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На жаль, пане ihorkyiv, не все просто із Францією/Україною.
Я тут за нашою діаспорою тільки вчора спілкувався на цю тему. Макрон - сказали - наш товариш, але вже із словом "Був". Його "підпирають" - вибачаюсь за це слово - інші політичні сили. І вже інші перспективи та пріоритети. Наші люди сказали, що в найближчий час підтримка Франції суттєво зміниться.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 10 вер, 2024 16:00, всього редагувалось 1 раз.
akurt Просто усі перераховані вами внутрішньодержавні проблеми не стосуються теми цієї гілки. А так із задоволенням ознайомилися б з вашим поглядом на вищезазначені обставини у суспільно-політичному житті України. Визначте гілку, і ми усім загалом пересядемо на неї. Ваші лекції дуже цікаві та інформативні.
ihorkyiv написав:akurt Просто усі перераховані вами внутрішньодержавні проблеми не стосуються теми цієї гілки.
Хі-хі. Тут вже всі дописи ніяк не стосуються теми гілки. Міцно засіли гадалки та віщуни. Раніше смітити тільки цілодобово неділю - тепер вже і понеділок-вівторок. Хоче людина щось дізнатися про Еміграцію та заробітчанство - а їй мешканець 9-го поверха, який останній місяць не виходив на вулицю, буде розказувати про монголів, курдів, якутів та махати своїм прогнозом війни десь на іншому континенті.
Пропоную від прогнозуваня війни між Ефіопією та Венесуелою повернутися до теми гілки. Еміграція, заробітчанство
Я чесно та відверто пишу про досвід родини моєї племінниці в Канаді: рай, замішаний на повному безробітті. Вони звинувачують у цьому НЕ себе - ні професії, ні досвіду роботи, ні дипломів, ні атестатів, ні знання мови, ні спеціальної освіти - а громадян Індії, "які понаїхали" та заважають.. Сьогодні натрапив на відео з місця проведення "Ярмарки вакансій". Торонто. Канада. https://www.youtube.com/shorts/v2wIPtZ2KDU
Востаннє редагувалось akurt в Вів 10 вер, 2024 16:40, всього редагувалось 2 разів.
akurt З точки зору рееміграції (повернення до України) то серед моїх знайомих є 2 категорії: ІТ-шники та чиновники (помічник депутата) всі бажають скорішої перемоги у війні і повернення додому. От будівельники, вчителі, працівники заводів - повертатися бажання не мають. Хіба станеться чудо і в Україні зарплата виросте хоча б до рівня Румунії (2/3 рівня Чехії чи Польщі, 1/2 рівня Німеччини) і при цьому ціни не виростуть. В теорії є ще третя категорія: тих, хто сидить тільки на допомозі, але в мене таких знайомих нема, тому не можу говорити ха їх настрої.
Ну ось бачите, яка цікава справа. Зараз у Польщі закінчує проходити процедуру підтвердження диплома лікаря донька приятелів. Процедура не проста. Довга. В Україні була і лікарем, і завідувачем поліклініки... НЕ ПОВЕРТАЄТЬСЯ. На зарплатню у минулому в 2000 доларів на місяць. Для мене трохи дивно, але факт.
Shaman написав:більше повірю в 100% курдів (які ж теж входять в ці 43 млн), які стануть на захист своєї поки що неіснуючої Батьківщини. життя трохи складніше, ніж в світі, де існують лише мільйонери
Слава Богу, що в більшості своїй громадяни Туреччини не знають українську мову та не читають оце все лайно і всю цю дурню прогнозистів та апологетів війни там, де ніколи в житті не були і вже ніколи в житті не будуть. Було б дуже соромно за те, чим наповнюють Фінансовий форум України.
Akurt, ніхто на твою посаду головного брехуна гілки й взагалі форуму не претендує. але коли ти верзеш відверту дурню, цікаво, як ще хтось тебе читає серйозно
бо по твоїх словах й питання курдів не існує (а так на хвилинку нація кілька десятків млн без держави). всі більше про палестинців переймаються (насправді арабів, а арабських держав скільки - чотирнадцять?).
я розумію, що ти й шукаєш, перед ким прогнутися, й при цьому намагаєшся як можна більше лайна на інших накинути. й ця людина щось пафосно проголошує - а насправді совок повний, якого з себе так й не зміг забрати. можна вивезти людину до Туреччини, а от совка з людини - не вдалося