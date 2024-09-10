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Bolt написав:Блін прочитав про той технічний університет Єіндховена. Рік навчання 13300 до 15000€.Нк кисло. Із умов всього навсього атестат 10 балів по всім предметам, по профільних 10+ баоів(думаю з корупцією в укр школах цілком реально), 6, 5 балів з Ielts-мабуть реально. Одне питання з врахуванням гуртожитків і їжі де взяти з 20 кілоєвро/рік на то задоволення?!Я би очканув продавати квартирку яка приносить орендний дохід, щоб вкластися в освіту своему мало у дивлячись, як він ударно починає вчитись в львівському полутєху. Пи.Си.В контексті, що туди поступив малого бувший однокласник.
Вбухати в освіту 100кує з незрозумілим вихлопом ... або калим за казашку з кешбеком 50% на квартиру ... або квіточка за 100куе КРЖН/ЛРЖН яка дає не тільки на бутерброди і каву ... що вибрати бідному українцю?
100 куе на образование? Скажем так, вопрос на каком рынке труда потом это образование удастся применить. Если на американском - оправдано. Насколько недерландский рынок труда финансово это оправдывает - не знаю. Калым за казашку - полная средневековая дичь. Еще можно украсть как в Кавказской пленнице.
Хохмы ради, можно предложить "100куе - это если выкупить, а если арендовать скока будет? 120 аренд? А если по частям?"
Дюрі-бачі написав:В контексті еміграції: очікую, що Ердоган ще до наступних виборів почне свою "маленьку переможну війну", яка остаточно доведе економіку Туреччини до стану гіршого України 2013
Курс лиры к доллару по гуглу 34.1 Реально в обменке - могу у жителей Стамбула узнать В 2005/06 был точно в районе 1.12-1.15 то есть почти в пять раз лира была крепче гривны, а с конца 2014го и до шизокарантина так вообще от 7 до 8 раз, теперь потихоньку догоняет гривну, если султан опохмелясь после дня республики или что там у них 28 октября начнёт своё СВО хоть на Кипре - трёхзначный курс лиры мы сможем увидеть? Сами небедные жители старой столицы жалуются на инфляцию под200% третий год и про то, что доходы в лире у них рост курса и инфляцию не опережают, хотя сами торгуют в том числе и с Украиной сугубо за доллары и цены на отдельные позиции с 22года, когда была пиковая моментная девальвация, как у нас в 99м/14м-годах, немного подросли в уе(текстиль,кожа, обувь) Так что там по возросшим в разы в уе ценам жильё гребут наверно только друзья "акурт-семёныча"
Bolt написав:Блін прочитав про той технічний університет Єіндховена. Рік навчання 13300 до 15000€.Нк кисло. Із умов всього навсього атестат 10 балів по всім предметам, по профільних 10+ баоів(думаю з корупцією в укр школах цілком реально), 6, 5 балів з Ielts-мабуть реально. Одне питання з врахуванням гуртожитків і їжі де взяти з 20 кілоєвро/рік на то задоволення?!Я би очканув продавати квартирку яка приносить орендний дохід, щоб вкластися в освіту своему мало у дивлячись, як він ударно починає вчитись в львівському полутєху. Пи.Си.В контексті, що туди поступив малого бувший однокласник.
Вбухати в освіту 100кує з незрозумілим вихлопом ... або калим за казашку з кешбеком 50% на квартиру ... або квіточка за 100куе КРЖН/ЛРЖН яка дає не тільки на бутерброди і каву ... що вибрати бідному українцю?
100 куе на образование? Скажем так, вопрос на каком рынке труда потом это образование удастся применить. Если на американском - оправдано. Насколько недерландский рынок труда финансово это оправдывает - не знаю. Калым за казашку - полная средневековая дичь. Еще можно украсть как в Кавказской пленнице.
Хохмы ради, можно предложить "100куе - это если выкупить, а если арендовать скока будет? 120 аренд? А если по частям?"
Не известно на какой рынок труда он выйдет. В той же гермашке чёткая градация ЗП. Без образования до 2 к€, ппофтех(квалифицированный рабочий) ~3к€,вышка(инженер)-5(и больше). При этом, вопрос как эта разница нивелируется налогами никто не отменял.
BIGor написав:Та і вже не така дешева та Туреччина зараз.
Британці скаржаться на дорожай:
Туристи зі всього світу пишуть, що популярній турецькі курорти можуть перетворитися на міста-привиди вже за кілька років. Туристка Хейлі Даффі з Великої Британії була вражена захмарними цінами на харчі в турецькому аеропорту Даламан, назвавши їх "жартом". Нещодавно жінка опублікувала розповідь у TikTok, щоб висловити своє розчарування. У вірусному ролику, що зібрав понад 7 000 вподобань, туристка здивувалась: "Ціни на їжу в аеропорту Даламан — це якийсь жарт. Зачекайте… 20 євро за бургер". https://focus.ua/uk/worldfun/666073-ce- ... -novi-cini
На гілці десь раніше проскакувало про низьку пенсію інфекціоніста, то в Україні вони мали право дострокового виходу з 25 роками стажу і стаж подвійний рахувався, що і пенсію подвоювало. Так що відносно інших ще непогано, тим більше раніше в інфекційних по райцентрах аж не такий напряг був по роботі.
Гадаю, ця гілка може сміливо претендувати на занесення в Книгу рекордів Гіннеса за кількість домислів та невірних суджень, висмоктаних з пальця. От який не є класний фахівець rjkz, але коли торкаються буття тих країн, в яких ніколи в житті не був - наприклад Канада та Туреччина, то модна читати тільки із сльозами на очах.
Панове, ну не можна ж так. Он в повідомлення перед цим пишуть про пустелю в Туреччині. Насправді країна побила всі рекорди прийому туристів за останні 100 років. Повторю: побиті всі рекорди прийому туристів і особливо у порівнянні з доковідним 2019 роком, коли вийшли на небачені цифри. В цьому році мабуть завершено буде будівництво нових пасажирських терміналів в аеропорту Анталії - попередні три НЕ СПРАВЛЯЮТЬСЯ! Вперше в цьому році в аеропорту Анталії стався збій під час операційної діяльності - приймали та відправляли карколомну кількість літаків.
Спускайтеся з небес на землю.
Не хотів писати, але напишу; в той час як в одній країні Східної Європи вже розбіглися всі захисники, але за мізерні 13 000$ торгують як і раніше виїздом з країни - і ловлять щодня, бо придумують все нові схеми, Туреччина залишається територією безпеки: - при населенні в 85 000 000 людей 43 000 000 це чоловіки і всі 100% військовозобовʼязані. Всі 100% перебувають на військовому обліку, всі 100% пройшли військову службу і всі 100% готові піднятися на захист своєї Батьківщини. То навіщо нести повну бздуру про війни з якимось там курдами або якимось там Ізраїлем? Ну прямо цирк, панове. Краще частіше озирайтеся по боках. Буде більше користі.
Є інший бік медалі. Туреччина не явно, але підтримує Україну, то несіть здуру про Угорщину, про Словаччину. Притихла Румунія. Точно притихла? В неї хіба немає претензій на свої північні та східні землі? Ото ж. Курди їх хвилюють…
Треба сподіватися на інше. На сьогодні якби новому очільнику МЗС - колишньому послу України в Туреччині - вдалося неможливе, то: - Туреччина має самий сильний військово-морський флот на двох морях; самі сучасні геликоптер-носіі. - Туреччина сама розробила та почала випуск найсучаснішого в світі танка - жодна країна світу не змогла виконати її замовлення на двигун потужністю 1500 к.с. Розробили самі. - Туреччина сама розробила та запустила в собі винищувачі 5-го покоління. - Туреччина не спала міцно та купила - так у Росії - але купила та має найсучасніші засоби боротьби щ літаками противника С-400. - головне: створено культ військового. Міцний культ! Солдати в мирний час отримують такі гроші, що думають іти шукати десь роботу, чи піти добровільно в армію.
То про що ви тут воду товчите в ступі? Цирк на дроті… Якщо ви в бізнесі, фінансах та економіці будете керуватися чутками, гаданням на зрізі огірка та іншою дурнею, то справи ваші будуть кепські. Щось змінюйте. Змінюйте, панове. Час не той, щоби залити бздуру в ступу та товкти.
rjkz написав:100 куе на образование? Скажем так, вопрос на каком рынке труда потом это образование удастся применить. Если на американском - оправдано. Насколько недерландский рынок труда финансово это оправдывает - не знаю.
Чудові роздуми! Клас! Пан rjkz - як завжди - геній! Тут дійсно є питання. І є відповіді. 1. Я мало чув фактично щасливих варіантів працевлаштування після закінчення університеті в Європі. Якими б рейтинговими вони не були. Такі варіанти є, але іх мало: - добре влаштувався в Польщі син нашої українки, яка але років 15 мешкає в Туреччині. Батьки дуже задоволені. Останній раз сказали, що працює на канадську фірму та почав «крутити любов з канадською дівчино». Звісно, ІТ-ник - після Варшавської політехніки. Ось так простий український Назар, який виріс в турецькому містечку Sakarya на півночі країни, перетворився в класного спеціаліста Польші, або можливо але в Канаді. - начеб-то добре - але давно не питав - влаштувався хлопець - син нашої жінки з Дніпра, який закінчив Авіаційний факультет в Берліні. Спитаю сьогодні. Більше вдалих варіантів не чув. - вчора гуляли з нашими українцями ланами, на яких пасуться французькі корови незвично білого кольору, і наша українка розказувала про одну пані, яка вже закінчила 3 (три!) університети у Франції і досі не може влаштуватися на роботу. А мрія свого життя: колись очолити будинок для людей, які доживають свій вік. Сказала та випускниця трьох університетів, що відчуває, що це в неї получиться. Ну ось такі мрії у людей після трьох французьких університетів.
2. Про першу фразу в дописі rjkz в цьому дописі. Все вірно. І про 100 000 доларів вірно. І арифметика освіти дитини в США дуже проста: вкладення в 100 000$ окупляться не більше, ніж за 2 роки. Ніяка здача в оренду напівпідвалів не принесе такого прибутку. Ніяка.
В серпні я відвідав - і це було не перший раз - Музей компьютерноі техніки в Силіконовій долині. Було так цікаво побачити черговий раз те, з чого починалася моя робота, що я пішов «по другому колу» в це відвідування - і біля самого кумедного експонату - а це не Apple II - почув НЕ англійську мову: батько показував сину історичну диковинку - арифмометр Фелікс. На цій темі я набрався сміливості та заговорив. Син закінчує в США школу (я так зрозумів, що прибули за Програмою U4U) та думають, в який університет йти. З розмови зʼясувалося, що головна перепона - то гроші. Навчання в найбільш престижних університетах вартує орієнтовно 30 000…60 000 на рік. Але я наводив десь 1/2 року тому на цій гілці варіанти навчання в деяких університетах і за 4000…15000$ за рік. Тобто разом треба вкласти 120000…240000$. Це тільки плата да навчання. А ще на проживання та харчування не менше 12000$ на рік. Тут-то мене і спитали: «А що ви скажете про навчання в коледжах? Там же дешевше?» Я сказав, що дійсно є такий «хід конем»: перші 2 роки вчитися в другорядному навчальному закладі а потім перевестися в більш престижний. Тоді дійсно вкладення в освіту дитини не будуть перевищувати суму, виручену за 2-к бабушатник біля метро «Лісова». Ну а старт зарплатні в 100 000+$ за рік майже забезпечено. Єдине, що треба мати дитині: клепку в голові. Ну а це вже - гени.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 10 вер, 2024 11:29, всього редагувалось 1 раз.
rjkz написав:100 куе на образование? Скажем так, вопрос на каком рынке труда потом это образование удастся применить. Если на американском - оправдано. Насколько недерландский рынок труда финансово это оправдывает - не знаю.
Чудові роздуми! Клас! Тут дійсно ж питання. 1. Я мало чув фактично щасливих варіантів працевлаштування після закінчення університеті в Європі. Якими б рейтинговими вони не були. Такі варіанти є, але іх мало: - добре влаштувався в Польщі син нашої українки, яка але років 15 мешкає в Туреччині. Батьки дуже задоволені. Останній раз сказали, що працює на канадську фірму та почав «крутити любов з канадською дівчино». Звісно, ІТ-ник - після Варшавської політехніки. - начеб-то добре - але давно не питав - влаштувався хлопець - син нашої жінки щ Дніпра, який закінчив Авіаційний факультет в Берліні. Спитаю сьогодні. Більше вдалих варіантів не чув. - вчора гуляли щ нашими українцями ланами, на яких пасуться французькі корови незвично білого кольору і наша українка розказувала про одну пані, яка але закінчила 3 (три!) університети у Франції і досі не може влаштуватися на роботу. А мрія свого життя: очолити будинок для людей, які доживають свій вік. Сказала та випускниця трьох університетів, що відчуває, що це в неї получиться.
2. Про першу фразу в дописі rjkz в цьому дописі. Все вірно. І про 100 000 доларів вірно. І арифметика освіти дитини в США дуже проста: вкладення в 100 000$ окупляться не більше, ніж за 2 роки. Ніяка здача в оренду напівпідвалів не принесе такого прибутку. Ніяка.
В серпні я відвідав - і це було не перший раз - Музей компьютерноі техніки в Силіконовій долині. Було так цікаво побачити черговий раз те, з чого починалася моя робота, що я пішов «по другому колу» в це відвідування - і біля самого кумедного експонату - а це не Apple II - почув НЕ англійську мову: батько показував сину арифмометр Фелікс. На цій темі я набрався сміливості та заговорив. Син закінчує в США школу (я так зрозумів, що прибули за Програмою U4U) та думають, в який університет йти. З розмови зʼясувалося, що головна перепона - то гроші. Навчання в найбільш престижних університетах вартує орієнтовно 30 000…60 000 на рік. Тобто разом треба вкласти 120000…240000$. Це тільки плата да навчання. А ще на проживання та харчування не менше 12000$ на рік. Тут-то мене і спитали: «А що ви скажете про навчання в коледжах? Там же дешевше?» Я сказав, що дійсно є такий «хід конем»: перші 2 роки вчитися в другорядному навчальному закладі а потім перевестися в більш престижний. Тоді дійсно вкладення в освіту дитини не будуть перевищувати суму, виручену за 2-к бабушатник біля метро «Лісова». Ну а старт зарплатні в 100 000+$ за рік майже забезпечено. Єдине, що треба мати дитині: клепку в голові. Ну а це вже - гени.
Квартиру з моєю донькою ділить дівчина, що закінчила нідерландський виш цьогоріч. Зп на старт 3.5€ на руки. Її навчання обійшлось дешевше, ніж відмазування брата, котрий залишився в Україні. Інша подруга закінчила на рік раніше. Пропрацювавши рік отримала підвищення в зп. Щось в районі 4.5 зараз. Офісна робота, економічні спеціальності.
В Європі така зарплатня - це дуже хороші гроші. Серед приятелів моєї родини: родина з Дніпра в міств Дюссельдорф. Чоловік виконав свою функцію: від нього народилися син та дочка - і більше в родині не живе. Мати отримує 2500€ (здається «грязними»). З цих 2500 на місяць: - багато років орендують квартиру в 15 хвилинах пішки від роботи. - якщо не помиляюся, квартира разом з комунальними обходиться в 1100€ - виховала сина - студента та зараз вже дочка на підході до студентства. - були важкі часи студентства сина: той навчався в іншому місті, оренда квартири 800€. Але хлопець підробляв у вільний від занять час, полегшуючи життя мами. - авто не купувала. Реально не потрібне. - щорічно відпочивати їздить як не в Туреччину, так в Іспанію.
На дітей малих отримувала якусь допомогу, цифри точно не памʼятаю, здається 350€ на місяць.
Так що 3500€ - дуже непогана зарплатня.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 10 вер, 2024 11:38, всього редагувалось 1 раз.