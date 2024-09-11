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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2305230623072308
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 10:32

  fox767676 написав:
  Shaman написав:ось чим в першу чергу відрізняється демократія від автократії - так це інтригою, хто переможе. в автократії інтрига лише, скільки намалюють, й хто найбільше прогнеться з 99% підтримки :D
Дебати кандидатів у президенти США: 63% американських виборців заявили, що Гарріс перевершила Трампа — опитування
а тут вже дехто записав Трампа в переможці...

Клінтон так само перемагала Трампа у 2016

а з 2020 року Трамп досі не може повірити, що програв - але програв :)
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 10:32

  Shaman написав:
  fox767676 написав:
  Shaman написав:ось чим в першу чергу відрізняється демократія від автократії - так це інтригою, хто переможе. в автократії інтрига лише, скільки намалюють, й хто найбільше прогнеться з 99% підтримки :D
Дебати кандидатів у президенти США: 63% американських виборців заявили, що Гарріс перевершила Трампа — опитування
а тут вже дехто записав Трампа в переможці...

Клінтон так само перемагала Трампа у 2016

а з 2020 року Трамп досі не може повірити, що програв - але програв :)

голосами по почті
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 10:36

Re: Еміграція, заробітчанство

Чи є тут хто з досвідом проживання у Порт-Морсбі?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 11:24

  Investor_K написав:Чи є тут хто з досвідом проживання у Порт-Морсбі?

Це як запитати: чи присутні на форумі нащадки Міклухо-Маклая.) А взагалі з такими питаннями - до Акурта. Де він тільки не бував...
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 12:03

  fox767676 написав:
  Shaman написав:ось чим в першу чергу відрізняється демократія від автократії - так це інтригою, хто переможе. в автократії інтрига лише, скільки намалюють, й хто найбільше прогнеться з 99% підтримки :D
Дебати кандидатів у президенти США: 63% американських виборців заявили, що Гарріс перевершила Трампа — опитування
а тут вже дехто записав Трампа в переможці...


Клінтон так само перемагала Трампа у 2016

С Клинтон была совсем другая ситуация... Ее многие американцы воспринимали очень негативно и ни при каких обстоятельствах не были готовы за нее голосовать, пусть хоть сто дебатов выиграет
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 12:36

  antey1969 написав:
  fox767676 написав:
  Shaman написав:ось чим в першу чергу відрізняється демократія від автократії - так це інтригою, хто переможе. в автократії інтрига лише, скільки намалюють, й хто найбільше прогнеться з 99% підтримки :D
Дебати кандидатів у президенти США: 63% американських виборців заявили, що Гарріс перевершила Трампа — опитування
а тут вже дехто записав Трампа в переможці...


Клінтон так само перемагала Трампа у 2016

С Клинтон была совсем другая ситуация... Ее многие американцы воспринимали очень негативно и ни при каких обстоятельствах не были готовы за нее голосовать, пусть хоть сто дебатов выиграет


Ну хз..
ИМХО, Хиллари против Камалы как олдскульная интеллектуалка против интердевочки
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 12:37

  ihorkyiv написав:
  Investor_K написав:Чи є тут хто з досвідом проживання у Порт-Морсбі?

Це як запитати: чи присутні на форумі нащадки Міклухо-Маклая.) А взагалі з такими питаннями - до Акурта. Де він тільки не бував...

Дякую за рекомендацію.
Але в даному випадку докладу відповідь дасть rjkz.
Про ті країни, де я НЕ бував, ніколи не вставляю свої «5 копійок».
Натомість пан rjkz, коли років 10 тому був у Криму, то дивився у підзорну трубу в бік Порт-Морсбі ретельно. Вивчав тамтешню диктатуру і прогнозував війну з Австралією, де теж ніколи не бував.
Він напише, чи є диктором правитель тих земель, який панує вже третій термін.
З цього треба почати.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 13:01

Еміграція, заробітчанство

News from France

Щойно пройшовся з нашими українцями вулицями та ланами невеличкого містечка, який памʼятає молодого ДʼАртаньяна. Собор XVII cторіччя.
Сторожова башта (дуже висока) XIII сторіччя.
Ми пройшли 5 км, я слухав, як живуть французи.
Не без «тарганів» в голові.

На пагорбі розташований двоповерховий майже палац одного майже звичайного француза.
Камʼяниця. Дуже великий гараж - деревʼяний. Там зберігаються 6 (шість) раритетних автівок.
За автівки у Франції платять податки.
Цей пан регулярно НЕ платить, заявляючи, що в нього немає грошей і він «Pauvre» (малоімущій).
Мерія нічого з ним не може зробити: Рauvre і все!

За нашу подорож в 5 км зустрічали на мій подив багато людей, які ходять пішки.
Першим зустріли мсьє Кловіса. Йому вже було 90 років, тому він користується двома палицями.
Другими зустріли сімейну пару: дуже приємні люди. Коли відійшли метрів на 10, то мені сказали, що жінці вже було 80. Я озирнувся: 80????? Ну, я би дав 60… Скільки чоловіку - не сказали. Схожий на пана Воробʼянінова із фільма «12 стільців». Вони сідали в авто їхати в ресторацію на обід. Обід в палаці (реально) десь в 20 км. Обід в ресторані коштує 16€. Ну ось така сімейна пара.

Третіми та четвертими на різних ділянках були спортивного виду жінки, які йшли пішки досить швидко одна з них була в шортах і мала ноги спортсменки - прямо мʼязі. Скільки років цим спортсменкам, мені не сказали, але на пенсію тут виходять в 64+. Стрункі та підтягнуті, ніяких розпухлий з від сала та горілки сідниць та животів…

Саме цікаве виявилося пізніше:
Наші люди заявили, що у французів не прийнято вкладати гроші в банк. Не французька то справа.
Вкладають в нерухомість: у кожного з цих людей у власності як мінімум квартира в Тулузі, приватний будинок в годині їзди від Тулузи та декілька гектарів лісу у володінні. Як тільки щось зʼявилося в продажу: оселя чи ділянка ще ті - миттєво викуповується.
Якщо це не ліс, а пасовисько, то здається в оренду.
В тому числі під випас таких чудових тварин:
Зображення
Яловичина в мʼясній лавці продається за ціною в 19…28€ кіло.
Зробив запит на схід України: там один хлопець торгує мʼясом, то написав, що у них у Васильківці ціна 270…350 гривень, або орієнтовно 8€.

Є податок на нерухомість: 600€ на рік.
Цікаво люди живуть.
Весь час над головами літали винищувачі. Наші українці сказали, що це знамениті F-16, я не повірив, бо літали дуже тихо. Я літаки F-16 бачив на парадах багато разів в Туреччині: там коли летять то гуркіт такий, що ховайся, хто може.
А ці дуже тихенько…
Востаннє редагувалось akurt в Сер 11 вер, 2024 13:11, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 13:53

  akurt написав:
  ihorkyiv написав:
  Investor_K написав:Чи є тут хто з досвідом проживання у Порт-Морсбі?

Це як запитати: чи присутні на форумі нащадки Міклухо-Маклая.) А взагалі з такими питаннями - до Акурта. Де він тільки не бував...

Дякую за рекомендацію.
Але в даному випадку докладу відповідь дасть rjkz.
Про ті країни, де я НЕ бував, ніколи не вставляю свої «5 копійок».
Натомість пан rjkz, коли років 10 тому був у Криму, то дивився у підзорну трубу в бік Порт-Морсбі ретельно. Вивчав тамтешню диктатуру і прогнозував війну з Австралією, де теж ніколи не бував.
Він напише, чи є диктором правитель тих земель, який панує вже третій термін.
З цього треба почати.

Анталію-парадіз чипати не міжна! До речі, що добре в ісламі - якщо кафір усвідомив свою помилку і прийняв іслам, або посипав голову попілом і платить парвовірним данину - то такій кафір має право на існування. Це тобі не православна данаціфікація через яму в лісі зі зв'язаними колючим дротом за спиною руками.
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