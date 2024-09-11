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airmax78 написав:Анталію-парадіз чипати не міжна! До речі, що добре в ісламі - якщо кафір усвідомив свою помилку і прийняв іслам, або посипав голову попілом і платить парвовірним данину - то такій кафір має право на існування. Це тобі не православна данаціфікація через яму в лісі зі зв'язаними колючим дротом за спиною руками.
Гугл говорить, що в місті проживання airmax78 аж 21 мусульманська мечеть. Неочіковано. Еге... почав про "кафір" писати (чесно: особистоя вперше чую це слово). При мечетях я знаю бувають школи вивчення Корану. А мусульманських релігійних центрів - сотня... І більше 200 000 мусульман... Ну тоді зрозуміло... Ось де він - центр мусульманства... Не знав... Дякую, пане airmaх78 - схоже, що ви влили серйозно...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 11 вер, 2024 14:46, всього редагувалось 2 разів.
airmax78 написав:Анталію-парадіз чипати не міжна! До речі, що добре в ісламі - якщо кафір усвідомив свою помилку і прийняв іслам, або посипав голову попілом і платить парвовірним данину - то такій кафір має право на існування. Це тобі не православна данаціфікація через яму в лісі зі зв'язаними колючим дротом за спиною руками.
Гугл говорить, що в місті проживання airmax78 аж 21 мусульманська мечеть. Неочіковано. Еге... почав про "кафір" писати (чесно: особистоя вперше чую це слово). При мечетях я знаю бувають школи вивчення Корану. А мусульманських релігійних центрів - сотня... І більше 200 000 мусульман... Ну тоді зрозуміло... Ось де він - центр мусульманства... Не знав... Дякую, пане airmaх78 - схоже, що ви влили серйозно...
Ще невідомо, хто більше згеноцидів людей - християни чи мусульмани...
utestcom2 написав:ни разу не просили показать проекты над которыми работал, как минимум это конфиденциально. Вы вообще в курсе как собеседование проходит?
Я их проводил (тех собесы) 2 года еще когда на галере работал лет 5 назад. Хз, последние 5 лет я с собесами не сталкивался, но раньше не видел проблемы спросить есть ли готовый запущенный проект, над которым кандидат работал и который может показать. Естественно в рамках NDA. То же самое с готовыми модулями или кусками кода чтобы посмотреть качество, как человек пишет. И большинство показывали хоть что-то. Мы ведь в Украине, тут типа все подписывают NDA практически на каждом проекте, но по факту всем пофиг и при поиске работы не стесняются вывалить все над чем работали последние Х лет Ни разу такого не было чтобы кто-то на собесе сказал "ничего не покажу, все под NDA"
airmax78 написав:Анталію-парадіз чипати не міжна! До речі, що добре в ісламі - якщо кафір усвідомив свою помилку і прийняв іслам, або посипав голову попілом і платить парвовірним данину - то такій кафір має право на існування. Це тобі не православна данаціфікація через яму в лісі зі зв'язаними колючим дротом за спиною руками.
Гугл говорить, що в місті проживання airmax78 аж 21 мусульманська мечеть. Неочіковано. Еге... почав про "кафір" писати (чесно: особистоя вперше чую це слово). При мечетях я знаю бувають школи вивчення Корану. А мусульманських релігійних центрів - сотня... І більше 200 000 мусульман... Ну тоді зрозуміло... Ось де він - центр мусульманства... Не знав... Дякую, пане airmaх78 - схоже, що ви влили серйозно...
Відень знов в облозі, як у 1683 році. Тільки цього разу мусульмани змогли таки просочитись у межі міста, захопили окраїни і просуваються до Штефансдому. А мур навколо старого міста вже зруйнований. Проте козаки-ухилянти з України знов їдуть на допомогу. Надія ще є. Ще не вмерла Остерайху ні слава ні воля. Ще нам браття-австріяки посміхнеться доля!
airmax78 написав:Відень знов в облозі, як у 1683 році. Тільки цього разу мусульмани змогли таки просочитись у межі міста, захопили окраїни і просуваються до Штефансдому. А мур навколо старого міста вже зруйнований. Проте козаки-ухилянти з України знов їдуть на допомогу. Надія ще є. Ще не вмерла Остерайху ні слава ні воля. Ще нам браття-австріяки посміхнеться доля!
airmax78 написав:Анталію-парадіз чипати не міжна! До речі, що добре в ісламі - якщо кафір усвідомив свою помилку і прийняв іслам, або посипав голову попілом і платить парвовірним данину - то такій кафір має право на існування. Це тобі не православна данаціфікація через яму в лісі зі зв'язаними колючим дротом за спиною руками.
Гугл говорить, що в місті проживання airmax78 аж 21 мусульманська мечеть. Неочіковано. Еге... почав про "кафір" писати (чесно: особистоя вперше чую це слово). При мечетях я знаю бувають школи вивчення Корану. А мусульманських релігійних центрів - сотня... І більше 200 000 мусульман... Ну тоді зрозуміло... Ось де він - центр мусульманства... Не знав... Дякую, пане airmaх78 - схоже, що ви влили серйозно...
Відень знов в облозі, як у 1683 році. Тільки цього разу мусульмани змогли таки просочитись у межі міста, захопили окраїни і просуваються до Штефансдому. А мур навколо старого міста вже зруйнований. Проте козаки-ухилянти з України знов їдуть на допомогу. Надія ще є. Ще не вмерла Остерайху ні слава ні воля. Ще нам браття-австріяки посміхнеться доля!
Да пребудет с вами удача Шикльгрубера и сила Шваценнегера!!!