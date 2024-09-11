Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 2309231023112312 Додано: Чет 12 вер, 2024 00:04 Re: Еміграція, заробітчанство Буквально кілька слів про еміграцію. В той час, коли кум вчергове пішов бухати з німцями, то виявилось, що його скарги на маленьку ЗП і нещасне життя ними дуже агресивно сприймаються в частині того, що в них наче брутто значно більша ЗП (5-7k), але нетто вони отримують ті ж 3.5-4k. І те, що ніяк нам з кумом не зрозуміти: що вони вважають нормальним, що з них стільки податків деруть, а платити 5% ФОП, навіть за наявності законної можливості, вони вважать чимось таким, чим "пристойні люди займатись не будуть". А ще більш агресивно вони сприймають те, що "ІТ-шники - це вища каста", хоча цілком нормально сприймають лікарів як "вищу касту". Дюрі-бачі

Повідомлень: 3728 З нами з: 29.07.22 Подякував: 675 раз. Подякували: 479 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 вер, 2024 00:13 Дюрі-бачі

"дикие люди, дети гор..."(с) Прохожий Повідомлень: 13826 З нами з: 05.06.13 Подякував: 912 раз. Подякували: 1445 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 вер, 2024 00:14 Дюрі-бачі написав: Буквально кілька слів про еміграцію. В той час, коли кум вчергове пішов бухати з німцями, то виявилось, що його скарги на маленьку ЗП і нещасне життя ними дуже агресивно в частині того, що в них наче брутто значно більша ЗП (5-7k), але нетто вони отримують ті ж 3.5-4k. І те, що ніяк нам з кумом не зрозуміти: що вони вважають нормальним, що з них стільки податків деруть, а платити 5% ФОП, навіть за наявності законної можливості, вони вважать чимось таким, чим "пристойні люди займатись не будуть". Буквально кілька слів про еміграцію. В той час, коли кум вчергове пішов бухати з німцями, то виявилось, що його скарги на маленьку ЗП і нещасне життя ними дуже агресивно в частині того, що в них наче брутто значно більша ЗП (5-7k), але нетто вони отримують ті ж 3.5-4k. І те, що ніяк нам з кумом не зрозуміти: що, а платити 5% ФОП, навіть за наявності законної можливості, вони вважать чимось таким, чим "пристойні люди займатись не будуть".

Прогресивна система оподаткування. При чому саме в Німеччині вона якась "особливо" прогресивна. Десь приблизно на названій сумі проходить межа, за якою податок одним стрибком росте з 14% до 42%. Тобто з кожного додатково євро у порівнянні з ним його партнери по пляшці віддають державі вже майже половину. Прогресивна система оподаткування. При чому саме в Німеччині вона якась "особливо" прогресивна. Десь приблизно на названій сумі проходить межа, за якою податок одним стрибком росте з 14% до 42%. Тобто з кожного додатково євро у порівнянні з ним його партнери по пляшці віддають державі вже майже половину. M-Audio Повідомлень: 3129 З нами з: 23.03.11 Подякував: 590 раз. Подякували: 436 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 вер, 2024 01:42 Прохожий написав: rjkz написав: У меня знакомая ПОТЕРЯЛА 170 тысяч просто подписав контракт страхования. У меня знакомая ПОТЕРЯЛА 170 тысяч просто подписав контракт страхования.

а можно поподробней?

реально очень интересно) а можно поподробней?реально очень интересно)



Мне тоже интересно, разговор был года 3 назад на другую тему, это вскользь прошло. Основной посыл - очень много охотников за чужими деньгами.

Фактически, тут просто атакуют предложениями о том, чтобы куда-то влезть просто что-то подписав. Это я и по себе могу сказать.

А, да совсем простой пример.

Когда мы только приехали, надо было с чего-то начинать, проходили мимо здания, там (на русском) предлагались разнообразные курсы.

Зашли узнать, в числе прочего - аккаунтинг.

Спрашивают статус. Все ок. Говорят, мы можем оформить так, чтобы эти курсы были бесплатными. Надо только подписать тут и тут.



Ога!

Не бесплатные они.

Если у человека не было НИКАКОГО послешкольного образования НИГДЕ, то он может получить ОДИН грант на образование.

И потратить его можно хоть на курсы ННА (там-же недельные, 850 долларов) и на учебу в (условно) Гарварде (на самом деле не знаю или там есть потолок, но пробовал вбивать, на тот момент еще не трудоустроенный, свои параметры в Бруклин каледж, то выдало, что покрывает даже чуть большую сумму, чем стоит обучение. Естественно я этим не занимался, так как у меня есть ВО, а у жены даже 2. Сейчас жена закончила самый необходимый курс по аккаунтингу в сити каледже и мы за это добросовестно заплатили).

И тут вариации есть. Например, человек приходит на курсы (или в другое учебное заведение, их тысячи и тысячи) и говорит, что хочет платить сам. Ему, условно, называют сумму в 4-5 куе (как те курсы аккаунтинга ), он их оплачивает, но ему подсовывают подписать ворох бумаг, среди которых будет и бумага, на основании которой получат параллельно грант).

Ну и просто для иллюстрации. Те "курсы" по программе типа "1С бухгалтерия", которые ни один работодатель не воспримет, запросили на тот момент 4,5 куе (для вас это будет бесплатно). В сити каледже, который хоть и далеко не Гарвард, но официальное учебное заведение города НЙ, это стоило ...около 400 долларов.

Можно еще взять 2 смежных курса (которые не нужны человеку, который работал в Украине бухгалтером и гл. бухгалтером) ии получить сертификат, который можно показать работодателю.

Я не вдавался в подробности, но страховое мошенничество - это еще больший пласт.

Может и поэтому в СЩА очень трудно стартануть в этих отраслях новый бизнес - новичкам тупо мало кто верит.

Если банк, страховая, универ, то стараются выбирать именитые и большие, избегая всяческих посредников.

А, с медициной...можно нарваться, когда простая манипуляция из-за ошибки или "ошибки" биллинг-менеджера прочарджит страховую на сумму сложной операции.

Если страховая откажется это оплачивать, то это ляжет на пациента.

И тд.

Отдельная тема - это круки в инвестировании. Они будут тебя убеждать открыть аккаунт в том или ином брокерском учреждении, вкладываться в те или иные фонды. Мне тоже интересно, разговор был года 3 назад на другую тему, это вскользь прошло. Основной посыл - очень много охотников за чужими деньгами.Фактически, тут просто атакуют предложениями о том, чтобы куда-то влезть просто что-то подписав. Это я и по себе могу сказать.А, да совсем простой пример.Когда мы только приехали, надо было с чего-то начинать, проходили мимо здания, там (на русском) предлагались разнообразные курсы.Зашли узнать, в числе прочего - аккаунтинг.Спрашивают статус. Все ок. Говорят, мы можем оформить так, чтобы эти курсы были бесплатными. Надо только подписать тут и тут.Ога!Не бесплатные они.Если у человека не было НИКАКОГО послешкольного образования НИГДЕ, то он может получить ОДИН грант на образование.И потратить его можно хоть на курсы ННА (там-же недельные, 850 долларов) и на учебу в (условно) Гарварде (на самом деле не знаю или там есть потолок, но пробовал вбивать, на тот момент еще не трудоустроенный, свои параметры в Бруклин каледж, то выдало, что покрывает даже чуть большую сумму, чем стоит обучение. Естественно я этим не занимался, так как у меня есть ВО, а у жены даже 2. Сейчас жена закончила самый необходимый курс по аккаунтингу в сити каледже и мы за это добросовестно заплатили).И тут вариации есть. Например, человек приходит на курсы (или в другое учебное заведение, их тысячи и тысячи) и говорит, что хочет платить сам. Ему, условно, называют сумму в 4-5 куе (как те курсы аккаунтинга), он их оплачивает, но ему подсовывают подписать ворох бумаг, среди которых будет и бумага, на основании которой получат параллельно грант).Ну и просто для иллюстрации. Те "курсы" по программе типа "1С бухгалтерия", которые ни один работодатель не воспримет, запросили на тот момент 4,5 куе (для вас это будет бесплатно). В сити каледже, который хоть и далеко не Гарвард, но официальное учебное заведение города НЙ, это стоило ...около 400 долларов.Можно еще взять 2 смежных курса (которые не нужны человеку, который работал в Украине бухгалтером и гл. бухгалтером) ии получить сертификат, который можно показать работодателю.Я не вдавался в подробности, но страховое мошенничество - это еще больший пласт.Может и поэтому в СЩА очень трудно стартануть в этих отраслях новый бизнес - новичкам тупо мало кто верит.Если банк, страховая, универ, то стараются выбирать именитые и большие, избегая всяческих посредников.А, с медициной...можно нарваться, когда простая манипуляция из-за ошибки или "ошибки" биллинг-менеджера прочарджит страховую на сумму сложной операции.Если страховая откажется это оплачивать, то это ляжет на пациента.И тд.Отдельная тема - это круки в инвестировании. Они будут тебя убеждать открыть аккаунт в том или ином брокерском учреждении, вкладываться в те или иные фонды. rjkz

Повідомлень: 16966 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8420 раз. Подякували: 5303 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 вер, 2024 01:44 Прохожий написав: akurt написав: Еміграція, заробітчанство



News from San Francisco



Наші люди не можуть піти у відпустку, щоби провести чудовий час на Гавайях.

З шампанським, гикан"єм та криками.

Завантажені роботою мінімум до 1 лютого. Року 2025.

ІТ-ники.

Не хочу зіпсувати вечір М-Аudio, але зарплатня 500 000+ доларів на рік.

Точну цифру знаю, але не скажу. "Казкар" повинен зберігати реноме... News from San FranciscoНаші люди не можуть піти у відпустку, щоби провести чудовий час на Гавайях.З шампанським,Завантажені роботою мінімум до 1 лютого. Року 2025.ІТ-ники.Не хочу зіпсувати вечір, але зарплатня 500 000+ доларів на рік.Точну цифру знаю, але не скажу. "Казкар" повинен зберігати реноме...

как правило на всех мировых курортах от Шарма до Бали и Гавайев по этим признакам отлично идентифицируются кацапы... как правило на всех мировых курортах от Шарма до Бали и Гавайев по этим признакам отлично идентифицируются кацапы...



Может не только кацапы.

Может просто из БРИКС. Может не только кацапы.Может просто из БРИКС. rjkz

Повідомлень: 16966 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8420 раз. Подякували: 5303 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 вер, 2024 01:52 M-Audio написав: akurt написав: навіщо він віддасть ЗАРАЗ 100 000$ в погашення студентського кредиту, якщо він ЗАРАЗ поповнить на цю суму свій пакет акцій американських підприємств. І отримає плюс 100 000$. навіщо він віддасть ЗАРАЗ 100 000$ в погашення студентського кредиту, якщо він ЗАРАЗ поповнить на цю суму свій пакет акцій американських підприємств. І отримає плюс 100 000$. Ну зрозуміло ж, що в кожного вчорашнього випускника американського вишу є пакет акцій амеріканських підприємств в розмірі, до якого доречно застосування терміну "додати 100 тис. доларів". До того ж, цей пакет не просто є, але ще й обов'язково стабільно і надійно прибутковий, так що вкладення грошей на "додавання" до цього пакету майже гарантовано принесе більше доходу, ніж 5-7% втрати по кредиту. Ага, вірю, досить типова ситуація. Не казки ні в якому разі.



І ще те, що ніколи вам в голову не прийде: за час каденції президента Байдена вже два рази була амністія саме студентських кредитів (!) - не хочу зараз ритися в мережі, але сума погашення за останні 3,5 роки сягнула цифри десь в 10 мільярдів доларів США. 10 мільярдів доларів США подарували студентам! Чого ж не прийде? Чув про це. Але маю дещо в моїй, не казковій, реальності, кредити скасовують переважно з тієї причини, що повернути їх звичайним шляхом майже немає шансів. А коли в кожного стабільна і зростаюча зарплата і "пакет акцій американських підприємств", то підкинути ще державних грошенят може викликати невдоволення тих платників податків, що ніяких кредитів не отримували. З чого можна зробити простий висновок, що у значного прошарку випускників не те, що "пакету акцій американських підприємств" немає, а і взагалі настільки нічого немає і не буде, що навіть той, відносно невеликий борг доводиться визнавати безнадійним. Звісно ж, я розумію, що те омериканьске "нічого немає" суттєво відрізняється від українського "нічого немає", але ж це все одно не свідчить про прекрасне і безтурботне життя.

Я тільки не зрозумів: і їсти не треба? І авто купувати не треба? І секосом займатися не треба? І на відпочинок їздити не треба? Все треба, тільки від того треба до "маю" та "можу собі дозволити" шлях іноді ну дуже довгий і складний, і не зводиться до одного факту закінчення американьского вишу. Ну зрозуміло ж, що в кожного вчорашнього випускника американського вишу є пакет акцій амеріканських підприємств в розмірі, до якого доречно застосування терміну "додати 100 тис. доларів". До того ж, цей пакет не просто є, але ще й обов'язково стабільно і надійно прибутковий, так що вкладення грошей на "додавання" до цього пакету майже гарантовано принесе більше доходу, ніж 5-7% втрати по кредиту. Ага, вірю, досить типова ситуація. Не казки ні в якому разі.Чого ж не прийде? Чув про це. Але маю дещо в моїй, не казковій, реальності, кредити скасовують переважно з тієї причини, що повернути їх звичайним шляхом майже немає шансів. А коли в кожного стабільна і зростаюча зарплата і "пакет акцій американських підприємств", то підкинути ще державних грошенят може викликати невдоволення тих платників податків, що ніяких кредитів не отримували. З чого можна зробити простий висновок, що у значного прошарку випускників не те, що "пакету акцій американських підприємств" немає, а і взагалі настільки нічого немає і не буде, що навіть той, відносно невеликий борг доводиться визнавати безнадійним. Звісно ж, я розумію, що те омериканьске "нічого немає" суттєво відрізняється від українського "нічого немає", але ж це все одно не свідчить про прекрасне і безтурботне життя.Все треба, тільки від того треба до "маю" та "можу собі дозволити" шлях іноді ну дуже довгий і складний, і не зводиться до одного факту закінчення американьского вишу.



Давайте поделюсь "успешным успехом" на стокмаркете СЩА.

Как я писал, завел я Х0000 (Х - не 1 ) на стокмаркет. ДО июля все было хорошо и оно росло. В июле он хорошо так упал и пока не отрос обратно. Мой аккаунт отрицательно вырос в среднем на 10%.

Хорошо, что я завел туда совсем немного и минус по стокам пока перекрывается плюсом по сейвингу. Но есть люди, которые вообще все держат в стоках. Их подстригли. Давайте поделюсь "успешным успехом" на стокмаркете СЩА.Как я писал, завел я Х0000 (Х - не 1) на стокмаркет. ДО июля все было хорошо и оно росло. В июле он хорошо так упал и пока не отрос обратно. Мой аккаунт отрицательно вырос в среднем на 10%.Хорошо, что я завел туда совсем немного и минус по стокам пока перекрывается плюсом по сейвингу. Но есть люди, которые вообще все держат в стоках. Их подстригли. rjkz

Повідомлень: 16966 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8420 раз. Подякували: 5303 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 вер, 2024 03:19 Прохожий написав: Дюрі-бачі

"дикие люди, дети гор..."(с) "дикие люди, дети гор..."(с)

Реально мені сподобалося.

Це в контексті того, що M-Audio живе з витріщеними очами та щелепою, що відвисла, і не може уявити, як нормальні люди живуть в нормальному суспільстві.



Класний вийшов у нас діалог!

Гілка - супер! Реально мені сподобалося.Це в контексті того, що M-Audio живе з витріщеними очами та щелепою, що відвисла, і не може уявити, як нормальні люди живуть в нормальному суспільстві.Класний вийшов у нас діалог!Гілка - супер! akurt

Повідомлень: 10027 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3692 раз. Подякували: 1306 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2309231023112312 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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