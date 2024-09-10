а 10 летняя история сертификатов оракл\майкрософт\гугл ?
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Додано: Вів 10 вер, 2024 21:12
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Вів 10 вер, 2024 21:15
Да, rjkz никогда не был в Турции, равно как и в иране, сомали, йемене, буркина-фасо и пр. И, дайте-ка заглянуть в будущее..., ага, увидел. И никогда не буду.
Хотя, в 2016 году стоял вопрос - куда повезти совсем маленьких тогда детей - в Турцию или Болгарию. Мы ехали не одни, часть нащей компании настаивала на Турции, ну а rjkz, сказал "дайте-ка мне заглянуть в будущее..., ага, в Турцию я детей не повезу, опасно". И поехали в Болгарию.
Уже будучи в своем апаротеле в первой линии от моря (честно говоря очень напомнило Крым), мы смотрели в прямом эфире как диктатор Эрдоган устроил псевдопутч, в результате которого устранил всех своих конкурентов, в том числе, О, УЖАС! пропагандирующих окончательный отход от исламизации некогда шедшей в цивилизованную сторону страны.
Помнится, тогда было несколько весьма стрессовых дней в Турции. Вертолеты стреляли по гражданским объектам, помнится даже несколько граждан (как минимум одна) Украины погибли. Офигенно съездили отдохнуть!
Не помню сколько гражданских тогда погибло. Да кто их считает, когда на кону такие высокие цели?
Конечно, это не идет ни в какое сравнение с землетрясением, когда погибли десятки и десятки тысяч людей. Какое это имеет значение, если Эрдоган ведет Турцию семимильными шагами к победе комму....кхе...исламизма.
После того, как турки, строившие "турецкий городок" в Киеве, очевидно, плохо изучившие свойства грунтов в "самых лучших" строительных университетах, просто обрезали сваи, если они не шли дальше. Очевидно, на пары, когда рассказывали о "ложном отказе" и как быть в таком случае, они не ходили или были под воздействием курительных смесей.
Мало того, мне приходилось быть "смежником" с турецкой строительной компанией, название которой ни запомнить ни выговорить не смог. Сказать честно? Такого пофигизма в вопросах соблюдения технологий я редко встречал. И это был международный контракт.
Собственно с середины и конца 90-х у меня твердое убеждение касательно качествва турецкого строительства. Поэтому хоть и был опечален смертью ...30 тысяч? людей, но не был удивлен.
30 тысяч!
ВОйны не было?
В общем, что сказать?
Да, я не был в Турции. Я во многих странах третьего мира не был. И как-то не стремлюсь. Кто знает, не привалит-ли наспех слепленным бетоном во время очередного землетрясения или кому-то покажется, что я недостаточно похож на правоверного мусульманина.
Насчет Канады - да, я и туда не попал. Но что-то не припомню, чтобы что-то плохое было в моих постах о Канаде. Развитая ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ страна. Не диктатура.
Додано: Вів 10 вер, 2024 22:49
Не путайте грешное с праведным: это разные вещи: куда повезти детей на отдых: в Болгарию или в Турцию - и разглагольствовать о войне между Израилем и Турцией.
Я никогда не был в Нью Йорке и пока не собираюсь.
Это же не значит, что я должен нести всякий бред о войне между Нью Йорком и Исландией?
Или означает?
Не валите свой авторитет и реальные достижения: кроме этого все просто отлично.
И я именно тот, который всегда говорил, что из мыслей и деяний rjkz надо составить книгу, а посты на этом форуме конспектировать.
Но это ваш реальный прокол. Правда, единственный.
Реально удивительно читать мысли о том, где вы никогда в жизни не были и никогда в жизни скорее всего не будете. Или вы пишете и о марсианах? Вроде нет.
Например, я не гинеколог и потому не пишу о лечении эрозии шейки матки.
Тем более на Финансовом форуме Украины и на ветке «Еміграція, заробітчанство».
P.S. Это реально прикольно читать, как вы, глядя с мыса Сарыч в подзорную трубу на берег Турции (расстояние кажется 256 км) рассмотрели в господине Эрдогане диктатора. После реально демократических выборов с перевесом всего кажется в один не полный процент. Какой там был перевес в выборах Байден-Трамп? Кто из них диктатор? Откажетесь от страны, руководимой диктатором, победившим на демократических выборах с перевесом менее 1%?
Там резкость в подзорной трубе правильная была? Глаза не болели?
Еще какие-то страны были видны?
Только Турция, Канада, где однозначно диктаторская власть: правит сын папы, который правил много Канадой много много лет?
Или может еще какие соседние с Украиной страны были видны например на севере и востоке? Тем нигде диктаторы еще не пробегали?
Не заметили?
Как вам младший сын короля Брунея?
Симпатичный мальчишка, но он же по закону не наследный принц - а заметно, что папа хочет его после себя поставить. Папа диктатор однозначно.
Какое ваше мнение: пусть симпотный мальчишка правит или его старший брат?
Я чего спрашиваю: в Брунее вы точно не были, а потому имеете точное мнение.
В Туркеменистане папа, который с дуру передал пост президента сыну, взял да и укрепил свое положение председателя парламента. Сын вроде уже и не при делах. Папа-диктатор, отравивший предыдущего президента, теперь травит родного сына. Как думаете, чем закончится противостояние диктатора- председателя парламента с родным сыном-президентом?
Вы же в Туркмении точно не были, потому вывод - на вес золота.
Не хотите посмотреть с набережной Long Beach в крымско-турецко-канадский бинокль и вынести точный вердикт - будет там бойня между старым и молодым диктаторами?
P.P.S. Примите с иронией мое дружеское послание. Ну реально несолидно для такого человека, как вы, было именно то, что вы сама выделили выше жирным шрифтом.
Додано: Сер 11 вер, 2024 00:09
Re: Еміграція, заробітчанство
Звичайно, я саме про таку послідовність.
Про що розмови звичайно що 2к за дніпром і 2к в слокіїї це що сторож і директриса.
Там тобі всі кланяються, а там ти кланяєшся))
взяти новенький мерседес за скіли там 40к. Яка ціна то офіційного там і там.
ось що видав гпт:
Додано: Сер 11 вер, 2024 00:46
Хз, это скорее бонус к основному образованию, но сами по себе они ничего не решают. Не ну европейцев тоже можно понять - приехал чувак с далекой Украины, типа где-то там работал на какой-то галере 10 лет, но показать особо нечего так как тебя вечно кидали между проектами и 90% твоей работы это какие-то огрызки с разных проектов. Поэтому и нанимают на пару месяцев посмотреть. А там может и выбьешь повышение если действительно покажешь что ты стоишь тех денег которые просишь.
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