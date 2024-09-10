а 10 летняя история сертификатов оракл\майкрософт\гугл ?
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Додано: Вів 10 вер, 2024 21:12
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Вів 10 вер, 2024 21:15
Да, rjkz никогда не был в Турции, равно как и в иране, сомали, йемене, буркина-фасо и пр. И, дайте-ка заглянуть в будущее..., ага, увидел. И никогда не буду.
Хотя, в 2016 году стоял вопрос - куда повезти совсем маленьких тогда детей - в Турцию или Болгарию. Мы ехали не одни, часть нащей компании настаивала на Турции, ну а rjkz, сказал "дайте-ка мне заглянуть в будущее..., ага, в Турцию я детей не повезу, опасно". И поехали в Болгарию.
Уже будучи в своем апаротеле в первой линии от моря (честно говоря очень напомнило Крым), мы смотрели в прямом эфире как диктатор Эрдоган устроил псевдопутч, в результате которого устранил всех своих конкурентов, в том числе, О, УЖАС! пропагандирующих окончательный отход от исламизации некогда шедшей в цивилизованную сторону страны.
Помнится, тогда было несколько весьма стрессовых дней в Турции. Вертолеты стреляли по гражданским объектам, помнится даже несколько граждан (как минимум одна) Украины погибли. Офигенно съездили отдохнуть!
Не помню сколько гражданских тогда погибло. Да кто их считает, когда на кону такие высокие цели?
Конечно, это не идет ни в какое сравнение с землетрясением, когда погибли десятки и десятки тысяч людей. Какое это имеет значение, если Эрдоган ведет Турцию семимильными шагами к победе комму....кхе...исламизма.
После того, как турки, строившие "турецкий городок" в Киеве, очевидно, плохо изучившие свойства грунтов в "самых лучших" строительных университетах, просто обрезали сваи, если они не шли дальше. Очевидно, на пары, когда рассказывали о "ложном отказе" и как быть в таком случае, они не ходили или были под воздействием курительных смесей.
Мало того, мне приходилось быть "смежником" с турецкой строительной компанией, название которой ни запомнить ни выговорить не смог. Сказать честно? Такого пофигизма в вопросах соблюдения технологий я редко встречал. И это был международный контракт.
Собственно с середины и конца 90-х у меня твердое убеждение касательно качествва турецкого строительства. Поэтому хоть и был опечален смертью ...30 тысяч? людей, но не был удивлен.
30 тысяч!
ВОйны не было?
В общем, что сказать?
Да, я не был в Турции. Я во многих странах третьего мира не был. И как-то не стремлюсь. Кто знает, не привалит-ли наспех слепленным бетоном во время очередного землетрясения или кому-то покажется, что я недостаточно похож на правоверного мусульманина.
Насчет Канады - да, я и туда не попал. Но что-то не припомню, чтобы что-то плохое было в моих постах о Канаде. Развитая ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ страна. Не диктатура.
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