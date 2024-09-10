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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2300230123022303> Додано: Вів 10 вер, 2024 01:26 flyman написав: Bolt написав: Блін прочитав про той технічний університет Єіндховена. Рік навчання 13300 до 15000€.Нк кисло. Із умов всього навсього атестат 10 балів по всім предметам, по профільних 10+ баоів(думаю з корупцією в укр школах цілком реально), 6, 5 балів з Ielts-мабуть реально.

Одне питання з врахуванням гуртожитків і їжі де взяти з 20 кілоєвро/рік на то задоволення?!Я би очканув продавати квартирку яка приносить орендний дохід, щоб вкластися в освіту своему мало у дивлячись, як він ударно починає вчитись в львівському полутєху.

Пи.Си.В контексті, що туди поступив малого бувший однокласник. Блін прочитав про той технічний університет Єіндховена. Рік навчання 13300 до 15000€.Нк кисло. Із умов всього навсього атестат 10 балів по всім предметам, по профільних 10+ баоів(думаю з корупцією в укр школах цілком реально), 6, 5 балів з Ielts-мабуть реально.Одне питання з врахуванням гуртожитків і їжі де взяти з 20 кілоєвро/рік на то задоволення?!Я би очканув продавати квартирку яка приносить орендний дохід, щоб вкластися в освіту своему мало у дивлячись, як він ударно починає вчитись в львівському полутєху.Пи.Си.В контексті, що туди поступив малого бувший однокласник.

Вбухати в освіту 100кує з незрозумілим вихлопом ... або калим за казашку з кешбеком 50% на квартиру ... або квіточка за 100куе КРЖН/ЛРЖН яка дає не тільки на бутерброди і каву ... що вибрати бідному українцю? Вбухати в освіту 100кує з незрозумілим вихлопом ... або калим за казашку з кешбеком 50% на квартиру ... або квіточка за 100куе КРЖН/ЛРЖН яка дає не тільки на бутерброди і каву ... що вибрати бідному українцю?



100 куе на образование? Скажем так, вопрос на каком рынке труда потом это образование удастся применить.

Если на американском - оправдано.

Насколько недерландский рынок труда финансово это оправдывает - не знаю.

Калым за казашку - полная средневековая дичь.

Еще можно украсть как в Кавказской пленнице.



Хохмы ради, можно предложить "100куе - это если выкупить, а если арендовать скока будет? 120 аренд? А если по частям?" 100 куе на образование? Скажем так, вопрос на каком рынке труда потом это образование удастся применить.Если на американском - оправдано.Насколько недерландский рынок труда финансово это оправдывает - не знаю.Калым за казашку - полная средневековая дичь.Еще можно украсть как в Кавказской пленнице.Хохмы ради, можно предложить "100куе - это если выкупить, а если арендовать скока будет? 120 аренд? А если по частям?" rjkz

Повідомлень: 16959 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8418 раз. Подякували: 5302 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2024 02:41 Дюрі-бачі написав: В контексті еміграції: очікую, що Ердоган ще до наступних виборів почне свою "маленьку переможну війну", яка остаточно доведе економіку Туреччини до стану гіршого України 2013 В контексті еміграції: очікую, що Ердоган ще до наступних виборів почне свою "маленьку переможну війну", яка остаточно доведе економіку Туреччини до стану гіршого України 2013

Курс лиры к доллару по гуглу 34.1

Реально в обменке - могу у жителей Стамбула узнать

В 2005/06 был точно в районе 1.12-1.15 то есть почти в пять раз лира была крепче гривны, а с конца 2014го и до шизокарантина так вообще от 7 до 8 раз, теперь потихоньку догоняет гривну, если султан опохмелясь после дня республики или что там у них 28 октября начнёт своё СВО хоть на Кипре - трёхзначный курс лиры мы сможем увидеть?

Сами небедные жители старой столицы жалуются на инфляцию под200% третий год и про то, что доходы в лире у них рост курса и инфляцию не опережают, хотя сами торгуют в том числе и с Украиной сугубо за доллары и цены на отдельные позиции с 22года, когда была пиковая моментная девальвация, как у нас в 99м/14м-годах, немного подросли в уе(текстиль,кожа, обувь)

Так что там по возросшим в разы в уе ценам жильё гребут наверно только друзья "акурт-семёныча" Курс лиры к доллару по гуглу 34.1Реально в обменке - могу у жителей Стамбула узнатьВ 2005/06 был точно в районе 1.12-1.15 то есть почти в пять раз лира была крепче гривны, а с конца 2014го и до шизокарантина так вообще от 7 до 8 раз, теперь потихоньку догоняет гривну, если султан опохмелясь после дня республики или что там у них 28 октября начнёт своё СВО хоть на Кипре - трёхзначный курс лиры мы сможем увидеть?Сами небедные жители старой столицы жалуются на инфляцию под200% третий год и про то, что доходы в лире у них рост курса и инфляцию не опережают, хотя сами торгуют в том числе и с Украиной сугубо за доллары и цены на отдельные позиции с 22года, когда была пиковая моментная девальвация, как у нас в 99м/14м-годах, немного подросли в уе(текстиль,кожа, обувь)Так что там по возросшим в разы в уе ценам жильё гребут наверно только друзья "акурт-семёныча" барабашов Повідомлень: 4315 З нами з: 16.06.15 Подякував: 279 раз. Подякували: 347 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2024 05:58 rjkz написав: flyman написав: Bolt написав: Блін прочитав про той технічний університет Єіндховена. Рік навчання 13300 до 15000€.Нк кисло. Із умов всього навсього атестат 10 балів по всім предметам, по профільних 10+ баоів(думаю з корупцією в укр школах цілком реально), 6, 5 балів з Ielts-мабуть реально.

Одне питання з врахуванням гуртожитків і їжі де взяти з 20 кілоєвро/рік на то задоволення?!Я би очканув продавати квартирку яка приносить орендний дохід, щоб вкластися в освіту своему мало у дивлячись, як він ударно починає вчитись в львівському полутєху.

Пи.Си.В контексті, що туди поступив малого бувший однокласник. Блін прочитав про той технічний університет Єіндховена. Рік навчання 13300 до 15000€.Нк кисло. Із умов всього навсього атестат 10 балів по всім предметам, по профільних 10+ баоів(думаю з корупцією в укр школах цілком реально), 6, 5 балів з Ielts-мабуть реально.Одне питання з врахуванням гуртожитків і їжі де взяти з 20 кілоєвро/рік на то задоволення?!Я би очканув продавати квартирку яка приносить орендний дохід, щоб вкластися в освіту своему мало у дивлячись, як він ударно починає вчитись в львівському полутєху.Пи.Си.В контексті, що туди поступив малого бувший однокласник.

Вбухати в освіту 100кує з незрозумілим вихлопом ... або калим за казашку з кешбеком 50% на квартиру ... або квіточка за 100куе КРЖН/ЛРЖН яка дає не тільки на бутерброди і каву ... що вибрати бідному українцю? Вбухати в освіту 100кує з незрозумілим вихлопом ... або калим за казашку з кешбеком 50% на квартиру ... або квіточка за 100куе КРЖН/ЛРЖН яка дає не тільки на бутерброди і каву ... що вибрати бідному українцю?



100 куе на образование? Скажем так, вопрос на каком рынке труда потом это образование удастся применить.

Если на американском - оправдано.

Насколько недерландский рынок труда финансово это оправдывает - не знаю.

Калым за казашку - полная средневековая дичь.

Еще можно украсть как в Кавказской пленнице.



Хохмы ради, можно предложить "100куе - это если выкупить, а если арендовать скока будет? 120 аренд? А если по частям?" 100 куе на образование? Скажем так, вопрос на каком рынке труда потом это образование удастся применить.Если на американском - оправдано.Насколько недерландский рынок труда финансово это оправдывает - не знаю.Калым за казашку - полная средневековая дичь.Еще можно украсть как в Кавказской пленнице.Хохмы ради, можно предложить "100куе - это если выкупить, а если арендовать скока будет? 120 аренд? А если по частям?"

Не известно на какой рынок труда он выйдет. В той же гермашке чёткая градация ЗП. Без образования до 2 к€, ппофтех(квалифицированный рабочий) ~3к€,вышка(инженер)-5(и больше). При этом, вопрос как эта разница нивелируется налогами никто не отменял. Не известно на какой рынок труда он выйдет. В той же гермашке чёткая градация ЗП. Без образования до 2 к€, ппофтех(квалифицированный рабочий) ~3к€,вышка(инженер)-5(и больше). При этом, вопрос как эта разница нивелируется налогами никто не отменял. Bolt Повідомлень: 3156 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 239 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2024 06:05 Re: Еміграція, заробітчанство https://biz.liga.net/ekonomika/all/novo ... h-kompaniy rjkz

Повідомлень: 16959 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8418 раз. Подякували: 5302 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2024 06:15 Re: Еміграція, заробітчанство https://finance.liga.net/ekonomika/novo ... shenie-nbu



Ну вот, такой подлом...а мне тут попалась "1бдрм, которая ощущается как 2 бдрм" 950 сквфит и правом сдавать в рент за 329 куе. Ну вот, такой подлом...а мне тут попалась "1бдрм, которая ощущается как 2 бдрм" 950 сквфит и правом сдавать в рент за 329 куе. rjkz

Повідомлень: 16959 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8418 раз. Подякували: 5302 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2024 07:56 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Та і вже не така дешева та Туреччина зараз. Та і вже не така дешева та Туреччина зараз.

Британці скаржаться на дорожай:



Туристка Хейлі Даффі з Великої Британії була вражена захмарними цінами на харчі в турецькому аеропорту Даламан, назвавши їх "жартом". Нещодавно жінка опублікувала розповідь у TikTok, щоб висловити своє розчарування.

У вірусному ролику, що зібрав понад 7 000 вподобань, туристка здивувалась: "Ціни на їжу в аеропорту Даламан — це якийсь жарт. Зачекайте… 20 євро за бургер". https://focus.ua/uk/worldfun/666073-ce- ... -novi-cini Туристи зі всього світу пишуть, що популярній турецькі курорти можуть перетворитися на міста-привиди вже за кілька років.Туристка Хейлі Даффі з Великої Британії була вражена захмарними цінами на харчі в турецькому аеропорту Даламан, назвавши їх "жартом". Нещодавно жінка опублікувала розповідь у TikTok, щоб висловити своє розчарування.У вірусному ролику, що зібрав понад 7 000 вподобань, туристка здивувалась: "Ціни на їжу в аеропорту Даламан — це якийсь жарт. Зачекайте… 20 євро за бургер".

На гілці десь раніше проскакувало про низьку пенсію інфекціоніста, то в Україні вони мали право дострокового виходу з 25 роками стажу і стаж подвійний рахувався, що і пенсію подвоювало. Так що відносно інших ще непогано, тим більше раніше в інфекційних по райцентрах аж не такий напряг був по роботі. Британці скаржаться на дорожай:На гілці десь раніше проскакувало про низьку пенсію інфекціоніста, то в Україні вони мали право дострокового виходу з 25 роками стажу і стаж подвійний рахувався, що і пенсію подвоювало. Так що відносно інших ще непогано, тим більше раніше в інфекційних по райцентрах аж не такий напряг був по роботі. Ой+

Повідомлень: 6889 З нами з: 19.04.12 Подякував: 104 раз. Подякували: 1056 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2024 10:46 Гадаю, ця гілка може сміливо претендувати на занесення в Книгу рекордів Гіннеса за кількість домислів та невірних суджень, висмоктаних з пальця.

От який не є класний фахівець rjkz, але коли торкаються буття тих країн, в яких ніколи в житті не був - наприклад Канада та Туреччина, то модна читати тільки із сльозами на очах.



Панове, ну не можна ж так.

Он в повідомлення перед цим пишуть про пустелю в Туреччині.

Насправді країна побила всі рекорди прийому туристів за останні 100 років.

Повторю: побиті всі рекорди прийому туристів і особливо у порівнянні з доковідним 2019 роком, коли вийшли на небачені цифри.

В цьому році мабуть завершено буде будівництво нових пасажирських терміналів в аеропорту Анталії - попередні три НЕ СПРАВЛЯЮТЬСЯ!

Вперше в цьому році в аеропорту Анталії стався збій під час операційної діяльності - приймали та відправляли карколомну кількість літаків.



Спускайтеся з небес на землю.



Не хотів писати, але напишу; в той час як в одній країні Східної Європи вже розбіглися всі захисники, але за мізерні 13 000$ торгують як і раніше виїздом з країни - і ловлять щодня, бо придумують все нові схеми, Туреччина залишається територією безпеки:

- при населенні в 85 000 000 людей 43 000 000 це чоловіки і всі 100% військовозобовʼязані. Всі 100% перебувають на військовому обліку, всі 100% пройшли військову службу і всі 100% готові піднятися на захист своєї Батьківщини.

То навіщо нести повну бздуру про війни з якимось там курдами або якимось там Ізраїлем?

Ну прямо цирк, панове.

Краще частіше озирайтеся по боках.

Буде більше користі.



Є інший бік медалі.

Туреччина не явно, але підтримує Україну, то несіть здуру про Угорщину, про Словаччину. Притихла Румунія. Точно притихла? В неї хіба немає претензій на свої північні та східні землі?

Ото ж.

Курди їх хвилюють…



Треба сподіватися на інше.

На сьогодні якби новому очільнику МЗС - колишньому послу України в Туреччині - вдалося неможливе, то:

- Туреччина має самий сильний військово-морський флот на двох морях; самі сучасні геликоптер-носіі.

- Туреччина сама розробила та почала випуск найсучаснішого в світі танка - жодна країна світу не змогла виконати її замовлення на двигун потужністю 1500 к.с. Розробили самі.

- Туреччина сама розробила та запустила в собі винищувачі 5-го покоління.

- Туреччина не спала міцно та купила - так у Росії - але купила та має найсучасніші засоби боротьби щ літаками противника С-400.

- головне: створено культ військового. Міцний культ! Солдати в мирний час отримують такі гроші, що думають іти шукати десь роботу, чи піти добровільно в армію.



То про що ви тут воду товчите в ступі?

Цирк на дроті…

Якщо ви в бізнесі, фінансах та економіці будете керуватися чутками, гаданням на зрізі огірка та іншою дурнею, то справи ваші будуть кепські.

Щось змінюйте.

Змінюйте, панове. Час не той, щоби залити бздуру в ступу та товкти. akurt

Повідомлень: 10007 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3689 раз. Подякували: 1306 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2024 11:08 rjkz написав: 100 куе на образование? Скажем так, вопрос на каком рынке труда потом это образование удастся применить.

Если на американском - оправдано.

Насколько недерландский рынок труда финансово это оправдывает - не знаю.

100 куе на образование? Скажем так, вопрос на каком рынке труда потом это образование удастся применить.Если на американском - оправдано.Насколько недерландский рынок труда финансово это оправдывает - не знаю.

Чудові роздуми! Клас! Пан rjkz - як завжди - геній!

Тут дійсно є питання. І є відповіді.

1. Я мало чув фактично щасливих варіантів працевлаштування після закінчення університеті в Європі.

Якими б рейтинговими вони не були.

Такі варіанти є, але іх мало:

- добре влаштувався в Польщі син нашої українки, яка але років 15 мешкає в Туреччині. Батьки дуже задоволені. Останній раз сказали, що працює на канадську фірму та почав «крутити любов з канадською дівчино». Звісно, ІТ-ник - після Варшавської політехніки. Ось так простий український Назар, який виріс в турецькому містечку Sakarya на півночі країни, перетворився в класного спеціаліста Польші, або можливо але в Канаді.

- начеб-то добре - але давно не питав - влаштувався хлопець - син нашої жінки з Дніпра, який закінчив Авіаційний факультет в Берліні. Спитаю сьогодні.

Більше вдалих варіантів не чув.

- вчора гуляли з нашими українцями ланами, на яких пасуться французькі корови незвично білого кольору, і наша українка розказувала про одну пані, яка вже закінчила 3 (три!) університети у Франції і досі не може влаштуватися на роботу. А мрія свого життя: колись очолити будинок для людей, які доживають свій вік. Сказала та випускниця трьох університетів, що відчуває, що це в неї получиться.

Ну ось такі мрії у людей після трьох французьких університетів.



2. Про першу фразу в дописі rjkz в цьому дописі. Все вірно. І про 100 000 доларів вірно.

І арифметика освіти дитини в США дуже проста: вкладення в 100 000$ окупляться не більше, ніж за 2 роки. Ніяка здача в оренду напівпідвалів не принесе такого прибутку. Ніяка.



В серпні я відвідав - і це було не перший раз - Музей компьютерноі техніки в Силіконовій долині. Було так цікаво побачити черговий раз те, з чого починалася моя робота, що я пішов «по другому колу» в це відвідування - і біля самого кумедного експонату - а це не Apple II - почув НЕ англійську мову: батько показував сину історичну диковинку - арифмометр Фелікс.

На цій темі я набрався сміливості та заговорив.

Син закінчує в США школу (я так зрозумів, що прибули за Програмою U4U) та думають, в який університет йти.

З розмови зʼясувалося, що головна перепона - то гроші.

Навчання в найбільш престижних університетах вартує орієнтовно 30 000…60 000 на рік. Але я наводив десь 1/2 року тому на цій гілці варіанти навчання в деяких університетах і за 4000…15000$ за рік.

Тобто разом треба вкласти 120000…240000$.

Це тільки плата да навчання. А ще на проживання та харчування не менше 12000$ на рік.

Тут-то мене і спитали: «А що ви скажете про навчання в коледжах? Там же дешевше?»

Я сказав, що дійсно є такий «хід конем»: перші 2 роки вчитися в другорядному навчальному закладі а потім перевестися в більш престижний.

Тоді дійсно вкладення в освіту дитини не будуть перевищувати суму, виручену за 2-к бабушатник біля метро «Лісова».

Ну а старт зарплатні в 100 000+$ за рік майже забезпечено.

Єдине, що треба мати дитині: клепку в голові.

Ну а це вже - гени. Чудові роздуми! Клас! Пан rjkz - як завжди - геній!Тут дійсно є питання. І є відповіді.1. Я мало чув фактично щасливих варіантів працевлаштування після закінчення університеті в Європі.Якими б рейтинговими вони не були.Такі варіанти є, але іх мало:- добре влаштувався в Польщі син нашої українки, яка але років 15 мешкає в Туреччині. Батьки дуже задоволені. Останній раз сказали, що працює на канадську фірму та почав «крутити любов з канадською дівчино». Звісно, ІТ-ник - після Варшавської політехніки. Ось так простий український Назар, який виріс в турецькому містечку Sakarya на півночі країни, перетворився в класного спеціаліста Польші, або можливо але в Канаді.- начеб-то добре - але давно не питав - влаштувався хлопець - син нашої жінки з Дніпра, який закінчив Авіаційний факультет в Берліні. Спитаю сьогодні.Більше вдалих варіантів не чув.- вчора гуляли з нашими українцями ланами, на яких пасуться французькі корови незвично білого кольору, і наша українка розказувала про одну пані, яка вже закінчила 3 (три!) університети у Франції і досі не може влаштуватися на роботу. А мрія свого життя: колись очолити будинок для людей, які доживають свій вік. Сказала та випускниця трьох університетів, що відчуває, що це в неї получиться.Ну ось такі мрії у людей після трьох французьких університетів.2. Про першу фразу в дописі rjkz в цьому дописі. Все вірно. І про 100 000 доларів вірно.І арифметика освіти дитини в США дуже проста: вкладення в 100 000$ окупляться не більше, ніж за 2 роки. Ніяка здача в оренду напівпідвалів не принесе такого прибутку. Ніяка.В серпні я відвідав - і це було не перший раз - Музей компьютерноі техніки в Силіконовій долині. Було так цікаво побачити черговий раз те, з чого починалася моя робота, що я пішов «по другому колу» в це відвідування - і біля самого кумедного експонату - а це не Apple II - почув НЕ англійську мову: батько показував сину історичну диковинку - арифмометр Фелікс.На цій темі я набрався сміливості та заговорив.Син закінчує в США школу (я так зрозумів, що прибули за Програмою U4U) та думають, в який університет йти.З розмови зʼясувалося, що головна перепона - то гроші.Навчання в найбільш престижних університетах вартує орієнтовно 30 000…60 000 на рік. Але я наводив десь 1/2 року тому на цій гілці варіанти навчання в деяких університетах і за 4000…15000$ за рік.Тобто разом треба вкласти 120000…240000$.Це тільки плата да навчання. А ще на проживання та харчування не менше 12000$ на рік.Тут-то мене і спитали: «А що ви скажете про навчання в коледжах? Там же дешевше?»Я сказав, що дійсно є такий «хід конем»: перші 2 роки вчитися в другорядному навчальному закладі а потім перевестися в більш престижний.Тоді дійсно вкладення в освіту дитини не будуть перевищувати суму, виручену за 2-к бабушатник біля метро «Лісова».Ну а старт зарплатні в 100 000+$ за рік майже забезпечено.Єдине, що треба мати дитині: клепку в голові.Ну а це вже - гени. Востаннє редагувалось akurt в Вів 10 вер, 2024 11:29, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 10007 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3689 раз. Подякували: 1306 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2024 11:26 akurt написав: rjkz написав: 100 куе на образование? Скажем так, вопрос на каком рынке труда потом это образование удастся применить.

Если на американском - оправдано.

Насколько недерландский рынок труда финансово это оправдывает - не знаю.

100 куе на образование? Скажем так, вопрос на каком рынке труда потом это образование удастся применить.Если на американском - оправдано.Насколько недерландский рынок труда финансово это оправдывает - не знаю.

Чудові роздуми! Клас!

Тут дійсно ж питання.

1. Я мало чув фактично щасливих варіантів працевлаштування після закінчення університеті в Європі.

Якими б рейтинговими вони не були.

Такі варіанти є, але іх мало:

- добре влаштувався в Польщі син нашої українки, яка але років 15 мешкає в Туреччині. Батьки дуже задоволені. Останній раз сказали, що працює на канадську фірму та почав «крутити любов з канадською дівчино». Звісно, ІТ-ник - після Варшавської політехніки.

- начеб-то добре - але давно не питав - влаштувався хлопець - син нашої жінки щ Дніпра, який закінчив Авіаційний факультет в Берліні. Спитаю сьогодні.

Більше вдалих варіантів не чув.

- вчора гуляли щ нашими українцями ланами, на яких пасуться французькі корови незвично білого кольору і наша українка розказувала про одну пані, яка але закінчила 3 (три!) університети у Франції і досі не може влаштуватися на роботу. А мрія свого життя: очолити будинок для людей, які доживають свій вік. Сказала та випускниця трьох університетів, що відчуває, що це в неї получиться.



2. Про першу фразу в дописі rjkz в цьому дописі. Все вірно. І про 100 000 доларів вірно.

І арифметика освіти дитини в США дуже проста: вкладення в 100 000$ окупляться не більше, ніж за 2 роки. Ніяка здача в оренду напівпідвалів не принесе такого прибутку. Ніяка.



В серпні я відвідав - і це було не перший раз - Музей компьютерноі техніки в Силіконовій долині. Було так цікаво побачити черговий раз те, з чого починалася моя робота, що я пішов «по другому колу» в це відвідування - і біля самого кумедного експонату - а це не Apple II - почув НЕ англійську мову: батько показував сину арифмометр Фелікс.

На цій темі я набрався сміливості та заговорив.

Син закінчує в США школу (я так зрозумів, що прибули за Програмою U4U) та думають, в який університет йти.

З розмови зʼясувалося, що головна перепона - то гроші.

Навчання в найбільш престижних університетах вартує орієнтовно 30 000…60 000 на рік.

Тобто разом треба вкласти 120000…240000$.

Це тільки плата да навчання. А ще на проживання та харчування не менше 12000$ на рік.

Тут-то мене і спитали: «А що ви скажете про навчання в коледжах? Там же дешевше?»

Я сказав, що дійсно є такий «хід конем»: перші 2 роки вчитися в другорядному навчальному закладі а потім перевестися в більш престижний.

Тоді дійсно вкладення в освіту дитини не будуть перевищувати суму, виручену за 2-к бабушатник біля метро «Лісова».

Ну а старт зарплатні в 100 000+$ за рік майже забезпечено.

Єдине, що треба мати дитині: клепку в голові.

Ну а це вже - гени. Чудові роздуми! Клас!Тут дійсно ж питання.1. Я мало чув фактично щасливих варіантів працевлаштування після закінчення університеті в Європі.Якими б рейтинговими вони не були.Такі варіанти є, але іх мало:- добре влаштувався в Польщі син нашої українки, яка але років 15 мешкає в Туреччині. Батьки дуже задоволені. Останній раз сказали, що працює на канадську фірму та почав «крутити любов з канадською дівчино». Звісно, ІТ-ник - після Варшавської політехніки.- начеб-то добре - але давно не питав - влаштувався хлопець - син нашої жінки щ Дніпра, який закінчив Авіаційний факультет в Берліні. Спитаю сьогодні.Більше вдалих варіантів не чув.- вчора гуляли щ нашими українцями ланами, на яких пасуться французькі корови незвично білого кольору і наша українка розказувала про одну пані, яка але закінчила 3 (три!) університети у Франції і досі не може влаштуватися на роботу. А мрія свого життя: очолити будинок для людей, які доживають свій вік. Сказала та випускниця трьох університетів, що відчуває, що це в неї получиться.2. Про першу фразу в дописі rjkz в цьому дописі. Все вірно. І про 100 000 доларів вірно.І арифметика освіти дитини в США дуже проста: вкладення в 100 000$ окупляться не більше, ніж за 2 роки. Ніяка здача в оренду напівпідвалів не принесе такого прибутку. Ніяка.В серпні я відвідав - і це було не перший раз - Музей компьютерноі техніки в Силіконовій долині. Було так цікаво побачити черговий раз те, з чого починалася моя робота, що я пішов «по другому колу» в це відвідування - і біля самого кумедного експонату - а це не Apple II - почув НЕ англійську мову: батько показував сину арифмометр Фелікс.На цій темі я набрався сміливості та заговорив.Син закінчує в США школу (я так зрозумів, що прибули за Програмою U4U) та думають, в який університет йти.З розмови зʼясувалося, що головна перепона - то гроші.Навчання в найбільш престижних університетах вартує орієнтовно 30 000…60 000 на рік.Тобто разом треба вкласти 120000…240000$.Це тільки плата да навчання. А ще на проживання та харчування не менше 12000$ на рік.Тут-то мене і спитали: «А що ви скажете про навчання в коледжах? Там же дешевше?»Я сказав, що дійсно є такий «хід конем»: перші 2 роки вчитися в другорядному навчальному закладі а потім перевестися в більш престижний.Тоді дійсно вкладення в освіту дитини не будуть перевищувати суму, виручену за 2-к бабушатник біля метро «Лісова».Ну а старт зарплатні в 100 000+$ за рік майже забезпечено.Єдине, що треба мати дитині: клепку в голові.Ну а це вже - гени.

Квартиру з моєю донькою ділить дівчина, що закінчила нідерландський виш цьогоріч. Зп на старт 3.5€ на руки. Її навчання обійшлось дешевше, ніж відмазування брата, котрий залишився в Україні. Інша подруга закінчила на рік раніше. Пропрацювавши рік отримала підвищення в зп. Щось в районі 4.5 зараз. Офісна робота, економічні спеціальності. Квартиру з моєю донькою ділить дівчина, що закінчила нідерландський виш цьогоріч. Зп на старт 3.5€ на руки. Її навчання обійшлось дешевше, ніж відмазування брата, котрий залишився в Україні. Інша подруга закінчила на рік раніше. Пропрацювавши рік отримала підвищення в зп. Щось в районі 4.5 зараз. Офісна робота, економічні спеціальності. gonchik74

Повідомлень: 833 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 139 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2024 11:29 В Європі така зарплатня - це дуже хороші гроші.

Серед приятелів моєї родини: родина з Дніпра в міств Дюссельдорф.

Чоловік виконав свою функцію: від нього народилися син та дочка - і більше в родині не живе.

Мати отримує 2500€ (здається «грязними»).

З цих 2500 на місяць:

- багато років орендують квартиру в 15 хвилинах пішки від роботи.

- якщо не помиляюся, квартира разом з комунальними обходиться в 1100€

- виховала сина - студента та зараз вже дочка на підході до студентства.

- були важкі часи студентства сина: той навчався в іншому місті, оренда квартири 800€. Але хлопець підробляв у вільний від занять час, полегшуючи життя мами.

- авто не купувала. Реально не потрібне.

- щорічно відпочивати їздить як не в Туреччину, так в Іспанію.



На дітей малих отримувала якусь допомогу, цифри точно не памʼятаю, здається 350€ на місяць.



Так що 3500€ - дуже непогана зарплатня. Востаннє редагувалось akurt в Вів 10 вер, 2024 11:38, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 10007 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3689 раз. Подякували: 1306 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2300230123022303> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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