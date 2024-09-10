RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2302230323042305>
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 15:41

На жаль, пане ihorkyiv, не все просто із Францією/Україною.

Я тут за нашою діаспорою тільки вчора спілкувався на цю тему.
Макрон - сказали - наш товариш, але вже із словом "Був".
Його "підпирають" - вибачаюсь за це слово - інші політичні сили. І вже інші перспективи та пріоритети.
Наші люди сказали, що в найближчий час підтримка Франції суттєво зміниться.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 10 вер, 2024 16:00, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10014
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3690 раз.
Подякували: 1306 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 16:00

akurt Просто усі перераховані вами внутрішньодержавні проблеми не стосуються теми цієї гілки. А так із задоволенням ознайомилися б з вашим поглядом на вищезазначені обставини у суспільно-політичному житті України. Визначте гілку, і ми усім загалом пересядемо на неї. Ваші лекції дуже цікаві та інформативні.
ihorkyiv
 
Повідомлень: 849
З нами з: 01.05.17
Подякував: 156 раз.
Подякували: 280 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 16:04

  ihorkyiv написав:akurt Просто усі перераховані вами внутрішньодержавні проблеми не стосуються теми цієї гілки.

Хі-хі. Тут вже всі дописи ніяк не стосуються теми гілки.
Міцно засіли гадалки та віщуни.
Раніше смітити тільки цілодобово неділю - тепер вже і понеділок-вівторок.
Хоче людина щось дізнатися про Еміграцію та заробітчанство - а їй мешканець 9-го поверха, який останній місяць не виходив на вулицю, буде розказувати про монголів, курдів, якутів та махати своїм прогнозом війни десь на іншому континенті.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10014
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3690 раз.
Подякували: 1306 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 16:27

Пропоную від прогнозуваня війни між Ефіопією та Венесуелою повернутися до теми гілки.
Еміграція, заробітчанство

Я чесно та відверто пишу про досвід родини моєї племінниці в Канаді: рай, замішаний на повному безробітті.
Вони звинувачують у цьому НЕ себе - ні професії, ні досвіду роботи, ні дипломів, ні атестатів, ні знання мови, ні спеціальної освіти - а громадян Індії, "які понаїхали" та заважають..
Сьогодні натрапив на відео з місця проведення "Ярмарки вакансій".
Торонто. Канада.
https://www.youtube.com/shorts/v2wIPtZ2KDU
Востаннє редагувалось akurt в Вів 10 вер, 2024 16:40, всього редагувалось 2 разів.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10014
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3690 раз.
Подякували: 1306 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 16:38

akurt З точки зору рееміграції (повернення до України) то серед моїх знайомих
є 2 категорії: ІТ-шники та чиновники (помічник депутата) всі бажають скорішої перемоги у війні і повернення додому. От будівельники, вчителі, працівники заводів - повертатися бажання не мають. Хіба станеться чудо і в Україні зарплата виросте хоча б до рівня Румунії (2/3 рівня Чехії чи Польщі, 1/2 рівня Німеччини) і при цьому ціни не виростуть.
В теорії є ще третя категорія: тих, хто сидить тільки на допомозі, але в мене таких знайомих нема, тому не можу говорити ха їх настрої.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3715
З нами з: 29.07.22
Подякував: 673 раз.
Подякували: 477 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 16:43

Ну ось бачите, яка цікава справа.
Зараз у Польщі закінчує проходити процедуру підтвердження диплома лікаря донька приятелів.
Процедура не проста. Довга. В Україні була і лікарем, і завідувачем поліклініки...
НЕ ПОВЕРТАЄТЬСЯ. На зарплатню у минулому в 2000 доларів на місяць.
Для мене трохи дивно, але факт.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10014
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3690 раз.
Подякували: 1306 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 16:47

akurt До перемоги (підстав вважати, що війни не буде в найближчі десятки років) ніхто не хоче повертатись, тільки якщо якісь надзвичайні обставини.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3715
З нами з: 29.07.22
Подякував: 673 раз.
Подякували: 477 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 16:55

  akurt написав:
  Shaman написав:більше повірю в 100% курдів (які ж теж входять в ці 43 млн), які стануть на захист своєї поки що неіснуючої Батьківщини. життя трохи складніше, ніж в світі, де існують лише мільйонери :)

Слава Богу, що в більшості своїй громадяни Туреччини не знають українську мову та не читають оце все лайно і всю цю дурню прогнозистів та апологетів війни там, де ніколи в житті не були і вже ніколи в житті не будуть.
Було б дуже соромно за те, чим наповнюють Фінансовий форум України.

Akurt, ніхто на твою посаду головного брехуна гілки й взагалі форуму не претендує. але коли ти верзеш відверту дурню, цікаво, як ще хтось тебе читає серйозно :D

бо по твоїх словах й питання курдів не існує (а так на хвилинку нація кілька десятків млн без держави). всі більше про палестинців переймаються (насправді арабів, а арабських держав скільки - чотирнадцять?).

я розумію, що ти й шукаєш, перед ким прогнутися, й при цьому намагаєшся як можна більше лайна на інших накинути. й ця людина щось пафосно проголошує - а насправді совок повний, якого з себе так й не зміг забрати. можна вивезти людину до Туреччини, а от совка з людини - не вдалося :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6687
З нами з: 29.09.19
Подякував: 646 раз.
Подякували: 1471 раз.
 
Профіль
2
5
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 16:58

  Дюрі-бачі написав:akurt До перемоги (підстав вважати, що війни не буде в найближчі десятки років) ніхто не хоче повертатись, тільки якщо якісь надзвичайні обставини.

Щойно відкриють кордони приїде багато. Вирішать свої питання ( майнові, медичні, тощо) і велика кількість повернеться назад, або житиме на дві країни. Багато людей виїде, з тих, хто не міг.
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 835
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 17:00

  gonchik74 написав:
  Дюрі-бачі написав:akurt До перемоги (підстав вважати, що війни не буде в найближчі десятки років) ніхто не хоче повертатись, тільки якщо якісь надзвичайні обставини.

Щойно відкриють кордони приїде багато. Вирішать свої питання ( майнові, медичні, тощо) і велика кількість повернеться назад, або житиме на дві країни. Багато людей виїде, з тих, хто не міг.

як тільки відкриють кордони, то закриють всі ці програми для українців, які наразі існують. й кількість тих, хто захоче поїхати, повернеться на довоєнний рівень, може трохи більше, але не кратно.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6687
З нами з: 29.09.19
Подякував: 646 раз.
Подякували: 1471 раз.
 
Профіль
2
5
  #<1 ... 2302230323042305>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12648)
10.09.2024 17:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.