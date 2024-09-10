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#<1 ... 2302230323042305 Додано: Вів 10 вер, 2024 17:05 Shaman написав: gonchik74 написав: Дюрі-бачі написав: akurt До перемоги (підстав вважати, що війни не буде в найближчі десятки років) ніхто не хоче повертатись, тільки якщо якісь надзвичайні обставини. До перемоги (підстав вважати, що війни не буде в найближчі десятки років) ніхто не хоче повертатись, тільки якщо якісь надзвичайні обставини.

Щойно відкриють кордони приїде багато. Вирішать свої питання ( майнові, медичні, тощо) і велика кількість повернеться назад, або житиме на дві країни. Багато людей виїде, з тих, хто не міг. Щойно відкриють кордони приїде багато. Вирішать свої питання ( майнові, медичні, тощо) і велика кількість повернеться назад, або житиме на дві країни. Багато людей виїде, з тих, хто не міг.

як тільки відкриють кордони, то закриють всі ці програми для українців, які наразі існують. й кількість тих, хто захоче поїхати, повернеться на довоєнний рівень, може трохи більше, але не кратно. як тільки відкриють кордони, то закриють всі ці програми для українців, які наразі існують. й кількість тих, хто захоче поїхати, повернеться на довоєнний рівень, може трохи більше, але не кратно.

Тих програм і нині катма) А у багатьох вже трирічні види на проживання, або будуть на момент відкриття кордонів. Також можна приєднатись до іншого члена родини. Тих програм і нині катма) А у багатьох вже трирічні види на проживання, або будуть на момент відкриття кордонів. Також можна приєднатись до іншого члена родини. gonchik74

Повідомлень: 835 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 139 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2024 17:37 gonchik74 написав: Дюрі-бачі написав: akurt До перемоги (підстав вважати, що війни не буде в найближчі десятки років) ніхто не хоче повертатись, тільки якщо якісь надзвичайні обставини. До перемоги (підстав вважати, що війни не буде в найближчі десятки років) ніхто не хоче повертатись, тільки якщо якісь надзвичайні обставини.

Щойно відкриють кордони приїде багато. Вирішать свої питання ( майнові, медичні, тощо) і велика кількість повернеться назад, або житиме на дві країни. Багато людей виїде, з тих, хто не міг. Щойно відкриють кордони приїде багато. Вирішать свої питання ( майнові, медичні, тощо) і велика кількість повернеться назад, або житиме на дві країни. Багато людей виїде, з тих, хто не міг.

Не приїдуть. Там працювати треба. Не приїдуть. Там працювати треба. Bolt Повідомлень: 3157 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 239 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2024 17:50 gonchik74 написав: Shaman написав: gonchik74 написав: Щойно відкриють кордони приїде багато. Вирішать свої питання ( майнові, медичні, тощо) і велика кількість повернеться назад, або житиме на дві країни. Багато людей виїде, з тих, хто не міг. Щойно відкриють кордони приїде багато. Вирішать свої питання ( майнові, медичні, тощо) і велика кількість повернеться назад, або житиме на дві країни. Багато людей виїде, з тих, хто не міг.

як тільки відкриють кордони, то закриють всі ці програми для українців, які наразі існують. й кількість тих, хто захоче поїхати, повернеться на довоєнний рівень, може трохи більше, але не кратно. як тільки відкриють кордони, то закриють всі ці програми для українців, які наразі існують. й кількість тих, хто захоче поїхати, повернеться на довоєнний рівень, може трохи більше, але не кратно.

Тих програм і нині катма) А у багатьох вже трирічні види на проживання, або будуть на момент відкриття кордонів. Також можна приєднатись до іншого члена родини. Тих програм і нині катма) А у багатьох вже трирічні види на проживання, або будуть на момент відкриття кордонів. Також можна приєднатись до іншого члена родини.

коло спілкування - в мене дехто вже й з соціалу знявся. але таких меншість. й зазвичай, коли сім'я вся за кордоном. там де тато в Україні - а таких багато, тато й не збирається їхати, тому може хтось з дітей й залишиться, а дружина з молодшими - після війни додому.



інтеграція виявилася важчою штукою, ніж думали. 25% на В1 - це теж показник. а без мови робити там можна зрозуміло що.



проблема з демографією буде, питання немає - але цього ісходу не буде... коло спілкування - в мене дехто вже й з соціалу знявся. але таких меншість. й зазвичай, коли сім'я вся за кордоном. там де тато в Україні - а таких багато, тато й не збирається їхати, тому може хтось з дітей й залишиться, а дружина з молодшими - після війни додому.інтеграція виявилася важчою штукою, ніж думали. 25% на В1 - це теж показник. а без мови робити там можна зрозуміло що.проблема з демографією буде, питання немає - але цього ісходу не буде... Shaman

Повідомлень: 6696 З нами з: 29.09.19 Подякував: 647 раз. Подякували: 1471 раз. Профіль 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2024 17:55 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: інтеграція виявилася важчою штукою, ніж думали. 25% на В1 - це теж показник. а без мови робити там можна зрозуміло що інтеграція виявилася важчою штукою, ніж думали. 25% на В1 - це теж показник. а без мови робити там можна зрозуміло що

Це напевно залежить від регіону. Серед Закарпатців В1 є в 80%+ Це напевно залежить від регіону. Серед Закарпатців В1 є в 80%+ Дюрі-бачі

Повідомлень: 3721 З нами з: 29.07.22 Подякував: 673 раз. Подякували: 479 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2024 17:56 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: інтеграція виявилася важчою штукою, ніж думали. 25% на В1 - це теж показник. а без мови робити там можна зрозуміло що інтеграція виявилася важчою штукою, ніж думали. 25% на В1 - це теж показник. а без мови робити там можна зрозуміло що

Це напевно залежить від регіону. Серед Закарпатців В1 є в 80%+ Це напевно залежить від регіону. Серед Закарпатців В1 є в 80%+

угорської? угорської? Shaman

Повідомлень: 6696 З нами з: 29.09.19 Подякував: 647 раз. Подякували: 1471 раз. Профіль 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2024 17:57 Shaman Я б сказав, що Чеської і Словацької більше. Мадярська на третьому місці. А ще є Румунська, Німецька, Англійська, Італійська, Португальська... Дюрі-бачі

Повідомлень: 3721 З нами з: 29.07.22 Подякував: 673 раз. Подякували: 479 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2024 18:01 Дюрі-бачі написав: Shaman Я б сказав, що Чеської і Словацької більше. Мадярська на третьому місці. А ще є Румунська, Німецька, Англійська... Я б сказав, що Чеської і Словацької більше. Мадярська на третьому місці. А ще є Румунська, Німецька, Англійська...

я мав на увазі німецьку мову. навіть цікаво, як з польською справи.



а наведені вами мови - це ж не така велика кількість порівняно з Німеччиною та Польщею. моїм знайомим в Чехії мова щось не зайшла. тато взагалі давно повернувся, виявилося бути викладачем в Україні цікавіше. ну не лише викладачем, а й керівником... я мав на увазі німецьку мову. навіть цікаво, як з польською справи.а наведені вами мови - це ж не така велика кількість порівняно з Німеччиною та Польщею. моїм знайомим в Чехії мова щось не зайшла. тато взагалі давно повернувся, виявилося бути викладачем в Україні цікавіше. ну не лише викладачем, а й керівником... Shaman

Повідомлень: 6696 З нами з: 29.09.19 Подякував: 647 раз. Подякували: 1471 раз. Профіль 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2024 18:09 Shaman В Чехії 560 тис. українців, з них 360 - приїхали після початку війни, десь половина - закарпатці. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3721 З нами з: 29.07.22 Подякував: 673 раз. Подякували: 479 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2024 18:31 Shaman написав: я мав на увазі німецьку мову. навіть цікаво, як з польською справи.



а наведені вами мови - це ж не така велика кількість порівняно з Німеччиною та Польщею. моїм знайомим в Чехії мова щось не зайшла. тато взагалі давно повернувся, виявилося бути викладачем в Україні цікавіше. ну не лише викладачем, а й керівником... я мав на увазі німецьку мову. навіть цікаво, як з польською справи.а наведені вами мови - це ж не така велика кількість порівняно з Німеччиною та Польщею. моїм знайомим в Чехії мова щось не зайшла. тато взагалі давно повернувся, виявилося бути викладачем в Україні цікавіше. ну не лише викладачем, а й керівником...

Польська вчиться за 3 місяці колупаючись у носі. Диктором на телебачення не візьмуть, але для решти професій буде достатньо.

Чеська - не думаю, що набагато складніше. Польська вчиться за 3 місяці колупаючись у носі. Диктором на телебачення не візьмуть, але для решти професій буде достатньо.Чеська - не думаю, що набагато складніше. Gastarbaiter Повідомлень: 3350 З нами з: 26.02.18 Подякував: 681 раз. Подякували: 555 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2024 18:49 Польська мова дійсно найближча для українців.

Цікаво, що на розмовному рівні я колись знав дуже добре, поляки дивувалися, звідки я знаю навіть жаргонні слова типу «дИха».

На розмовному рівні дуже легко вивчити та легко говорити. Але так само досить швидко забуваєш, якщо не спілкуєшся. На сьогодні я при тому, що раніше - років 10 тому - майже вільно говорив з поляками - вже практично забув.

Ось читати та тим більше писати - тут попа повна.

Між тим наші діти вивчають мову за рік і цього достатньо для навчання в університеті.

Син приятельки закінчив університет в Польщі з навчанням англійською, то радив іншим майбутнім студентам вчитися польською.

Він так сказав: польською навчання безкоштовно. А англійську вивчиш «автоматично», бо без неї - ніяк і нікуди. akurt

Повідомлень: 10015 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3690 раз. Подякували: 1306 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2302230323042305 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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