Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2301230223032304> Додано: Вів 10 вер, 2024 11:37 барабашов написав: Дюрі-бачі написав: В контексті еміграції: очікую, що Ердоган ще до наступних виборів почне свою "маленьку переможну війну", яка остаточно доведе економіку Туреччини до стану гіршого України 2013 В контексті еміграції: очікую, що Ердоган ще до наступних виборів почне свою "маленьку переможну війну", яка остаточно доведе економіку Туреччини до стану гіршого України 2013

Курс лиры к доллару по гуглу 34.1

Реально в обменке - могу у жителей Стамбула узнать

В 2005/06 был точно в районе 1.12-1.15 то есть почти в пять раз лира была крепче гривны, а с конца 2014го и до шизокарантина так вообще от 7 до 8 раз, теперь потихоньку догоняет гривну, если султан опохмелясь после дня республики или что там у них 28 октября начнёт своё СВО хоть на Кипре - трёхзначный курс лиры мы сможем увидеть?

Сами небедные жители старой столицы жалуются на инфляцию под200% третий год и про то, что доходы в лире у них рост курса и инфляцию не опережают, хотя сами торгуют в том числе и с Украиной сугубо за доллары и цены на отдельные позиции с 22года, когда была пиковая моментная девальвация, как у нас в 99м/14м-годах, немного подросли в уе(текстиль,кожа, обувь)

Так что там по возросшим в разы в уе ценам жильё гребут наверно только друзья "акурт-семёныча" Курс лиры к доллару по гуглу 34.1Реально в обменке - могу у жителей Стамбула узнатьВ 2005/06 был точно в районе 1.12-1.15 то есть почти в пять раз лира была крепче гривны, а с конца 2014го и до шизокарантина так вообще от 7 до 8 раз, теперь потихоньку догоняет гривну, если султан опохмелясь после дня республики или что там у них 28 октября начнёт своё СВО хоть на Кипре - трёхзначный курс лиры мы сможем увидеть?Сами небедные жители старой столицы жалуются на инфляцию под200% третий год и про то, что доходы в лире у них рост курса и инфляцию не опережают, хотя сами торгуют в том числе и с Украиной сугубо за доллары и цены на отдельные позиции с 22года, когда была пиковая моментная девальвация, как у нас в 99м/14м-годах, немного подросли в уе(текстиль,кожа, обувь)Так что там по возросшим в разы в уе ценам жильё гребут наверно только друзья "акурт-семёныча"

zRadio писав , що постійний девал нацвалюти (а МВФ рекомендує ще податки піднімати) - шлях у ситне майбутнє (драйвер росту ВВП) zRadio писав , що постійний девал нацвалюти (а МВФ рекомендує ще податки піднімати) - шлях у ситне майбутнє (драйвер росту ВВП) flyman

Повідомлень: 36326 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1590 раз. Подякували: 2791 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2024 11:39 flyman написав: zRadio писав , що постійний девал нацвалюти (а МВФ рекомендує ще податки піднімати) - шлях у ситне майбутнє (драйвер росту ВВП) zRadio писав , що постійний девал нацвалюти (а МВФ рекомендує ще податки піднімати) - шлях у ситне майбутнє (драйвер росту ВВП)

О! Очам не вірю!

Це написав той, хто останні 5 років із свого життя безцільно витратив на доказ зворотнього?

О часи! О Боже!

«Піду наїмся червʼячків!» (с) О! Очам не вірю!Це написав той, хто останні 5 років із свого життя безцільно витратив на доказ зворотнього?О часи! О Боже!«Піду наїмся червʼячків!» (с) akurt

Повідомлень: 10011 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3689 раз. Подякували: 1306 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2024 11:42 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: 2. Про першу фразу в дописі rjkz в цьому дописі. Все вірно. І про 100 000 доларів вірно.

І арифметика освіти дитини в США дуже проста: вкладення в 100 000$ окупляться не більше, ніж за 2 роки. Ніяка здача в оренду напівпідвалів не принесе такого прибутку. Ніяка. 2. Про першу фразу в дописі rjkz в цьому дописі. Все вірно. І про 100 000 доларів вірно.І арифметика освіти дитини в США дуже проста: вкладення в 100 000$ окупляться не більше, ніж за 2 роки. Ніяка здача в оренду напівпідвалів не принесе такого прибутку. Ніяка.

тільки американці про це не знають та накопичують борги на освіту, а добрі демократи приймають законопроекти якби це списати позички нещасним абітурієнтам тільки американці про це не знають та накопичують борги на освіту, а добрі демократи приймають законопроекти якби це списати позички нещасним абітурієнтам flyman

Повідомлень: 36326 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1590 раз. Подякували: 2791 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2024 11:58 Ну вже як тут дехто на форумі особисто накопичив на освіту дітей - то то навіть не сльози, то гріх.



А взагалі це вже обговорювалося і не раз: наші люди все хочуть навчити людей на іншому боці Земної кулі жити - і жити без кредитів.

Ну не живуть там так люди.

Не живуть.

Не вчіть.

Не перевчити іх.

Так само як вони не зможуть перевчити українців.



Реальна історія про реальну дитину:

- рік 2014 прибуває дитина на навчання в університет, який має рейтинг 100 серед 600-т університетів США. Прибуваає із забитого далекого села НЕ в Україні, а в Азії. З Індії.

- навчається за студеньтським кредитом - під гарантії його рідного дядька, який вже років 20 живе в Лос Анжелес.

- вартість навчання на той час 38 000 доларів США на рік. Сума студентського кредиту 38000х4=152 000 доларів. Прошу запам"ятати цю цифру.

- закінчує університет в 2018 році.

- НЕ ІТ-ник за дипломом.

- Кредит на 20 років.

- перший рік працює за мізерну зарплатню в 260 000 доларів США.

- через рік пропонують роботу в Сан Франицсько на 340 000 доларів на рік.

- зараз мешкає в Сан Дієго (це на півдні США), працює в компанії Apple.

Не питав яка зарплатня - бо не скаже.

Але в 2024 році купив в кредит будинок за 2 400 000 доларів США.

Сумлінно виплачує разом з рідним дядьком Студентський кредит.

Ще виплачувати 10 років.

Цілих 10 років кабали.

Всі 10 років проведе в своєму будинку, купленому на 2 400 000 доларів, та із сумом мандруючи на своєму авто разом з жінкою-американкою.

Марку авто не питав.



Фініта ля комедія...

Можете далі розказувати анекдоти про кредити та дурнуватих піндосів. akurt

Повідомлень: 10011 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3689 раз. Подякували: 1306 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2024 12:01 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: - при населенні в 85 000 000 людей 43 000 000 це чоловіки і всі 100% військовозобовʼязані. Всі 100% перебувають на військовому обліку, всі 100% пройшли військову службу і всі 100% готові піднятися на захист своєї Батьківщини. - при населенні в 85 000 000 людей 43 000 000 це чоловіки і всі 100% військовозобовʼязані. Всі 100% перебувають на військовому обліку, всі 100% пройшли військову службу і всі 100% готові піднятися на захист своєї Батьківщини.

Ну поживемо - побачимо як 100% буде... Ну поживемо - побачимо як 100% буде... Дюрі-бачі

Повідомлень: 3711 З нами з: 29.07.22 Подякував: 673 раз. Подякували: 476 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2024 12:18 Дюрі-бачі написав: akurt написав: - при населенні в 85 000 000 людей 43 000 000 це чоловіки і всі 100% військовозобовʼязані. Всі 100% перебувають на військовому обліку, всі 100% пройшли військову службу і всі 100% готові піднятися на захист своєї Батьківщини. - при населенні в 85 000 000 людей 43 000 000 це чоловіки і всі 100% військовозобовʼязані. Всі 100% перебувають на військовому обліку, всі 100% пройшли військову службу і всі 100% готові піднятися на захист своєї Батьківщини.

Ну поживемо - побачимо як 100% буде... Ну поживемо - побачимо як 100% буде...

ох вже ці оцінки - 100%-110%-120%... люди живуть в фантастичних світах. більше повірю в 100% курдів (які ж теж входять в ці 43 млн), які стануть на захист своєї поки що неіснуючої Батьківщини. життя трохи складніше, ніж в світі, де існують лише мільйонери ох вже ці оцінки - 100%-110%-120%...люди живуть в фантастичних світах. більше повірю в 100% курдів (які ж теж входять в ці 43 млн), які стануть на захист своєї поки що неіснуючої Батьківщини. життя трохи складніше, ніж в світі, де існують лише мільйонери Shaman

Повідомлень: 6685 З нами з: 29.09.19 Подякував: 645 раз. Подякували: 1470 раз. Профіль 2 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2024 13:51 Дюрі-бачі написав: akurt написав: - при населенні в 85 000 000 людей 43 000 000 це чоловіки і всі 100% військовозобовʼязані. Всі 100% перебувають на військовому обліку, всі 100% пройшли військову службу і всі 100% готові піднятися на захист своєї Батьківщини. - при населенні в 85 000 000 людей 43 000 000 це чоловіки і всі 100% військовозобовʼязані. Всі 100% перебувають на військовому обліку, всі 100% пройшли військову службу і всі 100% готові піднятися на захист своєї Батьківщини.

Ну поживемо - побачимо як 100% буде... Ну поживемо - побачимо як 100% буде...

Я забув, на якій сторінці ви пророкували події 24 лютого 2022 року? Який там вказували відсоток? Я забув, на якій сторінці ви пророкували події 24 лютого 2022 року? Який там вказували відсоток? akurt

Повідомлень: 10011 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3689 раз. Подякували: 1306 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2024 13:58 Еміграція, заробітчанство



News from France



Під час відвідування міста Miranda на півдні Франції спілкувався із Французським пенсіонером:

- пенсія 2500 €

- трохи підробляє головою (не руками) - ще 500€ має.

Випалачує іпотеку - куплений в 2021 році будинок.

Жінка працювати хоче: не пускає, типу нам вистачить.

В цьому році купили нове авто.

Зайшли в магазин:

- курка домашня 10€

- свинина 15€

- Яловичина 18-27 €.

- тістечка від 1 до 3,5€

- давно не бачив такого напою: Сідр брют 3,5€



На вулицях багато молоді: мабуть передова в школі. Вік 15-17 років. Величезний собор відкрито - порожній.

Отак вони і живуть.

100% чи 0,001% в інших країнах не прогнозують: дурницями ніколи займатися.

На площі ресторація: місць вільних немає: повно клієнтів.

Парковка авто безкоштовно.

Приватні будинки 150000…170000€.

Оренда квартир 445€.

Ось так вони і живуть… akurt

Повідомлень: 10011 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3689 раз. Подякували: 1306 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2024 15:21 Shaman написав: більше повірю в 100% курдів (які ж теж входять в ці 43 млн), які стануть на захист своєї поки що неіснуючої Батьківщини. життя трохи складніше, ніж в світі, де існують лише мільйонери більше повірю в 100% курдів (які ж теж входять в ці 43 млн), які стануть на захист своєї поки що неіснуючої Батьківщини. життя трохи складніше, ніж в світі, де існують лише мільйонери

Слава Богу, що в більшості своїй громадяни Туреччини не знають українську мову та не читають оце все лайно і всю цю дурню прогнозистів та апологетів війни там, де ніколи в житті не були і вже ніколи в житті не будуть.

Було б дуже соромно за те, чим наповнюють Фінансовий форум України. Слава Богу, що в більшості своїй громадяни Туреччини не знають українську мову та не читають оце все лайно і всю цю дурню, де ніколи в житті не були і вже ніколи в житті не будуть.Було б дуже соромно за те, чим наповнюють Фінансовий форум України. akurt

Повідомлень: 10011 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3689 раз. Подякували: 1306 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2024 15:30

байрактари і корвети, тож не можемо байдуже ставитися до таких повідомлень. Але сподіваємося, що колега Акурт нам усе розтлумачить і серце заспокоїть. Турецький бізнес йде на дно: підприємці закривають тисячі компаній https://glavcom.ua/world/world-economy/ ... 19782.html Франція - наш донор. У французів все гаразд, тож порадіймо з цього приводу. А ось невтішні повідомлення із сонячної Туреччини навіюють сум, адже цій країні ми вдячні забайрактари і корвети, тож не можемо байдуже ставитися до таких повідомлень. Але сподіваємося, що колега Акурт нам усе розтлумачить і серце заспокоїть. ihorkyiv Повідомлень: 848 З нами з: 01.05.17 Подякував: 156 раз. Подякували: 280 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2301230223032304> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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