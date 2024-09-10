RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2303230423052306
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 19:01

  Дюрі-бачі написав:akurt З точки зору рееміграції (повернення до України) то серед моїх знайомих
є 2 категорії: ІТ-шники та чиновники (помічник депутата) всі бажають скорішої перемоги у війні і повернення додому. От будівельники, вчителі, працівники заводів - повертатися бажання не мають. Хіба станеться чудо і в Україні зарплата виросте хоча б до рівня Румунії (2/3 рівня Чехії чи Польщі, 1/2 рівня Німеччини) і при цьому ціни не виростуть.
В теорії є ще третя категорія: тих, хто сидить тільки на допомозі, але в мене таких знайомих нема, тому не можу говорити ха їх настрої.

Вибірка так собі стосовно ІТ-шників. Я наприклад, бажаю перемоги, але вертатись назад не планую. Знайомі так само.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9311
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1363 раз.
Подякували: 1762 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 19:08

BIGor Типова ситуація майже у всіх, як у кума: дружина пиляє "хочу жити як в Україні" а для цього треба заробляти тисяч 10-15 Є "на руки", а не 3-4 Є. І починаються скандали "на дітях економиш", "я не прислуга щоб сама їсти варила", "найми няню дітям", "тут манікюр не такий"
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3724
З нами з: 29.07.22
Подякував: 673 раз.
Подякували: 479 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 19:12

  BIGor написав:
  Дюрі-бачі написав:akurt З точки зору рееміграції (повернення до України) то серед моїх знайомих
є 2 категорії: ІТ-шники та чиновники (помічник депутата) всі бажають скорішої перемоги у війні і повернення додому. От будівельники, вчителі, працівники заводів - повертатися бажання не мають. Хіба станеться чудо і в Україні зарплата виросте хоча б до рівня Румунії (2/3 рівня Чехії чи Польщі, 1/2 рівня Німеччини) і при цьому ціни не виростуть.
В теорії є ще третя категорія: тих, хто сидить тільки на допомозі, але в мене таких знайомих нема, тому не можу говорити ха їх настрої.

Вибірка так собі стосовно ІТ-шників. Я наприклад, бажаю перемоги, але вертатись назад не планую. Знайомі так само.

Тоже если честно не знаю таких. Да, есть нытики, которые сдуру ломанулись в ЮК работая на укр галере с зп 3-4к и теперь ноют как все дорого и денег не хватает. А в местные компании не берут на норм вакансии так как диплом не котируется и стаж через ФОП тоже. А одного собеса как бы ты его не прошел не достаточно - максимум предлагают пробный период на 2-3к, а там типа посмотрим. Но даже они скорее всего переедут в какую-то Польшу в крайнем случае.

Так как гарантировать что не будет повтора войны через пару лет практически невозможно, а без этого возвращаться как-то не приходит в голову.
slonomag
 
Повідомлень: 538
З нами з: 23.11.17
Подякував: 13 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 19:14

  BIGor написав:Вибірка так собі стосовно ІТ-шників. Я наприклад, бажаю перемоги, але вертатись назад не планую. Знайомі так само.

Мабуть, так і є.
Я не знаю прикладів бажання повернення в цьому колі осіб.
Колега по колишній роботі сина добре зачепився в Іспанії (хоча планував їхати в Канаду).
Племінник після 1/2 року життя у Варшаві на днях підписав контракт на 1 рік на оренду квартири.
Не уявляю хресника жінки, який працює вже 1/2 року в найбільшому банку Канади, як він повернеться. З місяць тому купив собі нову Honda ZR-V.
Ех, людина швидко звикає до хорошого…
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10016
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3690 раз.
Подякували: 1306 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 2303230423052306
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (1978)
10.09.2024 20:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.