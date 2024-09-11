akurt написав:

Гадаю, ця гілка може сміливо претендувати на занесення в Книгу рекордів Гіннеса за кількість домислів та невірних суджень, висмоктаних з пальця.От який не є класний фахівецьПанове, ну не можна ж так.Он в повідомлення перед цим пишуть про пустелю в Туреччині.Насправді країна побила всі рекорди прийому туристів за останні 100 років.Повторю: побиті всі рекорди прийому туристів і особливо у порівнянні з доковідним 2019 роком, коли вийшли на небачені цифри.В цьому році мабуть завершено буде будівництво нових пасажирських терміналів в аеропорту Анталії - попередні три НЕ СПРАВЛЯЮТЬСЯ!Вперше в цьому році в аеропорту Анталії стався збій під час операційної діяльності - приймали та відправляли карколомну кількість літаків.Спускайтеся з небес на землю.Не хотів писати, але напишу; в той час як в одній країні Східної Європи вже розбіглися всі захисники, але за мізерні 13 000$ торгують як і раніше виїздом з країни - і ловлять щодня, бо придумують все нові схеми, Туреччина залишається територією безпеки:- при населенні в 85 000 000 людей 43 000 000 це чоловіки і всі 100% військовозобовʼязані. Всі 100% перебувають на військовому обліку, всі 100% пройшли військову службу і всі 100% готові піднятися на захист своєї Батьківщини.То навіщо нести повну бздуру про війни з якимось там курдами або якимось там Ізраїлем?Ну прямо цирк, панове.Краще частіше озирайтеся по боках.Буде більше користі.Є інший бік медалі.Туреччина не явно, але підтримує Україну, то несіть здуру про Угорщину, про Словаччину. Притихла Румунія. Точно притихла? В неї хіба немає претензій на свої північні та східні землі?Ото ж.Курди їх хвилюють…Треба сподіватися на інше.На сьогодні якби новому очільнику МЗС - колишньому послу України в Туреччині - вдалося неможливе, то:- Туреччина має самий сильний військово-морський флот на двох морях; самі сучасні геликоптер-носіі.- Туреччина сама розробила та почала випуск найсучаснішого в світі танка - жодна країна світу не змогла виконати її замовлення на двигун потужністю 1500 к.с. Розробили самі.- Туреччина сама розробила та запустила в собі винищувачі 5-го покоління.- Туреччина не спала міцно та купила - так у Росії - але купила та має найсучасніші засоби боротьби щ літаками противника С-400.- головне: створено культ військового. Міцний культ! Солдати в мирний час отримують такі гроші, що думають іти шукати десь роботу, чи піти добровільно в армію.То про що ви тут воду товчите в ступі?Цирк на дроті…Якщо ви в бізнесі, фінансах та економіці будете керуватися чутками, гаданням на зрізі огірка та іншою дурнею, то справи ваші будуть кепські.Щось змінюйте.Змінюйте, панове. Час не той, щоби залити бздуру в ступу та товкти.