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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 вер, 2024 17:10
Faceless написав:
Ердоган: Повернення Криму під контроль України – вимога міжнародного права.
Про це президент Туреччини сказав сьогодні у відеозверненні до учасників «Кримської платформи».
Він зазначив, що Туреччина з першого дня виступала проти анексії Криму, яка ще більше поглибила страждання кримських татар. А одним з пріоритетів турецької зовнішньої політики назвав забезпечення безпеки та добробуту кримських татар.
«Наша підтримка територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України залишається непохитною. Повернення Криму до складу України є вимогою міжнародного права», – зазначив Ердоган.
Тож не тільки зрада
кримські татари для турок, як молодші брати (в гарному сенсі цього слова). а руські їх зараз утискають дуже сильно. тому в цьому питанні Туреччина буде відстоювати свою позицію.
мені в голову навіть приходив варіант, що може Туреччина колись запропонує протекторат над Кримом
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Додано: Сер 11 вер, 2024 17:43
інколи треба повертатися й в реальний світ
я трохи з іншим причин, але теж кажу, що західна система пенсій трохи поламалася, що в ній теж накопичуються проблеми, які поки що не дуже помітні. такі думки ще не є мейнстримом - але найцікавіше визначити явище до того, як про це почнуть казати з кожної праски
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Додано: Сер 11 вер, 2024 17:54
ну й з приводу освіти
я не кажу, що західна освіта погана, але судячи з дописів, це лише у емігрантів з України після отримання диплому зп стартує з 100+ куо. чомусь не у всіх американців так виходить
й зп не такі високі, й кредити віддають дуже довго.
моя думка, що якщо є клепка в голові, то якісну базову освіту (бакалаврат) по багатьом спеціальностям можна отримати й в Україні, а за кордон треба шукати програми на магістратуру. це вийде набагато дешевше, й можливо якісніше, бо отримувати освіту простіше на рідній мові
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