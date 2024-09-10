Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Дюрі-бачі написав:В контексті еміграції: очікую, що Ердоган ще до наступних виборів почне свою "маленьку переможну війну", яка остаточно доведе економіку Туреччини до стану гіршого України 2013
Курс лиры к доллару по гуглу 34.1 Реально в обменке - могу у жителей Стамбула узнать В 2005/06 был точно в районе 1.12-1.15 то есть почти в пять раз лира была крепче гривны, а с конца 2014го и до шизокарантина так вообще от 7 до 8 раз, теперь потихоньку догоняет гривну, если султан опохмелясь после дня республики или что там у них 28 октября начнёт своё СВО хоть на Кипре - трёхзначный курс лиры мы сможем увидеть? Сами небедные жители старой столицы жалуются на инфляцию под200% третий год и про то, что доходы в лире у них рост курса и инфляцию не опережают, хотя сами торгуют в том числе и с Украиной сугубо за доллары и цены на отдельные позиции с 22года, когда была пиковая моментная девальвация, как у нас в 99м/14м-годах, немного подросли в уе(текстиль,кожа, обувь) Так что там по возросшим в разы в уе ценам жильё гребут наверно только друзья "акурт-семёныча"
zRadio писав , що постійний девал нацвалюти (а МВФ рекомендує ще податки піднімати) - шлях у ситне майбутнє (драйвер росту ВВП)
akurt написав:2. Про першу фразу в дописі rjkz в цьому дописі. Все вірно. І про 100 000 доларів вірно. І арифметика освіти дитини в США дуже проста: вкладення в 100 000$ окупляться не більше, ніж за 2 роки. Ніяка здача в оренду напівпідвалів не принесе такого прибутку. Ніяка.
тільки американці про це не знають та накопичують борги на освіту, а добрі демократи приймають законопроекти якби це списати позички нещасним абітурієнтам
Ну вже як тут дехто на форумі особисто накопичив на освіту дітей - то то навіть не сльози, то гріх.
А взагалі це вже обговорювалося і не раз: наші люди все хочуть навчити людей на іншому боці Земної кулі жити - і жити без кредитів. Ну не живуть там так люди. Не живуть. Не вчіть. Не перевчити іх. Так само як вони не зможуть перевчити українців.
Реальна історія про реальну дитину: - рік 2014 прибуває дитина на навчання в університет, який має рейтинг 100 серед 600-т університетів США. Прибуваає із забитого далекого села НЕ в Україні, а в Азії. З Індії. - навчається за студеньтським кредитом - під гарантії його рідного дядька, який вже років 20 живе в Лос Анжелес. - вартість навчання на той час 38 000 доларів США на рік. Сума студентського кредиту 38000х4=152 000 доларів. Прошу запам"ятати цю цифру. - закінчує університет в 2018 році. - НЕ ІТ-ник за дипломом. - Кредит на 20 років. - перший рік працює за мізерну зарплатню в 260 000 доларів США. - через рік пропонують роботу в Сан Франицсько на 340 000 доларів на рік. - зараз мешкає в Сан Дієго (це на півдні США), працює в компанії Apple. Не питав яка зарплатня - бо не скаже. Але в 2024 році купив в кредит будинок за 2 400 000 доларів США. Сумлінно виплачує разом з рідним дядьком Студентський кредит. Ще виплачувати 10 років. Цілих 10 років кабали. Всі 10 років проведе в своєму будинку, купленому на 2 400 000 доларів, та із сумом мандруючи на своєму авто разом з жінкою-американкою. Марку авто не питав.
Фініта ля комедія... Можете далі розказувати анекдоти про кредити та дурнуватих піндосів.
akurt написав:- при населенні в 85 000 000 людей 43 000 000 це чоловіки і всі 100% військовозобовʼязані. Всі 100% перебувають на військовому обліку, всі 100% пройшли військову службу і всі 100% готові піднятися на захист своєї Батьківщини.
akurt написав:- при населенні в 85 000 000 людей 43 000 000 це чоловіки і всі 100% військовозобовʼязані. Всі 100% перебувають на військовому обліку, всі 100% пройшли військову службу і всі 100% готові піднятися на захист своєї Батьківщини.
Ну поживемо - побачимо як 100% буде...
ох вже ці оцінки - 100%-110%-120%... люди живуть в фантастичних світах. більше повірю в 100% курдів (які ж теж входять в ці 43 млн), які стануть на захист своєї поки що неіснуючої Батьківщини. життя трохи складніше, ніж в світі, де існують лише мільйонери
akurt написав:- при населенні в 85 000 000 людей 43 000 000 це чоловіки і всі 100% військовозобовʼязані. Всі 100% перебувають на військовому обліку, всі 100% пройшли військову службу і всі 100% готові піднятися на захист своєї Батьківщини.
Ну поживемо - побачимо як 100% буде...
Я забув, на якій сторінці ви пророкували події 24 лютого 2022 року? Який там вказували відсоток?
Під час відвідування міста Miranda на півдні Франції спілкувався із Французським пенсіонером: - пенсія 2500 € - трохи підробляє головою (не руками) - ще 500€ має. Випалачує іпотеку - куплений в 2021 році будинок. Жінка працювати хоче: не пускає, типу нам вистачить. В цьому році купили нове авто. Зайшли в магазин: - курка домашня 10€ - свинина 15€ - Яловичина 18-27 €. - тістечка від 1 до 3,5€ - давно не бачив такого напою: Сідр брют 3,5€
На вулицях багато молоді: мабуть передова в школі. Вік 15-17 років. Величезний собор відкрито - порожній. Отак вони і живуть. 100% чи 0,001% в інших країнах не прогнозують: дурницями ніколи займатися. На площі ресторація: місць вільних немає: повно клієнтів. Парковка авто безкоштовно. Приватні будинки 150000…170000€. Оренда квартир 445€. Ось так вони і живуть…
Shaman написав:більше повірю в 100% курдів (які ж теж входять в ці 43 млн), які стануть на захист своєї поки що неіснуючої Батьківщини. життя трохи складніше, ніж в світі, де існують лише мільйонери
Слава Богу, що в більшості своїй громадяни Туреччини не знають українську мову та не читають оце все лайно і всю цю дурню прогнозистів та апологетів війни там, де ніколи в житті не були і вже ніколи в житті не будуть. Було б дуже соромно за те, чим наповнюють Фінансовий форум України.
Франція - наш донор. У французів все гаразд, тож порадіймо з цього приводу. А ось невтішні повідомлення із сонячної Туреччини навіюють сум, адже цій країні ми вдячні за байрактари і корвети, тож не можемо байдуже ставитися до таких повідомлень. Але сподіваємося, що колега Акурт нам усе розтлумачить і серце заспокоїть. Турецький бізнес йде на дно: підприємці закривають тисячі компанійhttps://glavcom.ua/world/world-economy/ ... 19782.html