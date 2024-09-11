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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2307230823092310
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 17:10

  Faceless написав:Ердоган: Повернення Криму під контроль України – вимога міжнародного права.

Про це президент Туреччини сказав сьогодні у відеозверненні до учасників «Кримської платформи».

Він зазначив, що Туреччина з першого дня виступала проти анексії Криму, яка ще більше поглибила страждання кримських татар. А одним з пріоритетів турецької зовнішньої політики назвав забезпечення безпеки та добробуту кримських татар.

«Наша підтримка територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України залишається непохитною. Повернення Криму до складу України є вимогою міжнародного права», – зазначив Ердоган.

Тож не тільки зрада :mrgreen:

кримські татари для турок, як молодші брати (в гарному сенсі цього слова). а руські їх зараз утискають дуже сильно. тому в цьому питанні Туреччина буде відстоювати свою позицію.

мені в голову навіть приходив варіант, що може Туреччина колись запропонує протекторат над Кримом :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 17:43

Re: Еміграція, заробітчанство

інколи треба повертатися й в реальний світ


я трохи з іншим причин, але теж кажу, що західна система пенсій трохи поламалася, що в ній теж накопичуються проблеми, які поки що не дуже помітні. такі думки ще не є мейнстримом - але найцікавіше визначити явище до того, як про це почнуть казати з кожної праски 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 17:54

Re: Еміграція, заробітчанство

ну й з приводу освіти :)


я не кажу, що західна освіта погана, але судячи з дописів, це лише у емігрантів з України після отримання диплому зп стартує з 100+ куо. чомусь не у всіх американців так виходить :D й зп не такі високі, й кредити віддають дуже довго.

моя думка, що якщо є клепка в голові, то якісну базову освіту (бакалаврат) по багатьом спеціальностям можна отримати й в Україні, а за кордон треба шукати програми на магістратуру. це вийде набагато дешевше, й можливо якісніше, бо отримувати освіту простіше на рідній мові 8)
Shaman
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