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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2300230123022303
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 11:37

  барабашов написав:
  Дюрі-бачі написав:В контексті еміграції: очікую, що Ердоган ще до наступних виборів почне свою "маленьку переможну війну", яка остаточно доведе економіку Туреччини до стану гіршого України 2013

Курс лиры к доллару по гуглу 34.1
Реально в обменке - могу у жителей Стамбула узнать
В 2005/06 был точно в районе 1.12-1.15 то есть почти в пять раз лира была крепче гривны, а с конца 2014го и до шизокарантина так вообще от 7 до 8 раз, теперь потихоньку догоняет гривну, если султан опохмелясь после дня республики или что там у них 28 октября начнёт своё СВО хоть на Кипре - трёхзначный курс лиры мы сможем увидеть?
Сами небедные жители старой столицы жалуются на инфляцию под200% третий год и про то, что доходы в лире у них рост курса и инфляцию не опережают, хотя сами торгуют в том числе и с Украиной сугубо за доллары и цены на отдельные позиции с 22года, когда была пиковая моментная девальвация, как у нас в 99м/14м-годах, немного подросли в уе(текстиль,кожа, обувь)
Так что там по возросшим в разы в уе ценам жильё гребут наверно только друзья "акурт-семёныча"

zRadio писав , що постійний девал нацвалюти (а МВФ рекомендує ще податки піднімати) - шлях у ситне майбутнє (драйвер росту ВВП)
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 11:39

  flyman написав:zRadio писав , що постійний девал нацвалюти (а МВФ рекомендує ще податки піднімати) - шлях у ситне майбутнє (драйвер росту ВВП)

О! Очам не вірю!
Це написав той, хто останні 5 років із свого життя безцільно витратив на доказ зворотнього?
О часи! О Боже!
«Піду наїмся червʼячків!» (с)
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 11:42

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:2. Про першу фразу в дописі rjkz в цьому дописі. Все вірно. І про 100 000 доларів вірно.
І арифметика освіти дитини в США дуже проста: вкладення в 100 000$ окупляться не більше, ніж за 2 роки. Ніяка здача в оренду напівпідвалів не принесе такого прибутку. Ніяка.

тільки американці про це не знають та накопичують борги на освіту, а добрі демократи приймають законопроекти якби це списати позички нещасним абітурієнтам
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 11:58

Ну вже як тут дехто на форумі особисто накопичив на освіту дітей - то то навіть не сльози, то гріх.

А взагалі це вже обговорювалося і не раз: наші люди все хочуть навчити людей на іншому боці Земної кулі жити - і жити без кредитів.
Ну не живуть там так люди.
Не живуть.
Не вчіть.
Не перевчити іх.
Так само як вони не зможуть перевчити українців.

Реальна історія про реальну дитину:
- рік 2014 прибуває дитина на навчання в університет, який має рейтинг 100 серед 600-т університетів США. Прибуваає із забитого далекого села НЕ в Україні, а в Азії. З Індії.
- навчається за студеньтським кредитом - під гарантії його рідного дядька, який вже років 20 живе в Лос Анжелес.
- вартість навчання на той час 38 000 доларів США на рік. Сума студентського кредиту 38000х4=152 000 доларів. Прошу запам"ятати цю цифру.
- закінчує університет в 2018 році.
- НЕ ІТ-ник за дипломом.
- Кредит на 20 років.
- перший рік працює за мізерну зарплатню в 260 000 доларів США.
- через рік пропонують роботу в Сан Франицсько на 340 000 доларів на рік.
- зараз мешкає в Сан Дієго (це на півдні США), працює в компанії Apple.
Не питав яка зарплатня - бо не скаже.
Але в 2024 році купив в кредит будинок за 2 400 000 доларів США.
Сумлінно виплачує разом з рідним дядьком Студентський кредит.
Ще виплачувати 10 років.
Цілих 10 років кабали.
Всі 10 років проведе в своєму будинку, купленому на 2 400 000 доларів, та із сумом мандруючи на своєму авто разом з жінкою-американкою.
Марку авто не питав.

Фініта ля комедія...
Можете далі розказувати анекдоти про кредити та дурнуватих піндосів.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 12:01

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:- при населенні в 85 000 000 людей 43 000 000 це чоловіки і всі 100% військовозобовʼязані. Всі 100% перебувають на військовому обліку, всі 100% пройшли військову службу і всі 100% готові піднятися на захист своєї Батьківщини.

Ну поживемо - побачимо як 100% буде...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 12:18

  Дюрі-бачі написав:
  akurt написав:- при населенні в 85 000 000 людей 43 000 000 це чоловіки і всі 100% військовозобовʼязані. Всі 100% перебувають на військовому обліку, всі 100% пройшли військову службу і всі 100% готові піднятися на захист своєї Батьківщини.

Ну поживемо - побачимо як 100% буде...

ох вже ці оцінки - 100%-110%-120%... :D люди живуть в фантастичних світах. більше повірю в 100% курдів (які ж теж входять в ці 43 млн), які стануть на захист своєї поки що неіснуючої Батьківщини. життя трохи складніше, ніж в світі, де існують лише мільйонери :)
Shaman
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