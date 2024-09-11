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Investor_K написав:Чи є тут хто з досвідом проживання у Порт-Морсбі?
Це як запитати: чи присутні на форумі нащадки Міклухо-Маклая.) А взагалі з такими питаннями - до Акурта. Де він тільки не бував...
Дякую за рекомендацію. Але в даному випадку докладу відповідь дасть rjkz. Про ті країни, де я НЕ бував, ніколи не вставляю свої «5 копійок». Натомість пан rjkz, коли років 10 тому був у Криму, то дивився у підзорну трубу в бік Порт-Морсбі ретельно. Вивчав тамтешню диктатуру і прогнозував війну з Австралією, де теж ніколи не бував. Він напише, чи є диктором правитель тих земель, який панує вже третій термін. З цього треба почати.
Щойно пройшовся з нашими українцями вулицями та ланами невеличкого містечка, який памʼятає молодого ДʼАртаньяна. Собор XVII cторіччя. Сторожова башта (дуже висока) XIII сторіччя. Ми пройшли 5 км, я слухав, як живуть французи. Не без «тарганів» в голові.
На пагорбі розташований двоповерховий майже палац одного майже звичайного француза. Камʼяниця. Дуже великий гараж - деревʼяний. Там зберігаються 6 (шість) раритетних автівок. За автівки у Франції платять податки. Цей пан регулярно НЕ платить, заявляючи, що в нього немає грошей і він «Pauvre» (малоімущій). Мерія нічого з ним не може зробити: Рauvre і все!
За нашу подорож в 5 км зустрічали на мій подив багато людей, які ходять пішки. Першим зустріли мсьє Кловіса. Йому вже було 90 років, тому він користується двома палицями. Другими зустріли сімейну пару: дуже приємні люди. Коли відійшли метрів на 10, то мені сказали, що жінці вже було 80. Я озирнувся: 80????? Ну, я би дав 60… Скільки чоловіку - не сказали. Схожий на пана Воробʼянінова із фільма «12 стільців». Вони сідали в авто їхати в ресторацію на обід. Обід в палаці (реально) десь в 20 км. Обід в ресторані коштує 16€. Ну ось така сімейна пара.
Третіми та четвертими на різних ділянках були спортивного виду жінки, які йшли пішки досить швидко одна з них була в шортах і мала ноги спортсменки - прямо мʼязі. Скільки років цим спортсменкам, мені не сказали, але на пенсію тут виходять в 64+. Стрункі та підтягнуті, ніяких розпухлий з від сала та горілки сідниць та животів…
Саме цікаве виявилося пізніше: Наші люди заявили, що у французів не прийнято вкладати гроші в банк. Не французька то справа. Вкладають в нерухомість: у кожного з цих людей у власності як мінімум квартира в Тулузі, приватний будинок в годині їзди від Тулузи та декілька гектарів лісу у володінні. Як тільки щось зʼявилося в продажу: оселя чи ділянка ще ті - миттєво викуповується. Якщо це не ліс, а пасовисько, то здається в оренду. В тому числі під випас таких чудових тварин: Яловичина в мʼясній лавці продається за ціною в 19…28€ кіло. Зробив запит на схід України: там один хлопець торгує мʼясом, то написав, що у них у Васильківці ціна 270…350 гривень, або орієнтовно 8€.
Є податок на нерухомість: 600€ на рік. Цікаво люди живуть. Весь час над головами літали винищувачі. Наші українці сказали, що це знамениті F-16, я не повірив, бо літали дуже тихо. Я літаки F-16 бачив на парадах багато разів в Туреччині: там коли летять то гуркіт такий, що ховайся, хто може. А ці дуже тихенько…
Востаннє редагувалось akurt в Сер 11 вер, 2024 13:11, всього редагувалось 2 разів.
Investor_K написав:Чи є тут хто з досвідом проживання у Порт-Морсбі?
Це як запитати: чи присутні на форумі нащадки Міклухо-Маклая.) А взагалі з такими питаннями - до Акурта. Де він тільки не бував...
Дякую за рекомендацію. Але в даному випадку докладу відповідь дасть rjkz. Про ті країни, де я НЕ бував, ніколи не вставляю свої «5 копійок». Натомість пан rjkz, коли років 10 тому був у Криму, то дивився у підзорну трубу в бік Порт-Морсбі ретельно. Вивчав тамтешню диктатуру і прогнозував війну з Австралією, де теж ніколи не бував. Він напише, чи є диктором правитель тих земель, який панує вже третій термін. З цього треба почати.
Анталію-парадіз чипати не міжна! До речі, що добре в ісламі - якщо кафір усвідомив свою помилку і прийняв іслам, або посипав голову попілом і платить парвовірним данину - то такій кафір має право на існування. Це тобі не православна данаціфікація через яму в лісі зі зв'язаними колючим дротом за спиною руками.