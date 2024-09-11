Додано: Сер 11 вер, 2024 13:01

Еміграція, заробітчанствоNews from FranceЩойно пройшовся з нашими українцями вулицями та ланами невеличкого містечка, який памʼятає молодого ДʼАртаньяна. Собор XVII cторіччя.Сторожова башта (дуже висока) XIII сторіччя.Ми пройшли 5 км, я слухав, як живуть французи.Не без «тарганів» в голові.На пагорбі розташований двоповерховий майже палац одного майже звичайного француза.Камʼяниця. Дуже великий гараж - деревʼяний. Там зберігаються 6 (шість) раритетних автівок.За автівки у Франції платять податки.Цей пан регулярно НЕ платить, заявляючи, що в нього немає грошей і він «Pauvre» (малоімущій).Мерія нічого з ним не може зробити: Рauvre і все!За нашу подорож в 5 км зустрічали на мій подив багато людей, які ходять пішки.Першим зустріли мсьє Кловіса. Йому вже було 90 років, тому він користується двома палицями.Другими зустріли сімейну пару: дуже приємні люди. Коли відійшли метрів на 10, то мені сказали, що жінці вже було 80. Я озирнувся: 80????? Ну, я би дав 60… Скільки чоловіку - не сказали. Схожий на пана Воробʼянінова із фільма «12 стільців». Вони сідали в авто їхати в ресторацію на обід. Обід в палаці (реально) десь в 20 км. Обід в ресторані коштує 16€. Ну ось така сімейна пара.Третіми та четвертими на різних ділянках були спортивного виду жінки, які йшли пішки досить швидко одна з них була в шортах і мала ноги спортсменки - прямо мʼязі. Скільки років цим спортсменкам, мені не сказали, але на пенсію тут виходять в 64+. Стрункі та підтягнуті, ніяких розпухлий з від сала та горілки сідниць та животів…Саме цікаве виявилося пізніше:Наші люди заявили, що у французів не прийнято вкладати гроші в банк. Не французька то справа.Вкладають в нерухомість: у кожного з цих людей у власності як мінімум квартира в Тулузі, приватний будинок в годині їзди від Тулузи та декілька гектарів лісу у володінні. Як тільки щось зʼявилося в продажу: оселя чи ділянка ще ті - миттєво викуповується.Якщо це не ліс, а пасовисько, то здається в оренду.В тому числі під випас таких чудових тварин:Яловичина в мʼясній лавці продається за ціною в 19…28€ кіло.Зробив запит на схід України: там один хлопець торгує мʼясом, то написав, що у них у Васильківці ціна 270…350 гривень, або орієнтовно 8€.Є податок на нерухомість: 600€ на рік.Цікаво люди живуть.Весь час над головами літали винищувачі. Наші українці сказали, що це знамениті F-16, я не повірив, бо літали дуже тихо. Я літаки F-16 бачив на парадах багато разів в Туреччині: там коли летять то гуркіт такий, що ховайся, хто може.А ці дуже тихенько…