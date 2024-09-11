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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2305230623072308
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 10:29

  Shaman написав:ось чим в першу чергу відрізняється демократія від автократії - так це інтригою, хто переможе. в автократії інтрига лише, скільки намалюють, й хто найбільше прогнеться з 99% підтримки :D
Дебати кандидатів у президенти США: 63% американських виборців заявили, що Гарріс перевершила Трампа — опитування
а тут вже дехто записав Трампа в переможці...


Клінтон так само перемагала Трампа у 2016
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 10:32

  fox767676 написав:
  Shaman написав:ось чим в першу чергу відрізняється демократія від автократії - так це інтригою, хто переможе. в автократії інтрига лише, скільки намалюють, й хто найбільше прогнеться з 99% підтримки :D
Дебати кандидатів у президенти США: 63% американських виборців заявили, що Гарріс перевершила Трампа — опитування
а тут вже дехто записав Трампа в переможці...

Клінтон так само перемагала Трампа у 2016

а з 2020 року Трамп досі не може повірити, що програв - але програв :)
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 10:32

  Shaman написав:
  fox767676 написав:
  Shaman написав:ось чим в першу чергу відрізняється демократія від автократії - так це інтригою, хто переможе. в автократії інтрига лише, скільки намалюють, й хто найбільше прогнеться з 99% підтримки :D
Дебати кандидатів у президенти США: 63% американських виборців заявили, що Гарріс перевершила Трампа — опитування
а тут вже дехто записав Трампа в переможці...

Клінтон так само перемагала Трампа у 2016

а з 2020 року Трамп досі не може повірити, що програв - але програв :)

голосами по почті
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 10:36

Re: Еміграція, заробітчанство

Чи є тут хто з досвідом проживання у Порт-Морсбі?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 11:24

  Investor_K написав:Чи є тут хто з досвідом проживання у Порт-Морсбі?

Це як запитати: чи присутні на форумі нащадки Міклухо-Маклая.) А взагалі з такими питаннями - до Акурта. Де він тільки не бував...
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 11:51

  ihorkyiv написав:
  Investor_K написав:Чи є тут хто з досвідом проживання у Порт-Морсбі?

Це як запитати: чи присутні на форумі нащадки Міклухо-Маклая.) А взагалі з такими питаннями - до Акурта. Де він тільки не бував...

не варто питати щось важливе у віртуального мандрівника)))
Тому що:
  Shaman написав:Akurt, ніхто на твою посаду головного брехуна гілки й взагалі форуму не претендує.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 12:03

  fox767676 написав:
  Shaman написав:ось чим в першу чергу відрізняється демократія від автократії - так це інтригою, хто переможе. в автократії інтрига лише, скільки намалюють, й хто найбільше прогнеться з 99% підтримки :D
Дебати кандидатів у президенти США: 63% американських виборців заявили, що Гарріс перевершила Трампа — опитування
а тут вже дехто записав Трампа в переможці...


Клінтон так само перемагала Трампа у 2016

С Клинтон была совсем другая ситуация... Ее многие американцы воспринимали очень негативно и ни при каких обстоятельствах не были готовы за нее голосовать, пусть хоть сто дебатов выиграет
antey1969
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  #<1 ... 2305230623072308
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