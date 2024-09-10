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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2304230523062307> Додано: Вів 10 вер, 2024 19:01 Дюрі-бачі написав: akurt З точки зору рееміграції (повернення до України) то серед моїх знайомих

є 2 категорії: ІТ-шники та чиновники (помічник депутата) всі бажають скорішої перемоги у війні і повернення додому. От будівельники, вчителі, працівники заводів - повертатися бажання не мають. Хіба станеться чудо і в Україні зарплата виросте хоча б до рівня Румунії (2/3 рівня Чехії чи Польщі, 1/2 рівня Німеччини) і при цьому ціни не виростуть.

В теорії є ще третя категорія: тих, хто сидить тільки на допомозі, але в мене таких знайомих нема, тому не можу говорити ха їх настрої. З точки зору рееміграції (повернення до України) то серед моїх знайомихє 2 категорії: ІТ-шники та чиновники (помічник депутата) всі бажають скорішої перемоги у війні і повернення додому. От будівельники, вчителі, працівники заводів - повертатися бажання не мають. Хіба станеться чудо і в Україні зарплата виросте хоча б до рівня Румунії (2/3 рівня Чехії чи Польщі, 1/2 рівня Німеччини) і при цьому ціни не виростуть.В теорії є ще третя категорія: тих, хто сидить тільки на допомозі, але в мене таких знайомих нема, тому не можу говорити ха їх настрої.

Вибірка так собі стосовно ІТ-шників. Я наприклад, бажаю перемоги, але вертатись назад не планую. Знайомі так само. Вибірка так собі стосовно ІТ-шників. Я наприклад, бажаю перемоги, але вертатись назад не планую. Знайомі так само. BIGor

Повідомлень: 9313 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1363 раз. Подякували: 1762 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2024 19:08 BIGor Типова ситуація майже у всіх, як у кума: дружина пиляє "хочу жити як в Україні" а для цього треба заробляти тисяч 10-15 Є "на руки", а не 3-4 Є. І починаються скандали "на дітях економиш", "я не прислуга щоб сама їсти варила", "найми няню дітям", "тут манікюр не такий" Дюрі-бачі

Повідомлень: 3726 З нами з: 29.07.22 Подякував: 673 раз. Подякували: 479 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2024 19:12 BIGor написав: Дюрі-бачі написав: akurt З точки зору рееміграції (повернення до України) то серед моїх знайомих

є 2 категорії: ІТ-шники та чиновники (помічник депутата) всі бажають скорішої перемоги у війні і повернення додому. От будівельники, вчителі, працівники заводів - повертатися бажання не мають. Хіба станеться чудо і в Україні зарплата виросте хоча б до рівня Румунії (2/3 рівня Чехії чи Польщі, 1/2 рівня Німеччини) і при цьому ціни не виростуть.

В теорії є ще третя категорія: тих, хто сидить тільки на допомозі, але в мене таких знайомих нема, тому не можу говорити ха їх настрої. З точки зору рееміграції (повернення до України) то серед моїх знайомихє 2 категорії: ІТ-шники та чиновники (помічник депутата) всі бажають скорішої перемоги у війні і повернення додому. От будівельники, вчителі, працівники заводів - повертатися бажання не мають. Хіба станеться чудо і в Україні зарплата виросте хоча б до рівня Румунії (2/3 рівня Чехії чи Польщі, 1/2 рівня Німеччини) і при цьому ціни не виростуть.В теорії є ще третя категорія: тих, хто сидить тільки на допомозі, але в мене таких знайомих нема, тому не можу говорити ха їх настрої.

Вибірка так собі стосовно ІТ-шників. Я наприклад, бажаю перемоги, але вертатись назад не планую. Знайомі так само. Вибірка так собі стосовно ІТ-шників. Я наприклад, бажаю перемоги, але вертатись назад не планую. Знайомі так само.

Тоже если честно не знаю таких. Да, есть нытики, которые сдуру ломанулись в ЮК работая на укр галере с зп 3-4к и теперь ноют как все дорого и денег не хватает. А в местные компании не берут на норм вакансии так как диплом не котируется и стаж через ФОП тоже. А одного собеса как бы ты его не прошел не достаточно - максимум предлагают пробный период на 2-3к, а там типа посмотрим. Но даже они скорее всего переедут в какую-то Польшу в крайнем случае.



Так как гарантировать что не будет повтора войны через пару лет практически невозможно, а без этого возвращаться как-то не приходит в голову. Тоже если честно не знаю таких. Да, есть нытики, которые сдуру ломанулись в ЮК работая на укр галере с зп 3-4к и теперь ноют как все дорого и денег не хватает. А в местные компании не берут на норм вакансии так как диплом не котируется и стаж через ФОП тоже. А одного собеса как бы ты его не прошел не достаточно - максимум предлагают пробный период на 2-3к, а там типа посмотрим. Но даже они скорее всего переедут в какую-то Польшу в крайнем случае.Так как гарантировать что не будет повтора войны через пару лет практически невозможно, а без этого возвращаться как-то не приходит в голову. slonomag Повідомлень: 538 З нами з: 23.11.17 Подякував: 13 раз. Подякували: 132 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2024 19:14 BIGor написав: Вибірка так собі стосовно ІТ-шників. Я наприклад, бажаю перемоги, але вертатись назад не планую. Знайомі так само. Вибірка так собі стосовно ІТ-шників. Я наприклад, бажаю перемоги, але вертатись назад не планую. Знайомі так само.

Мабуть, так і є.

Я не знаю прикладів бажання повернення в цьому колі осіб.

Колега по колишній роботі сина добре зачепився в Іспанії (хоча планував їхати в Канаду).

Племінник після 1/2 року життя у Варшаві на днях підписав контракт на 1 рік на оренду квартири.

Не уявляю хресника жінки, який працює вже 1/2 року в найбільшому банку Канади, як він повернеться. З місяць тому купив собі нову Honda ZR-V.

Ех, людина швидко звикає до хорошого… Мабуть, так і є.Я не знаю прикладів бажання повернення в цьому колі осіб.Колега по колишній роботі сина добре зачепився в Іспанії (хоча планував їхати в Канаду).Племінник після 1/2 року життя у Варшаві на днях підписав контракт на 1 рік на оренду квартири.Не уявляю хресника жінки, який працює вже 1/2 року в найбільшому банку Канади, як він повернеться. З місяць тому купив собі нову Honda ZR-V.Ех, людина швидко звикає до хорошого… akurt

Повідомлень: 10017 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3690 раз. Подякували: 1306 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2024 20:33 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: BIGor Типова ситуація майже у всіх, як у кума: дружина пиляє "хочу жити як в Україні" а для цього треба заробляти тисяч 10-15 Є "на руки", а не 3-4 Є. І починаються скандали "на дітях економиш", "я не прислуга щоб сама їсти варила", "найми няню дітям", "тут манікюр не такий" BIGor Типова ситуація майже у всіх, як у кума: дружина пиляє "хочу жити як в Україні" а для цього треба заробляти тисяч 10-15 Є "на руки", а не 3-4 Є. І починаються скандали "на дітях економиш", "я не прислуга щоб сама їсти варила", "найми няню дітям", "тут манікюр не такий"



Ух яка балувана, ще і городська мабуть, та й до гарного швидко звикається. Ну а що робити таке життя. Тому і кажуть що потрібно пожити і в горі і в радості. Ух яка балувана, ще і городська мабуть, та й до гарного швидко звикається. Ну а що робити таке життя. Тому і кажуть що потрібно пожити і в горі і в радості. BeneFuckTor Повідомлень: 158 З нами з: 21.11.19 Подякував: 226 раз. Подякували: 16 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2024 20:42 Еміграція, заробітчанство BeneFuckTor написав: Дюрі-бачі написав: BIGor Типова ситуація майже у всіх, як у кума: дружина пиляє "хочу жити як в Україні" а для цього треба заробляти тисяч 10-15 Є "на руки", а не 3-4 Є. І починаються скандали "на дітях економиш", "я не прислуга щоб сама їсти варила", "найми няню дітям", "тут манікюр не такий" BIGor Типова ситуація майже у всіх, як у кума: дружина пиляє "хочу жити як в Україні" а для цього треба заробляти тисяч 10-15 Є "на руки", а не 3-4 Є. І починаються скандали "на дітях економиш", "я не прислуга щоб сама їсти варила", "найми няню дітям", "тут манікюр не такий"



Ух яка балувана, ще і городська мабуть, та й до гарного швидко звикається. Ну а що робити таке життя. Тому і кажуть що потрібно пожити і в горі і в радості. Ух яка балувана, ще і городська мабуть, та й до гарного швидко звикається. Ну а що робити таке життя. Тому і кажуть що потрібно пожити і в горі і в радості. Залежно від послідовності "горе"-"радість" не всяка сім'я то витримає Залежно від послідовності "горе"-"радість" не всяка сім'я то витримає Faceless

Модератор Повідомлень: 35247 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1451 раз. Подякували: 8023 раз. Профіль 4 8 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2024 20:42 Дюрі-бачі написав: BIGor Типова ситуація майже у всіх, як у кума: дружина пиляє "хочу жити як в Україні" а для цього треба заробляти тисяч 10-15 Є "на руки", а не 3-4 Є. І починаються скандали "на дітях економиш", "я не прислуга щоб сама їсти варила", "найми няню дітям", "тут манікюр не такий" Типова ситуація майже у всіх, як у кума: дружина пиляє "хочу жити як в Україні" а для цього треба заробляти тисяч 10-15 Є "на руки", а не 3-4 Є. І починаються скандали "на дітях економиш", "я не прислуга щоб сама їсти варила", "найми няню дітям", "тут манікюр не такий"

Можливо в деяких сильно впав рівень життя, по собі скажу, що в Україні було тяжко жити, що в Польщі, але тут є багато інших переваг. Квартир, загородних маєтків, прислуг, швейцарів, садівників і служанок і в Україні не мали. І я б не сказав що в мене якось сильно змінився рівень життя в Польщі. Можливо в деяких сильно впав рівень життя, по собі скажу, що в Україні було тяжко жити, що в Польщі, але тут є багато інших переваг. Квартир, загородних маєтків, прислуг, швейцарів, садівників і служанок і в Україні не мали. І я б не сказав що в мене якось сильно змінився рівень життя в Польщі. BIGor

Повідомлень: 9313 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1363 раз. Подякували: 1762 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2024 20:50 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Можливо в деяких сильно впав рівень життя Можливо в деяких сильно впав рівень життя

У всіх знайомих ІТ-шників кардинально впав рівень життя. Особливо в частині витрат на дітей. В Європі, незалежно від країни, найняти няню, репететиторів, ходити на гуртки гімнастики / музичну школу / кататня на роликах / ... не по карману. У всіх знайомих ІТ-шників кардинально впав рівень життя. Особливо в частині витрат на дітей. В Європі, незалежно від країни, найняти няню, репететиторів, ходити на гуртки гімнастики / музичну школу / кататня на роликах / ... не по карману. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3726 З нами з: 29.07.22 Подякував: 673 раз. Подякували: 479 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2024 20:55 Тут один нервово-схвильований вже дві доби пише, що його турбують не українці і не українські ІТ-ники, а виключно курди, яких він останні 3/4 сторіччя не бачив і наступні 1/4 сторіччя точно не побачить.

А насправді таке: колишній підлеглий мій, що йшов після «шабашки» додому, зайшов в магазин та погасив - цитата - «Я не з такої родини, я з боххатої, після шабашки вчора списав з батька борг в продуктовому магазині в розмірі 783грн».

Кінець цитати.

Село. Десь 150 км від Дніпра.

В голову не вдарений порожнім мішком із-за рогу вулиці, як той, що переживає за курдів, яких ніколи в житті не бачив останні 3/4 сторіччя та за попередніми даними не побачить в наступні 1/4 сторіччя - але за Срав весь форум своїми роздумами про курдів. akurt

Повідомлень: 10017 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3690 раз. Подякували: 1306 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2024 20:57 BIGor написав: Дюрі-бачі написав: BIGor Типова ситуація майже у всіх, як у кума: дружина пиляє "хочу жити як в Україні" а для цього треба заробляти тисяч 10-15 Є "на руки", а не 3-4 Є. І починаються скандали "на дітях економиш", "я не прислуга щоб сама їсти варила", "найми няню дітям", "тут манікюр не такий" Типова ситуація майже у всіх, як у кума: дружина пиляє "хочу жити як в Україні" а для цього треба заробляти тисяч 10-15 Є "на руки", а не 3-4 Є. І починаються скандали "на дітях економиш", "я не прислуга щоб сама їсти варила", "найми няню дітям", "тут манікюр не такий"

Можливо в деяких сильно впав рівень життя, по собі скажу, що в Україні було тяжко жити, що в Польщі, але тут є багато інших переваг. Квартир, загородних маєтків, прислуг, швейцарів, садівників і служанок і в Україні не мали. І я б не сказав що в мене якось сильно змінився рівень життя в Польщі. Можливо в деяких сильно впав рівень життя, по собі скажу, що в Україні було тяжко жити, що в Польщі, але тут є багато інших переваг. Квартир, загородних маєтків, прислуг, швейцарів, садівників і служанок і в Україні не мали. І я б не сказав що в мене якось сильно змінився рівень життя в Польщі.

Ваші заробітки в Польщі зросли, отже рівень комфорту залишився на тому самому рівні. Якби Ви переїхали в Польщу, а доходи залишились би на рівні України - тоді можна було б говорити. Якщо порівнювати в лоб комуналку, бʼюті послуги, медичні послуги, вартість найманого персоналу - тут різниця в рази і ніхто наче з цим не сперечається. Ваші заробітки в Польщі зросли, отже рівень комфорту залишився на тому самому рівні. Якби Ви переїхали в Польщу, а доходи залишились би на рівні України - тоді можна було б говорити. Якщо порівнювати в лоб комуналку, бʼюті послуги, медичні послуги, вартість найманого персоналу - тут різниця в рази і ніхто наче з цим не сперечається. gonchik74

Повідомлень: 836 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 139 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2304230523062307> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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