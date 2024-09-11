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airmax78 написав:Анталію-парадіз чипати не міжна! До речі, що добре в ісламі - якщо кафір усвідомив свою помилку і прийняв іслам, або посипав голову попілом і платить парвовірним данину - то такій кафір має право на існування. Це тобі не православна данаціфікація через яму в лісі зі зв'язаними колючим дротом за спиною руками.
Гугл говорить, що в місті проживання airmax78 аж 21 мусульманська мечеть. Неочіковано. Еге... почав про "кафір" писати (чесно: особистоя вперше чую це слово). При мечетях я знаю бувають школи вивчення Корану. А мусульманських релігійних центрів - сотня... І більше 200 000 мусульман... Ну тоді зрозуміло... Ось де він - центр мусульманства... Не знав... Дякую, пане airmaх78 - схоже, що ви влили серйозно...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 11 вер, 2024 14:46, всього редагувалось 2 разів.
airmax78 написав:Анталію-парадіз чипати не міжна! До речі, що добре в ісламі - якщо кафір усвідомив свою помилку і прийняв іслам, або посипав голову попілом і платить парвовірним данину - то такій кафір має право на існування. Це тобі не православна данаціфікація через яму в лісі зі зв'язаними колючим дротом за спиною руками.
Гугл говорить, що в місті проживання airmax78 аж 21 мусульманська мечеть. Неочіковано. Еге... почав про "кафір" писати (чесно: особистоя вперше чую це слово). При мечетях я знаю бувають школи вивчення Корану. А мусульманських релігійних центрів - сотня... І більше 200 000 мусульман... Ну тоді зрозуміло... Ось де він - центр мусульманства... Не знав... Дякую, пане airmaх78 - схоже, що ви влили серйозно...
Ще невідомо, хто більше згеноцидів людей - християни чи мусульмани...
utestcom2 написав:ни разу не просили показать проекты над которыми работал, как минимум это конфиденциально. Вы вообще в курсе как собеседование проходит?
Я их проводил (тех собесы) 2 года еще когда на галере работал лет 5 назад. Хз, последние 5 лет я с собесами не сталкивался, но раньше не видел проблемы спросить есть ли готовый запущенный проект, над которым кандидат работал и который может показать. Естественно в рамках NDA. То же самое с готовыми модулями или кусками кода чтобы посмотреть качество, как человек пишет. И большинство показывали хоть что-то. Мы ведь в Украине, тут типа все подписывают NDA практически на каждом проекте, но по факту всем пофиг и при поиске работы не стесняются вывалить все над чем работали последние Х лет Ни разу такого не было чтобы кто-то на собесе сказал "ничего не покажу, все под NDA"
airmax78 написав:Анталію-парадіз чипати не міжна! До речі, що добре в ісламі - якщо кафір усвідомив свою помилку і прийняв іслам, або посипав голову попілом і платить парвовірним данину - то такій кафір має право на існування. Це тобі не православна данаціфікація через яму в лісі зі зв'язаними колючим дротом за спиною руками.
Гугл говорить, що в місті проживання airmax78 аж 21 мусульманська мечеть. Неочіковано. Еге... почав про "кафір" писати (чесно: особистоя вперше чую це слово). При мечетях я знаю бувають школи вивчення Корану. А мусульманських релігійних центрів - сотня... І більше 200 000 мусульман... Ну тоді зрозуміло... Ось де він - центр мусульманства... Не знав... Дякую, пане airmaх78 - схоже, що ви влили серйозно...
Відень знов в облозі, як у 1683 році. Тільки цього разу мусульмани змогли таки просочитись у межі міста, захопили окраїни і просуваються до Штефансдому. А мур навколо старого міста вже зруйнований. Проте козаки-ухилянти з України знов їдуть на допомогу. Надія ще є. Ще не вмерла Остерайху ні слава ні воля. Ще нам браття-австріяки посміхнеться доля!
airmax78 написав:Відень знов в облозі, як у 1683 році. Тільки цього разу мусульмани змогли таки просочитись у межі міста, захопили окраїни і просуваються до Штефансдому. А мур навколо старого міста вже зруйнований. Проте козаки-ухилянти з України знов їдуть на допомогу. Надія ще є. Ще не вмерла Остерайху ні слава ні воля. Ще нам браття-австріяки посміхнеться доля!
airmax78 написав:Анталію-парадіз чипати не міжна! До речі, що добре в ісламі - якщо кафір усвідомив свою помилку і прийняв іслам, або посипав голову попілом і платить парвовірним данину - то такій кафір має право на існування. Це тобі не православна данаціфікація через яму в лісі зі зв'язаними колючим дротом за спиною руками.
Гугл говорить, що в місті проживання airmax78 аж 21 мусульманська мечеть. Неочіковано. Еге... почав про "кафір" писати (чесно: особистоя вперше чую це слово). При мечетях я знаю бувають школи вивчення Корану. А мусульманських релігійних центрів - сотня... І більше 200 000 мусульман... Ну тоді зрозуміло... Ось де він - центр мусульманства... Не знав... Дякую, пане airmaх78 - схоже, що ви влили серйозно...
Відень знов в облозі, як у 1683 році. Тільки цього разу мусульмани змогли таки просочитись у межі міста, захопили окраїни і просуваються до Штефансдому. А мур навколо старого міста вже зруйнований. Проте козаки-ухилянти з України знов їдуть на допомогу. Надія ще є. Ще не вмерла Остерайху ні слава ні воля. Ще нам браття-австріяки посміхнеться доля!
Да пребудет с вами удача Шикльгрубера и сила Шваценнегера!!!
Ердоган: Повернення Криму під контроль України – вимога міжнародного права.
Про це президент Туреччини сказав сьогодні у відеозверненні до учасників «Кримської платформи».
Він зазначив, що Туреччина з першого дня виступала проти анексії Криму, яка ще більше поглибила страждання кримських татар. А одним з пріоритетів турецької зовнішньої політики назвав забезпечення безпеки та добробуту кримських татар.
«Наша підтримка територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України залишається непохитною. Повернення Криму до складу України є вимогою міжнародного права», – зазначив Ердоган.
По последним имеющимся данным Центрального статистического управления (GUS) - на 2022 год в Польше было 158,9 тысяч врачей. Тем не менее, больницы по-прежнему испытывают серьезную нехватку персонала, и особенно плоха ситуация в отделениях неотложной помощи. Из 266 отделений по всей Польше около 50 испытывают серьезные проблемы с подбором персонала. Ситуацию не улучшают высокие зарплаты, предлагаемые больницами.
По данным, опубликованным в феврале этого года Согласно отчету команды платформы «Врачи – вакансии», в 2023 году в Польше врачам предлагали среднюю почасовую ставку 197 злотых. Больше всего, почти 250 злотых в час, можно заработать в амбулаторной специализированной помощи, примерно 185 злотых в отделении неотложной помощи и примерно 162 злотых в больницах. Больше всего ценятся, конечно, врачи-специалисты, которые в среднем могут рассчитывать минимум на 220 злотых. В прошлом году максимальная зарплата психиатра в час составляла 304 злотых.
Больница в Легнице решила поощрять врачей работать в отделении неотложной помощи еще более высоким заработком. Ищут врачей без специализации, проходящих специализацию, специалистов по внутренним болезням, а также специалистов по ортопедии, общей хирургии и кардиологии. В объявлении указано, что первые два врача могут зарабатывать от 34 000 до 48 000 злотых брутто. Специалист по внутренним болезням может рассчитывать на заработок от 43 000 до 56 000 злотых, в то время как другие врачи могут зарабатывать от 50 000 до 64 000 злотых брутто. Это означает, что врач может зарабатывать до 320 злотых в час. Отделение неотложной помощи Легницы предлагает еще больше.
В объявлении больница указывает форму трудоустройства в формате В2В. Также допускается полная или частичная занятость, но тогда размер вознаграждения определяется индивидуально.
Сумма вознаграждения, указанная в объявлении, касается работы примерно за 250 часов в месяц, что на самом деле составляет 1,5 штатных должности врача, занятого по трудовому договору, - говорит Кшиштоф Мацеяк, пресс-секретарь Воеводской специализированной больницы в Легнице