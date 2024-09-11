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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2306230723082309 Додано: Сер 11 вер, 2024 14:16 Investor_K написав: Чи є тут хто з досвідом проживання у Порт-Морсбі? Чи є тут хто з досвідом проживання у Порт-Морсбі?

Это где?

Африка что ли? Это где?Африка что ли? барабашов Повідомлень: 4320 З нами з: 16.06.15 Подякував: 279 раз. Подякували: 347 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 вер, 2024 14:19 airmax78 написав: Анталію-парадіз чипати не міжна! До речі, що добре в ісламі - якщо кафір усвідомив свою помилку і прийняв іслам, або посипав голову попілом і платить парвовірним данину - то такій кафір має право на існування. Це тобі не православна данаціфікація через яму в лісі зі зв'язаними колючим дротом за спиною руками. Анталію-парадіз чипати не міжна! До речі, що добре в ісламі - якщо кафір усвідомив свою помилку і прийняв іслам, або посипав голову попілом і платить парвовірним данину - то такій кафір має право на існування. Це тобі не православна данаціфікація через яму в лісі зі зв'язаними колючим дротом за спиною руками.

Гугл говорить, що в місті проживання airmax78 аж 21 мусульманська мечеть.

Неочіковано.

Еге... почав про "кафір" писати (чесно: особистоя вперше чую це слово).

При мечетях я знаю бувають школи вивчення Корану.

А мусульманських релігійних центрів - сотня...



І більше 200 000 мусульман...

Ну тоді зрозуміло... Ось де він - центр мусульманства... Не знав...

Дякую, пане airmaх78 - схоже, що ви влили серйозно... Гугл говорить, що в місті проживанняаж 21 мусульманська мечеть.Неочіковано.Еге... почав про "кафір" писати (чесно: особистоя вперше чую це слово).При мечетях я знаю бувають школи вивчення Корану.А мусульманських релігійних центрів - сотня...І більше 200 000 мусульман...Ну тоді зрозуміло... Ось де він - центр мусульманства... Не знав...Дякую, пане- схоже, що ви влили серйозно... Востаннє редагувалось akurt в Сер 11 вер, 2024 14:46, всього редагувалось 2 разів. akurt

Повідомлень: 10022 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3691 раз. Подякували: 1306 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 вер, 2024 14:52 akurt написав: airmax78 написав: Анталію-парадіз чипати не міжна! До речі, що добре в ісламі - якщо кафір усвідомив свою помилку і прийняв іслам, або посипав голову попілом і платить парвовірним данину - то такій кафір має право на існування. Це тобі не православна данаціфікація через яму в лісі зі зв'язаними колючим дротом за спиною руками. Анталію-парадіз чипати не міжна! До речі, що добре в ісламі - якщо кафір усвідомив свою помилку і прийняв іслам, або посипав голову попілом і платить парвовірним данину - то такій кафір має право на існування. Це тобі не православна данаціфікація через яму в лісі зі зв'язаними колючим дротом за спиною руками.

Гугл говорить, що в місті проживання airmax78 аж 21 мусульманська мечеть.

Неочіковано.

Еге... почав про "кафір" писати (чесно: особистоя вперше чую це слово).

При мечетях я знаю бувають школи вивчення Корану.

А мусульманських релігійних центрів - сотня...



І більше 200 000 мусульман...

Ну тоді зрозуміло... Ось де він - центр мусульманства... Не знав...

Дякую, пане airmaх78 - схоже, що ви влили серйозно... Гугл говорить, що в місті проживанняаж 21 мусульманська мечеть.Неочіковано.Еге... почав про "кафір" писати (чесно: особистоя вперше чую це слово).При мечетях я знаю бувають школи вивчення Корану.А мусульманських релігійних центрів - сотня...І більше 200 000 мусульман...Ну тоді зрозуміло... Ось де він - центр мусульманства... Не знав...Дякую, пане- схоже, що ви влили серйозно...

Ще невідомо, хто більше згеноцидів людей - християни чи мусульмани... Ще невідомо, хто більше згеноцидів людей - християни чи мусульмани... BIGor

Повідомлень: 9314 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1363 раз. Подякували: 1762 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 вер, 2024 14:52 Re: Еміграція, заробітчанство utestcom2 написав: ни разу не просили показать проекты над которыми работал, как минимум это конфиденциально. Вы вообще в курсе как собеседование проходит? ни разу не просили показать проекты над которыми работал, как минимум это конфиденциально. Вы вообще в курсе как собеседование проходит?

Я их проводил (тех собесы) 2 года еще когда на галере работал лет 5 назад. Хз, последние 5 лет я с собесами не сталкивался, но раньше не видел проблемы спросить есть ли готовый запущенный проект, над которым кандидат работал и который может показать. Естественно в рамках NDA. То же самое с готовыми модулями или кусками кода чтобы посмотреть качество, как человек пишет. И большинство показывали хоть что-то. Мы ведь в Украине, тут типа все подписывают NDA практически на каждом проекте, но по факту всем пофиг и при поиске работы не стесняются вывалить все над чем работали последние Х лет Ни разу такого не было чтобы кто-то на собесе сказал "ничего не покажу, все под NDA" Я их проводил (тех собесы) 2 года еще когда на галере работал лет 5 назад. Хз, последние 5 лет я с собесами не сталкивался, но раньше не видел проблемы спросить есть ли готовый запущенный проект, над которым кандидат работал и который может показать. Естественно в рамках NDA. То же самое с готовыми модулями или кусками кода чтобы посмотреть качество, как человек пишет. И большинство показывали хоть что-то. Мы ведь в Украине, тут типа все подписывают NDA практически на каждом проекте, но по факту всем пофиг и при поиске работы не стесняются вывалить все над чем работали последние Х летНи разу такого не было чтобы кто-то на собесе сказал "ничего не покажу, все под NDA" slonomag Повідомлень: 540 З нами з: 23.11.17 Подякував: 13 раз. Подякували: 132 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 вер, 2024 15:00 akurt написав: airmax78 написав: Анталію-парадіз чипати не міжна! До речі, що добре в ісламі - якщо кафір усвідомив свою помилку і прийняв іслам, або посипав голову попілом і платить парвовірним данину - то такій кафір має право на існування. Це тобі не православна данаціфікація через яму в лісі зі зв'язаними колючим дротом за спиною руками. Анталію-парадіз чипати не міжна! До речі, що добре в ісламі - якщо кафір усвідомив свою помилку і прийняв іслам, або посипав голову попілом і платить парвовірним данину - то такій кафір має право на існування. Це тобі не православна данаціфікація через яму в лісі зі зв'язаними колючим дротом за спиною руками.

Гугл говорить, що в місті проживання airmax78 аж 21 мусульманська мечеть.

Неочіковано.

Еге... почав про "кафір" писати (чесно: особистоя вперше чую це слово).

При мечетях я знаю бувають школи вивчення Корану.

А мусульманських релігійних центрів - сотня...



І більше 200 000 мусульман...

Ну тоді зрозуміло... Ось де він - центр мусульманства... Не знав...

Дякую, пане airmaх78 - схоже, що ви влили серйозно... Гугл говорить, що в місті проживанняаж 21 мусульманська мечеть.Неочіковано.Еге... почав про "кафір" писати (чесно: особистоя вперше чую це слово).При мечетях я знаю бувають школи вивчення Корану.А мусульманських релігійних центрів - сотня...І більше 200 000 мусульман...Ну тоді зрозуміло... Ось де він - центр мусульманства... Не знав...Дякую, пане- схоже, що ви влили серйозно...

Відень знов в облозі, як у 1683 році. Тільки цього разу мусульмани змогли таки просочитись у межі міста, захопили окраїни і просуваються до Штефансдому. А мур навколо старого міста вже зруйнований. Проте козаки-ухилянти з України знов їдуть на допомогу. Надія ще є. Ще не вмерла Остерайху ні слава ні воля. Ще нам браття-австріяки посміхнеться доля! Відень знов в облозі, як у 1683 році. Тільки цього разу мусульмани змогли таки просочитись у межі міста, захопили окраїни і просуваються до Штефансдому. А мур навколо старого міста вже зруйнований. Проте козаки-ухилянти з України знов їдуть на допомогу. Надія ще є. Ще не вмерла Остерайху ні слава ні воля. Ще нам браття-австріяки посміхнеться доля! airmax78 Повідомлень: 43042 З нами з: 25.10.12 Подякував: 978 раз. Подякували: 5313 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 вер, 2024 15:05 Re: Еміграція, заробітчанство airmax78 написав: Відень знов в облозі, як у 1683 році. Тільки цього разу мусульмани змогли таки просочитись у межі міста, захопили окраїни і просуваються до Штефансдому. А мур навколо старого міста вже зруйнований. Проте козаки-ухилянти з України знов їдуть на допомогу. Надія ще є. Ще не вмерла Остерайху ні слава ні воля. Ще нам браття-австріяки посміхнеться доля! Відень знов в облозі, як у 1683 році. Тільки цього разу мусульмани змогли таки просочитись у межі міста, захопили окраїни і просуваються до Штефансдому. А мур навколо старого міста вже зруйнований. Проте козаки-ухилянти з України знов їдуть на допомогу. Надія ще є. Ще не вмерла Остерайху ні слава ні воля. Ще нам браття-австріяки посміхнеться доля! Ви в ролі Кульчицького? Ви в ролі Кульчицького? Faceless

Модератор Повідомлень: 35248 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1451 раз. Подякували: 8024 раз. Профіль 4 8 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 вер, 2024 15:15 Мабуть план саме такий, бо відомо ж, що Міська рада Відня свого часу нагородила Юрія Кульчицького чималою сумою грошей, подарувала будинок, відзначили його подвиг срібною медаллю. akurt

Повідомлень: 10022 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3691 раз. Подякували: 1306 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 вер, 2024 15:20 airmax78 написав: akurt написав: airmax78 написав: Анталію-парадіз чипати не міжна! До речі, що добре в ісламі - якщо кафір усвідомив свою помилку і прийняв іслам, або посипав голову попілом і платить парвовірним данину - то такій кафір має право на існування. Це тобі не православна данаціфікація через яму в лісі зі зв'язаними колючим дротом за спиною руками. Анталію-парадіз чипати не міжна! До речі, що добре в ісламі - якщо кафір усвідомив свою помилку і прийняв іслам, або посипав голову попілом і платить парвовірним данину - то такій кафір має право на існування. Це тобі не православна данаціфікація через яму в лісі зі зв'язаними колючим дротом за спиною руками.

Гугл говорить, що в місті проживання airmax78 аж 21 мусульманська мечеть.

Неочіковано.

Еге... почав про "кафір" писати (чесно: особистоя вперше чую це слово).

При мечетях я знаю бувають школи вивчення Корану.

А мусульманських релігійних центрів - сотня...



І більше 200 000 мусульман...

Ну тоді зрозуміло... Ось де він - центр мусульманства... Не знав...

Дякую, пане airmaх78 - схоже, що ви влили серйозно... Гугл говорить, що в місті проживанняаж 21 мусульманська мечеть.Неочіковано.Еге... почав про "кафір" писати (чесно: особистоя вперше чую це слово).При мечетях я знаю бувають школи вивчення Корану.А мусульманських релігійних центрів - сотня...І більше 200 000 мусульман...Ну тоді зрозуміло... Ось де він - центр мусульманства... Не знав...Дякую, пане- схоже, що ви влили серйозно...

Відень знов в облозі, як у 1683 році. Тільки цього разу мусульмани змогли таки просочитись у межі міста, захопили окраїни і просуваються до Штефансдому. А мур навколо старого міста вже зруйнований. Проте козаки-ухилянти з України знов їдуть на допомогу. Надія ще є. Ще не вмерла Остерайху ні слава ні воля. Ще нам браття-австріяки посміхнеться доля! Відень знов в облозі, як у 1683 році. Тільки цього разу мусульмани змогли таки просочитись у межі міста, захопили окраїни і просуваються до Штефансдому. А мур навколо старого міста вже зруйнований. Проте козаки-ухилянти з України знов їдуть на допомогу. Надія ще є. Ще не вмерла Остерайху ні слава ні воля. Ще нам браття-австріяки посміхнеться доля!

Да пребудет с вами удача Шикльгрубера и сила Шваценнегера!!! Да пребудет с вами удача Шикльгрубера и сила Шваценнегера!!! барабашов Повідомлень: 4320 З нами з: 16.06.15 Подякував: 279 раз. Подякували: 347 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2306230723082309 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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