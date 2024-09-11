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akurt написав:Гадаю, ця гілка може сміливо претендувати на занесення в Книгу рекордів Гіннеса за кількість домислів та невірних суджень, висмоктаних з пальця. От який не є класний фахівець rjkz, але коли торкаються буття тих країн, в яких ніколи в житті не був - наприклад Канада та Туреччина, то модна читати тільки із сльозами на очах.
Панове, ну не можна ж так. Он в повідомлення перед цим пишуть про пустелю в Туреччині. Насправді країна побила всі рекорди прийому туристів за останні 100 років. Повторю: побиті всі рекорди прийому туристів і особливо у порівнянні з доковідним 2019 роком, коли вийшли на небачені цифри. В цьому році мабуть завершено буде будівництво нових пасажирських терміналів в аеропорту Анталії - попередні три НЕ СПРАВЛЯЮТЬСЯ! Вперше в цьому році в аеропорту Анталії стався збій під час операційної діяльності - приймали та відправляли карколомну кількість літаків.
Спускайтеся з небес на землю.
Не хотів писати, але напишу; в той час як в одній країні Східної Європи вже розбіглися всі захисники, але за мізерні 13 000$ торгують як і раніше виїздом з країни - і ловлять щодня, бо придумують все нові схеми, Туреччина залишається територією безпеки: - при населенні в 85 000 000 людей 43 000 000 це чоловіки і всі 100% військовозобовʼязані. Всі 100% перебувають на військовому обліку, всі 100% пройшли військову службу і всі 100% готові піднятися на захист своєї Батьківщини. То навіщо нести повну бздуру про війни з якимось там курдами або якимось там Ізраїлем? Ну прямо цирк, панове. Краще частіше озирайтеся по боках. Буде більше користі.
Є інший бік медалі. Туреччина не явно, але підтримує Україну, то несіть здуру про Угорщину, про Словаччину. Притихла Румунія. Точно притихла? В неї хіба немає претензій на свої північні та східні землі? Ото ж. Курди їх хвилюють…
Треба сподіватися на інше. На сьогодні якби новому очільнику МЗС - колишньому послу України в Туреччині - вдалося неможливе, то: - Туреччина має самий сильний військово-морський флот на двох морях; самі сучасні геликоптер-носіі. - Туреччина сама розробила та почала випуск найсучаснішого в світі танка - жодна країна світу не змогла виконати її замовлення на двигун потужністю 1500 к.с. Розробили самі. - Туреччина сама розробила та запустила в собі винищувачі 5-го покоління. - Туреччина не спала міцно та купила - так у Росії - але купила та має найсучасніші засоби боротьби щ літаками противника С-400. - головне: створено культ військового. Міцний культ! Солдати в мирний час отримують такі гроші, що думають іти шукати десь роботу, чи піти добровільно в армію.
То про що ви тут воду товчите в ступі? Цирк на дроті… Якщо ви в бізнесі, фінансах та економіці будете керуватися чутками, гаданням на зрізі огірка та іншою дурнею, то справи ваші будуть кепські. Щось змінюйте. Змінюйте, панове. Час не той, щоби залити бздуру в ступу та товкти.
Да, rjkz никогда не был в Турции, равно как и в иране, сомали, йемене, буркина-фасо и пр. И, дайте-ка заглянуть в будущее..., ага, увидел. И никогда не буду. Хотя, в 2016 году стоял вопрос - куда повезти совсем маленьких тогда детей - в Турцию или Болгарию. Мы ехали не одни, часть нащей компании настаивала на Турции, ну а rjkz, сказал "дайте-ка мне заглянуть в будущее..., ага, в Турцию я детей не повезу, опасно". И поехали в Болгарию. Уже будучи в своем апаротеле в первой линии от моря (честно говоря очень напомнило Крым), мы смотрели в прямом эфире как диктатор Эрдоган устроил псевдопутч, в результате которого устранил всех своих конкурентов, в том числе, О, УЖАС! пропагандирующих окончательный отход от исламизации некогда шедшей в цивилизованную сторону страны. Помнится, тогда было несколько весьма стрессовых дней в Турции. Вертолеты стреляли по гражданским объектам, помнится даже несколько граждан (как минимум одна) Украины погибли. Офигенно съездили отдохнуть! Не помню сколько гражданских тогда погибло. Да кто их считает, когда на кону такие высокие цели? Конечно, это не идет ни в какое сравнение с землетрясением, когда погибли десятки и десятки тысяч людей. Какое это имеет значение, если Эрдоган ведет Турцию семимильными шагами к победе комму....кхе...исламизма. После того, как турки, строившие "турецкий городок" в Киеве, очевидно, плохо изучившие свойства грунтов в "самых лучших" строительных университетах, просто обрезали сваи, если они не шли дальше. Очевидно, на пары, когда рассказывали о "ложном отказе" и как быть в таком случае, они не ходили или были под воздействием курительных смесей. Мало того, мне приходилось быть "смежником" с турецкой строительной компанией, название которой ни запомнить ни выговорить не смог. Сказать честно? Такого пофигизма в вопросах соблюдения технологий я редко встречал. И это был международный контракт. Собственно с середины и конца 90-х у меня твердое убеждение касательно качествва турецкого строительства. Поэтому хоть и был опечален смертью ...30 тысяч? людей, но не был удивлен. 30 тысяч! ВОйны не было? В общем, что сказать? Да, я не был в Турции. Я во многих странах третьего мира не был. И как-то не стремлюсь. Кто знает, не привалит-ли наспех слепленным бетоном во время очередного землетрясения или кому-то покажется, что я недостаточно похож на правоверного мусульманина. Насчет Канады - да, я и туда не попал. Но что-то не припомню, чтобы что-то плохое было в моих постах о Канаде. Развитая ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ страна. Не диктатура.
Не путайте грешное с праведным: это разные вещи: куда повезти детей на отдых: в Болгарию или в Турцию - и разглагольствовать о войне между Израилем и Турцией. Я никогда не был в Нью Йорке и пока не собираюсь. Это же не значит, что я должен нести всякий бред о войне между Нью Йорком и Исландией? Или означает?
Востаннє редагувалось akurt в Сер 11 вер, 2024 04:02, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:"горе"-"радість" не всяка сім'я то витримає
Звичайно, я саме про таку послідовність.
Про що розмови звичайно що 2к за дніпром і 2к в слокіїї це що сторож і директриса. Там тобі всі кланяються, а там ти кланяєшся)) взяти новенький мерседес за скіли там 40к. Яка ціна то офіційного там і там.
ось що видав гпт:
Орієнтовні ціни на ТО для Mercedes-Benz:
В Україні: Вартість планового технічного обслуговування для більшості моделей Mercedes-Benz може коливатися від 6 000 до 15 000 гривень і більше за одне відвідування, залежно від моделі та обсягу робіт. Наприклад, базове ТО (заміна масла, фільтрів) для C-Class або E-Class може коштувати від 6 000 до 10 000 гривень. Більш комплексне ТО, яке включає заміну гальмівних колодок, інших витратних матеріалів, може коштувати від 12 000 до 20 000 гривень або більше.
У Словаччині: Вартість ТО в Словаччині може бути трохи вищою через більш високі ціни на робочу силу та витратні матеріали, порівняно з Україною. Орієнтовно, базове ТО може коштувати від 250 до 400 євро, що еквівалентно приблизно 10 000 - 16 000 гривень. Комплексне ТО може коштувати від 400 до 800 євро (16 000 - 32 000 гривень).
slonomag написав:А в местные компании не берут на норм вакансии так как диплом не котируется и стаж через ФОП тоже.
а 10 летняя история сертификатов оракл\майкрософт\гугл ?
Хз, это скорее бонус к основному образованию, но сами по себе они ничего не решают. Не ну европейцев тоже можно понять - приехал чувак с далекой Украины, типа где-то там работал на какой-то галере 10 лет, но показать особо нечего так как тебя вечно кидали между проектами и 90% твоей работы это какие-то огрызки с разных проектов. Поэтому и нанимают на пару месяцев посмотреть. А там может и выбьешь повышение если действительно покажешь что ты стоишь тех денег которые просишь.
Shaman написав:більше повірю в 100% курдів (які ж теж входять в ці 43 млн), які стануть на захист своєї поки що неіснуючої Батьківщини. життя трохи складніше, ніж в світі, де існують лише мільйонери
Слава Богу, що в більшості своїй громадяни Туреччини не знають українську мову та не читають оце все лайно і всю цю дурню прогнозистів та [b]апологетів війни там[/b], де ніколи в житті не були і вже ніколи в житті не будуть. Було б дуже соромно за те, чим наповнюють Фінансовий форум України.
То есть, они не слушают своего "великого кормчего" Эрдогана? Не так давно не Эрдоган-ли грозился напасть на Израиль? Так кто апологет войны?
Дюрі-бачі написав:BIGor Типова ситуація майже у всіх, як у кума: дружина пиляє "хочу жити як в Україні" а для цього треба заробляти тисяч 10-15 Є "на руки", а не 3-4 Є. І починаються скандали "на дітях економиш", "я не прислуга щоб сама їсти варила", "найми няню дітям", "тут манікюр не такий"
Дюрі-бачі написав:BIGor Типова ситуація майже у всіх, як у кума: дружина пиляє "хочу жити як в Україні" а для цього треба заробляти тисяч 10-15 Є "на руки", а не 3-4 Є. І починаються скандали "на дітях економиш", "я не прислуга щоб сама їсти варила", "найми няню дітям", "тут манікюр не такий"
нехай їй кум натякне, що в Європі зазвичай працюють обидва. й заробить собі на прислугу