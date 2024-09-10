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#<1 ... 2304230523062307 Додано: Вів 10 вер, 2024 21:12 Re: Еміграція, заробітчанство slonomag написав: А в местные компании не берут на норм вакансии так как диплом не котируется и стаж через ФОП тоже. А в местные компании не берут на норм вакансии так как диплом не котируется и стаж через ФОП тоже.



а 10 летняя история сертификатов оракл\майкрософт\гугл ? а 10 летняя история сертификатов оракл\майкрософт\гугл ? fox767676 Повідомлень: 1976 З нами з: 13.06.20 Подякував: 309 раз. Подякували: 132 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2024 21:15 akurt написав: Гадаю, ця гілка може сміливо претендувати на занесення в Книгу рекордів Гіннеса за кількість домислів та невірних суджень, висмоктаних з пальця.

От який не є класний фахівець rjkz, але коли торкаються буття тих країн, в яких ніколи в житті не був - наприклад Канада та Туреччина, то модна читати тільки із сльозами на очах.



Панове, ну не можна ж так.

Он в повідомлення перед цим пишуть про пустелю в Туреччині.

Насправді країна побила всі рекорди прийому туристів за останні 100 років.

Повторю: побиті всі рекорди прийому туристів і особливо у порівнянні з доковідним 2019 роком, коли вийшли на небачені цифри.

В цьому році мабуть завершено буде будівництво нових пасажирських терміналів в аеропорту Анталії - попередні три НЕ СПРАВЛЯЮТЬСЯ!

Вперше в цьому році в аеропорту Анталії стався збій під час операційної діяльності - приймали та відправляли карколомну кількість літаків.



Спускайтеся з небес на землю.



Не хотів писати, але напишу; в той час як в одній країні Східної Європи вже розбіглися всі захисники, але за мізерні 13 000$ торгують як і раніше виїздом з країни - і ловлять щодня, бо придумують все нові схеми, Туреччина залишається територією безпеки:

- при населенні в 85 000 000 людей 43 000 000 це чоловіки і всі 100% військовозобовʼязані. Всі 100% перебувають на військовому обліку, всі 100% пройшли військову службу і всі 100% готові піднятися на захист своєї Батьківщини.

То навіщо нести повну бздуру про війни з якимось там курдами або якимось там Ізраїлем?

Ну прямо цирк, панове.

Краще частіше озирайтеся по боках.

Буде більше користі.



Є інший бік медалі.

Туреччина не явно, але підтримує Україну, то несіть здуру про Угорщину, про Словаччину. Притихла Румунія. Точно притихла? В неї хіба немає претензій на свої північні та східні землі?

Ото ж.

Курди їх хвилюють…



Треба сподіватися на інше.

На сьогодні якби новому очільнику МЗС - колишньому послу України в Туреччині - вдалося неможливе, то:

- Туреччина має самий сильний військово-морський флот на двох морях; самі сучасні геликоптер-носіі.

- Туреччина сама розробила та почала випуск найсучаснішого в світі танка - жодна країна світу не змогла виконати її замовлення на двигун потужністю 1500 к.с. Розробили самі.

- Туреччина сама розробила та запустила в собі винищувачі 5-го покоління.

- Туреччина не спала міцно та купила - так у Росії - але купила та має найсучасніші засоби боротьби щ літаками противника С-400.

- головне: створено культ військового. Міцний культ! Солдати в мирний час отримують такі гроші, що думають іти шукати десь роботу, чи піти добровільно в армію.



То про що ви тут воду товчите в ступі?

Цирк на дроті…

Якщо ви в бізнесі, фінансах та економіці будете керуватися чутками, гаданням на зрізі огірка та іншою дурнею, то справи ваші будуть кепські.

Щось змінюйте.

Змінюйте, панове. Час не той, щоби залити бздуру в ступу та товкти. Гадаю, ця гілка може сміливо претендувати на занесення в Книгу рекордів Гіннеса за кількість домислів та невірних суджень, висмоктаних з пальця.От який не є класний фахівецьПанове, ну не можна ж так.Он в повідомлення перед цим пишуть про пустелю в Туреччині.Насправді країна побила всі рекорди прийому туристів за останні 100 років.Повторю: побиті всі рекорди прийому туристів і особливо у порівнянні з доковідним 2019 роком, коли вийшли на небачені цифри.В цьому році мабуть завершено буде будівництво нових пасажирських терміналів в аеропорту Анталії - попередні три НЕ СПРАВЛЯЮТЬСЯ!Вперше в цьому році в аеропорту Анталії стався збій під час операційної діяльності - приймали та відправляли карколомну кількість літаків.Спускайтеся з небес на землю.Не хотів писати, але напишу; в той час як в одній країні Східної Європи вже розбіглися всі захисники, але за мізерні 13 000$ торгують як і раніше виїздом з країни - і ловлять щодня, бо придумують все нові схеми, Туреччина залишається територією безпеки:- при населенні в 85 000 000 людей 43 000 000 це чоловіки і всі 100% військовозобовʼязані. Всі 100% перебувають на військовому обліку, всі 100% пройшли військову службу і всі 100% готові піднятися на захист своєї Батьківщини.То навіщо нести повну бздуру про війни з якимось там курдами або якимось там Ізраїлем?Ну прямо цирк, панове.Краще частіше озирайтеся по боках.Буде більше користі.Є інший бік медалі.Туреччина не явно, але підтримує Україну, то несіть здуру про Угорщину, про Словаччину. Притихла Румунія. Точно притихла? В неї хіба немає претензій на свої північні та східні землі?Ото ж.Курди їх хвилюють…Треба сподіватися на інше.На сьогодні якби новому очільнику МЗС - колишньому послу України в Туреччині - вдалося неможливе, то:- Туреччина має самий сильний військово-морський флот на двох морях; самі сучасні геликоптер-носіі.- Туреччина сама розробила та почала випуск найсучаснішого в світі танка - жодна країна світу не змогла виконати її замовлення на двигун потужністю 1500 к.с. Розробили самі.- Туреччина сама розробила та запустила в собі винищувачі 5-го покоління.- Туреччина не спала міцно та купила - так у Росії - але купила та має найсучасніші засоби боротьби щ літаками противника С-400.- головне: створено культ військового. Міцний культ! Солдати в мирний час отримують такі гроші, що думають іти шукати десь роботу, чи піти добровільно в армію.То про що ви тут воду товчите в ступі?Цирк на дроті…Якщо ви в бізнесі, фінансах та економіці будете керуватися чутками, гаданням на зрізі огірка та іншою дурнею, то справи ваші будуть кепські.Щось змінюйте.Змінюйте, панове. Час не той, щоби залити бздуру в ступу та товкти.



Да, rjkz никогда не был в Турции, равно как и в иране, сомали, йемене, буркина-фасо и пр. И, дайте-ка заглянуть в будущее..., ага, увидел. И никогда не буду.

Хотя, в 2016 году стоял вопрос - куда повезти совсем маленьких тогда детей - в Турцию или Болгарию. Мы ехали не одни, часть нащей компании настаивала на Турции, ну а rjkz, сказал "дайте-ка мне заглянуть в будущее..., ага, в Турцию я детей не повезу, опасно". И поехали в Болгарию.

Уже будучи в своем апаротеле в первой линии от моря (честно говоря очень напомнило Крым), мы смотрели в прямом эфире как диктатор Эрдоган устроил псевдопутч, в результате которого устранил всех своих конкурентов, в том числе, О, УЖАС! пропагандирующих окончательный отход от исламизации некогда шедшей в цивилизованную сторону страны.

Помнится, тогда было несколько весьма стрессовых дней в Турции. Вертолеты стреляли по гражданским объектам, помнится даже несколько граждан (как минимум одна) Украины погибли. Офигенно съездили отдохнуть!

Не помню сколько гражданских тогда погибло. Да кто их считает, когда на кону такие высокие цели?

Конечно, это не идет ни в какое сравнение с землетрясением, когда погибли десятки и десятки тысяч людей. Какое это имеет значение, если Эрдоган ведет Турцию семимильными шагами к победе комму....кхе...исламизма.

После того, как турки, строившие "турецкий городок" в Киеве, очевидно, плохо изучившие свойства грунтов в "самых лучших" строительных университетах, просто обрезали сваи, если они не шли дальше. Очевидно, на пары, когда рассказывали о "ложном отказе" и как быть в таком случае, они не ходили или были под воздействием курительных смесей.

Мало того, мне приходилось быть "смежником" с турецкой строительной компанией, название которой ни запомнить ни выговорить не смог. Сказать честно? Такого пофигизма в вопросах соблюдения технологий я редко встречал. И это был международный контракт.

Собственно с середины и конца 90-х у меня твердое убеждение касательно качествва турецкого строительства. Поэтому хоть и был опечален смертью ...30 тысяч? людей, но не был удивлен.

30 тысяч!

ВОйны не было?

В общем, что сказать?

Да, я не был в Турции. Я во многих странах третьего мира не был. И как-то не стремлюсь. Кто знает, не привалит-ли наспех слепленным бетоном во время очередного землетрясения или кому-то покажется, что я недостаточно похож на правоверного мусульманина.

Насчет Канады - да, я и туда не попал. Но что-то не припомню, чтобы что-то плохое было в моих постах о Канаде. Развитая ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ страна. Не диктатура. Да, rjkz никогда не был в Турции, равно как и в иране, сомали, йемене, буркина-фасо и пр. И, дайте-ка заглянуть в будущее..., ага, увидел. И никогда не буду.Хотя, в 2016 году стоял вопрос - куда повезти совсем маленьких тогда детей - в Турцию или Болгарию. Мы ехали не одни, часть нащей компании настаивала на Турции, ну а rjkz, сказал "дайте-ка мне заглянуть в будущее..., ага, в Турцию я детей не повезу, опасно". И поехали в Болгарию.Уже будучи в своем апаротеле в первой линии от моря (честно говоря очень напомнило Крым), мы смотрели в прямом эфире как диктатор Эрдоган устроил псевдопутч, в результате которого устранил всех своих конкурентов, в том числе, О, УЖАС! пропагандирующих окончательный отход от исламизации некогда шедшей в цивилизованную сторону страны.Помнится, тогда было несколько весьма стрессовых дней в Турции. Вертолеты стреляли по гражданским объектам, помнится даже несколько граждан (как минимум одна) Украины погибли. Офигенно съездили отдохнуть!Не помню сколько гражданских тогда погибло. Да кто их считает, когда на кону такие высокие цели?Конечно, это не идет ни в какое сравнение с землетрясением, когда погибли десятки и десятки тысяч людей. Какое это имеет значение, если Эрдоган ведет Турцию семимильными шагами к победе комму....кхе...исламизма.После того, как турки, строившие "турецкий городок" в Киеве, очевидно, плохо изучившие свойства грунтов в "самых лучших" строительных университетах, просто обрезали сваи, если они не шли дальше. Очевидно, на пары, когда рассказывали о "ложном отказе" и как быть в таком случае, они не ходили или были под воздействием курительных смесей.Мало того, мне приходилось быть "смежником" с турецкой строительной компанией, название которой ни запомнить ни выговорить не смог. Сказать честно? Такого пофигизма в вопросах соблюдения технологий я редко встречал. И это был международный контракт.Собственно с середины и конца 90-х у меня твердое убеждение касательно качествва турецкого строительства. Поэтому хоть и был опечален смертью ...30 тысяч? людей, но не был удивлен.30 тысяч!ВОйны не было?В общем, что сказать?Да, я не был в Турции. Я во многих странах третьего мира не был. И как-то не стремлюсь. Кто знает, не привалит-ли наспех слепленным бетоном во время очередного землетрясения или кому-то покажется, что я недостаточно похож на правоверного мусульманина.Насчет Канады - да, я и туда не попал. Но что-то не припомню, чтобы что-то плохое было в моих постах о Канаде. Развитая ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ страна. Не диктатура. rjkz

Повідомлень: 16960 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8418 раз. Подякували: 5303 раз. Профіль 8 3 6 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2024 22:49 Не путайте грешное с праведным: это разные вещи: куда повезти детей на отдых: в Болгарию или в Турцию - и разглагольствовать о войне между Израилем и Турцией.

Я никогда не был в Нью Йорке и пока не собираюсь.

Это же не значит, что я должен нести всякий бред о войне между Нью Йорком и Исландией?

Или означает?

Не валите свой авторитет и реальные достижения: кроме этого все просто отлично.

И я именно тот, который всегда говорил, что из мыслей и деяний rjkz надо составить книгу, а посты на этом форуме конспектировать.

Но это ваш реальный прокол. Правда, единственный.

Реально удивительно читать мысли о том, где вы никогда в жизни не были и никогда в жизни скорее всего не будете. Или вы пишете и о марсианах? Вроде нет.

Например, я не гинеколог и потому не пишу о лечении эрозии шейки матки.

Тем более на Финансовом форуме Украины и на ветке «Еміграція, заробітчанство».



P.S. Это реально прикольно читать, как вы, глядя с мыса Сарыч в подзорную трубу на берег Турции (расстояние кажется 256 км) рассмотрели в господине Эрдогане диктатора. После реально демократических выборов с перевесом всего кажется в один не полный процент. Какой там был перевес в выборах Байден-Трамп? Кто из них диктатор? Откажетесь от страны, руководимой диктатором, победившим на демократических выборах с перевесом менее 1%?

Там резкость в подзорной трубе правильная была? Глаза не болели?

Еще какие-то страны были видны?

Только Турция, Канада, где однозначно диктаторская власть: правит сын папы, который правил много Канадой много много лет?

Или может еще какие соседние с Украиной страны были видны например на севере и востоке? Тем нигде диктаторы еще не пробегали?

Не заметили?

Как вам младший сын короля Брунея?

Симпатичный мальчишка, но он же по закону не наследный принц - а заметно, что папа хочет его после себя поставить. Папа диктатор однозначно.

Какое ваше мнение: пусть симпотный мальчишка правит или его старший брат?

Я чего спрашиваю: в Брунее вы точно не были, а потому имеете точное мнение.

В Туркеменистане папа, который с дуру передал пост президента сыну, взял да и укрепил свое положение председателя парламента. Сын вроде уже и не при делах. Папа-диктатор, отравивший предыдущего президента, теперь травит родного сына. Как думаете, чем закончится противостояние диктатора- председателя парламента с родным сыном-президентом?

Вы же в Туркмении точно не были, потому вывод - на вес золота.

Не хотите посмотреть с набережной Long Beach в крымско-турецко-канадский бинокль и вынести точный вердикт - будет там бойня между старым и молодым диктаторами?



P.P.S. Примите с иронией мое дружеское послание. Ну реально несолидно для такого человека, как вы, было именно то, что вы сама выделили выше жирным шрифтом. akurt

Повідомлень: 10018 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3690 раз. Подякували: 1306 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2304230523062307 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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