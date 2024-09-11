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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2306230723082309
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 14:16

  Investor_K написав:Чи є тут хто з досвідом проживання у Порт-Морсбі?

Это где?
Африка что ли?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 14:19

  airmax78 написав:Анталію-парадіз чипати не міжна! До речі, що добре в ісламі - якщо кафір усвідомив свою помилку і прийняв іслам, або посипав голову попілом і платить парвовірним данину - то такій кафір має право на існування. Це тобі не православна данаціфікація через яму в лісі зі зв'язаними колючим дротом за спиною руками.

Гугл говорить, що в місті проживання airmax78 аж 21 мусульманська мечеть.
Неочіковано.
Еге... почав про "кафір" писати (чесно: особистоя вперше чую це слово).
При мечетях я знаю бувають школи вивчення Корану.
А мусульманських релігійних центрів - сотня...
Зображення
І більше 200 000 мусульман...
Ну тоді зрозуміло... Ось де він - центр мусульманства... Не знав...
Дякую, пане airmaх78 - схоже, що ви влили серйозно...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 11 вер, 2024 14:46, всього редагувалось 2 разів.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 14:52

  akurt написав:
  airmax78 написав:Анталію-парадіз чипати не міжна! До речі, що добре в ісламі - якщо кафір усвідомив свою помилку і прийняв іслам, або посипав голову попілом і платить парвовірним данину - то такій кафір має право на існування. Це тобі не православна данаціфікація через яму в лісі зі зв'язаними колючим дротом за спиною руками.

Гугл говорить, що в місті проживання airmax78 аж 21 мусульманська мечеть.
Неочіковано.
Еге... почав про "кафір" писати (чесно: особистоя вперше чую це слово).
При мечетях я знаю бувають школи вивчення Корану.
А мусульманських релігійних центрів - сотня...
Зображення
І більше 200 000 мусульман...
Ну тоді зрозуміло... Ось де він - центр мусульманства... Не знав...
Дякую, пане airmaх78 - схоже, що ви влили серйозно...

Ще невідомо, хто більше згеноцидів людей - християни чи мусульмани...
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 14:52

Re: Еміграція, заробітчанство

  utestcom2 написав:ни разу не просили показать проекты над которыми работал, как минимум это конфиденциально. Вы вообще в курсе как собеседование проходит?

Я их проводил (тех собесы) 2 года еще когда на галере работал лет 5 назад. Хз, последние 5 лет я с собесами не сталкивался, но раньше не видел проблемы спросить есть ли готовый запущенный проект, над которым кандидат работал и который может показать. Естественно в рамках NDA. То же самое с готовыми модулями или кусками кода чтобы посмотреть качество, как человек пишет. И большинство показывали хоть что-то. Мы ведь в Украине, тут типа все подписывают NDA практически на каждом проекте, но по факту всем пофиг и при поиске работы не стесняются вывалить все над чем работали последние Х лет :) Ни разу такого не было чтобы кто-то на собесе сказал "ничего не покажу, все под NDA" :)
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 15:00

  akurt написав:
  airmax78 написав:Анталію-парадіз чипати не міжна! До речі, що добре в ісламі - якщо кафір усвідомив свою помилку і прийняв іслам, або посипав голову попілом і платить парвовірним данину - то такій кафір має право на існування. Це тобі не православна данаціфікація через яму в лісі зі зв'язаними колючим дротом за спиною руками.

Гугл говорить, що в місті проживання airmax78 аж 21 мусульманська мечеть.
Неочіковано.
Еге... почав про "кафір" писати (чесно: особистоя вперше чую це слово).
При мечетях я знаю бувають школи вивчення Корану.
А мусульманських релігійних центрів - сотня...
Зображення
І більше 200 000 мусульман...
Ну тоді зрозуміло... Ось де він - центр мусульманства... Не знав...
Дякую, пане airmaх78 - схоже, що ви влили серйозно...

Відень знов в облозі, як у 1683 році. Тільки цього разу мусульмани змогли таки просочитись у межі міста, захопили окраїни і просуваються до Штефансдому. А мур навколо старого міста вже зруйнований. Проте козаки-ухилянти з України знов їдуть на допомогу. Надія ще є. Ще не вмерла Остерайху ні слава ні воля. Ще нам браття-австріяки посміхнеться доля!
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 15:05

Re: Еміграція, заробітчанство

  airmax78 написав:Відень знов в облозі, як у 1683 році. Тільки цього разу мусульмани змогли таки просочитись у межі міста, захопили окраїни і просуваються до Штефансдому. А мур навколо старого міста вже зруйнований. Проте козаки-ухилянти з України знов їдуть на допомогу. Надія ще є. Ще не вмерла Остерайху ні слава ні воля. Ще нам браття-австріяки посміхнеться доля!
Ви в ролі Кульчицького?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 15:15

Мабуть план саме такий, бо відомо ж, що Міська рада Відня свого часу нагородила Юрія Кульчицького чималою сумою грошей, подарувала будинок, відзначили його подвиг срібною медаллю.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 15:20

  airmax78 написав:
  akurt написав:
  airmax78 написав:Анталію-парадіз чипати не міжна! До речі, що добре в ісламі - якщо кафір усвідомив свою помилку і прийняв іслам, або посипав голову попілом і платить парвовірним данину - то такій кафір має право на існування. Це тобі не православна данаціфікація через яму в лісі зі зв'язаними колючим дротом за спиною руками.

Гугл говорить, що в місті проживання airmax78 аж 21 мусульманська мечеть.
Неочіковано.
Еге... почав про "кафір" писати (чесно: особистоя вперше чую це слово).
При мечетях я знаю бувають школи вивчення Корану.
А мусульманських релігійних центрів - сотня...
Зображення
І більше 200 000 мусульман...
Ну тоді зрозуміло... Ось де він - центр мусульманства... Не знав...
Дякую, пане airmaх78 - схоже, що ви влили серйозно...

Відень знов в облозі, як у 1683 році. Тільки цього разу мусульмани змогли таки просочитись у межі міста, захопили окраїни і просуваються до Штефансдому. А мур навколо старого міста вже зруйнований. Проте козаки-ухилянти з України знов їдуть на допомогу. Надія ще є. Ще не вмерла Остерайху ні слава ні воля. Ще нам браття-австріяки посміхнеться доля!

Да пребудет с вами удача Шикльгрубера и сила Шваценнегера!!!
барабашов
 
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