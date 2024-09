Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2309231023112312> Додано: Сер 11 вер, 2024 22:39 Еміграція, заробітчанство



News from USA



Зворотній бік еміграції.

Прожив офіційно та законно 5 років за кордоном - отримай - і не хочеш - громадянство.

Так в усіх країнах.

Але найгірше - в США.

Тихо ввечері приходить вам конверт, де тобі предписано з"явитися в Суд: можливо, тебе оберуть у склад Присяжних.

Можливо і не виберуть.

А може і виберуть.

Головне не розказувати, що 10 років тому ти сидів на березі мису Миколая у Криму та в підзорну трубу, скручену із рекламної листівки Новинського, дивися на берег Австралії, і виловлював диктаторів. Приємно ж бути і "ловцем целовеческих душ" і пустопорожнім балакалом з приводу методів виловлювання по всьому світу диктаторів.

Головне не помічати диктаторів під боком. А так пишайся: ти - фахівець з диктаторів. Круто!

А ось в Папуа-Новій Гвинеі - то залюбки.

Повідомлень: 10026 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3692 раз. Подякували: 1306 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 вер, 2024 22:59 Gastarbaiter написав: По последним имеющимся данным Центрального статистического управления (GUS) - на 2022 год в Польше было 158,9 тысяч врачей. Тем не менее, больницы по-прежнему испытывают серьезную нехватку персонала, и особенно плоха ситуация в отделениях неотложной помощи. Из 266 отделений по всей Польше около 50 испытывают серьезные проблемы с подбором персонала. Ситуацию не улучшают высокие зарплаты, предлагаемые больницами.



По данным, опубликованным в феврале этого года Согласно отчету команды платформы «Врачи – вакансии», в 2023 году в Польше врачам предлагали среднюю почасовую ставку 197 злотых. Больше всего, почти 250 злотых в час, можно заработать в амбулаторной специализированной помощи, примерно 185 злотых в отделении неотложной помощи и примерно 162 злотых в больницах. Больше всего ценятся, конечно, врачи-специалисты, которые в среднем могут рассчитывать минимум на 220 злотых. В прошлом году максимальная зарплата психиатра в час составляла 304 злотых.



Больница в Легнице решила поощрять врачей работать в отделении неотложной помощи еще более высоким заработком. Ищут врачей без специализации, проходящих специализацию, специалистов по внутренним болезням, а также специалистов по ортопедии, общей хирургии и кардиологии. В объявлении указано, что первые два врача могут зарабатывать от 34 000 до 48 000 злотых брутто. Специалист по внутренним болезням может рассчитывать на заработок от 43 000 до 56 000 злотых, в то время как другие врачи могут зарабатывать от 50 000 до 64 000 злотых брутто. Это означает, что врач может зарабатывать до 320 злотых в час. Отделение неотложной помощи Легницы предлагает еще больше.



В объявлении больница указывает форму трудоустройства в формате В2В. Также допускается полная или частичная занятость, но тогда размер вознаграждения определяется индивидуально.



Сумма вознаграждения, указанная в объявлении, касается работы примерно за 250 часов в месяц, что на самом деле составляет 1,5 штатных должности врача, занятого по трудовому договору, - говорит Кшиштоф Мацеяк, пресс-секретарь Воеводской специализированной больницы в Легнице

Я жив у Легниці. Не дивно що звідти лікарі втікають - Німеччина у 100 км.

а можно поподробней?

а можна поподробней?

реально очень интересно)



News from San Francisco



Наші люди не можуть піти у відпустку, щоби провести чудовий час на Гавайях.

З шампанським, гикан"єм та криками.

Завантажені роботою мінімум до 1 лютого. Року 2025.

ІТ-ники.

Не хочу зіпсувати вечір М-Аudio, але зарплатня 500 000+ доларів на рік.

Дують ШІ бульку поки "пенсіонери-студенти-інветори" ведуться на казочки.



Дують ШІ бульку поки "пенсіонери-студенти-інветори" ведуться на казочки.

Повідомлень: 89 З нами з: 29.06.22 Подякував: 22 раз. Подякували: 16 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 вер, 2024 23:31 akurt написав: Еміграція, заробітчанство



News from San Francisco



Наші люди не можуть піти у відпустку, щоби провести чудовий час на Гавайях.

З шампанським, гикан"єм та криками.

Завантажені роботою мінімум до 1 лютого. Року 2025.

ІТ-ники.

Не хочу зіпсувати вечір М-Аudio, але зарплатня 500 000+ доларів на рік.

як правило на всех мировых курортах от Шарма до Бали и Гавайев по этим признакам отлично идентифицируются кацапы...

как правило на всех мировых курортах от Шарма до Бали и Гавайев по этим признакам отлично идентифицируются кацапы... как правило на всех мировых курортах от Шарма до Бали и Гавайев по этим признакам отлично идентифицируются кацапы... Прохожий Повідомлень: 13825 З нами з: 05.06.13 Подякував: 912 раз. Подякували: 1444 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 вер, 2024 23:34 akurt написав: ...

То я ж вище написав: треба мати клепку в голові. Ну реально НЕ всі мають, багатьом НЕ дано.

Якщо немає - он вище пан Shaman (дякую, пан Shaman) дав гарну пораду: вчитися на бакалавра там, де він порадив - а далі на ринок або трасу торгувати кавунами по 15 гривень за кіло.

Можна підсобником на будівництво: гарні гроші зараз платять 1100 гривень за день.

... ...То я ж вище написав:Ну реально НЕ всі мають, багатьом НЕ дано.Якщо немає - он вище пан(дякую, пан) дав гарну пораду: вчитися на бакалавра там, де він порадив - а далі на ринок або трасу торгувати кавунами по 15 гривень за кіло.Можна підсобником на будівництво: гарні гроші зараз платять 1100 гривень за день....

akurt, судячи з твоїх дописів особисто твій досвід отримання вищої освіти в Україні негативний. й ЗВО не дуже, й сам писав - той, хто вчився - той на рядових посадах, а чим там займався в ЗВО (не буду цитувати) - ті на коні. напевне, навички, які дозволили заробити гроші, з освітою мало пов'язані дивно тільки що з таким бекграундом людина рекламує освіту. логічно було б казати - бачите, п'ять років пинав дещо, й це ніяк не завадило в житті. ну то таке.



а що бачу я. в Харкові той же мехмат та фізтех - непогана кузня. ХАІ, ХІРЕ, політех теж непогано вчать тих, хто бажає вчитися. теж саме відноситься й до універів та політехів Києва та Львова, Могилянка в Києві, УКУ у Львові. це лише те що я якось чув. а так набагато більше.



сам же розповідаєш про наших медиків - цікаво, а де ж вони вчилися? ІТшники українські - їх де готують?



розумні люди в Україні можуть отримати гарну освіту. ті, хто п'ять років когось тягають - напевне ні. ну тобі краще знати якщо вже є бажання отримати західну освіту - то вчиту мову й вперед в Сорбону чи в німецькі ЗВО - теж набагато дешевше



але в кого є зайві квартири/кошти - звертайтесь до akurt.

проморолік нижче - нік "Слепой"

akurt, судячи з твоїх дописів особисто твій досвід отримання вищої освіти в Україні негативний. й ЗВО не дуже, й сам писав - той, хто вчився - той на рядових посадах, а чим там займався в ЗВО (не буду цитувати) - ті на коні. напевне, навички, які дозволили заробити гроші, з освітою мало пов'язані дивно тільки що з таким бекграундом людина рекламує освіту. логічно було б казати - бачите, п'ять років пинав дещо, й це ніяк не завадило в житті. ну то таке.

а що бачу я. в Харкові той же мехмат та фізтех - непогана кузня. ХАІ, ХІРЕ, політех теж непогано вчать тих, хто бажає вчитися. теж саме відноситься й до універів та політехів Києва та Львова, Могилянка в Києві, УКУ у Львові. це лише те що я якось чув. а так набагато більше.

сам же розповідаєш про наших медиків - цікаво, а де ж вони вчилися? ІТшники українські - їх де готують?

розумні люди в Україні можуть отримати гарну освіту. ті, хто п'ять років когось тягають - напевне ні. ну тобі краще знати якщо вже є бажання отримати західну освіту - то вчиту мову й вперед в Сорбону чи в німецькі ЗВО - теж набагато дешевше

але в кого є зайві квартири/кошти - звертайтесь до akurt.

проморолік нижче - нік "Слепой"

Повідомлень: 6704 З нами з: 29.09.19 Подякував: 648 раз. Подякували: 1472 раз. Профіль 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 вер, 2024 23:38 akurt написав: навіщо він віддасть ЗАРАЗ 100 000$ в погашення студентського кредиту, якщо він ЗАРАЗ поповнить на цю суму свій пакет акцій американських підприємств. І отримає плюс 100 000$. навіщо він віддасть ЗАРАЗ 100 000$ в погашення студентського кредиту, якщо він ЗАРАЗ поповнить на цю суму свій пакет акцій американських підприємств. І отримає плюс 100 000$. Ну зрозуміло ж, що в кожного вчорашнього випускника американського вишу є пакет акцій амеріканських підприємств в розмірі, до якого доречно застосування терміну "додати 100 тис. доларів". До того ж, цей пакет не просто є, але ще й обов'язково стабільно і надійно прибутковий, так що вкладення грошей на "додавання" до цього пакету майже гарантовано принесе більше доходу, ніж 5-7% втрати по кредиту. Ага, вірю, досить типова ситуація. Не казки ні в якому разі.



І ще те, що ніколи вам в голову не прийде: за час каденції президента Байдена вже два рази була амністія саме студентських кредитів (!) - не хочу зараз ритися в мережі, але сума погашення за останні 3,5 роки сягнула цифри десь в 10 мільярдів доларів США. 10 мільярдів доларів США подарували студентам! Чого ж не прийде? Чув про це. Але маю дещо в моїй, не казковій, реальності, кредити скасовують переважно з тієї причини, що повернути їх звичайним шляхом майже немає шансів. А коли в кожного стабільна і зростаюча зарплата і "пакет акцій американських підприємств", то підкинути ще державних грошенят може викликати невдоволення тих платників податків, що ніяких кредитів не отримували. З чого можна зробити простий висновок, що у значного прошарку випускників не те, що "пакету акцій американських підприємств" немає, а і взагалі настільки нічого немає і не буде, що навіть той, відносно невеликий борг доводиться визнавати безнадійним. Звісно ж, я розумію, що те омериканьске "нічого немає" суттєво відрізняється від українського "нічого немає", але ж це все одно не свідчить про прекрасне і безтурботне життя.

Я тільки не зрозумів: і їсти не треба? І авто купувати не треба? І секосом займатися не треба? І на відпочинок їздити не треба? Все треба, тільки від того треба до "маю" та "можу собі дозволити" шлях іноді ну дуже довгий і складний, і не зводиться до одного факту закінчення американьского вишу. Ну зрозуміло ж, що в кожного вчорашнього випускника американського вишу є пакет акцій амеріканських підприємств в розмірі, до якого доречно застосування терміну "додати 100 тис. доларів". До того ж, цей пакет не просто є, але ще й обов'язково стабільно і надійно прибутковий, так що вкладення грошей на "додавання" до цього пакету майже гарантовано принесе більше доходу, ніж 5-7% втрати по кредиту. Ага, вірю, досить типова ситуація. Не казки ні в якому разі.Чого ж не прийде? Чув про це. Але маю дещо в моїй, не казковій, реальності, кредити скасовують переважно з тієї причини, що повернути їх звичайним шляхом майже немає шансів. А коли в кожного стабільна і зростаюча зарплата і "пакет акцій американських підприємств", то підкинути ще державних грошенят може викликати невдоволення тих платників податків, що ніяких кредитів не отримували. З чого можна зробити простий висновок, що у значного прошарку випускників не те, що "пакету акцій американських підприємств" немає, а і взагалі настільки нічого немає і не буде, що навіть той, відносно невеликий борг доводиться визнавати безнадійним. Звісно ж, я розумію, що те омериканьске "нічого немає" суттєво відрізняється від українського "нічого немає", але ж це все одно не свідчить про прекрасне і безтурботне життя.Все треба, тільки від того треба до "маю" та "можу собі дозволити" шлях іноді ну дуже довгий і складний, і не зводиться до одного факту закінчення американьского вишу. M-Audio Повідомлень: 3128 З нами з: 23.03.11 Подякував: 590 раз. Подякували: 436 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 вер, 2024 23:46 rjkz написав: В Вашем посте есть то, с чем могу согласиться и то, с чем если не стану спорить, то прокомментирую. В Вашем посте есть то, с чем могу согласиться и то, с чем если не стану спорить, то прокомментирую. От не буду коментувати подробиці, але ж погодтесь, що ваш опис ситуації дуже відрізняється від того "тут варто тільки війти на вулицю, як на тебе одразу ллється грошовий дощ, всі тільки й зайняті тим, що шукають можливості їх з комфортом для себе витратити, а 100-200 тисяч це абсолютно дрібна сума, не варта уваги" От не буду коментувати подробиці, але ж погодтесь, що ваш опис ситуації дуже відрізняється від того "тут варто тільки війти на вулицю, як на тебе одразу ллється грошовий дощ, всі тільки й зайняті тим, що шукають можливості їх з комфортом для себе витратити, а 100-200 тисяч це абсолютно дрібна сума, не варта уваги" M-Audio Повідомлень: 3128 З нами з: 23.03.11 Подякував: 590 раз. Подякували: 436 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 вер, 2024 23:56 akurt написав: Не хочу зіпсувати вечір М-Аudio, але зарплатня 500 000+ доларів на рік. Не хочу зіпсувати вечір, але зарплатня 500 000+ доларів на рік. Ви нічого мені не зіпсуєте, бо я точно знаю, що такі доходи (навіть не обмежуючись зарплатою) має менше 1% населення Сполучених Штатів. Тобто, так, такі люди технічно є, і в цьому сенсі воно не зовсім казка. Але ж для 99% це так і залишиться казкою або нездійсненою мрією (якщо мріяти саме про це). Практична цінність того знання приблизно така ж, як українцю приміряти на себе статки Ахметова чи Порошенко. Ви нічого мені не зіпсуєте, бо я точно знаю, що такі доходи (навіть не обмежуючись зарплатою) маєСполучених Штатів. Тобто, так, такі люди технічно є, і в цьому сенсі воно не зовсім казка. Але ж для 99% це так і залишиться казкою або нездійсненою мрією (якщо мріяти саме про це). Практична цінність того знання приблизно така ж, як українцю приміряти на себе статки Ахметова чи Порошенко. M-Audio Повідомлень: 3128 З нами з: 23.03.11 Подякував: 590 раз. Подякували: 436 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 вер, 2024 23:58 akurt написав: Зворотній бік еміграції.

Прожив офіційно та законно 5 років за кордоном - отримай - і не хочеш - громадянство.

Так в усіх країнах.

