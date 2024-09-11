Faceless написав:Ердоган: Повернення Криму під контроль України – вимога міжнародного права.
Про це президент Туреччини сказав сьогодні у відеозверненні до учасників «Кримської платформи».
Він зазначив, що Туреччина з першого дня виступала проти анексії Криму, яка ще більше поглибила страждання кримських татар. А одним з пріоритетів турецької зовнішньої політики назвав забезпечення безпеки та добробуту кримських татар.
«Наша підтримка територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України залишається непохитною. Повернення Криму до складу України є вимогою міжнародного права», – зазначив Ердоган.
Тож не тільки зрада
кримські татари для турок, як молодші брати (в гарному сенсі цього слова). а руські їх зараз утискають дуже сильно. тому в цьому питанні Туреччина буде відстоювати свою позицію.
мені в голову навіть приходив варіант, що може Туреччина колись запропонує протекторат над Кримом