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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 вер, 2024 17:10
Faceless написав:
Ердоган: Повернення Криму під контроль України – вимога міжнародного права.
Про це президент Туреччини сказав сьогодні у відеозверненні до учасників «Кримської платформи».
Він зазначив, що Туреччина з першого дня виступала проти анексії Криму, яка ще більше поглибила страждання кримських татар. А одним з пріоритетів турецької зовнішньої політики назвав забезпечення безпеки та добробуту кримських татар.
«Наша підтримка територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України залишається непохитною. Повернення Криму до складу України є вимогою міжнародного права», – зазначив Ердоган.
Тож не тільки зрада
кримські татари для турок, як молодші брати (в гарному сенсі цього слова). а руські їх зараз утискають дуже сильно. тому в цьому питанні Туреччина буде відстоювати свою позицію.
мені в голову навіть приходив варіант, що може Туреччина колись запропонує протекторат над Кримом
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Shaman
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Додано: Сер 11 вер, 2024 17:43
інколи треба повертатися й в реальний світ
я трохи з іншим причин, але теж кажу, що західна система пенсій трохи поламалася, що в ній теж накопичуються проблеми, які поки що не дуже помітні. такі думки ще не є мейнстримом - але найцікавіше визначити явище до того, як про це почнуть казати з кожної праски
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Shaman
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Додано: Сер 11 вер, 2024 17:54
ну й з приводу освіти
я не кажу, що західна освіта погана, але судячи з дописів, це лише у емігрантів з України після отримання диплому зп стартує з 100+ куо. чомусь не у всіх американців так виходить
й зп не такі високі, й кредити віддають дуже довго.
моя думка, що якщо є клепка в голові, то якісну базову освіту (бакалаврат) по багатьом спеціальностям можна отримати й в Україні, а за кордон треба шукати програми на магістратуру. це вийде набагато дешевше, й можливо якісніше, бо отримувати освіту простіше на рідній мові
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Додано: Сер 11 вер, 2024 19:52
Shaman написав:
я не кажу, що західна освіта погана, але судячи з дописів, це лише у емігрантів з України після отримання диплому зп стартує з 100+ куо.
Та то є тут один казківник, у якого зарплатня випускника вишу за перший рік окуповує всю вартість навчання, але цей випускник закривати кредит не поспішає, бо треба ж будинок в іпотеку взяти вартістю у десять таких кредитів, що також не проблема, бо зарплата уже з другого року росте в геометрічній прогресії і нулі просто перестають уміщатись в екран, так що молодому спеціалісту просто не спадає на думку подумати, що станеться у разі його звільнення чи тимчасової непрацездатності. Просто часу не зостається після безперервного оформлення і переоформлення кредитів, катання на новеньких автомобілях найпрестижніших марок і відвідування шикарних ресторанів. Та й навіть якщо з освітою не склалося, теж не велика проблема, адже простим сантехніком теж можна до 400 тисяч на рік заробити.
Те, що серед молодих (до 35) людей частка тих, що мають дохід більше 100 тисяч на рік становить десь 10% -- це не в нашому, а в якомусь паралельному світі. Як і те, що люди іноді десятиріччями не можуть погасити студентський борг на навчання, і багато хто жаліється, що не може навіть отримати іпотеку, бо банки не схвалюють, а вимушені віддавати ті самі суми на оренду, яка від'їдає значну частку доходів без будь-яких перспектив.
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Додано: Сер 11 вер, 2024 19:53
Shaman написав:
моя думка, що якщо є клепка в голові, то якісну базову освіту (бакалаврат) по багатьом спеціальностям можна отримати й в Україні
Щось особисто я не побачив якісної вищої освіти в Україні. Врешті-решт ринок все порішає сам (вже зараз можна побачити скільки бажаючих вчитись в наших ВУЗах).
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Додано: Сер 11 вер, 2024 19:58
Shaman написав:
інколи треба повертатися й в реальний світ
я трохи з іншим причин, але теж кажу, що західна система пенсій трохи поламалася, що в ній теж накопичуються проблеми, які поки що не дуже помітні. такі думки ще не є мейнстримом - але найцікавіше визначити явище до того, як про це почнуть казати з кожної праски
Ну коли пенсія середнього американця впаде до 1500 Євро, в середнього українця буде ті ж 70 доларів - все, "західна система пенсій трохи поламалася
".
відео цього блогера взагалі мало мають щось спільного з реальністью. Виглядає як частина Телемарафону: на Заході все пагано!
ПС, коменти під цим відео доставляють.
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Додано: Сер 11 вер, 2024 20:05
M-Audio написав: Shaman написав:
я не кажу, що західна освіта погана, але судячи з дописів, це лише у емігрантів з України після отримання диплому зп стартує з 100+ куо.
Та то є тут один казківник, у якого зарплатня випускника вишу за перший рік окуповує всю вартість навчання, але цей випускник закривати кредит не поспішає, бо треба ж будинок в іпотеку взяти вартістю у десять таких кредитів, що також не проблема, бо зарплата уже з другого року росте в геометрічній прогресії і нулі просто перестають уміщатись в екран, так що молодому спеціалісту просто не спадає на думку подумати, що станеться у разі його звільнення чи тимчасової непрацездатності. .
Саме так люди і живуть.
Бачите, ви цього не розумієте, тому ніколи в житті не будете так жити.
Хіба можна вам пояснити, що у людей мозок інакше налаштований
: навіщо він віддасть ЗАРАЗ 100 000$ в погашення студентського кредиту, якщо він ЗАРАЗ поповнить на цю суму свій пакет акцій американських підприємств. І отримає плюс 100 000$.
Це я вам по секрету розказую, як ВОНИ РОЗМІРКОАУЮТЬ. І як реально діють.
Ви цього не можете зробити - тому вам і в голову таке не приходить.
І ще те, що ніколи вам в голову не прийде: за час каденції президента Байдена вже два рази була амністія саме студентських кредитів (!) - не хочу зараз ритися в мережі, але сума погашення за останні 3,5 роки сягнула цифри десь в 10 мільярдів доларів США.
10 мільярдів доларів США подарували студентам!
То я ж вище написав: треба мати клепку в голові.
Ну реально НЕ всі мають, багатьом НЕ дано.
Якщо немає - он вище пан Shaman
(дякую, пан Shaman
) дав гарну пораду: вчитися на бакалавра там, де він порадив - а далі на ринок або трасу торгувати кавунами по 15 гривень за кіло.
Можна підсобником на будівництво: гарні гроші зараз платять 1100 гривень за день.P.S.
Класна у нас гілка: я пишаюся, бо реально позитивний та корисний обмін думками.
Люди хоч дізнаються які є варіанти.
Я - наприклад - корисне дізнався для себе: якщо ти за 5 років попрацював в компаніях на кшталт Microsoft, потім працював по Договору на Apple, а потім тебе взяли в штат в Apple (тобто і ти - повний довбур і ті, хто тебе взяв на роботу - повні довбури), то НЕ
ТРЕБА купувати в кредит собі для родини житло, треба жити - як писав flyman
- в картонній коробці під мостом, бо теоретично тебе можуть - нехай і через 20 років - звільнити з роботи.
Я тільки не зрозумів: і їсти не треба? І авто купувати не треба? І секосом займатися не треба? І на відпочинок їздити не треба?
Звільнять же!!!!!!!!!
Тобто треба здаватися заздалегідь!
Заздалегідь! Труси знімаємо заздалегідь! Менше буде проблем!
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