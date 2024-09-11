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#<1 ... 2307230823092310 Додано: Сер 11 вер, 2024 17:10 Faceless написав: Ердоган: Повернення Криму під контроль України – вимога міжнародного права.



Про це президент Туреччини сказав сьогодні у відеозверненні до учасників «Кримської платформи».



Він зазначив, що Туреччина з першого дня виступала проти анексії Криму, яка ще більше поглибила страждання кримських татар. А одним з пріоритетів турецької зовнішньої політики назвав забезпечення безпеки та добробуту кримських татар.



«Наша підтримка територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України залишається непохитною. Повернення Криму до складу України є вимогою міжнародного права», – зазначив Ердоган.



Тож не тільки зрада Ердоган: Повернення Криму під контроль України – вимога міжнародного права.Про це президент Туреччини сказав сьогодні у відеозверненні до учасників «Кримської платформи».Він зазначив, що Туреччина з першого дня виступала проти анексії Криму, яка ще більше поглибила страждання кримських татар. А одним з пріоритетів турецької зовнішньої політики назвав забезпечення безпеки та добробуту кримських татар.«Наша підтримка територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України залишається непохитною. Повернення Криму до складу України є вимогою міжнародного права», – зазначив Ердоган.Тож не тільки зрада

кримські татари для турок, як молодші брати (в гарному сенсі цього слова). а руські їх зараз утискають дуже сильно. тому в цьому питанні Туреччина буде відстоювати свою позицію.



мені в голову навіть приходив варіант, що може Туреччина колись запропонує протекторат над Кримом кримські татари для турок, як молодші брати (в гарному сенсі цього слова). а руські їх зараз утискають дуже сильно. тому в цьому питанні Туреччина буде відстоювати свою позицію.мені в голову навіть приходив варіант, що може Туреччина колись запропонує протекторат над Кримом Shaman

Повідомлень: 6703 З нами з: 29.09.19 Подякував: 648 раз. Подякували: 1472 раз. Профіль 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 вер, 2024 17:43 Re: Еміграція, заробітчанство





я трохи з іншим причин, але теж кажу, що західна система пенсій трохи поламалася, що в ній теж накопичуються проблеми, які поки що не дуже помітні. такі думки ще не є мейнстримом - але найцікавіше визначити явище до того, як про це почнуть казати з кожної праски інколи треба повертатися й в реальний світя трохи з іншим причин, але теж кажу, що західна система пенсій трохи поламалася, що в ній теж накопичуються проблеми, які поки що не дуже помітні. такі думки ще не є мейнстримом - але найцікавіше визначити явище до того, як про це почнуть казати з кожної праски Shaman

Повідомлень: 6703 З нами з: 29.09.19 Подякував: 648 раз. Подякували: 1472 раз. Профіль 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 вер, 2024 17:54 Re: Еміграція, заробітчанство





я не кажу, що західна освіта погана, але судячи з дописів, це лише у емігрантів з України після отримання диплому зп стартує з 100+ куо. чомусь не у всіх американців так виходить й зп не такі високі, й кредити віддають дуже довго.



моя думка, що якщо є клепка в голові, то якісну базову освіту (бакалаврат) по багатьом спеціальностям можна отримати й в Україні, а за кордон треба шукати програми на магістратуру. це вийде набагато дешевше, й можливо якісніше, бо отримувати освіту простіше на рідній мові ну й з приводу освітия не кажу, що західна освіта погана, але судячи з дописів, це лише у емігрантів з України після отримання диплому зп стартує з 100+ куо. чомусь не у всіх американців так виходитьй зп не такі високі, й кредити віддають дуже довго.моя думка, що якщо є клепка в голові, то якісну базову освіту (бакалаврат) по багатьом спеціальностям можна отримати й в Україні, а за кордон треба шукати програми на магістратуру. це вийде набагато дешевше, й можливо якісніше, бо отримувати освіту простіше на рідній мові Shaman

Повідомлень: 6703 З нами з: 29.09.19 Подякував: 648 раз. Подякували: 1472 раз. Профіль 2 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 вер, 2024 19:52 Shaman написав: я не кажу, що західна освіта погана, але судячи з дописів, це лише у емігрантів з України після отримання диплому зп стартує з 100+ куо. я не кажу, що західна освіта погана, але судячи з дописів, це лише у емігрантів з України після отримання диплому зп стартує з 100+ куо. Та то є тут один казківник, у якого зарплатня випускника вишу за перший рік окуповує всю вартість навчання, але цей випускник закривати кредит не поспішає, бо треба ж будинок в іпотеку взяти вартістю у десять таких кредитів, що також не проблема, бо зарплата уже з другого року росте в геометрічній прогресії і нулі просто перестають уміщатись в екран, так що молодому спеціалісту просто не спадає на думку подумати, що станеться у разі його звільнення чи тимчасової непрацездатності. Просто часу не зостається після безперервного оформлення і переоформлення кредитів, катання на новеньких автомобілях найпрестижніших марок і відвідування шикарних ресторанів. Та й навіть якщо з освітою не склалося, теж не велика проблема, адже простим сантехніком теж можна до 400 тисяч на рік заробити.

Те, що серед молодих (до 35) людей частка тих, що мають дохід більше 100 тисяч на рік становить десь 10% -- це не в нашому, а в якомусь паралельному світі. Як і те, що люди іноді десятиріччями не можуть погасити студентський борг на навчання, і багато хто жаліється, що не може навіть отримати іпотеку, бо банки не схвалюють, а вимушені віддавати ті самі суми на оренду, яка від'їдає значну частку доходів без будь-яких перспектив. Та то є тут один казківник, у якого зарплатня випускника вишу за перший рік окуповує всю вартість навчання, але цей випускник закривати кредит не поспішає, бо треба ж будинок в іпотеку взяти вартістю у десять таких кредитів, що також не проблема, бо зарплата уже з другого року росте в геометрічній прогресії і нулі просто перестають уміщатись в екран, так що молодому спеціалісту просто не спадає на думку подумати, що станеться у разі його звільнення чи тимчасової непрацездатності. Просто часу не зостається після безперервного оформлення і переоформлення кредитів, катання на новеньких автомобілях найпрестижніших марок і відвідування шикарних ресторанів. Та й навіть якщо з освітою не склалося, теж не велика проблема, адже простим сантехніком теж можна до 400 тисяч на рік заробити.Те, що серед молодих (до 35) людей частка тих, що мають дохід більше 100 тисяч на рік становить десь 10% -- це не в нашому, а в якомусь паралельному світі. Як і те, що люди іноді десятиріччями не можуть погасити студентський борг на навчання, і багато хто жаліється, що не може навіть отримати іпотеку, бо банки не схвалюють, а вимушені віддавати ті самі суми на оренду, яка від'їдає значну частку доходів без будь-яких перспектив. M-Audio Повідомлень: 3124 З нами з: 23.03.11 Подякував: 589 раз. Подякували: 436 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 вер, 2024 19:53 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: моя думка, що якщо є клепка в голові, то якісну базову освіту (бакалаврат) по багатьом спеціальностям можна отримати й в Україні моя думка, що якщо є клепка в голові, то якісну базову освіту (бакалаврат) по багатьом спеціальностям можна отримати й в Україні

Щось особисто я не побачив якісної вищої освіти в Україні. Врешті-решт ринок все порішає сам (вже зараз можна побачити скільки бажаючих вчитись в наших ВУЗах). Щось особисто я не побачив якісної вищої освіти в Україні. Врешті-решт ринок все порішає сам (вже зараз можна побачити скільки бажаючих вчитись в наших ВУЗах). BIGor

Повідомлень: 9316 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1363 раз. Подякували: 1763 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 вер, 2024 19:58 Shaman написав: інколи треба повертатися й в реальний світ





я трохи з іншим причин, але теж кажу, що західна система пенсій трохи поламалася, що в ній теж накопичуються проблеми, які поки що не дуже помітні. такі думки ще не є мейнстримом - але найцікавіше визначити явище до того, як про це почнуть казати з кожної праски інколи треба повертатися й в реальний світя трохи з іншим причин, але теж кажу, що західна система пенсій трохи поламалася, що в ній теж накопичуються проблеми, які поки що не дуже помітні. такі думки ще не є мейнстримом - але найцікавіше визначити явище до того, як про це почнуть казати з кожної праски

Ну коли пенсія середнього американця впаде до 1500 Євро, в середнього українця буде ті ж 70 доларів - все, "західна система пенсій трохи поламалася".

відео цього блогера взагалі мало мають щось спільного з реальністью. Виглядає як частина Телемарафону: на Заході все пагано!



ПС, коменти під цим відео доставляють. Ну коли пенсія середнього американця впаде до 1500 Євро, в середнього українця буде ті ж 70 доларів - все, "".відео цього блогера взагалі мало мають щось спільного з реальністью. Виглядає як частина Телемарафону: на Заході все пагано!ПС, коменти під цим відео доставляють. BIGor

Повідомлень: 9316 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1363 раз. Подякували: 1763 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 вер, 2024 20:05 M-Audio написав: Shaman написав: я не кажу, що західна освіта погана, але судячи з дописів, це лише у емігрантів з України після отримання диплому зп стартує з 100+ куо. я не кажу, що західна освіта погана, але судячи з дописів, це лише у емігрантів з України після отримання диплому зп стартує з 100+ куо. Та то є тут один казківник, у якого зарплатня випускника вишу за перший рік окуповує всю вартість навчання, але цей випускник закривати кредит не поспішає, бо треба ж будинок в іпотеку взяти вартістю у десять таких кредитів, що також не проблема, бо зарплата уже з другого року росте в геометрічній прогресії і нулі просто перестають уміщатись в екран, так що молодому спеціалісту просто не спадає на думку подумати, що станеться у разі його звільнення чи тимчасової непрацездатності. . Та то є тут один казківник, у якого зарплатня випускника вишу за перший рік окуповує всю вартість навчання, але цей випускник закривати кредит не поспішає, бо треба ж будинок в іпотеку взяти вартістю у десять таких кредитів, що також не проблема, бо зарплата уже з другого року росте в геометрічній прогресії і нулі просто перестають уміщатись в екран, так що молодому спеціалісту просто не спадає на думку подумати, що станеться у разі його звільнення чи тимчасової непрацездатності. .

Саме так люди і живуть.

Бачите, ви цього не розумієте, тому ніколи в житті не будете так жити.

Хіба можна вам пояснити, що у людей мозок інакше налаштований : навіщо він віддасть ЗАРАЗ 100 000$ в погашення студентського кредиту, якщо він ЗАРАЗ поповнить на цю суму свій пакет акцій американських підприємств. І отримає плюс 100 000$.

Це я вам по секрету розказую, як ВОНИ РОЗМІРКОВУЮТЬ. І як реально діють.

Реально.



Ви цього не можете зробити - тому вам і в голову таке не приходить.



І ще те, що ніколи вам в голову не прийде: за час каденції президента Байдена вже два рази була амністія саме студентських кредитів (!) - не хочу зараз ритися в мережі, але сума погашення за останні 3,5 роки сягнула цифри десь в 10 мільярдів доларів США.



10 мільярдів доларів США подарували студентам!



То я ж вище написав: треба мати клепку в голові. Ну реально НЕ всі мають, багатьом НЕ дано.

Якщо немає - он вище пан Shaman (дякую, пан Shaman) дав гарну пораду: вчитися на бакалавра там, де він порадив - а далі на ринок або трасу торгувати кавунами по 15 гривень за кіло.

Можна підсобником на будівництво: гарні гроші зараз платять 1100 гривень за день.



P.S. Класна у нас гілка: я пишаюся, бо реально позитивний та корисний обмін думками. Люди хоч дізнаються які є варіанти.

Я - наприклад - корисне дізнався для себе: якщо ти за 5 років попрацював в компаніях на кшталт Microsoft, потім працював по Договору на Apple, а потім тебе взяли в штат в Apple (тобто і ти - повний довбур і ті, хто тебе взяв на роботу - повні довбури), то НЕ ТРЕБА купувати в кредит собі для родини житло, треба жити - як писав flyman - в картонній коробці під мостом, бо теоретично тебе можуть - нехай і через 20 років - звільнити з роботи.

Я тільки не зрозумів: і їсти не треба? І авто купувати не треба? І секосом займатися не треба? І на відпочинок їздити не треба?

Звільнять же!!!!!!!!!

Тобто треба здаватися заздалегідь!

Заздалегідь! Труси знімаємо заздалегідь! Менше буде проблем! Саме так люди і живуть.Бачите, ви цього не розумієте, томуХіба можна вам пояснити, що: навіщо він віддасть ЗАРАЗ 100 000$ в погашення студентського кредиту, якщо він ЗАРАЗ поповнить на цю суму свій пакет акцій американських підприємств. І отримає плюс 100 000$.Це я вам по секрету розказую, як ВОНИ РОЗМІРКОВУЮТЬ.Реально.Ви цього не можете зробити - тому вам і в голову таке не приходить.І ще те, що ніколи вам в голову не прийде: за час каденції президента Байдена вже два рази була амністія саме студентських кредитів (!) - не хочу зараз ритися в мережі, але сума погашення за останні 3,5 роки сягнула цифри десь в 10 мільярдів доларів США.10 мільярдів доларів США подарували студентам!То я ж вище написав:Ну реально НЕ всі мають, багатьом НЕ дано.Якщо немає - он вище пан(дякую, пан) дав гарну пораду: вчитися на бакалавра там, де він порадив - а далі на ринок або трасу торгувати кавунами по 15 гривень за кіло.Можна підсобником на будівництво: гарні гроші зараз платять 1100 гривень за день.Класна у нас гілка: я пишаюся, бо реально позитивний таЛюди хоч дізнаються які є варіанти.Я - наприклад - корисне дізнався для себе: якщо ти за 5 років попрацював в компаніях на кшталт Microsoft, потім працював по Договору на Apple, а потім тебе взяли в штат в Apple (тобто і ти - повний довбур і ті, хто тебе взяв на роботу - повні довбури), тоТРЕБА купувати в кредит собі для родини житло, треба жити - як писав- в картонній коробці під мостом, бо теоретично тебе можуть - нехай і через 20 років - звільнити з роботи.Я тільки не зрозумів: і їсти не треба? І авто купувати не треба? І секосом займатися не треба? І на відпочинок їздити не треба?Звільнять же!!!!!!!!!Тобто треба здаватися заздалегідь!Заздалегідь! Труси знімаємо заздалегідь! Менше буде проблем! akurt

Повідомлень: 10025 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3692 раз. Подякували: 1306 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 вер, 2024 21:18 M-Audio написав: Shaman написав: я не кажу, що західна освіта погана, але судячи з дописів, це лише у емігрантів з України після отримання диплому зп стартує з 100+ куо. я не кажу, що західна освіта погана, але судячи з дописів, це лише у емігрантів з України після отримання диплому зп стартує з 100+ куо. Та то є тут один казківник, у якого зарплатня випускника вишу за перший рік окуповує всю вартість навчання, але цей випускник закривати кредит не поспішає, бо треба ж будинок в іпотеку взяти вартістю у десять таких кредитів, що також не проблема, бо зарплата уже з другого року росте в геометрічній прогресії і нулі просто перестають уміщатись в екран, так що молодому спеціалісту просто не спадає на думку подумати, що станеться у разі його звільнення чи тимчасової непрацездатності. Просто часу не зостається після безперервного оформлення і переоформлення кредитів, катання на новеньких автомобілях найпрестижніших марок і відвідування шикарних ресторанів. Та й навіть якщо з освітою не склалося, теж не велика проблема, адже простим сантехніком теж можна до 400 тисяч на рік заробити.

Те, що серед молодих (до 35) людей частка тих, що мають дохід більше 100 тисяч на рік становить десь 10% -- це не в нашому, а в якомусь паралельному світі. Як і те, що люди іноді десятиріччями не можуть погасити студентський борг на навчання, і багато хто жаліється, що не може навіть отримати іпотеку, бо банки не схвалюють, а вимушені віддавати ті самі суми на оренду, яка від'їдає значну частку доходів без будь-яких перспектив. Та то є тут один казківник, у якого зарплатня випускника вишу за перший рік окуповує всю вартість навчання, але цей випускник закривати кредит не поспішає, бо треба ж будинок в іпотеку взяти вартістю у десять таких кредитів, що також не проблема, бо зарплата уже з другого року росте в геометрічній прогресії і нулі просто перестають уміщатись в екран, так що молодому спеціалісту просто не спадає на думку подумати, що станеться у разі його звільнення чи тимчасової непрацездатності. Просто часу не зостається після безперервного оформлення і переоформлення кредитів, катання на новеньких автомобілях найпрестижніших марок і відвідування шикарних ресторанів. Та й навіть якщо з освітою не склалося, теж не велика проблема, адже простим сантехніком теж можна до 400 тисяч на рік заробити.Те, що серед молодих (до 35) людей частка тих, що мають дохід більше 100 тисяч на рік становить десь 10% -- це не в нашому, а в якомусь паралельному світі. Як і те, що люди іноді десятиріччями не можуть погасити студентський борг на навчання, і багато хто жаліється, що не може навіть отримати іпотеку, бо банки не схвалюють, а вимушені віддавати ті самі суми на оренду, яка від'їдає значну частку доходів без будь-яких перспектив.



В Вашем посте есть то, с чем могу согласиться и то, с чем если не стану спорить, то прокомментирую.

Собственно эти 2 части взаимосвязаны.

1. На самом деле, есть небольшой % выпускников универов и каледжей, кто может рассчитаться за учебу в первый-же год. Это не беспроцентные ссуды. То есть, тут надо говорить о вынужденности и способности считать деньги.

2. 100к в год - это примерно 50 долларов в час. Это небольшие, но хорошие для начала карьеры деньги.

3. 400к сантехник может зарабатывать только если работает сам на себя и ему очень везет. В НЙ железное правило - 40 долларов в час (80 к в год) сантехник без лицензии и 80 долларов в час (160 К долларов в год)с лицензии при условии работы фуллтайм на "дядю".

4. Теперь о соответствии частей Вашего поста. Кто-то берет лон на учебу, потом мортгидж, машины в кредит каждый год. Обычно, в момент увольнения и если не сложится с тем, чтобы быстро найти работу, чел теряет мгновенно все.

Но так ведут себя далеко не все.

Семья моих друзей. Она приехала когда-то из Киева, пошла работать в "русский магазин" на 5,5 доллара в час (минималка тогда была 5 долларов в час) на парттайм, зарабатываемых денег не хватало даже на полную оплату рента.

Поступила в каледж, долго училась и работала на парттайм, рассчитываясь за учебу еще во время учебы. Познакомилась со своим будущим мужем, который тоже когда-то уехал из Украины, и это была не первая его страна, но в США приехал по турвизе и потом просто не выехал. Работал нелегально на разных тяжелых и низкооплачиваемых работах. По прошествии 5 лет, она получила гражданство и они поженились. Таким образом он получил сначала гринкарту, а потом гражданство.

Когда она закончила все-таки учебу, пошла работать и рассчиталась за оставшуюсю сумму долга в течении 1-2 лет.

Ее муж поступил в каледж на компьютер сайенс и работал параллельно мувером.

Это очень-очень тяжелая работа, но заработать тоже можно.

В один из дней он просто принес чек на всю сумму обучения в 20 куе. (может до этого тоже что-то платил).

Они много лет жили в НЙ без машины и только когда родились дети и они уже просто разрывались без машины с работами и садиками, то взяли в лиз первую машину. Потом они переезжали из штата в штат, муж менял работы пока не получил позицию в МС. Это был если не ошибаюсь, 12 год в айти. Взяли дом в мортгидж, а через пару лет он, как и десятки тысяч других сотрудников МС, получил на имейл письмо, что сокращен. Но к этому моменту уже значительная часть долга была выплачена с опережением, а во время ковида мортгидж рефинансирован под 2,71%.

Сейчас-же рейт порядка 7% годовых, а это значит, что при американском аннуитете, половина долга будет выплачена только после 20 лет платежей.

То есть, тупость неимоверная сейчас брать мортгидж. Разве что если кто-то не дружит с калькулятором.

Но есть категория людей в США ( и не только), так называемые крукс, которые будут втягивать в разные аферы, пытаясь получить свою выгоду. Там где пахнет деньгами.

Это может быть все что угодно - страховки, медицина, недвижимость, автомобили, образование, суды, трудоустройство и тд.

У меня знакомая ПОТЕРЯЛА 170 тысяч просто подписав контракт страхования.

Так может случиться, что останешься еще и должен.

На самом деле, образование в США не так дорого для среднего класса, как об этом думают. Я уже писал об этом. Знакомая оплачивает довольно дорогой каледж сыну - 40 куе в год. Это морская очень высокооплачиваемая специальность. 160 куе за учебу будет около первой годовой зарплаты. В Вашем посте есть то, с чем могу согласиться и то, с чем если не стану спорить, то прокомментирую.Собственно эти 2 части взаимосвязаны.1. На самом деле, есть небольшой % выпускников универов и каледжей, кто может рассчитаться за учебу в первый-же год. Это не беспроцентные ссуды. То есть, тут надо говорить о вынужденности и способности считать деньги.2. 100к в год - это примерно 50 долларов в час. Это небольшие, но хорошие для начала карьеры деньги.3. 400к сантехник может зарабатывать только если работает сам на себя и ему очень везет. В НЙ железное правило - 40 долларов в час (80 к в год) сантехник без лицензии и 80 долларов в час (160 К долларов в год)с лицензии при условии работы фуллтайм на "дядю".4. Теперь о соответствии частей Вашего поста. Кто-то берет лон на учебу, потом мортгидж, машины в кредит каждый год. Обычно, в момент увольнения и если не сложится с тем, чтобы быстро найти работу, чел теряет мгновенно все.Но так ведут себя далеко не все.Семья моих друзей. Она приехала когда-то из Киева, пошла работать в "русский магазин" на 5,5 доллара в час (минималка тогда была 5 долларов в час) на парттайм, зарабатываемых денег не хватало даже на полную оплату рента.Поступила в каледж, долго училась и работала на парттайм, рассчитываясь за учебу еще во время учебы. Познакомилась со своим будущим мужем, который тоже когда-то уехал из Украины, и это была не первая его страна, но в США приехал по турвизе и потом просто не выехал. Работал нелегально на разных тяжелых и низкооплачиваемых работах. По прошествии 5 лет, она получила гражданство и они поженились. Таким образом он получил сначала гринкарту, а потом гражданство.Когда она закончила все-таки учебу, пошла работать и рассчиталась за оставшуюсю сумму долга в течении 1-2 лет.Ее муж поступил в каледж на компьютер сайенс и работал параллельно мувером.Это очень-очень тяжелая работа, но заработать тоже можно.В один из дней он просто принес чек на всю сумму обучения в 20 куе. (может до этого тоже что-то платил).Они много лет жили в НЙ без машины и только когда родились дети и они уже просто разрывались без машины с работами и садиками, то взяли в лиз первую машину. Потом они переезжали из штата в штат, муж менял работы пока не получил позицию в МС. Это был если не ошибаюсь, 12 год в айти. Взяли дом в мортгидж, а через пару лет он, как и десятки тысяч других сотрудников МС, получил на имейл письмо, что сокращен. Но к этому моменту уже значительная часть долга была выплачена с опережением, а во время ковида мортгидж рефинансирован под 2,71%.Сейчас-же рейт порядка 7% годовых, а это значит, что при американском аннуитете, половина долга будет выплачена только после 20 лет платежей.То есть, тупость неимоверная сейчас брать мортгидж. Разве что если кто-то не дружит с калькулятором.Но есть категория людей в США ( и не только), так называемые крукс, которые будут втягивать в разные аферы, пытаясь получить свою выгоду. Там где пахнет деньгами.Это может быть все что угодно - страховки, медицина, недвижимость, автомобили, образование, суды, трудоустройство и тд.У меня знакомая ПОТЕРЯЛА 170 тысяч просто подписав контракт страхования.Так может случиться, что останешься еще и должен.На самом деле, образование в США не так дорого для среднего класса, как об этом думают. Я уже писал об этом. Знакомая оплачивает довольно дорогой каледж сыну - 40 куе в год. Это морская очень высокооплачиваемая специальность. 160 куе за учебу будет около первой годовой зарплаты. rjkz

Повідомлень: 16963 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8419 раз. Подякували: 5303 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 вер, 2024 21:56 Блін, коли rjkz не пише про диктаторів та дикторів в тій частині Земної кулі, де він ніколи не був: цілком адекватні правдиві і аргументовані дописи.

І ніхто тоді людину не називає «казкарем».

Так тримати!

Гадаю, він повинен вибачитися, стоячі на колінах, після сьогоднішньої заяви президента Туреччини, обраного на демократичних виборах травня 2024 року, щодо України. Яку спаплюжив біженець/ухилянт в New York. akurt

Повідомлень: 10025 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3692 раз. Подякували: 1306 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 вер, 2024 22:25 Еміграція, заробітчанство



News from San Francisco



Наші люди не можуть піти у відпустку, щоби провести чудовий час на Гавайях.

З шампанським, гикан"єм та криками.

Завантажені роботою мінімум до 1 лютого. Року 2025.

ІТ-ники.

Не хочу зіпсувати вечір М-Аudio, але зарплатня 500 000+ доларів на рік.

Точну цифру знаю, але не скажу. "Казкар" повинен зберігати реноме... akurt

Повідомлень: 10025 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3692 раз. Подякували: 1306 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2307230823092310 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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