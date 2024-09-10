Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2302230323042305> Додано: Вів 10 вер, 2024 15:41 На жаль, пане ihorkyiv, не все просто із Францією/Україною.



Я тут за нашою діаспорою тільки вчора спілкувався на цю тему.

Макрон - сказали - наш товариш, але вже із словом "Був".

Його "підпирають" - вибачаюсь за це слово - інші політичні сили. І вже інші перспективи та пріоритети.

Наші люди сказали, що в найближчий час підтримка Франції суттєво зміниться. Востаннє редагувалось akurt в Вів 10 вер, 2024 16:00, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 10014 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3690 раз. Подякували: 1306 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2024 16:00 akurt Просто усі перераховані вами внутрішньодержавні проблеми не стосуються теми цієї гілки. А так із задоволенням ознайомилися б з вашим поглядом на вищезазначені обставини у суспільно-політичному житті України. Визначте гілку, і ми усім загалом пересядемо на неї. Ваші лекції дуже цікаві та інформативні. ihorkyiv Повідомлень: 849 З нами з: 01.05.17 Подякував: 156 раз. Подякували: 280 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2024 16:04 ihorkyiv написав: akurt Просто усі перераховані вами внутрішньодержавні проблеми не стосуються теми цієї гілки. Просто усі перераховані вами внутрішньодержавні проблеми не стосуються теми цієї гілки.

Хі-хі. Тут вже всі дописи ніяк не стосуються теми гілки.

Міцно засіли гадалки та віщуни.

Раніше смітити тільки цілодобово неділю - тепер вже і понеділок-вівторок.

Хоче людина щось дізнатися про Еміграцію та заробітчанство - а їй мешканець 9-го поверха, який останній місяць не виходив на вулицю, буде розказувати про монголів, курдів, якутів та махати своїм прогнозом війни десь на іншому континенті. Хі-хі. Тут вже всі дописи ніяк не стосуються теми гілки.Міцно засіли гадалки та віщуни.Раніше смітити тільки цілодобово неділю - тепер вже і понеділок-вівторок.Хоче людина щось дізнатися прота- а їй мешканець 9-го поверха, який останній місяць не виходив на вулицю, буде розказувати про монголів, курдів, якутів та махати своїм прогнозом війни десь на іншому континенті. akurt

Повідомлень: 10014 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3690 раз. Подякували: 1306 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2024 16:27

Еміграція, заробітчанство



Я чесно та відверто пишу про досвід родини моєї племінниці в Канаді: рай, замішаний на повному безробітті.

Вони звинувачують у цьому НЕ себе - ні професії, ні досвіду роботи, ні дипломів, ні атестатів, ні знання мови, ні спеціальної освіти - а громадян Індії, "які понаїхали" та заважають..

Сьогодні натрапив на відео з місця проведення "Ярмарки вакансій".

Торонто. Канада.

https://www.youtube.com/shorts/v2wIPtZ2KDU Пропоную від прогнозуваня війни між Ефіопією та Венесуелою повернутися до теми гілки.Я чесно та відверто пишу про досвід родини моєї племінниці в Канаді:, замішаний на повномуВони звинувачують у цьому НЕ себе - ні професії, ні досвіду роботи, ні дипломів, ні атестатів, ні знання мови, ні спеціальної освіти - а громадян Індії, "які понаїхали" та заважають..Сьогодні натрапив на відео з місця проведення "Ярмарки вакансій".Торонто. Канада. Востаннє редагувалось akurt в Вів 10 вер, 2024 16:40, всього редагувалось 2 разів. akurt

Повідомлень: 10014 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3690 раз. Подякували: 1306 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2024 16:38 akurt З точки зору рееміграції (повернення до України) то серед моїх знайомих

є 2 категорії: ІТ-шники та чиновники (помічник депутата) всі бажають скорішої перемоги у війні і повернення додому. От будівельники, вчителі, працівники заводів - повертатися бажання не мають. Хіба станеться чудо і в Україні зарплата виросте хоча б до рівня Румунії (2/3 рівня Чехії чи Польщі, 1/2 рівня Німеччини) і при цьому ціни не виростуть.

В теорії є ще третя категорія: тих, хто сидить тільки на допомозі, але в мене таких знайомих нема, тому не можу говорити ха їх настрої. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3715 З нами з: 29.07.22 Подякував: 673 раз. Подякували: 477 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2024 16:43 Ну ось бачите, яка цікава справа.

Зараз у Польщі закінчує проходити процедуру підтвердження диплома лікаря донька приятелів.

Процедура не проста. Довга. В Україні була і лікарем, і завідувачем поліклініки...

НЕ ПОВЕРТАЄТЬСЯ. На зарплатню у минулому в 2000 доларів на місяць.

Для мене трохи дивно, але факт. akurt

Повідомлень: 10014 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3690 раз. Подякували: 1306 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2024 16:47 akurt До перемоги (підстав вважати, що війни не буде в найближчі десятки років) ніхто не хоче повертатись, тільки якщо якісь надзвичайні обставини. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3715 З нами з: 29.07.22 Подякував: 673 раз. Подякували: 477 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2024 16:55 akurt написав: Shaman написав: більше повірю в 100% курдів (які ж теж входять в ці 43 млн), які стануть на захист своєї поки що неіснуючої Батьківщини. життя трохи складніше, ніж в світі, де існують лише мільйонери більше повірю в 100% курдів (які ж теж входять в ці 43 млн), які стануть на захист своєї поки що неіснуючої Батьківщини. життя трохи складніше, ніж в світі, де існують лише мільйонери

Слава Богу, що в більшості своїй громадяни Туреччини не знають українську мову та не читають оце все лайно і всю цю дурню прогнозистів та апологетів війни там, де ніколи в житті не були і вже ніколи в житті не будуть.

Було б дуже соромно за те, чим наповнюють Фінансовий форум України. Слава Богу, що в більшості своїй громадяни Туреччини не знають українську мову та не читають оце все лайно і всю цю дурню, де ніколи в житті не були і вже ніколи в житті не будуть.Було б дуже соромно за те, чим наповнюють Фінансовий форум України.

Akurt, ніхто на твою посаду головного брехуна гілки й взагалі форуму не претендує. але коли ти верзеш відверту дурню, цікаво, як ще хтось тебе читає серйозно



бо по твоїх словах й питання курдів не існує (а так на хвилинку нація кілька десятків млн без держави). всі більше про палестинців переймаються (насправді арабів, а арабських держав скільки - чотирнадцять?).



я розумію, що ти й шукаєш, перед ким прогнутися, й при цьому намагаєшся як можна більше лайна на інших накинути. й ця людина щось пафосно проголошує - а насправді совок повний, якого з себе так й не зміг забрати. можна вивезти людину до Туреччини, а от совка з людини - не вдалося , ніхто на твою посаду головного брехуна гілки й взагалі форуму не претендує. але коли ти верзеш відверту дурню, цікаво, як ще хтось тебе читає серйознобо по твоїх словах й питання курдів не існує (а так на хвилинку нація кілька десятків млн без держави). всі більше про палестинців переймаються (насправді арабів, а арабських держав скільки - чотирнадцять?).я розумію, що ти й шукаєш, перед ким прогнутися, й при цьому намагаєшся як можна більше лайна на інших накинути. й ця людина щось пафосно проголошує - а насправді совок повний, якого з себе так й не зміг забрати. можна вивезти людину до Туреччини, а от совка з людини - не вдалося Shaman

Повідомлень: 6687 З нами з: 29.09.19 Подякував: 646 раз. Подякували: 1471 раз. Профіль 2 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2024 16:58 Дюрі-бачі написав: akurt До перемоги (підстав вважати, що війни не буде в найближчі десятки років) ніхто не хоче повертатись, тільки якщо якісь надзвичайні обставини. До перемоги (підстав вважати, що війни не буде в найближчі десятки років) ніхто не хоче повертатись, тільки якщо якісь надзвичайні обставини.

Щойно відкриють кордони приїде багато. Вирішать свої питання ( майнові, медичні, тощо) і велика кількість повернеться назад, або житиме на дві країни. Багато людей виїде, з тих, хто не міг. Щойно відкриють кордони приїде багато. Вирішать свої питання ( майнові, медичні, тощо) і велика кількість повернеться назад, або житиме на дві країни. Багато людей виїде, з тих, хто не міг. gonchik74

Повідомлень: 835 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 139 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2024 17:00 gonchik74 написав: Дюрі-бачі написав: akurt До перемоги (підстав вважати, що війни не буде в найближчі десятки років) ніхто не хоче повертатись, тільки якщо якісь надзвичайні обставини. До перемоги (підстав вважати, що війни не буде в найближчі десятки років) ніхто не хоче повертатись, тільки якщо якісь надзвичайні обставини.

Щойно відкриють кордони приїде багато. Вирішать свої питання ( майнові, медичні, тощо) і велика кількість повернеться назад, або житиме на дві країни. Багато людей виїде, з тих, хто не міг. Щойно відкриють кордони приїде багато. Вирішать свої питання ( майнові, медичні, тощо) і велика кількість повернеться назад, або житиме на дві країни. Багато людей виїде, з тих, хто не міг.

як тільки відкриють кордони, то закриють всі ці програми для українців, які наразі існують. й кількість тих, хто захоче поїхати, повернеться на довоєнний рівень, може трохи більше, але не кратно. як тільки відкриють кордони, то закриють всі ці програми для українців, які наразі існують. й кількість тих, хто захоче поїхати, повернеться на довоєнний рівень, може трохи більше, але не кратно. Shaman

Повідомлень: 6687 З нами з: 29.09.19 Подякував: 646 раз. Подякували: 1471 раз. Профіль 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2302230323042305> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостейМодератори: Faceless