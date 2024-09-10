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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2302230323042305
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 17:05

  Shaman написав:
  gonchik74 написав:
  Дюрі-бачі написав:akurt До перемоги (підстав вважати, що війни не буде в найближчі десятки років) ніхто не хоче повертатись, тільки якщо якісь надзвичайні обставини.

Щойно відкриють кордони приїде багато. Вирішать свої питання ( майнові, медичні, тощо) і велика кількість повернеться назад, або житиме на дві країни. Багато людей виїде, з тих, хто не міг.

як тільки відкриють кордони, то закриють всі ці програми для українців, які наразі існують. й кількість тих, хто захоче поїхати, повернеться на довоєнний рівень, може трохи більше, але не кратно.

Тих програм і нині катма) А у багатьох вже трирічні види на проживання, або будуть на момент відкриття кордонів. Також можна приєднатись до іншого члена родини.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 17:37

  gonchik74 написав:
  Дюрі-бачі написав:akurt До перемоги (підстав вважати, що війни не буде в найближчі десятки років) ніхто не хоче повертатись, тільки якщо якісь надзвичайні обставини.

Щойно відкриють кордони приїде багато. Вирішать свої питання ( майнові, медичні, тощо) і велика кількість повернеться назад, або житиме на дві країни. Багато людей виїде, з тих, хто не міг.

Не приїдуть. Там працювати треба.
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 17:50

  gonchik74 написав:
  Shaman написав:
  gonchik74 написав:Щойно відкриють кордони приїде багато. Вирішать свої питання ( майнові, медичні, тощо) і велика кількість повернеться назад, або житиме на дві країни. Багато людей виїде, з тих, хто не міг.

як тільки відкриють кордони, то закриють всі ці програми для українців, які наразі існують. й кількість тих, хто захоче поїхати, повернеться на довоєнний рівень, може трохи більше, але не кратно.

Тих програм і нині катма) А у багатьох вже трирічні види на проживання, або будуть на момент відкриття кордонів. Також можна приєднатись до іншого члена родини.

коло спілкування - в мене дехто вже й з соціалу знявся. але таких меншість. й зазвичай, коли сім'я вся за кордоном. там де тато в Україні - а таких багато, тато й не збирається їхати, тому може хтось з дітей й залишиться, а дружина з молодшими - після війни додому.

інтеграція виявилася важчою штукою, ніж думали. 25% на В1 - це теж показник. а без мови робити там можна зрозуміло що.

проблема з демографією буде, питання немає - але цього ісходу не буде...
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 17:55

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:інтеграція виявилася важчою штукою, ніж думали. 25% на В1 - це теж показник. а без мови робити там можна зрозуміло що

Це напевно залежить від регіону. Серед Закарпатців В1 є в 80%+
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 17:56

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:інтеграція виявилася важчою штукою, ніж думали. 25% на В1 - це теж показник. а без мови робити там можна зрозуміло що

Це напевно залежить від регіону. Серед Закарпатців В1 є в 80%+

угорської? :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 17:57

Shaman Я б сказав, що Чеської і Словацької більше. Мадярська на третьому місці. А ще є Румунська, Німецька, Англійська, Італійська, Португальська...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 18:01

  Дюрі-бачі написав:Shaman Я б сказав, що Чеської і Словацької більше. Мадярська на третьому місці. А ще є Румунська, Німецька, Англійська...

я мав на увазі німецьку мову. навіть цікаво, як з польською справи.

а наведені вами мови - це ж не така велика кількість порівняно з Німеччиною та Польщею. моїм знайомим в Чехії мова щось не зайшла. тато взагалі давно повернувся, виявилося бути викладачем в Україні цікавіше. ну не лише викладачем, а й керівником...
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 18:09

Shaman В Чехії 560 тис. українців, з них 360 - приїхали після початку війни, десь половина - закарпатці.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 18:31

  Shaman написав:я мав на увазі німецьку мову. навіть цікаво, як з польською справи.

а наведені вами мови - це ж не така велика кількість порівняно з Німеччиною та Польщею. моїм знайомим в Чехії мова щось не зайшла. тато взагалі давно повернувся, виявилося бути викладачем в Україні цікавіше. ну не лише викладачем, а й керівником...

Польська вчиться за 3 місяці колупаючись у носі. Диктором на телебачення не візьмуть, але для решти професій буде достатньо.
Чеська - не думаю, що набагато складніше.
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 18:49

Польська мова дійсно найближча для українців.
Цікаво, що на розмовному рівні я колись знав дуже добре, поляки дивувалися, звідки я знаю навіть жаргонні слова типу «дИха».
На розмовному рівні дуже легко вивчити та легко говорити. Але так само досить швидко забуваєш, якщо не спілкуєшся. На сьогодні я при тому, що раніше - років 10 тому - майже вільно говорив з поляками - вже практично забув.
Ось читати та тим більше писати - тут попа повна.
Між тим наші діти вивчають мову за рік і цього достатньо для навчання в університеті.
Син приятельки закінчив університет в Польщі з навчанням англійською, то радив іншим майбутнім студентам вчитися польською.
Він так сказав: польською навчання безкоштовно. А англійську вивчиш «автоматично», бо без неї - ніяк і нікуди.
akurt
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