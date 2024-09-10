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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2302230323042305
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 17:05

  Shaman написав:
  gonchik74 написав:
  Дюрі-бачі написав:akurt До перемоги (підстав вважати, що війни не буде в найближчі десятки років) ніхто не хоче повертатись, тільки якщо якісь надзвичайні обставини.

Щойно відкриють кордони приїде багато. Вирішать свої питання ( майнові, медичні, тощо) і велика кількість повернеться назад, або житиме на дві країни. Багато людей виїде, з тих, хто не міг.

як тільки відкриють кордони, то закриють всі ці програми для українців, які наразі існують. й кількість тих, хто захоче поїхати, повернеться на довоєнний рівень, може трохи більше, але не кратно.

Тих програм і нині катма) А у багатьох вже трирічні види на проживання, або будуть на момент відкриття кордонів. Також можна приєднатись до іншого члена родини.
gonchik74
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