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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 10 вер, 2024 19:01
Дюрі-бачі написав:akurt
З точки зору рееміграції (повернення до України) то серед моїх знайомих
є 2 категорії: ІТ-шники та чиновники (помічник депутата) всі бажають скорішої перемоги у війні і повернення додому. От будівельники, вчителі, працівники заводів - повертатися бажання не мають. Хіба станеться чудо і в Україні зарплата виросте хоча б до рівня Румунії (2/3 рівня Чехії чи Польщі, 1/2 рівня Німеччини) і при цьому ціни не виростуть.
В теорії є ще третя категорія: тих, хто сидить тільки на допомозі, але в мене таких знайомих нема, тому не можу говорити ха їх настрої.
Вибірка так собі стосовно ІТ-шників. Я наприклад, бажаю перемоги, але вертатись назад не планую. Знайомі так само.
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Додано: Вів 10 вер, 2024 19:08
BIGor Типова ситуація майже у всіх, як у кума: дружина пиляє "хочу жити як в Україні" а для цього треба заробляти тисяч 10-15 Є "на руки", а не 3-4 Є. І починаються скандали "на дітях економиш", "я не прислуга щоб сама їсти варила", "найми няню дітям", "тут манікюр не такий"
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Додано: Вів 10 вер, 2024 19:12
BIGor написав: Дюрі-бачі написав:akurt
З точки зору рееміграції (повернення до України) то серед моїх знайомих
є 2 категорії: ІТ-шники та чиновники (помічник депутата) всі бажають скорішої перемоги у війні і повернення додому. От будівельники, вчителі, працівники заводів - повертатися бажання не мають. Хіба станеться чудо і в Україні зарплата виросте хоча б до рівня Румунії (2/3 рівня Чехії чи Польщі, 1/2 рівня Німеччини) і при цьому ціни не виростуть.
В теорії є ще третя категорія: тих, хто сидить тільки на допомозі, але в мене таких знайомих нема, тому не можу говорити ха їх настрої.
Вибірка так собі стосовно ІТ-шників. Я наприклад, бажаю перемоги, але вертатись назад не планую. Знайомі так само.
Тоже если честно не знаю таких. Да, есть нытики, которые сдуру ломанулись в ЮК работая на укр галере с зп 3-4к и теперь ноют как все дорого и денег не хватает. А в местные компании не берут на норм вакансии так как диплом не котируется и стаж через ФОП тоже. А одного собеса как бы ты его не прошел не достаточно - максимум предлагают пробный период на 2-3к, а там типа посмотрим. Но даже они скорее всего переедут в какую-то Польшу в крайнем случае.
Так как гарантировать что не будет повтора войны через пару лет практически невозможно, а без этого возвращаться как-то не приходит в голову.
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Додано: Вів 10 вер, 2024 19:14
BIGor написав:
Вибірка так собі стосовно ІТ-шників. Я наприклад, бажаю перемоги, але вертатись назад не планую. Знайомі так само.
Мабуть, так і є.
Я не знаю прикладів бажання повернення в цьому колі осіб.
Колега по колишній роботі сина добре зачепився в Іспанії (хоча планував їхати в Канаду).
Племінник після 1/2 року життя у Варшаві на днях підписав контракт на 1 рік на оренду квартири.
Не уявляю хресника жінки, який працює вже 1/2 року в найбільшому банку Канади, як він повернеться. З місяць тому купив собі нову Honda ZR-V.
Ех, людина швидко звикає до хорошого…
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Додано: Вів 10 вер, 2024 20:33
Дюрі-бачі написав:
BIGor Типова ситуація майже у всіх, як у кума: дружина пиляє "хочу жити як в Україні" а для цього треба заробляти тисяч 10-15 Є "на руки", а не 3-4 Є. І починаються скандали "на дітях економиш", "я не прислуга щоб сама їсти варила", "найми няню дітям", "тут манікюр не такий"
Ух яка балувана, ще і городська мабуть, та й до гарного швидко звикається. Ну а що робити таке життя. Тому і кажуть що потрібно пожити і в горі і в радості.
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Додано: Вів 10 вер, 2024 20:42
BeneFuckTor написав: Дюрі-бачі написав:
BIGor Типова ситуація майже у всіх, як у кума: дружина пиляє "хочу жити як в Україні" а для цього треба заробляти тисяч 10-15 Є "на руки", а не 3-4 Є. І починаються скандали "на дітях економиш", "я не прислуга щоб сама їсти варила", "найми няню дітям", "тут манікюр не такий"
Ух яка балувана, ще і городська мабуть, та й до гарного швидко звикається. Ну а що робити таке життя. Тому і кажуть що потрібно пожити і в горі і в радості.
Залежно від послідовності "горе"-"радість" не всяка сім'я то витримає
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Додано: Вів 10 вер, 2024 20:42
Дюрі-бачі написав:BIGor
Типова ситуація майже у всіх, як у кума: дружина пиляє "хочу жити як в Україні" а для цього треба заробляти тисяч 10-15 Є "на руки", а не 3-4 Є. І починаються скандали "на дітях економиш", "я не прислуга щоб сама їсти варила", "найми няню дітям", "тут манікюр не такий"
Можливо в деяких сильно впав рівень життя, по собі скажу, що в Україні було тяжко жити, що в Польщі, але тут є багато інших переваг. Квартир, загородних маєтків, прислуг, швейцарів, садівників і служанок і в Україні не мали. І я б не сказав що в мене якось сильно змінився рівень життя в Польщі.
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Додано: Вів 10 вер, 2024 20:50
BIGor написав:
Можливо в деяких сильно впав рівень життя
У всіх знайомих ІТ-шників кардинально впав рівень життя. Особливо в частині витрат на дітей. В Європі, незалежно від країни, найняти няню, репететиторів, ходити на гуртки гімнастики / музичну школу / кататня на роликах / ... не по карману.
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Додано: Вів 10 вер, 2024 20:55
Тут один нервово-схвильований вже дві доби пише, що його турбують не українці і не українські ІТ-ники, а виключно курди, яких він останні 3/4 сторіччя не бачив і наступні 1/4 сторіччя точно не побачить.
А насправді таке: колишній підлеглий мій, що йшов після «шабашки» додому, зайшов в магазин та погасив - цитата - «Я не з такої родини, я з боххатої, після шабашки вчора списав з батька борг в продуктовому магазині в розмірі 783грн».
Кінець цитати.
Село. Десь 150 км від Дніпра.
В голову не вдарений порожнім мішком із-за рогу вулиці, як той, що переживає за курдів, яких ніколи в житті не бачив останні 3/4 сторіччя та за попередніми даними не побачить в наступні 1/4 сторіччя - але за Срав весь форум своїми роздумами про курдів.
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Додано: Вів 10 вер, 2024 20:57
BIGor написав: Дюрі-бачі написав:BIGor
Типова ситуація майже у всіх, як у кума: дружина пиляє "хочу жити як в Україні" а для цього треба заробляти тисяч 10-15 Є "на руки", а не 3-4 Є. І починаються скандали "на дітях економиш", "я не прислуга щоб сама їсти варила", "найми няню дітям", "тут манікюр не такий"
Можливо в деяких сильно впав рівень життя, по собі скажу, що в Україні було тяжко жити, що в Польщі, але тут є багато інших переваг. Квартир, загородних маєтків, прислуг, швейцарів, садівників і служанок і в Україні не мали. І я б не сказав що в мене якось сильно змінився рівень життя в Польщі.
Ваші заробітки в Польщі зросли, отже рівень комфорту залишився на тому самому рівні. Якби Ви переїхали в Польщу, а доходи залишились би на рівні України - тоді можна було б говорити. Якщо порівнювати в лоб комуналку, бʼюті послуги, медичні послуги, вартість найманого персоналу - тут різниця в рази і ніхто наче з цим не сперечається.
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