
:lol:
Хохмы ради, можно предложить "100куе - это если выкупить, а если арендовать скока будет? 120 аренд? А если по частям?"
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 02:41

  Дюрі-бачі написав:В контексті еміграції: очікую, що Ердоган ще до наступних виборів почне свою "маленьку переможну війну", яка остаточно доведе економіку Туреччини до стану гіршого України 2013

Курс лиры к доллару по гуглу 34.1
Реально в обменке - могу у жителей Стамбула узнать
В 2005/06 был точно в районе 1.12-1.15 то есть почти в пять раз лира была крепче гривны, а с конца 2014го и до шизокарантина так вообще от 7 до 8 раз, теперь потихоньку догоняет гривну, если султан опохмелясь после дня республики или что там у них 28 октября начнёт своё СВО хоть на Кипре - трёхзначный курс лиры мы сможем увидеть?
Сами небедные жители старой столицы жалуются на инфляцию под200% третий год и про то, что доходы в лире у них рост курса и инфляцию не опережают, хотя сами торгуют в том числе и с Украиной сугубо за доллары и цены на отдельные позиции с 22года, когда была пиковая моментная девальвация, как у нас в 99м/14м-годах, немного подросли в уе(текстиль,кожа, обувь)
Так что там по возросшим в разы в уе ценам жильё гребут наверно только друзья "акурт-семёныча"
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 05:58

  rjkz написав:
  flyman написав:
  Bolt написав:Блін прочитав про той технічний університет Єіндховена. Рік навчання 13300 до 15000€.Нк кисло. Із умов всього навсього атестат 10 балів по всім предметам, по профільних 10+ баоів(думаю з корупцією в укр школах цілком реально), 6, 5 балів з Ielts-мабуть реально.
Одне питання з врахуванням гуртожитків і їжі де взяти з 20 кілоєвро/рік на то задоволення?!Я би очканув продавати квартирку яка приносить орендний дохід, щоб вкластися в освіту своему мало у дивлячись, як він ударно починає вчитись в львівському полутєху.
Пи.Си.В контексті, що туди поступив малого бувший однокласник.

Вбухати в освіту 100кує з незрозумілим вихлопом ... або калим за казашку з кешбеком 50% на квартиру ... або квіточка за 100куе КРЖН/ЛРЖН яка дає не тільки на бутерброди і каву ... що вибрати бідному українцю?


100 куе на образование? Скажем так, вопрос на каком рынке труда потом это образование удастся применить.
Если на американском - оправдано.
Насколько недерландский рынок труда финансово это оправдывает - не знаю.
Калым за казашку - полная средневековая дичь.
Еще можно украсть как в Кавказской пленнице.
:lol:
Хохмы ради, можно предложить "100куе - это если выкупить, а если арендовать скока будет? 120 аренд? А если по частям?"

Не известно на какой рынок труда он выйдет. В той же гермашке чёткая градация ЗП. Без образования до 2 к€, ппофтех(квалифицированный рабочий) ~3к€,вышка(инженер)-5(и больше). При этом, вопрос как эта разница нивелируется налогами никто не отменял.
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 06:05

Re: Еміграція, заробітчанство

https://biz.liga.net/ekonomika/all/novo ... h-kompaniy
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 06:15

Re: Еміграція, заробітчанство

https://finance.liga.net/ekonomika/novo ... shenie-nbu

Ну вот, такой подлом...а мне тут попалась "1бдрм, которая ощущается как 2 бдрм" 950 сквфит и правом сдавать в рент за 329 куе.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 07:56

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:Та і вже не така дешева та Туреччина зараз.

Британці скаржаться на дорожай:
Туристи зі всього світу пишуть, що популярній турецькі курорти можуть перетворитися на міста-привиди вже за кілька років.
Туристка Хейлі Даффі з Великої Британії була вражена захмарними цінами на харчі в турецькому аеропорту Даламан, назвавши їх "жартом". Нещодавно жінка опублікувала розповідь у TikTok, щоб висловити своє розчарування.
У вірусному ролику, що зібрав понад 7 000 вподобань, туристка здивувалась: "Ціни на їжу в аеропорту Даламан — це якийсь жарт. Зачекайте… 20 євро за бургер". https://focus.ua/uk/worldfun/666073-ce- ... -novi-cini

На гілці десь раніше проскакувало про низьку пенсію інфекціоніста, то в Україні вони мали право дострокового виходу з 25 роками стажу і стаж подвійний рахувався, що і пенсію подвоювало. Так що відносно інших ще непогано, тим більше раніше в інфекційних по райцентрах аж не такий напряг був по роботі.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 10:46

Гадаю, ця гілка може сміливо претендувати на занесення в Книгу рекордів Гіннеса за кількість домислів та невірних суджень, висмоктаних з пальця.
От який не є класний фахівець rjkz, але коли торкаються буття тих країн, в яких ніколи в житті не був - наприклад Канада та Туреччина, то модна читати тільки із сльозами на очах.

Панове, ну не можна ж так.
Он в повідомлення перед цим пишуть про пустелю в Туреччині.
Насправді країна побила всі рекорди прийому туристів за останні 100 років.
Повторю: побиті всі рекорди прийому туристів і особливо у порівнянні з доковідним 2019 роком, коли вийшли на небачені цифри.
В цьому році мабуть завершено буде будівництво нових пасажирських терміналів в аеропорту Анталії - попередні три НЕ СПРАВЛЯЮТЬСЯ!
Вперше в цьому році в аеропорту Анталії стався збій під час операційної діяльності - приймали та відправляли карколомну кількість літаків.

Спускайтеся з небес на землю.

Не хотів писати, але напишу; в той час як в одній країні Східної Європи вже розбіглися всі захисники, але за мізерні 13 000$ торгують як і раніше виїздом з країни - і ловлять щодня, бо придумують все нові схеми, Туреччина залишається територією безпеки:
- при населенні в 85 000 000 людей 43 000 000 це чоловіки і всі 100% військовозобовʼязані. Всі 100% перебувають на військовому обліку, всі 100% пройшли військову службу і всі 100% готові піднятися на захист своєї Батьківщини.
То навіщо нести повну бздуру про війни з якимось там курдами або якимось там Ізраїлем?
Ну прямо цирк, панове.
Краще частіше озирайтеся по боках.
Буде більше користі.

Є інший бік медалі.
Туреччина не явно, але підтримує Україну, то несіть здуру про Угорщину, про Словаччину. Притихла Румунія. Точно притихла? В неї хіба немає претензій на свої північні та східні землі?
Ото ж.
Курди їх хвилюють…

Треба сподіватися на інше.
На сьогодні якби новому очільнику МЗС - колишньому послу України в Туреччині - вдалося неможливе, то:
- Туреччина має самий сильний військово-морський флот на двох морях; самі сучасні геликоптер-носіі.
- Туреччина сама розробила та почала випуск найсучаснішого в світі танка - жодна країна світу не змогла виконати її замовлення на двигун потужністю 1500 к.с. Розробили самі.
- Туреччина сама розробила та запустила в собі винищувачі 5-го покоління.
- Туреччина не спала міцно та купила - так у Росії - але купила та має найсучасніші засоби боротьби щ літаками противника С-400.
- головне: створено культ військового. Міцний культ! Солдати в мирний час отримують такі гроші, що думають іти шукати десь роботу, чи піти добровільно в армію.

То про що ви тут воду товчите в ступі?
Цирк на дроті…
Якщо ви в бізнесі, фінансах та економіці будете керуватися чутками, гаданням на зрізі огірка та іншою дурнею, то справи ваші будуть кепські.
Щось змінюйте.
Змінюйте, панове. Час не той, щоби залити бздуру в ступу та товкти.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 11:08

  rjkz написав:100 куе на образование? Скажем так, вопрос на каком рынке труда потом это образование удастся применить.
Если на американском - оправдано.
Насколько недерландский рынок труда финансово это оправдывает - не знаю.

Чудові роздуми! Клас! Пан rjkz - як завжди - геній!
Тут дійсно є питання. І є відповіді.
1. Я мало чув фактично щасливих варіантів працевлаштування після закінчення університеті в Європі.
Якими б рейтинговими вони не були.
Такі варіанти є, але іх мало:
- добре влаштувався в Польщі син нашої українки, яка але років 15 мешкає в Туреччині. Батьки дуже задоволені. Останній раз сказали, що працює на канадську фірму та почав «крутити любов з канадською дівчино». Звісно, ІТ-ник - після Варшавської політехніки. Ось так простий український Назар, який виріс в турецькому містечку Sakarya на півночі країни, перетворився в класного спеціаліста Польші, або можливо але в Канаді.
- начеб-то добре - але давно не питав - влаштувався хлопець - син нашої жінки з Дніпра, який закінчив Авіаційний факультет в Берліні. Спитаю сьогодні.
Більше вдалих варіантів не чув.
- вчора гуляли з нашими українцями ланами, на яких пасуться французькі корови незвично білого кольору, і наша українка розказувала про одну пані, яка вже закінчила 3 (три!) університети у Франції і досі не може влаштуватися на роботу. А мрія свого життя: колись очолити будинок для людей, які доживають свій вік. Сказала та випускниця трьох університетів, що відчуває, що це в неї получиться.
Ну ось такі мрії у людей після трьох французьких університетів.

2. Про першу фразу в дописі rjkz в цьому дописі. Все вірно. І про 100 000 доларів вірно.
І арифметика освіти дитини в США дуже проста: вкладення в 100 000$ окупляться не більше, ніж за 2 роки. Ніяка здача в оренду напівпідвалів не принесе такого прибутку. Ніяка.

В серпні я відвідав - і це було не перший раз - Музей компьютерноі техніки в Силіконовій долині. Було так цікаво побачити черговий раз те, з чого починалася моя робота, що я пішов «по другому колу» в це відвідування - і біля самого кумедного експонату - а це не Apple II - почув НЕ англійську мову: батько показував сину історичну диковинку - арифмометр Фелікс.
На цій темі я набрався сміливості та заговорив.
Син закінчує в США школу (я так зрозумів, що прибули за Програмою U4U) та думають, в який університет йти.
З розмови зʼясувалося, що головна перепона - то гроші.
Навчання в найбільш престижних університетах вартує орієнтовно 30 000…60 000 на рік. Але я наводив десь 1/2 року тому на цій гілці варіанти навчання в деяких університетах і за 4000…15000$ за рік.
Тобто разом треба вкласти 120000…240000$.
Це тільки плата да навчання. А ще на проживання та харчування не менше 12000$ на рік.
Тут-то мене і спитали: «А що ви скажете про навчання в коледжах? Там же дешевше?»
Я сказав, що дійсно є такий «хід конем»: перші 2 роки вчитися в другорядному навчальному закладі а потім перевестися в більш престижний.
Тоді дійсно вкладення в освіту дитини не будуть перевищувати суму, виручену за 2-к бабушатник біля метро «Лісова».
Ну а старт зарплатні в 100 000+$ за рік майже забезпечено.
Єдине, що треба мати дитині: клепку в голові.
Ну а це вже - гени.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 10 вер, 2024 11:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 11:26

  akurt написав:
  rjkz написав:100 куе на образование? Скажем так, вопрос на каком рынке труда потом это образование удастся применить.
Если на американском - оправдано.
Насколько недерландский рынок труда финансово это оправдывает - не знаю.

Чудові роздуми! Клас!
Тут дійсно ж питання.
1. Я мало чув фактично щасливих варіантів працевлаштування після закінчення університеті в Європі.
Якими б рейтинговими вони не були.
Такі варіанти є, але іх мало:
- добре влаштувався в Польщі син нашої українки, яка але років 15 мешкає в Туреччині. Батьки дуже задоволені. Останній раз сказали, що працює на канадську фірму та почав «крутити любов з канадською дівчино». Звісно, ІТ-ник - після Варшавської політехніки.
- начеб-то добре - але давно не питав - влаштувався хлопець - син нашої жінки щ Дніпра, який закінчив Авіаційний факультет в Берліні. Спитаю сьогодні.
Більше вдалих варіантів не чув.
- вчора гуляли щ нашими українцями ланами, на яких пасуться французькі корови незвично білого кольору і наша українка розказувала про одну пані, яка але закінчила 3 (три!) університети у Франції і досі не може влаштуватися на роботу. А мрія свого життя: очолити будинок для людей, які доживають свій вік. Сказала та випускниця трьох університетів, що відчуває, що це в неї получиться.

2. Про першу фразу в дописі rjkz в цьому дописі. Все вірно. І про 100 000 доларів вірно.
І арифметика освіти дитини в США дуже проста: вкладення в 100 000$ окупляться не більше, ніж за 2 роки. Ніяка здача в оренду напівпідвалів не принесе такого прибутку. Ніяка.

В серпні я відвідав - і це було не перший раз - Музей компьютерноі техніки в Силіконовій долині. Було так цікаво побачити черговий раз те, з чого починалася моя робота, що я пішов «по другому колу» в це відвідування - і біля самого кумедного експонату - а це не Apple II - почув НЕ англійську мову: батько показував сину арифмометр Фелікс.
На цій темі я набрався сміливості та заговорив.
Син закінчує в США школу (я так зрозумів, що прибули за Програмою U4U) та думають, в який університет йти.
З розмови зʼясувалося, що головна перепона - то гроші.
Навчання в найбільш престижних університетах вартує орієнтовно 30 000…60 000 на рік.
Тобто разом треба вкласти 120000…240000$.
Це тільки плата да навчання. А ще на проживання та харчування не менше 12000$ на рік.
Тут-то мене і спитали: «А що ви скажете про навчання в коледжах? Там же дешевше?»
Я сказав, що дійсно є такий «хід конем»: перші 2 роки вчитися в другорядному навчальному закладі а потім перевестися в більш престижний.
Тоді дійсно вкладення в освіту дитини не будуть перевищувати суму, виручену за 2-к бабушатник біля метро «Лісова».
Ну а старт зарплатні в 100 000+$ за рік майже забезпечено.
Єдине, що треба мати дитині: клепку в голові.
Ну а це вже - гени.

Квартиру з моєю донькою ділить дівчина, що закінчила нідерландський виш цьогоріч. Зп на старт 3.5€ на руки. Її навчання обійшлось дешевше, ніж відмазування брата, котрий залишився в Україні. Інша подруга закінчила на рік раніше. Пропрацювавши рік отримала підвищення в зп. Щось в районі 4.5 зараз. Офісна робота, економічні спеціальності.
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 11:29

В Європі така зарплатня - це дуже хороші гроші.
Серед приятелів моєї родини: родина з Дніпра в міств Дюссельдорф.
Чоловік виконав свою функцію: від нього народилися син та дочка - і більше в родині не живе.
Мати отримує 2500€ (здається «грязними»).
З цих 2500 на місяць:
- багато років орендують квартиру в 15 хвилинах пішки від роботи.
- якщо не помиляюся, квартира разом з комунальними обходиться в 1100€
- виховала сина - студента та зараз вже дочка на підході до студентства.
- були важкі часи студентства сина: той навчався в іншому місті, оренда квартири 800€. Але хлопець підробляв у вільний від занять час, полегшуючи життя мами.
- авто не купувала. Реально не потрібне.
- щорічно відпочивати їздить як не в Туреччину, так в Іспанію.

На дітей малих отримувала якусь допомогу, цифри точно не памʼятаю, здається 350€ на місяць.

Так що 3500€ - дуже непогана зарплатня.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 10 вер, 2024 11:38, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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