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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 вер, 2024 10:29
Клінтон так само перемагала Трампа у 2016
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fox767676
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Додано: Сер 11 вер, 2024 10:32
fox767676 написав:
Клінтон так само перемагала Трампа у 2016
а з 2020 року Трамп досі не може повірити, що програв - але програв
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Shaman
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Додано: Сер 11 вер, 2024 10:32
Shaman написав: fox767676 написав:
Клінтон так само перемагала Трампа у 2016
а з 2020 року Трамп досі не може повірити, що програв - але програв
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flyman
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Додано: Сер 11 вер, 2024 10:36
Чи є тут хто з досвідом проживання у Порт-Морсбі?
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Investor_K
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Додано: Сер 11 вер, 2024 11:24
Investor_K написав:
Чи є тут хто з досвідом проживання у Порт-Морсбі?
Це як запитати: чи присутні на форумі нащадки Міклухо-Маклая.) А взагалі з такими питаннями - до Акурта. Де він тільки не бував...
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ihorkyiv
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Додано: Сер 11 вер, 2024 11:51
ihorkyiv написав: Investor_K написав:
Чи є тут хто з досвідом проживання у Порт-Морсбі?
Це як запитати: чи присутні на форумі нащадки Міклухо-Маклая.) А взагалі з такими питаннями - до Акурта. Де він тільки не бував...
не варто питати щось важливе у віртуального мандрівника)))
Тому що:
Shaman написав:
Akurt, ніхто на твою посаду головного брехуна гілки й взагалі форуму не претендує.
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Додано: Сер 11 вер, 2024 12:03
fox767676 написав:
Клінтон так само перемагала Трампа у 2016
С Клинтон была совсем другая ситуация... Ее многие американцы воспринимали очень негативно и ни при каких обстоятельствах не были готовы за нее голосовать, пусть хоть сто дебатов выиграет
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antey1969
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